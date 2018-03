USKRSNI TV VIKEND: Pored kolača uživat ćete i u filmovima Julie i Julia, Creed, Ana Karenjina, Quo vadis i Shrek 2

SUBOTA, NOVA TV, 11.45, ROMANTIČNA DRAMA, Pjesma života

Film prati život kantautora u usponu Jeda Kinga (Alan Powell) koji čini sve od sebe da se makne iz sjene svojega oca, legende country glazbe. Nakon što nevoljko prihvati gažu na lokalnom festivalu, Jed se zaljubi u Rose (Ali Faulkner). Ubrzo nakon njihova vjenčanja Jed napiše pjesmu za Rose koja postane veliki hit. Međutim, u svijetu slave očekuju ga iskušenja koja će ugroziti njihov brak.

SUBOTA, HRT3, 13.55, POVIJESNI SPEKTAKL, Samson i Dalila

Godine 1000. prije Krista židovska plemena neprestano trpe teror vladajućih Filistejaca, koji strogim zakonima i vojskom već puna četiri desetljeća zlostavljaju stanovništvo. U provincijskom selu Zora odrasta odvažan dječak Samson, neustrašivi pripadnik plemena Dan za kojeg svi, pa i njegova prijateljica i vršnjakinja Miriam, znaju da će jednog dana postati ratnik i vođa. Dvadesetak godina kasnije, kad Samson (V. Mature) stasa u izuzetno snažnog muškarca, unatoč protivljenju svoje majke on umjesto blagoj i dobrodušnoj Miriam (O. Deering) svoje srce pokloni lijepoj Filistejki Semadar (A. Lamsbury). Samsonova ljubavna sreća sa Semadar neće biti duga vijeka, jer na njega oko ubrzo baci prelijepa Dalila (H. Lamarr), njezina mlađa sestra. Isprva se čini da Samsonovoj ljubavi prema Semadar, djevojci u koju je zaljubljen i filistejski princ Ahtur (H. Wilcoxon), ništa ne može stati na put, sve dok na sam dan vjenčanja tijekom svadbene svečanosti odbačena Dalila ne isprovocira Samsonov sukob s Ahturom i drugim Filistejcima.



SUBOTA, RTL TV, 20.00, SPORTSKA DRAMA, Creed

Adonis „Donnie“ Johnson (Michael B. Jordan) izvanbračni je sin bivšeg prvaka Apolla Creeda, kojeg je udomila Creedova udovica Mary Anne (Phylicia Rashad) i spasila iz zatvora za maloljetnike. Sedamnaest godina kasnije Donnie napušta posao u investicijskoj kompaniji kako bi ostvario san te poput oca postao profesionalni boksač. Iako se Mary Anne protivi njegovoj odluci, prisjećajući se kako je Apollo preminuo u ringu u obračunu s Ivanom Dragom prije 30 godina, mladić je odlučan i želi poći stopama svog oca. Donnie odlazi na audiciju u boksačku akademiju, koju vodi obiteljski prijatelj, sin Apollovog i Rockyjevog trenera, Tony Burton (Wood Harris), no ovaj ga odbija. Ali Donnie ne odustaje. Odlazi u Philadelphiju pronaći legendu i šampiona Rockyja Balabou (Sylvester Stallone), u želji da baš on postane njegov trener.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlji Novi Zeland: Novi pridošlice

Novi Zeland bio je među posljednjim područjima koja su ljudi otkrili i naselili. Odlikuje se bujnom prirodom i gotovo sve što su ljudi donijeli na njega uspješno se razvilo, često s neočekivanim posljedicama. Kroz iskustva endemske vrste – karizmatičnog i neobičnog diva, papige koja ne leti – čut ćete dirljivu priču o usponima i padovima koje životinjske vrste proživljavaju otkako su ljudi zaposjeli Novi Zeland.

SUBOTA, HRT1, 20.15, HUMORNA DRAMA, Julie i Julia

Film je snimljen prema autobiografiji glasovite američke kuharice J. Childs te memoarima mlade newyorške kuharice J. Powell, čije se životne priče prepleću u razmaku od pedeset godina. Povezuje ih ljubav prema kuhanju i recepti…

Meryl Streep je Julia Child, a za tu ulogu je osvojila Zlatni globus, nominirana je za Oscara u kategoriji najbolje glavne glumice, kao i za BAFTA-u i dr. Amy Adams je Julie Powell, strastvena kuharica koja je nastojala realizirati kroz godinu dana 524 recepta iz knjige “Mastering the Art of French Cooking” J. Child.

SUBOTA, EPIC DRAMA, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Minijaturistica

Serija priča priču o kući koja ispod raskošne ljepote i privilegiranosti krije zabranjene strasti i opasne tajne. Godine 1686., 18-godišnja Nella Oortman pokuca na vrata grandiozne kuće u najbogatijoj amsterdamskoj četvrti. Sanjajući o velikim stvarima, napustila je mirno selo kako bi započela novi život kao žena bogatog trgovca Johannesa Brandta. No umjesto Johannesa dočeka je njegova hladna sestra Marin te Nella ubrzo shvaća da u kućanstvu Brandtovih ništa nije kako se čini.

SUBOTA, HRT3, 22.25, KOMEDIJA, Najljepši sport za muškarce

Roger Willoughby (R. Hudson) vrlo je uspješan prodavač sportske opreme, osobito pribora za pecanje, čak ga drže i velikim sportskim stručnjakom. Stoga je šefica odnosa s javnošću Abigail (P. Prentiss) odlučila prijaviti ga na natjecanje u pecanju, a tu počinje zaplet jer se Roger nikada u životu nije okušao u tome.

SUBOTA, HRT2, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Vrati mi se, draga

Murray pokušava raščistiti situaciju s kolegicom Emmom i odluči još jedanput pokušati s Bex. Bexina sestra Keeley donese vrlo važnu odluku o budućnosti svoje veze.

SUBOTA, RTL TV, 22.50, PRIJENOS, Boks: Joshua vs. Parker

Vraćamo se na Principality stadion u Cardiffu, na kojem je Anthony Joshua prošle godine uspješno obranio svoje naslove protiv Francuza kamerunskog porijekla, Carlosa Takame.

Ovoga puta velikom britanskom prvaku prema IBF-u, WBA-u i IBO-u, suprotstavit će se Novozelanđanin Joseph Parker, prvak prema WBO-u, koji nam se prošle godine predstavio protiv Hughieja Furyja u Manchesteru, kada je pobjedom napravio korak prema toliko očekivanoj borbi protiv današnjeg protivnika, u meču koji će objediniti sve boksačke titule.

SUBOTA, HRT1, 22.55, DRAMA, Ana Karenjina

Ana (K. Knightley) je u braku s Aleksejom Karenjinom (J. Law), imaju dvoje djece, i pripadaju plemićkom staležu. Ona je upoznala mladog konjičkog časnika grofa Vronskog (A. Taylor-Johnson) i dogodila se ljubav kojoj se ona u početku opire. Kad se prepusti osjećajima, prisiljena je suočiti se s društvenim posljedicama preljuba.

SUBOTA, NOVA TV, 23.00, AKCIJSKI FILM, Zapovjedni lanac

Specijalni operativac James Webster vraća se kući s dužnosti. Zatekne ga brutalno ubojstvo brata kojeg odmah pokušava osvetiti te pronaći njegove ubojice. No, u pokušaji za osvetom tone sve dublje u svijet korupcije i ubojstava i nađe se u središtu opasne urote.

SUBOTA, HRT1, 01.05, DRAMA, Opus gospodina Hollanda

Glenn Holland (R. Dreyfuss) skladatelj je koji prihvaća posao srednjoškolskog profesora kako bi sebi i obitelji osigurao egzistenciju. Ubrzo otkriva da to nije nimalo lako. Uz podršku supruge Iris (G. Headly), Holland pokušava nastaviti rad na svojoj glazbi, no realnost školskih obveza nalaže drukčije. Posao s tuđom djecom tako ga zaokuplja da se njegovoj obitelji čini da je zapostavio vlastito dijete koje je gluhonijemo.

NEDJELJA, HRT1, 10.00, PRIJENOS, Split: Uskrs – misa

Uskrsnuće Kristovo temeljna je istina kršćanske vjere, zbiljni događaj s povijesno ustanovljenim očitovanjima, kako nam svjedoči Novi zavjet. Tako sv. Pavao oko 56. godine piše Korinćanima: “Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima, bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima: ukaza se Kefi, a zatim dvanaestorici”.

Svečano euharistijsko slavlje iz katedrale sv. Dujma predvodit će mons. dr. Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit.

NEDJELJA, NOVA TV, 13.20, KOMEDIJA, Tata u akciji

Nakon što su oboje dobili otkaz, Charlie (Eddie Murphy) i Phil (Jeff Garlin) moraju ispisati svoje sinove iz skupog vrtića. Kada shvate da se mogu brinuti za dvoje djece, padne im na um misao da se pobrinu i za desetero! Iako realizacija te ideje ispadne puno teža nego što su mislili, dvojac je uspije ostvariti. Zbog njihove nove avanture sve je manje djece u skupom vrtiću što razljuti opasnu tetu Harridan (Anjelica Huston).

NEDJELJA, HRT3, 15.00, POVIJESNI FILM, Znak poganina

Rimsko Carstvo, 5. stoljeće naše ere. Uglednoga rimskog centuriona Marcijana (J. Chandler) na putu za Konstantinopol zarobi Atila (J. Palance), hunski vođa, koji je zbog bespoštednosti prozvan Bič Božji. Atila pokušava od Marcijana saznati kakvi su rimski planovi, ali on mu uspije pobjeći i stiže caru Teodoziju. Kako Atiline snage napreduju, Marcijan jedino rješenje vidi u organizaciji protunapada iako je svjestan da njegova vojska ne može parirati Atilinoj. Osm ako ga ne zaustavi Božja ruka.

NEDJELJA, NOVA TV, 15.00, KOMEDIJA, Pepeljuga

Sam Montgomery (Hilary Duff) je vrijedna i marljiva djevojka koja nije baš popularna u svojoj školi. Nakon što joj umre otac te je ostavi bez oporuke njezina zla pomajka dobiva sve nasljedstvo i prisiljava Sam da radi u restoranu svog oca. Austin Ames (Chad Michael Murray) je najpopularniji dečko u školi koji ne želi upisati fakultet koji mu je namijenio njegov ambiciozni otac. Ne znajući jedan za drugog Sam i Austin izmjenjuju e-mailove te shvate kako su srodne duše. Odluče se naći na školskom plesu na plesnom podiju u jedanaest sati, ali njihovo druženje ubrzo završi zato što se Sam mora vratiti u restoran. Trčeći Sam izgubi mobitel koji poslije nađe Austin.

NEDJELJA, HRT1, 17.05, DRAMA, Majka Terezija

Indija krajem 40-ih godina 20. stoljeća. Britanskoj vladavini došao je kraj, ali mir i dalje zaobilazi novu indijsku naciju. Građanski rat izbija između hinduista i muslimana, smrtonosni sukobi koji osobito žestoko bjesne u Calcutti.

Calcutta je utonula u socijalne probleme kojima vlasti nisu dorasle i urušava se pod bremenom sve većeg očaja među slabima, bolesnima, zaboravljenima. Ali usred sve te nevolje i jada uzdiže se jedna časna sestra koja slijedi poziv da pomogne najvećoj sirotinji – Majka Terezija.

NEDJELJA, RTL TV, 19.20, ANIMIRANA KOMEDIJA, Shrek 2

Nakon medenog mjeseca Shrek i princeza Fiona vraćaju se kući, a tamo ih dočeka poziv na večeru kod Fioninih roditelja, Kralja i Kraljice, koji ne znaju da je i njihova kći u međuvremenu postala zeleno čudovište. Kada Vila otkrije da su Fiona i Shrek vjenčani, podsjeti Kralja na njihov dogovor prema kojem se Fiona trebala udati za njenog sina, Princa, pa sada Kralj unajmi Mačka u Čizmama, krvnika zelenih čudovišta, da ubije Shreka.

Iako je trenutak iznenađenja dobrim dijelom potrošen, „Shrek 2″ nas je još jednom uspio zabaviti i od suza nasmijati.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Doušnik u krijumčarskom lancu velika je opasnost za sve, a George otkupi Rossov dug kako bi ga napokon uništio. U međuvremenu se Caroline vraća u Cornwall kako bi nešto objavila, ali na kraju Elizabeth otkriva veliku tajnu.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Gledatelje očekuju još uzbudljiviji i atraktivniji nastupi osmero kandidata. U ovoj epizodi Maja Bajamić utjelovit će Doris Dragović u izvedbi velikog hita ‘Sedam mora, sedam gora’. Prošlotjedni pobjednik, Amel Ćurić u ovoj epizodi naći će se u ulozi pjevača grupe Boney M, a izvest će njihovu pjesmu ‘Rasputin’. Damir Poljičak bit će u ulozi Dana Reynoldsa iz popularne grupe Imagine Dragons, a izvest će njihovu pjesmu ‘Thunder’. U muške cipele ovoga tjedna ući će Ana Vilenica kojoj je gljiva za transformaciju odredila popularnog Justina Timberlakea i njegov hit ‘Can’t stop the feeling’. Uzbudljive nastupe ove nedjelje osigurat će još Matko Knešaurek kao Severina, Paola Valić Bekić kao Bee Gees i Katarina Baban kao Jason Derulo, a Davor Dretar Drele na pozornici će biti u društvu dječaka koji će se, kao i on, transformirati u Willa Smitha.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Na ratnoj stazi

John Vicker (E. O’Brien) napokon je ušao u trag jednom od trojice muškaraca koji su ubili ljubav njegovog života. Prije nego što je umro, zločinac je otkrio da su se preostala dvojica pridružila konjici. Stoga Vickers, koji je bivši časnik, u potrazi za privatnom osvetom također pristupi Custerovoj konjici.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, POVIJESNI SPEKTAKL, Quo vadis

64. godina nakon Kristova rođenja. Golemim Rimskim Carstvom trenutačno vlada ćudljivi car Neron (P. Ustinov). Nakon što se njegov general Marcus Vinicius (R. Taylor) vratio iz pobjedničke vojne u Britaniji, car ga ostavi pred vratima grada kako bi sutradan sa svojim legijama trijumfalno ušao u prijestolnicu i potvrdio njegovu državničku genijalnost. Neronov najpouzdaniji dvorjanin Petronius (L. Genn) itekako je svjestan da je car lud i da Rim ne može očekivati ništa dobro od njega. Istodobno, Marcus, gorljivi rimski patriot, odsjeda kod svog prijatelja, starog generala Plautiusa (F. Aylmer) zaljubivši se na prvi pogled u njegovu kći Lygiju (D. Kerr). Međutim, Lygia je zapravo princeza, kći stranog vladara koju je Neron zadržao u zarobljeništvu kod Plautiusa ne bi li njezinog pravog oca privolio na suradnju. Stoga Marcus kao nagradu za pobjedu odluči od cara zatražiti Lygijinu slobodu ne znajući da je ona u međuvremenu prešla na kršćanstvo koje Neron smatra najvećom opasnošću za svoje carstvo.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.35, KOMEDIJA, Ubojice

Jen (K. Heigl) je lijepa, privlačna i napuštena, zato odlazi na kraći odmor s roditeljima (T. Selleck, C. O’Hara). U hotelu sretne Spencera (A. Kutcher), golog do pojasa, lijepo razvijenog i zavodljivog. Počinju se družiti, zaljube se i uskoro vjenčaju, iako Jenin otac nije presretan kćerinim izborom. Spencer se prije bavio opasnim poslovima, a nakon vjenčanja s tim je prekinuo, bar je on tako mislio. No, tri godine kasnije, njegova se prošlost vraća opasnija nego ikada: za njegovu je glavu raspisana nagrada od čak 20 milijuna dolara.

NEDJELJA, RTL TV, 00.10, DRAMA, Pasija

I dok je Judeja pod rimskom vlašću, Isus od Nazareta (Jim Caviezel) svojim propovijedima privlači surodnjake te istovremeno izaziva bijes vladajućih svećenika, kojima se ne sviđa njegovo nagovještavanje Božje volje. Učenik Juda (Luca Lionello) izdaje Isusa, kojeg uhite rimski legionari, sud osudi kao izdajnika, dok rimski namjesnik Ponicej Plat (Hristo Shopov) njegovu sudibinu ostavlja na volju stanovnicima Jeruzalema. Razapet na križ, uz strašno mučenje, Isus ostaje ustrajan u svojoj vjeri sve do kraja.