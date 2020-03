UNATOČ GLUPIRANJIMA, DARIO UGODNO IZNENADIO GOSTE: ‘Od 19-godišnjaka nisam očekivala tako komplicirana i ukusna jela’

Dario je za desert poslužio kolač od maka s kremom, oko kojeg je bilo najviše predrasuda, no uspio ih je razbiti

U četvrtak navečer ekipa showa “Večera za 5 na selu” stigla je u Bednju, gdje ju je dočekao mladi kuhar i poznati youtuber Dario Oreški. Iako se od njega možda najmanje očekivalo, domaćin je sve oduševio zahtjevnim jelovnikom.

Čitajući Darijev popis namirnica i jelovnik, gosti su primijetili neke sastojke koji im ne odgovaraju, poput maka i svinjske jetrice, no kada je domaćin pred njih servirao jela – ugodno su se iznenadili.

PREVIŠE MESA, PRESLADAK KOLAČ: Andreji gosti zamjerili izdašan i nezagorski jelovnik: ‘Mučila sam se dok sam to prožvakala…’

“Ugodno si me iznenadio jetricama, ovako još nisam probala i bilo mi je fantastično predjelo”, priznala je Marija, koja je mladog kuhara čak tražila i recept za njegova jetrica s palentom.

Reakcije na glavno jelo, za koje je ponudio pureću roladu s mlincima i špekom te domaćim kroketima, bile su također vrlo pozitivne.

Kolač od maka s kremom za desert

“Glavno jelo je bilo ‘vau’, odlično, prefino i ukusno pripremljeno”, izjavila je Andreja, a Vlatka je također bila jako zadovoljna: “Jako si se potrudio, odlično si to napravio. Za dečka od 19 godina nisam očekivala tako komplicirana i ukusna jela!”

Za desert je poslužio kolač od maka s kremom, oko kojeg je bilo najviše predrasuda, no uspio ih je razbiti.

“Desert mi je bio jako ukusan. Bojala sam se maka, ali nije se jako osjetio i bio je prozračan i dobar”, komentirala je Andreja, a Marija se našalila: “Tko te naučio tako fino kuhati? Ja ću te posvojiti da mi pečeš kolače!”

Na kraju večeri Dario nije imao gosta iznenađenja, nego je gost bio – on sam! Pokušao je zabaviti ekipu vicevima i šalama, no gošće se baš i nisu smijale njegovim forama.

Dario je zadovoljan večerom

“Nije me oduševio, malo mi je to bilo nepristojno”, kazala je Marija, koja ga je ocijenila osmicom. Vlatka je pohvalila pripremljena jela, no dala mu je ocjenu 9 jer joj se nije svidjelo iznenađenje na kraju večeri. Andreja ga je također ocijenila devetkom, jer joj jetrica nisu odgovarala, a Ivanka mu je dala ocjenu 8 jer se nije držao tradicije. Tako je Dario zaradio 34 boda pa je Vlatka i dalje na vrhu ljestvice.

OŠTRE OPTUŽBE U ‘VEČERI ZA 5’, SUMNJA SE NA UROTU: ‘Ivanka igra prljavo i mislim da se Mariji zabijaju kajle’

“Zadovoljan sam večerom, po reakcijama cura čini mi se da su bile zadovoljne. Sutra kuha Ivanka i očekujem sve ‘pic-pic’ i na vrhunskom nivou”, zaključio je Dario.

Sljedeća kuha Andreja, a hoće li se ekipa opustiti na njezinoj večeri – pogledajte u srijedu u 20 sati na RTL-u!