LANA KLINGOR ODUŠEVILA DVOSTRUKOM TRANSFORMACIJOM: ‘I glumački i vokalno donijela si dvije različite osobe!’

Lana Klingor Mihić dvostruko je briljirala u drugoj emisiji ”Tvoje lice zvuči poznato” u kojoj je nastupila i pobijedila kao Luis Fonsi i Demi Lovato.

”Bila si odlična, draža si mi bila kao Demi. Mogu ti garantirati da od mene nećeš dobiti istu ocjenu kao zadnji put”, rekao je Igor nakon Laninog nastupa. Iskreno ti čestitam, jako si puno truda uložila u ovaj nastup. Ova pjesma je dala fantastične mogućnosti da pokažeš svoje glasovne sposobnosti”, komentirala je Indira. ”Napravila si totalno dva različita karaktera i glumački i vokalno si donijela dvije različite osobe, bila si super”, izjavio je Navojec.

Zamjena muško ženskih uloga

Marku Braiću u ulozi Camile Cabello na bini se pridružila i članica žirija Nives Celzijus, i to kao Shawn Mendes. Ova zamjena muško – ženskih uloga oduševila je sve prisutne. ”Bilo je jako lijepo i seksi, bravo za vas! Bili ste uvjerljivi, samouvjereni…”, komentirala je Indira te dodala da je ovo bio jako dojmljiv nastup. ”Senzualnost je prštala. Marko nemoj me krivo shvatiti, no ti imaš nešto žensko u sebi i to si izvukao do kraja. Ima i Nives nešto muško u sebi, no to mi se uopće ne sviđa…”, primijetio je Igor, ali i to da se Shawn nije skinuo do pasa, kao u spotu.

‘Ti si meni otkriće sezone’

Baš kao Cher nastupila je Marina Orsag. ”Ti si meni najveće otkriće sezone. Ti tako lijepo konkuriraš pjevačima, glumcima, savršeno si otpjevala…” komentirala je Nives. Skinula si njen upečatljivi, sanjivi pogled, mudri smiješak…imali smo Cher i na tome ti čestitam!”, izjavio je Goran. Igoru i Indiri se također svidjelo, a Indira je istaknula: ”Moraš non stop pokazivati ove prekrasne noge. Na momente sam zažmirila i čula sam Cher. Pogodila si boju glasa, fantastična si. Uistinu ti zavidim na ovoj ulozi i ja bih voljela biti jednog dana Cher”.

Fabijan Pavao Medvešek oduševio je kao Beyonce, a posebno se dojmio Nives. ”Da sam sad u svojoj zaljubljivoj fazi, ja bi se sad momentalno zaljubila i imala bi već viziju što bi mi mogli raditi. No nećeš nadrapat, nisam u toj fazi. Ti glumiš, pjevaš, ti plešeš, ti peglaš, ti šutiš, miran si, progovoraša samo kad te se nešto pita… ti si savršen muškarac i savršen kandidat za ovu emisiju!”, iskreno je izjavila Nives.

”Skidam kapu, svaka čast.”, rekla je Indira.

Gljiva baš ne mazi Valentića

Igor je primijetio da gljiva ne mazi Marija Valentića jer smo ga ovaj put gledali i slušali u ulozi Doris Dragović. ”Ono što Doris ima, to si imao – ta jedna ruka koja uvijek ide naprijed, donio si nam Doris i bilo je jako zabavno”, rekao je Mešin. Nives je primijetila da je malo i zaboravio tekst. ”Dajem ti peticu iz zalaganja”, rekla je Indira. ”Dobro si fizički pristupio tome, jako si na nju podsjećao gestikulacijama. Dobro si se snašao i bilo je zabavno”, komentirao je Goran.

Neda Parmać je kao Daddy Yankee imala zahtjevan zadatak i pjevački i koreografski što je primijetila i Nives: ”Jesi li ti uopće disala?” Goran je rekao: ”Jako dobro si svaku riječ rekla, sve si jako dobro napravila.” Igor je primijetio da je kao Tereza bila bolja, barem što se fizičkog dijela tiče.

Jalo lijepo, pamtljiv nastup

Sinišu Ružiću kao Madonni iz Evite bilo je teže nego kao Cardi B iz prve emisije, što je i sam potvrdio. Nives je rekla kako je on najslađa Madonna ikad i da je on vokalno on bio bolji od same kraljice popa. Navojec se složio da je on ”više od Madonne” te dodao: ”Ovo je Madonna u ulozi Evite Peron. Čestitam, ovo uopće nije bilo lako. Donio si glumačku težinu”.

Igor je komentirao Lu Jakelić kao Dr.Alban: ”Dobar je bio nastup. Skinula si to njegovo, taj čučanj, ruke, odrepala si kako je trebalo. Jako lijep i pamtljiv nastup”. Nives je primijetila da se Lu vjerojatno suzdržavala da ne zapjeva, a Indira je komentirala: ”Lu je doktorica za dobru energiju i zabavu. Ovaj si zadatak odradila fantastično.” Goran je rekao da je izvukla maksimum, jer joj pjesma nije dala da pokaže sve svoje talente.