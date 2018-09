U ‘FARMU’ ULAZI NAJMLAĐA EKIPA DOSAD: Najmlađi natjecatelj ima samo 20 godina

Nakon pet uspješnih sezona, popularni reality show Farma ove nedjelje vraća se na Novu TV

Osamnaest kandidata započet će svoju farmersku avanturu, a samo onaj najizdržljiviji osvojit će novčanu nagradu do pola milijuna kuna. Dok se u prethodnim sezonama generacijski jaz među kandidatima uvijek nametao kao jedan od argumenata u raznoraznim sukobima, u novu sezonu ulazi najmlađa farmerska ekipa do sada što govori da se sve više mladih okreće prirodi i starim hrvatskim običajima i vrijednostima prolazeći kroz avanturu života. Tako najmlađi natjecatelj ima 20 godina, dok najstariji ima 56.

U igru su se odazvali ljudi iz cijele zemlje, različitih ambicija i snova, pa ćemo u Farmi možda gledati i kulinarski okršaj kuhara. Kandidat koji je po zanimanju fitofarmaceut zasigurno će ostale farmere usmjeravati kada je riječ o uzgoju biljaka, dok će kandidat koji je po zanimanju tesar sigurno značiti zlatne ruke za farmu. Od brojnih drugih uslužnih zanimanja koja potpisuju kandidati, svakako će im u kriznim i teškim trenucima dobro doći i jedan bioenergoterapeut.

Počinje u nedjelju

Devet žena i devet muškaraca od nedjelje službeno postaju farmeri. Svoju životnu svakodnevicu obogaćenu svim blagodatima moderne tehnologije na neko vrijeme zamijenit će pitoresknim imanjem na kojemu će im osnovni zadatak biti stvoriti samoodrživu zajednicu. Uzgoj hrane, briga za životinje, briga za imanje, ali briga za novostvorenu zajednicu isključivo je na farmerima, a sve to pratit će budno oko nacije. Prve Gazde Farmi bit će izabrani već ove nedjelje, no put do konačne odluke tko će zasjesti na čelo stola neće biti nimalo lagan.

Dijeleći farmerski život s ostalim kandidatima susrest će se različiti karakteri. Hoće li prevladati sloga ili će razlika u karakterima unijeti razdor tek ćemo vidjeti.

Prvu epizodu hit showa Farma ne propustite pratiti ove nedjelje od 20 sati na Novoj TV.