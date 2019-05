TV PREPORUKA ZA VIKEND: Večeri rezervirajte za filmove Spider-Man, 2 igrača, Vrućina, Jason Bourne i Blijedi jahač

SUBOTA, HRT2, 17.45, FILM ZA DJECU, Duh u močvari

Brat i sestra, Miron i Melita, odlaze na zimovanje prijatelju Zoltanu (Liptusu) u Kopačevo. U tijeku je velika akcija lokalnog stanovništva i lovačkog društva kojom pomažu divljim životinjama iz rezervata da prežive zimu. Po dolasku, iste noći, dječak Halasz nađen je promrzao na obali gdje bunca da ga je napao bijeli duh na jednom od otoka u močvari.

SUBOTA, HRT1, 20.05, AKCIJSKI SF FILM, Spider-Man

Sramežljivog i nespretnog srednjoškolca ugrize genetski modificirani pauk i nakon toga on stekne sposobnosti slične paucima te se na kraju njima kao superjunak počne služiti u borbi protiv zla nakon što tragedija snađe njegovu obitelj.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Planet prirodnih čuda: Opstanak u ekstremnim uvjetima

Kamere istražuju neke od najljepših predjela na Zemlji te prate živote ljudi koji žive u tim područjima. U prvoj epizodi kamere slijede uzgajivača jaka Thokmaya Lowu koji vodi svoje stado kroz jedan od najopasnijih planinskih prolaza na visokoj Himalaji. Također prate pripadnice eskimske zajednice u kanadskom Arktiku koje odlaze u opasnu berbu dagnji te ljude u Sibiru u potrazi za mamutovim kljovama koje su se napokon oslobodile iz sibirskoga permafrosta nakon mnogo tisuća godina.

SUBOTA, HRT3, 20.05, KOMEDIJA, Provincijski glumci

Film opisuje događaje u životu Slawomira Szczepana (T. Zygadlo), mladog kazališnog redatelja iz Varšave koji odlazi u provinciju kako bi na scenu postavio djelo “Oslobođenje” Stanisława Wyspiańskog. Ondje se sukobljava s ostarjelim glavnim glumcem Krzysztofom (T. Huk), koji ovu predstavu vidi kao priliku da ostvari ulogu svog života.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Nova prapovijest: Od čega su izumrli golemi kukci?

Kukci danas više nisu krupni, osim u našim morama… Ali prije 320 milijuna godina i na kopnu i u zraku prevladavala su vretenca koja su dosezala i metar duljine (Meganeura) i stonoge veličine čovjeka (Arthropleura). S vremenom su ti čudesni divovi bivali sve manji… sve dok nisu posve nestali.

SUBOTA, DOMA TV, 21.35, AKCIJSKA DRAMA, Vraćanje duga

Bivši marinac i profesionalni lopov Porter (Mel Gibson) je izdan od svog partnera te svoje supruge Lynn (Deborah Kara Unger ). Nakon uspješne pljačke azijske bande, Portera upuca njegov partner Val (Gregg Henry) ostavljajući ga da umre te pobjegne s njegovom ženom . Unatoč svemu Porter preživi i nakon dužeg oporavka kreće u svoj vlastiti osvetnički rat. Jedina koja mu pomaže na njegovom putu je prostitutka Rosie (Maria Bello). Porter prvo odluči uništiti organizaciju kojoj pripada Val, a na čijem je čelu opasan Bronson (Kris Kristofferson).

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, 2 igrača

Dvojica američkih agenata iz dvije različite Vladine agencije na tajnim su zadacima i slučajno vode istragu jedan o drugome, što ih dovede do toga da ukradu novac od mafije. Međutim, tek nakon toga shvate da ih je mafija zapravo navela da ukradu 50 milijuna dolara od CIA-je.

SUBOTA, HRT3, 22.25, POVIJESNI FILM, Groznica (Povijest jedne bombe)

Radnja povijesnog filma zbiva se 1905. godine i opisuje borbu ilegalaca u Poljskoj podijeljenoj na tri dijela od strane susjednih zemalja. Svi su likovi zadrti anarhisti.

SUBOTA, HRT1, 22.50, KRIMI DRAMA, Vrućina

Los Angeles. Usamljeni i šutljivi Neil McCauley (R. De Niro) predvodi bandu pljačkaša koja zahvaljujući njegovoj inteligenciji uspješno bježi pred zakonom. Tijekom jednoga prepada novi član McCauleyeve družine izgubi živce i puca u zarobljene čuvare. Nakon što se sklone na sigurno, McCauley pokuša likvidirati psihotičnog novog člana, no ovaj uspije pobjeći.

SUBOTA, NOVA TV, 23.35, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Vraćanje duga

Nakon što se iz Pacifika pojavi prijetnja čovječanstvu u obliku krvoločnih vanzemaljaca, započne rat koji će oduzeti milijune života. Kako bi se obranili, svjetski vođe razviju posebne, goleme robote kojima istovremeno upravljaju dvojica pilota, poznate pod nazivom Jägeri. Međutim, čak i oni imaju poteškoća s obranom od vanzemaljaca. Na rubu poraza, obrambene sile čovječanstva prisiljene su potražiti pomoć bivšeg pilota Raleigha (Charlie Hunnam) i neiskusne vježbenice Maki (Rinko Kikuchi).

NEDJELJA, RTL TV, 15.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dobra godina

Vino će ti svakim gutljajem šaptati u ustima, govoreći potpunu istinu. Upravo to riječi su koje je malenome Maxu davno rekao ujak Henry, poznati francuski vinar. Danas, 40-ak godina kasnije, Max Skinner (Russell Crowe) megauspješni je britanski stručnjak za investicije kojemu se čitav život sveo samo na posao. No kad dobije tužnu vijest o ujakovoj smrti, njegov se život iz korijena mijenja. Naslijedio je, naime, isti onaj vinograd u kojemu je kao dječak s ujakom provodio najljepše praznike u životu. Max odmah odluči otputovati u Francusku, ali samo s jednom namjerom – doznati pravu vrijednost imanja i prodati ga.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubav u Vermontu

Angela Young, spisateljica za mlade, popularna je gotovo jednako kao i njezini romani. U želji da nakratko pobjegne od medijske pozornosti, kreće na put u Boston, no završi u gradiću u Vermontu gdje doživi prometnu nesreću i dobije amneziju. Lokalni liječnik Jeff Callan pomaže joj da se oporavi, dok se ona pokušava prisjetiti svoje prošlosti. Angela se postupno zaljubljuje u svoj novi život.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Taza, Cochiseov sin

Tri godine nakon što je njegovom zaslugom okončan rat između Indijanaca i bijelaca, apaški poglavica Kochise je umro, a njegovo mjesto preuzima stariji sin Taza (R. Hudson). Poput oca i Taza zagovara mir, no njegov mlađi brat Naiči (R. Reason) sklon je ratovanju i pokuša ubiti Tazu. Taza ga savlada i poštedi no Naiči i njegovi ljudi ubrzo ubiju troje bijelaca, inicirajući novi rat.

NEDJELJA, HRT1, 17.20, KRIMI FILM, Mala ubojstva Agathe Christie – Najavljeno ubojstvo

“Na ergeli Léticije Salvan dogodit će se ubojstvo 21. travnja točno u 21 sat.” Ovaj čudnovat oglas koji je izašao u novinama zaintrigirao je Alice Avril, no inspektor Laurence smatra da je to samo neslana šala. Pa ipak, točno u to vrijeme, dogodi se ubojstvo. Laurence se mora pomiriti s činjenicom da na ergeli vreba ubojica.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, AKCIJSKI TRILER, Oko sokolovo

Jerry Shaw i Rachel Holloman su dva stranca koje spoji tajanstveni telefonski poziv žene koju nikad nisu upoznali. Prijeteći njihovim životima i obitelji, ona tjera Jerrya i Rachel u niz opasnih situacija koristeći svakodnevnu tehnologiju kako bi pratila i kontrolirala svaki njihov pokret. Kako situacija postaje sve gora, ova dva obična čovjeka postaju dva najtraženija bjegunca u državi koja sada moraju surađivati kako bi otkrili što se uistinu događa.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Jason Bourne

Dvanaest godina nakon što je razotkrio operaciju Blackbriar i nestao, Jason Bourne (Matt Damon) konačno se oporavio od gubitka pamćenja, ali i upustio u brutalne borbe bez rukavica. U Reykjavíku se Nicky Parsons (Julia Stiles) pridružuje aktivistima i hakerima, koje predvodi Christian Dassault (Vinzenz Kiefer), čija namjera je upasti u glavno računalo CIA-e kako bi razotkrili najskrivenije operacije američke tajne službe. Provala alarmira Heather Lee (Alicia Vikander), šeficu odjela zaduženog za kibernetičke napade, ali i direktora CIA-e Roberta Deweya (Tommy Lee Jones).

NEDJELJA, HRT2, 20.05, VESTERN, Blijedi jahač

Naselje siromašnih kopača zlata uništavaju plaćenici velike tvrtke koja ima svoje planove sa zemljištem na kojem navodno ima zlata. Nitokuda stiže “blijedi jahač” kojega zbog svećeničkog ovratnika prozovu Propovjednik (C. Eastwood). Nastanivši se kod Sare, koja mu je u početku nesklona, Propovjednik ubrzo stekne njezinu naklonost, a u njega se zaljubi i njezina kći Megan.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Božica pukim slučajem spasi novinara, koji je k njoj došao na šišanje, od gušenja. Novinar, pak, u znak zahvalnosti napiše veliki članak o Božici – heroini. I dok nakon takve reklame Božici naglo poraste promet, Žigmund u susjednom salonu priprema protunapad.

NEDJELJA, EPIC DRAMA, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Versailles

U drugoj sezoni serije, san kralja Luja XIV. o veličanstvenoj palači Versailles ruši se pred njegovim očima. Po završetku prve faze gradnje palače, većina francuske ugledne gospode i dama sada živi pod krovom Kralja Sunca, zaokupljena neprestanom borbom za prevlast. Šire se droga, kocka i alkohol dok plemići pokušavaju jedni druge otrovati kako bi se približili kralju i uspeli se na društvenoj ljestvici. Zaslijepljen strašću prema ljubavnici Montespan, Luj odbija slušati savjete crkve i svojih najbližih suradnika.

NEDJELJA, HRT1, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Devedesete

Rasni odnosi vječna su i istaknuta tema američkog političkog i kulturološkog diskursa, što je osobito bio slučaj devedesetih. Počevši s neizbježnom rasnom notom saslušanja Clarencea Thomasa i Anite Hill, devedesetih je niz pojedinaca i zbivanja – Al Sharpton i neredi u Crown Heightu, Rodney King i neredi u Los Angelesu, O. J. Simpsonovo suđenje za ubojstvo – razotkrio do koje su mjere rasni odnosi u Americi i dalje napeti. New York je izabrao prvog crnog gradonačelnika (David Dinkins), a Louisiana zamalo da nije izabrala člana Ku Klux Klana za guvernera (David Duke).

NEDJELJA, HRT2, 22.05, DRAMSKA SERIJA, Njemačka 83.

Njemačka serija u osam nastavaka priča je o Njemačkoj s obje strane zida, Istočnoj i Zapadnoj, prikazana kroz osobnu epopeju jednog čovjeka. To je inteligentna i dinamična pripovijest o sazrijevanju u svijetu laži, prijevara i izdaja. Jonas Nay u seriji se pojavljuje u glavnoj ulozi 24-godišnjaka rođenog u Istočnoj Njemačkoj kojeg 1983. šalju na Zapad kao špijuna za Stasijevu obavještajnu službu HVA.

NEDJELJA, RTL TV, 22.30, AKCIJSKI FILM, Lavlje srce

Lyon Gaultier (Jean-Claude Van Damme) u službi je Legije stranaca smještene u Džibutiju, u Sjevernoj Africi. Njegov brat nalazi se u Los Angelesu i usred je trgovine drogom koja pođe po zlu, nastrada u vatri te premine uslijed zadobivenih opeklina. Kada Lyon dozna da su mu tajili pisma koja je poslala bratova žena, bježi iz Legije stranaca, ukrca se na trgovački brod i zaputi u Ameriku. U međuvremenu, zapovjednik Legije šalje dva čovjeka za Lyonom, koji stiže u New York bez novca te se uključi u ulične borbe koje vodi Joshua (Harrison Page) i Cynthia (Deborah Rennard).

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Peti val

Četiri vala smrtonosnih napada ostavili su planet Zemlju potpuno devastiranom. Kako strah i nepovjerenje među ljudima rastu, Cassie (Grace Moretz) se nalazi u bijegu u očajničkoj potrazi za mlađim bratom kako bi ga spasila. Dok se priprema za neizbježni i smrtonosni peti val, Cassie je prisiljena udružiti snage s mladićem koji bi možda mogao biti njezina jedina nada.