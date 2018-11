TWERKERICA SARAH VRATILA SE U ‘SUPERTALENT’ I PONOVNO ŠOKIRALA MARTINU: ‘Ovo je bilo baš glupo, nije cool’

Čim se Sarah pojavila na pozornici i počela twerkati, Martina je okrenula glavu

Natjecatelj Marin Prpić (18) pokušao je u drugoj polufinalnoj večeri Supertalenta šokirati te je, osim vrhunskog žongliranja sa shakerima i riganja vatre, na pozornici pokazao i plesačicu koja je publici, ali i žiriju, bila itekako poznata. Naime, njegovu je točku ukrasila kontroverzna twerkerica iz Vukovara Sarah Seifert, koja je u prošloj sezoni emisije svojim nastupom podigla veliku prašinu.

Prvi ‘X’ u polufinalu

“To je poziv za parenje”, rekla joj je tada najstroža članica žirija Martina Tomčić, s kojom se još dugo nakon toga javno prepirala. Djevojka je sinoć jednom trenutku izašla na pozornicu, skinula se i zatresla stražnjicom dok je natjecatelj Marin žonglirao koktelima. Mnogi su se složili da je to bilo posve nepotrebno.

Čim se Sarah pojavila na pozornici i počela twerkati, Martina je okrenula glavu i jasno dala do znanja da joj se ne sviđa to što vidi. Zbog toga je pritisnula X i tako je Marin prvi u polufinalnim emisijama koji je dobio X.

Maji je to glupo

“Moj X se isključivo odnosi na tvoj nastup, ove irelevantne stvari, da ne kažem iritantne neću ni komentirati. Poslije tvog nastupa pljeska gotovo da i nije bilo, ti si svoj put izabrao i evo, neka ti je sa srećom”, poručila je Tomčić mladom koktel majstoru.

Njegov izbor plesačice nije “sjeo” ni Maji Šuput. “Jel’ to bila tvoja ideja? Zašto? Da iziritiraš Martinu ili da imaš veći PR? Ja protiv Sare nisam imala ništa prošle godine, međutim danas je to bilo potpuno nepotrebno. Da je ona imala koreografiju, ja bih rekla ok, ali skinut se i zatwerkat s guzom… Nije se dogodilo ništa. Šejkat uz Od Požege do Županje, glupo je, bezveze. Kad je glupo, glupo je. Nije cool”, komentirala je Maja.