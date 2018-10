U FARMI PAO I PRVI DOGOVOR: Jurica, Roberto i Ozren sklopili pakt za finale: ‘Neće biti lako’

Proračunati trojac odlučio se ugledati na prošlogodišnjeg pobjednika koji se udružio s još dvojicom kolega

Iako farmere do kraja showa, odnosno finala, dijeli jednako koliko je prošlo od početka, Jurica, Roberto i Ozren već su sada počeli razmišljati o glavnoj nagradi koja iznosi do pola milijuna kuna. U ležernom razgovoru ova trojica farmera prisjetila se prošlogodišnjeg pobjednika Farme te njegovog dogovora s još dvoje farmera s kojima je podijelio iznos glavne nagrade. “To svaka čast!“, komentirao je Roberto te pitao Juricu i Ozrena hoće li se i njih trojica tako dogovoriti. Obojica su se složila, no Jurica je inzistirao na tome da pobjednik osvaja 50 posto iznosa, dok na drugu dvojicu otpada 25 posto. “Neće biti lako“ ustanovio je Jurica, a Roberto je krenuo s razrađivanjem strategije kako doći do željenog cilja. “Moramo paziti kod tih biranja, kod pločica, tko kome daje šibice, moramo kalkulirati!“ Hoće li ovim farmerima plan poći za rukom, ostaje nam tek za vidjeti.

