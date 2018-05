‘Nisam to očekivao od nje. Jer je volim iskreno. S njom sam htio brak, a ne da me vozi i zaje….’, govorio je uplakani Josip.

Zadnja ovosezonska epizoda ‘Ljubav je na selu’ donijela je, čini se, i potpuno razlaz Nikoline Cvek i Josipa Čiritovića. Iako je bilo vidljivo da se Nikolina s vremenom ohladila, Josipa je ova vijest šokirala pa smo zadnje trenutke ove sezone proveli suosjećajući s uplakanim Benkovčaninom.

“Malo smo se posvađali. Zato što on pretjeruje sa svojim ponašanjem. Hoću da on promijeni svoje ponašanje ili svako ide na svoju stranu”, hladno je izjavila Nikolina.

Josipa su s druge strane preplavile emocije.

“Nisam to očekivao od nje. Jer je volim iskreno. S njom sam htio brak, a ne da me vozi i zaje….”, govorio je uplakani Josip.

“Plačem zato što mi je Nikolina rekla da nikad nije sa mnom željela ništa ozbiljno i da je njoj to samo zaje……, show. A u početku je i pred kamerama rekla da me voli. I ja sam to ozbiljno shvatio. A neka čitava Hrvatska zna da je njezina ideja bila da je zaručim”, kroz suze je govorio Josip.