Uspoređuju je sa Selenom Gomez: Evo kako danas izgleda Matea iz 'Života na vagi'

Foto: RTL

Matea je bila u petoj sezoni 'Života na vagi'

1.10.2025.
11:35
Hot.hr
RTL
Matea Ilinčić, kandidatkinja pete sezone "Života na vagi", na početku showa imala je 103 kilograma. Ipak, uspjela je izgubiti impresivnih 30 kilograma i danas se osjeća bolje nego ikada. Na društvenim mrežama često dijeli fotografije, a mnogi je uspoređuju sa slavnom Selenom Gomez zbog sličnog izgleda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsjetimo, Matea je otvoreno govorila i o razlozima debljanja, antidepresivima, psihičkim izazovima i stresu zbog obiteljskih problema.

'Brodolom u životu'

Hrabro je progovorila o mentalnom zdravlju i važnosti brige o sebi, unatoč stigmi koju društvo često stavlja na ovakve teme.

"Ja sam cijeli život mršava bila i sa 16 godina dogodio se brodolom u mom životu, završila sam na psihijatriji i ja sam se udebljala od lijekova, antidepresiva. Razlozi su bili obiteljske svađe i rastava braka i to je na mene jako utjecalo. Ne sjećam se jesu li oni meni ikad rekli 'oprosti'. Kako mi se sve to dogodilo - psihijatrija, bulimija, depresija, bipolarni... Puno čitam o tome i činjenica je da se to danas događa samo većini je sramota o tome pričati. Ja sam htjela podijeliti tu svoju priču zato što mislim da ću biti primjer drugima i dokaz da se sve može", ispričala je tijekom showa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novu sezonu "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

