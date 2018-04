UŽIVO, TVOJE LICE ZVUČI POZNATO: Ana Vilenica oduševila kao Kurt Cobain oduševila: ‘Kapa dolje, stolica dolje!’

Krenula je još jedna večer puna transformacija, glazbe, plesa i smijeha

Na televiziji Nova TV prikazuje se novo izdanje emisije ‘Tvoje lice zvuči poznato’, a večer je otvorila Katarina Baban transformacijom u Jelenu Rozgu. Otpjevala je njezine dvije pjesme i oduševila žiri, a i Jelenu Rozgu.

‘Saša, žao mi je. Do sad si bio najbolja Rozga, ali Katarina je večeras rasturila’, rekla je Rozga s kojom se složio i Saša Lozar.

Matko Knešaurek ove je nedjelje utjelovioGenea Kellyja. ‘Očito ti pašu više muške nego ženske uloge jer u ženskima si još muško. Tu si ga stvarno dobro skinuo, vokalno sam se iznenadio. Isplatilo se čekati’, pohvalio ga je Saša.

Maja Bajamić pjevala je ‘Kung Fu Fighting’ u liku Carla Douglasa, ali i podijelila žiri. ‘a sam se pripremala reći nešto loše, mislila sam da će biti katastrofa. Ovo su pjesme za tebe. Ti si uspjela od ove predosadne pjesme napraviti da ja nisam mogla prestati gledati’, komentirala je Nives Celzijus, dok je Mario Petreković konstatirao kako je Majina izvedba bolja od originala. No, Saši je Maja bila bolja u drugim ulogama.

Damir Poljičak morao je izvesti tešku pjesmu, ‘Fantasy’ od Mariah Carey. ‘Bilo je momenata gdje si bio Mariah Scary’, komentirao je Kedžo. No, Nives mu je dala kompliment. ‘Totalno si mi bio u liku, bio si slatka, nježna, vesela, prpošna žena! Vokalno si isto bio fantastičan. Svi smo poslušali njene ‘live’ verzije’, rekla je.

Paola Valić Bekić ovog je puta utjelovila Daniela Popovića. Iako je zabavila žiri, poželjeli su da konačno dobije ulogu koja će joj stvarno leći. ‘Volio bih da ti gljiva dodijeli nešto što ćeš rasturiti. Vjerujem u tebe i mislim da si jako talentirana i da će ti to doći kad-tad’, rekao je Kedžo.

Ana Vilenica oduševila je apsolutno sve u studiju, ali i žiriju izvevši Nirvanin hit ‘Smells like Teen Spirit’ u liku Kurta Cobaina. Sjajno se transformirala i pokupila ovacije. ‘Kapa dolje, stolica dolje’, rekao je Petreković, a i ostali su se članovi žirija složili s njim. Ovo je jedna ziheraška pjesma koja mora donijeti pobjedu. Imala si taj njegov podrapan seksi glas, tu žestoku emociju. On ima toliku emocija koje vrište iz njega, to sam željela vidjeti i – vidjela sam. Bila si fantastična, bravo’, dodala je Nives.

Sve u studiju je nasmijao vječno raspoloženi Drele koji je izveo pjesmu ‘Ta tvoja barka mala’ u ulozi Ljupke Dimitrovske. ‘Sad sam siguran da je Drele miljenik publike, sve si nas jako, jako nasmijao. Imao si gorostasnu gracioznost. Možda najsmješniji nastup večeras’, komentirao je Kedžo.