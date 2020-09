U ŽELJI DA BUDE SAVRŠENO, VAZMA PRETJERALA S IZNENAĐENJEM: ‘Bilo je previše svega, čemu to?’

‘Mislim da sam skuhala dobru večeru, možda je bilo previše svega, ali htjela sam sve prezentirati’, izjavila je Vazma koja je ukupno zaradila 33 boda

Prvi dan “Večere za 5 na selu” kuhalo se kod političarke i pjesnikinje Vazme Malnar, koja je gostima priredila tradicionalnu večeru od početka do kraja, no nekima je njezin preveliki trud bio – uzaludan. Domaćica Vazma dočekala je protukandidate u svom domu u Tršću, a kad su Mirjana, Kata, Davor i Edvard stigli na večeru, svi su shvatili da se već poznaju jer je to malo mjesto.

OVAJ TJEDAN KUHAT ĆE SE U GORSKOM KOTARU: Upoznajte kandidate iz Čabra i okolice, među njima je i jedno poznato lice

‘Dočekala nas je pristojno, ali malo uštogljeno’

“S Vazmom sam nekad radila zajedno, a poznajemo se oduvijek, čak smo i daljnja obitelj“, izjavila je Mirjana kojoj se domaćica na dočeku činila malo ukočenom, a isto je primijetio i Davor: “Dočekala nas je pristojno, ali malo uštogljeno i hladno, ne znam…”.

Nakon pića dobrodošlice ekipa se preselila u sjenicu, gdje je ponuđena večera, a kao prvi slijed bilo je ponuđeno predjelo – Kaj su jeli naši stari. Predjelo je jako lijepo izgledalo, ali svi su komentirali kako je porcija preobilna.

“Malo mi to nije izgledalo fensi-šmensi, ali valjda su tako naši stari trpali na tanjur”, primijetio je Davor koji je očistio cijeli svoj tanjur pa je “napao” i susjedni tanjur.

Davoru kobasice pretvrde, ali je ‘počistio’ tanjur

“Kobasice su mi bile pretvrde, bilo mi je suho predjelo, kao kamenje mi je padalo niz grlo. Iako sam sve pojeo, nemojte me pogrešno shvatiti, ali ja bih i kamen pojeo kad sam gladan”, nastavio je Davor, no Kati se jako svidjelo predjelo jer je okusom bilo ukusno i dočaralo je specijalitete njihova kraja.

Za glavno jelo Vazma je ponudila gulaš od junetine koji su svi pohvalili i svima je bio točno po guštu.

“Pikantno baš kako treba, palenta dobra, dobro je pogodila okuse”, kazao je Edvard.

Desert je svima bio vrlo ugodno iznenađenje jer je uz pitu od sira poslužila i pjenicu od šumskog voća, koju je napravila točno onako kako se nekada jelo – na drvenom štapiću! Iako je taj zaboravljeni običaj sve vratio u djetinjstvo, Davor jedini nije bio oduševljen time: „Nije mi baš fora da oblizujem s drva šumske jagode, nisam ja ta generacija!“

Domaćica dobila ocjene od sedmice do desetke

Na kraju večere domaćica je gostima priredila nekoliko iznenađenja – dva harmonikaša, pjevača na gitari te recitaciju pjesme.

“Čemu to? Čemu pjevač na gitari nakon harmonike? Malo je bilo previše svega… Ovo je kao show Hrvatska traži zvijezdu!”, komentirao je Davor kojem je bilo previše iznenađenja, a i ostali su se složili s tim.

“Sve je u redu u granicama. Možda je jedno iznenađenje bilo dovoljno, ne treba ih imati četiri, pet, dovoljna je sitnica“, zaključila je Mirjana koja je Vazmi dala ocjenu 8 jer želi ostaviti prostora za druge natjecatelje, a jednako tako misli i Kata.

Davor joj je dao ocjenu 7 jer mu je sve bilo “malo isforsirano”, a Edvard ju je nagradio desetkom jer mu je sve bilo ukusno i odlično.

„Mislim da sam skuhala dobru večeru, možda je bilo previše svega, ali htjela sam sve prezentirati“, izjavila je Vazma koja je ukupno zaradila 33 boda.

Sutra kuha Mirjana Jurković, a može li ona pripremiti bolju večeru – pogledajte u utorak u 20 sati na RTL-u!