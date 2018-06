UMRO JE STANKEC IZ ‘NOĆNE MORE’: Svojim je provalama nasmijavao do suza, pronašli smo najbolje isječke

‘Zauvijek nas je napustio čovjek, mit, legenda…’

Stanislav Hrenović, poznatiji kao Stankec iz Malnarove Noćne more, preminuo je jučer ujutro nakon duge i teške bolesti, stoji na Facebook stranici Noćne more. “Dočekali smo tužnu vijest. Napustio nas je naš dragi Stankec… dugo se borio, ali više nije mogao. Počivaj u miru legendo naša… <3”, napisao je producent spomenute emisije, koja je žarila i palila dugi niz godina sve do smrti idejnoga začetnika i voditelja Željka Malnara.

Noćna mora počela se prikazivati prije 26 godina na OTV-u i bila je jedna od najzabavnijih, ali i najčudnijih emisija koje ste ikad gledali. Bila je to svojevrsna parodija klasičnog talk show formata u kombinaciji s neglumljenim ludilom osebujnih gostiju i litrama alkohola.

Popularni je Stankec dobio i vlastitu Facebook stranicu, na kojoj su se također zauvijek oprostili od njegova lika i djela.

