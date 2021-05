U SHOWU SE OTKRILO KAKO JE LUKA RAJIĆ POMOGAO DAVORU GOPCU: ‘Postao sam predsjednik zahvaljujući njemu’

Gobac je kazao kako je s njim u razred išao Luka Rajić te da je on navijao da Davor postane predsjednik

Davor Gobac je u showu “Ma lažeš” otkrio da je “Za 56 rođendan dobio 56 kilograma Čokolina”. No, nešto je od toga pojeo, a dio je poklonio ljudima stradalima u potresu u Petrinji. Špiček ga je pokušao raskrinkati, no Gobac se nije dao.

Ipak, Špiček je zaključio da on ne laže, a s njim su se složili Mile i Luka. Ispostavilo se da su u pravu, piše RTL.hr.

Posljednja igra u showu “Gola istina” bila je posebno zanimljiva. Lukin tim je morao pogoditi koga je Luka Rajić je podržao u dobivanju predsjedničke funkcije.

Gobac je bio predsjednik razreda

Jan je kazao da je on njegov prijatelj keramičar iz razreda koji ga je podržao kad je trebao postati predsjednik razreda. Alka je, pak, izjavila da je njoj Vidoviti Milan rekao da će te godine predsjedničku utrku dobiti jedan glazbenik, pa se ona kandidirala.

No, pobijedio je Ivo Josipović. Gobac je kazao kako je s njim u razred išao Luka Rajić te da je on navijao da on postane predsjednik. “Moj mandat je trajao dva tjedna i onda me svrgnula razrednica jer nisam dolazio na sastanke”, istaknuo je Davor.

Protivnički tim većinu glasova je dao Alki, no nisu bili u pravu. Naime, Gobac je govorio istinu. Njega je Rajić podržao u predsjedničkoj kandidaturi.

