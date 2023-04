Azelma i Ismet Žerić

Azelma (35) i Ismet (33) Žerić dolaze iz Bihaća, u braku su petnaest godina i imaju dvoje djece od 14 i 16 godina. Azelma trenutačno radi kao spremačica u centru za socijalni rad, a Ismet je po zanimanju bravar i povremeno odlazi na nekoliko mjeseci raditi u Njemačku. Ismet za sebe kaže da je vječno dijete, često mu je zabava na prvome mjestu i priznaje da ne zna baš baratati novcem, što ponekad dovodi do razmirica među njima tako da Azelma vodi glavnu riječ kada je u pitanju vođenje kućanstva. Ismet je bio iskusan sportaš koji je više puta bio prvak Bosne i Hercegovine u boksu pa je zbog turnira dosta putovao. Otvoreno kažu da mi u životu često nije sve išlo po planu; od života s njegovom obitelji do financijskih i bračnih problema. Ipak, uspjeli su sve prebroditi i upravo zbog svega toga što su zajedno proživjeli, vjeruju da su super par. Komunikativni su, imaju izvrstan smisao za humor, a Ismet će dati sve od sebe kako bi uspio u svakom zadatku i pobijedio za svoju Azelmu

Anamarija i Filip Dumić

Premda je uvriježeno mišljenje da se suprotnosti privlače, Anamarija (25) i Filip (25) Dumić iz mjesta Jakovlje potvrđuju tvrdnju da sličnosti među karakterima vezu održavaju snažnom. Naime, oboje su željeli ići u vojsku tako da se Filip dobrovoljno prijavio za služenje vojnog roka, no Anamarijini roditelji nisu blagonaklono gledali na to tako da je ona naposljetku upisala policijsku akademiju i specijalizirala se u području kriminalistike. No kad je završila fakultet, razočarana sustavom, počela je raditi u službi za korisnike, a imaju i privatan biznis - uz pomoć roditelja i supruga počela se baviti organizacijom vjenčanja na vlastitom imaju, gdje su organizirali i svoje vjenčanje, a Filip radi i kao vozač. Oboje su sportski tipovi i vole izazove, a upoznali su se u klubu, gdje su oboje trenirali nešto slično tajlandskom boksu. Anamarija je često dobivala Filipa za sparing partnera, no on je tada nije štedio pa joj u početku nije bio nimalo drag, a sada već pet mjeseci sretno žive u braku kod njezine obitelji. Njihova se malena obitelj nedavno povećala kad je Filip od svoje supruge dobio psa na dar