Uspoređuju je sa Selenom Gomez: Evo kako danas izgleda Matea iz 'Života na vagi'

Matea Ilinčić, kandidatkinja pete sezone "Života na vagi", na početku showa imala je 103 kilograma. Ipak, uspjela je izgubiti impresivnih 30 kilograma i danas se osjeća bolje nego ikada. Na društvenim mrežama često dijeli fotografije, a mnogi je uspoređuju sa slavnom Selenom Gomez zbog sličnog izgleda.

Podsjetimo, Matea je otvoreno govorila i o razlozima debljanja, antidepresivima, psihičkim izazovima i stresu zbog obiteljskih problema.

'Brodolom u životu'

Hrabro je progovorila o mentalnom zdravlju i važnosti brige o sebi, unatoč stigmi koju društvo često stavlja na ovakve teme.

"Ja sam cijeli život mršava bila i sa 16 godina dogodio se brodolom u mom životu, završila sam na psihijatriji i ja sam se udebljala od lijekova, antidepresiva. Razlozi su bili obiteljske svađe i rastava braka i to je na mene jako utjecalo. Ne sjećam se jesu li oni meni ikad rekli 'oprosti'. Kako mi se sve to dogodilo - psihijatrija, bulimija, depresija, bipolarni... Puno čitam o tome i činjenica je da se to danas događa samo većini je sramota o tome pričati. Ja sam htjela podijeliti tu svoju priču zato što mislim da ću biti primjer drugima i dokaz da se sve može", ispričala je tijekom showa.

