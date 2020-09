UMIROVLJENICI SE DOBRO RAZMRDALI NA TRANCE PARTYJU: Miguel priredio večeru za pamćenje; ‘Dobro je vidjeti koliko nas kosti služe’

Kad je Miguel donio desert, priznao je gostima da ga je prvi put pravio i poželio da mu ne zamjere puno

Današnji domaćin u “Večeri za 5 na selu” najmlađi je kandidat ovoga tjedna – osebujni slobodni umjetnik Miguel, koji je svoje goste dočekao u Puli i pripremio im jelovnik zanimljivih naziva – predjelo Bruschetta della Vega, glavno jelo Tagliatelle M&M i desert Čarobna šuma.

Gosti su stigli dobro raspoloženi, a Miguel je priznao da nema tremu jer se već svi poznaju. “Lijepo nas je dočekao”, rekla je Žaklina, a potom ih je domaćin ponudio travaricom. Dame u ekipi divile su se stolnjaku koji je Miguel obojio, a Robert je dodao: “Kad je još pokazao da je to heklani stolnjak a da ga je on ofarbao, to me oduševilo!”.

Prije nego što su počeli jesti domaćin se ispričao što je premjestio stol s terase – ondje je bilo jako vruće pa je zaključio da će im biti bolje u hladovini. “Ovo ispod drveta je dobra ideja”, rekao je Robert, a Miguel im je poželio dobrodošlicu u njegovu džunglu. Kad im je poslužio bruskete, Žaklini se svidjelo što nije bilo previše inćuna koliko je očekivala bilo joj je fino. “Izgledalo mi je lijepo i odmah sam znala da će biti ukusno”, dodala je Ljubica, no Robertu se učinilo malo previše jednostavno.

Žaklina ih ništa nije razumjela

Tjestenina sa sipom bila je glavno jelo, a i to je bilo prema Žaklininoj želji – bez crnila! Ipak, ona je imala prigovor: “Bolje da je sve izmiješao s tjesteninom nego da je sve stavio posebno”.

No nije samo jelo bilo problem, kandidati su počeli pričati po domaći pa ih Žaklina nije razumjela. “Namjerno govore istrijanski”, komentirala je, naglašavajući kako to Ljubica forsira. A premda je Robert nekoliko puta grabio glavno jelo, rekao je: “Malo sam razočaran, više sam očekivao od Miguela”.

Kad je Miguel donio desert, priznao je gostima da ga je prvi put pravio i poželio da mu ne zamjere puno. Kako se glavnim kritičarem večeri pokazao Robert, on je ponovno imao neke zamjerke. “Biskvit je bio pretvrd i presuh”, rekao je bajker, a Mladen dodao: “Ostalo mi je malo deserta jer ne obožavam skutu”. Žaklini se nije svidjelo što je na kolač stavio smrznuto voće.

Miguel kao DJ za mix pultom

Nakon večere uslijedilo je iznenađenje – party s Miguelom u ulozi DJ-a! Ljubica je odmah zaplesala, a Žaklina prigovorila kako njoj ne odgovara takva vrsta muzike jer ona više sluša cajke. “Najviše mi se svidjelo što sam se malo razmrdala da vidim koliko me kosti još služe”, rekla je Ljubica, koja se i izula.

Miguel je od Mladena dobio ocjenu osam jer mu se nije svidio desert, Žaklina mu je također dala osmicu zato što je bilo previše tjestenine u glavnom jelu, Ljubica je dala devetku jer je i njoj bilo previše tjestenine u zdjeli, a Robert je dao ocjenu osam jer mu se biskvit u desertu nije svidio.

Što će sutra svojim Istrijanima pripremiti Varaždinka Žaklina – ne propustite pogledati u novoj epizodi kulinarskog showa “Večera za 5 na selu” od 20 sati na RTL-u!