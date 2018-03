TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz petu sezonu showa Tvoje lice zvuči poznato tu su i filmovi Kontakt i Malci te serija Telenovela

SUBOTA, HRT3, 14.15, DRAMA, Ljubavni film

Jansci (A. Bálint) se prisjeća doba svojega djetinjstva i druženja s Kati dok ih Drugi svjetski rat nije razdvojio. Ponovni susret u tinejdžerskoj dobi dječje prijateljstvo pretvorilo je u mladenačku ljubav. Ustanak u Mađarskoj 1956. ponovno ih je razdvojio, Kati je pobjegla u inozemstvo dok je Jancsi ostao kod kuće. Prošlo je desetak godina i Jancsi dobije dopuštenje da otputuje u Francusku gdje će ponovno sresti Kati (J. Halász).





SUBOTA, VIASAT NATURE, 15.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Pronađimo psa

U svakoj epizodi serije stručnjak za pse Seth Casteel pomaže entuzijastičnom budućem vlasniku psa da pronađe savršenog družbenika koji će se uklopiti u njegov ili njezin životni stil. Bilo da je riječ o društvenom psu koji vlasnicima pomaže da nadvladaju sramežljivost, aktivnom psu koji potiče tjelovježbu ili čak psu koji može pomoći otkriti epileptički napad svog vlasnika, Seth spaja posebne potrebe i kriterije svakog sudionika ili sudionice s njegovim ili njezinim novim najboljim prijateljem.

SUBOTA, NOVA TV, 17.20, KOMEDIJA, Spot

Poštar Gordon Smith (David Arquette) ponosi se time što se zna nositi sa svakim psom koji se nađe na njegovoj ruti dostave. No u dresiranom FBI-evom psu koji vješto bježi od mafijaša, a i od samog FBI-a, nalazi dostojnog suparnika. Sve počne kada se Gordon ponudi da čuva sina svoje prelijepe susjede (Leslie Bibb). U njegov poštarski kamionet tada ulijeće buldog koji ne samo da se skriva od svog dresera, agenta Murdocha (Michael Clarke Duncan), nego i od mafijaša kojeg FBI traži. Slijedi avantura koja će promijeniti i psa i ljude oko njega.

SUBOTA, DOMA TV, 20.00, KOMEDIJA, Arthur

Nepopravljivi šarmer Arthur Bach oduvijek je izbjegavao nevolje, oslanjajući se na dvije stvari: sreću i zdrav razum svoje vremešne dadilje Hobson. Sad se nalazi pred najvećim izazovom i mora izabrati između dogovorenog braka koji mu može osigurati lagodan život ispunjen luksuzom ili nesigurne budućnosti s Naomi, jedinom ženom koju je ikad volio. Naomi će mu biti inspiracija, a nekonvencionalne metode dadilje Hobson potaknut će ga na riskantne poteze kojima će po prvi put u životu dokazati da je pravi muškarac.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SF FILM, Kontakt

Znanstvenica dr. Ellie Aroway (J. Foster) još je kao djevojčica (J. Malone) bila oduševljena telekomunikacijama i astronomijom, a sad joj je životni san uspostaviti kontakt s izvanzemaljskom inteligencijom. Kad ugledni dr. David Drumlin (T. Skerritt) obustavi znanstveni projekt koji je imao taj cilj, Ellie samostalno pronalazi financijere i sa svojom znanstveno-istraživačkom ekipom odlazi u Meksiko, gdje su postavljeni najveći prijamnici signala iz svemira. Nakon nikakvih rezultata ponovno prijeti dokidanje financija, no tad se jave snažni signali iz sazvježđa Vega. Uskoro u znanstveno-istraživačku bazu stižu predstavnici vlade: dr. Drumlin i Michael Kitz (J. Woods).

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlji Novi Zeland: Sam usred oceana

Životinjski svijet na Novom Zelandu, izoliran još od vremena dinosaura, ostao je prepušten sam sebi pa su posljedice neočekivane. Njegovim drevnim šumama i dalje vrebaju predatori iz jurskog razdoblja. To je također jedno od geološki najaktivnijih područja na Zemlji. Od kivija i njihovih golemih jaja do šumskih pingvina i psa ovčara koji se voze u helikopterima, ova epizoda otkrit će vam nevjerojatna stvorenja i snažne ljude koji moraju svladavati izazove svojeg prekrasnog, ali neumoljivog i zahtjevnog doma.

SUBOTA, RTL TV, 20.20, ANIMIRANI FILM, Kako je Gru ukrao Mjesec

Gru (Rene Bitorajec) je superzlikovac, jako ponosan na svoj zadnji zločin. Uspio je ukrasti Keopsovu piramidu, a takav podvig, prema riječima njegovog kolege doktora Nefaria, tako je monumentalan da će sve druge lopove posramiti. No Gru ne želi stati te odluči otići korak dalje. Iduća meta je, ni manje, ni više nego Mjesec, koji želi smanjiti i prisvojiti. Njegova opčinjenost Mjesecom postoji još od malena kada je maštao postati astronaut, ali njegova majka mu nikada nije pružila podršku. Plan krađe je skup pa Gru odlučiti posuditi novac od Zle banke, u kojoj radi gospodin Perkins, impresioniran Gruovim planom, no novac će posuditi samo ako Gru nabavi zraku za smanjivanje. Gru i njegovi mali poslušnici odlaze ukrasti zraku iz jedne baze u Aziji, no tamo sreću Vectora, koji se nada jednog dana postati najveći superzlikovac. On preduhitri Grua i sakrije zraku u svoju tvrđavu. No Gru nađe rješenje – tri sirote djevojčice Mara, Edita i Anja, koje prodaju kekse, mogu u tvrđavu ući kada god požele.

SUBOTA, HRT3, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Žena na kraju svijeta: Kolumbija – Iza rešetaka

Martyna odlazi u glavni grad Kolumbije kako bi posjetila El Buen Pastor, ženski zatvor u kojemu boravi više od dvije tisuće zatvorenica. Ondje je saznala da Kolumbijke paze na izgled čak i kad su u zatvoru te su ondje uspjele otvoriti kozmetički salon i organizirati godišnje natjecanje ljepote. Budući da su mnoge zatvorenice majke, zatvor im daje mogućnost da budu s djecom do treće godine starosti. Martyna razgovara s Elsom Paez, aktivisticom i dobrovoljkom u borbi za poboljšanje uvjeta u zatvoru El Buen Pastor.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Američka pita: Vjenčanje

Jim Levenstein (Jason Biggs) konačno je uspio skupiti hrabrost i zaprositi svoju djevojku Michelle Flaherty (Alyson Hannigan), koja je oduševljeno pristala. Međutim, pravi problemi za Jima tek započinju jer mora početi planirati ceremoniju vjenčanja. Svadbi se, jednako koliko i roditelji budućih mladenaca, vesele i Jimovi prijatelji Kevin (Thomas Ian Nicholas) i Finch (Eddie Kaye Thomas), koji vijest ne uspijevaju sakriti od Stiflera (Seann William Scott). On je u gradu i neće dozvoliti da ovako svečani čin protekne bez nužne prethodnice, momačke večeri! Jim ne zna što mu se sprema, više se brine oko toga hoće li ga Michelleini roditelji prihvatiti i hoće li naučiti plesati do vjenčanja.

SUBOTA, HRT3, 22.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Miran čovjek

Irsko provincijsko mjesto Innisfree 1920-ih. Svećenik Peter Lonergan (W. Bond) dobro se sjeća lijepog proljetnog dana kada je s vlaka sišao Sean Thornton (J. Wayne). Njegov dolazak privukao je pozornost stanovnika Innisfreeja, no malo je tko znao da je Sean sin njihovih sumještana koji su svojedobno emigrirali. Prisiljen sam se podizati i uzdržavati, mladić se počeo baviti boksom, a iz tih vremena vuče i traumatična sjećanja. Čim stigne u slikoviti Innisfree, Sean se zaljubi u privlačnu crvenokosu Mary Kate Danaher (M. O’Hara). Sean ne zna da je Mary Kate sestra bogatog farmera Squirea Willa Danahera zvanog Red (V. McLaglen), naprasitog momka s kojim će se ubrzo sukobiti. Naime, kad Sean odluči od bogate udovice Tillane (M. Natwick) otkupiti svoju staru obiteljsku kućicu, to uznemiri Squirea koji je i sam bacio oko na njegov posjed. To je tek početak zavrzlama i nevolja kojima će svjedoci biti i simpatični mjesni pijanac Michaleen Oge Flynn (B. Fitzgerald) i otmjena gospođa Elizabeth Playfair (E. Crowe).

SUBOTA, HRT2, 22.40, PUSTOLOVNA SERIJA, Igra prijestolja

Militantna vjera postaje sve agresivnija. Jaime i Bronn kreću na jug. Ellaria i Pješčane Zmije zaklinju se na osvetu.

SUBOTA, HRT1, 23.15, AKCIJSKI TRILER, Dobro došli u zamku

Zloglasni kriminalac Jacob Sternwood (M. Strong) prisiljen je iz svojeg skloništa vratiti se u London zbog sina koji je završio u bolnici. Detektiv Max Lewinsky (J. McAvoy) već ga je bio pokušao uhvatiti, ali Sternwood je uspio pobjeći i raniti ga u nogu. Čini se da je ovo posljednja prilika da Lewinsky napokon Sternwooda strpa iza rešetaka, ali igra je puno složenija.

SUBOTA, HRT2, 23.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Telenovela

Eva Longoria glumi Anu Sofiju, zvijezdu popularne sapunice na španjolskome jeziku. No problem je u tome što ona uopće ne zna španjolski. Osim toga, mora se znati nositi sa svojim novim šefom, ljubomornim kolegama sa seta i izrazito zahtjevnim prijateljima. Dodatne glavobolje zadaje joj bivši muž, koji u seriji dobiva ulogu njezine nove simpatije. Baš kao i u pravoj telenoveli, ova humoristična serija prepuna je dramatičnih situacija, od ljubavi i mržnje, do života, pa čak i smrti! Unatoč raznoraznim dogodovštinama i sveopćem kaosu, ekipa sa seta zapravo je jedna velika obitelj. Točnije, bar se trudi da to bude.

NEDJELJA, NOVA TV, 14.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Imaš poruku

Kathleen Kelly (Meg Ryan) vlasnica je male trgovine dječjih knjiga koju je davno osnovala njezina pokojna majka. Iako živi s dečkom, uglednim novinarom Frankom (G. Kinnear), njihova veza je postala monotona. Kathleen preko interneta upoznaje neznanca kojeg upoznaje pod drugačijim imenom. Neznanac s interneta je Joe Fox (Tom Hanks), sin vlasnika lanca knjižara koji jednu od svojih velikih podružnica uskoro otvara preko puta Kathleenine knjižare. Joe i Kathleen susreću se i u stvarnom životu i postaju ljuti poslovni konkurenti ne znajući da se istodobno preko interneta zaljubljuju jedno u drugo.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, DRAMA, Taza, Cochiseov sin

Tri godine nakon što je njegovom zaslugom okončan rat između Indijanaca i bijelaca, apaški poglavica Kochise je umro, a njegovo mjesto preuzima stariji sin Taza (R. Hudson). Poput oca i Taza zagovara mir, no njegov mlađi brat Naiči (R. Reason) sklon je ratovanju i pokuša ubiti Tazu. Taza ga savlada i poštedi no Naiči i njegovi ljudi ubrzo ubiju troje bijelaca, inicirajući novi rat. Zahvaljujući Tazi i konjičkom kapetanu Burnettu (G. Pamler) rat je izbjegnut i Apaši odlaze u rezervat gdje će mir među njima čuvati indijanska policija, predvođena Tazom. Međutim, opasnost za mir predstavljaju Indijanci koji se s tim ne slažu, kao i skori dolazak vječito pobunjenog Geronima (I. MacDonald).

NEDJELJA, HRT1, 17.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Tulipani u cvatu

Rose Newell (F. Gubelmann) darovita je i maštovita dizajnerica. Voli interijere svijetlih boja koji koriste prirodno svjetlo i nježne cvjetne uzorke, možda i zato što je odrasla uz cvijeće. Na vrlo važnoj prezentaciji, unatoč ohrabrenjima svoga dečka Roba (G. Panton), ima dojam da nije oduševila svoju šeficu Caroline (K. Rowan), no, na njezino iznenađenje, Caroline joj povjerava uređenje kuće svojih najvažnijih klijenata i starih prijatelja.

NEDJELJA, RTL TV, 19.20, ANIMIRANI FILM, Malci

Malci su mala žuta stvorenja koja postoje od početka vremena. Isprva kao jednostanični organizmi, no s vremenom su evoluirali. Oduvijek su služili najomraženijim gospodarima, koji su, pak, stradavali na najrazličitije načine. T-Rex je završio u vulkanu, pećinskog čovjeka pojeo je medvjed, faraon je završio pod kamenjem piramide, grof Drakula se zapalio na vlastitom rođendanskom tulumu, a Napoleon se slučajnu našao pod paljbom svog topa. Malci nakon silnih drama s gospodarima odlaze u izolaciju te započinju novi život u špilji na Arktiku. Godine prolaze, a njima postaje dosadno bez gospodara. Kako bi povratili smisao postojanja i bili korisni, jedan neustrašivi među njim, Kevin odluči da je došlo vrijeme potražiti novog gospodara. U potrazi će mu pomoći glazbeno nadareni Stuart te mladi i neiskusni, pun entuzijazma, Bob.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Ross i Demelza suočeni su s konačnim krahom, a George se kani osvetiti Judu. Francis pak pokušava obnoviti odnos i poziva Rossa i Demelzu.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato



Lica koja će zvučati poznato u petoj sezoni su radijski i televizijski voditelj Davor Dretar Drele, pjevačica Maja Bajamić, glumci Matko Knešaurek, Katarina Baban, Damir Poljičak i Ana Vilenica, pjevač Amel Ćurić i radijska voditeljica i blogerica Paola Valić Bekić.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Buntovna kraljica

Kit Banion (B. Stanwyck) se poslije Građanskog rata iz Virginije preselila u Wyoming, stekla bogatstvo i vlasnica je lokala. Već tada je dobila nadimak Maverick Queen jer je svako neobilježeno grlo stoke dobilo njezin žig. Sada se i dalje bavi mutnim poslovima i u dosluhu je s opasnim odmetnicima, Butchom Cassidyjem (H. Petrie) i Sundanceom Kidom (S. Brady). U potrazi za njima u grad stiže detektiv Pinkerton (B. Sullivan) koji se predstavlja kao Jeff Young. Kit Banion to donosi dodatne probleme u život jer joj se Jeff sviđa.

NEDJELJA, HRT2, 21.05, SF KOMEDIJA, Povratak u budućnost II

Subota, 26. listopada 1985. Nakon što je izmijenio prošlost u svoju korist, Marty McFly (M. J. Fox) nema mnogo vremena za uživanje u blagostanju svoje obitelji. Dr. Emmett Brown (C. Lloyd) stiže ravno iz budućnosti, točnije iz godine 2015. i upozorava Martyja i njegovu djevojku Jennifer (E. Shue) da su im buduća djeca u velikoj opasnosti. Zabrinuti par sjeda u vremeplov ekscentričnog izumitelja, te zajedno s doktorom stižu trideset godina u budućnost.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNI FILM, Jane

Film počinje 1960. godine u Gombeu, kada Jane Goodall, 26-godišnja Britanka koju vodi njezina ljubav prema životinjama, započinje svoju prvu istraživačku ekspediciju u svrhu proučavanja čimpanzi. Nakon što je strpljivo stjecala povjerenje životinja, dospjela je na naslovne stranice s otkrićem da su čimpanze iznimno inteligentna i društvena stvorenja koja se koriste alatima za nabavu hrane. Kada je National Geographic poslao zgodnog nizozemskog filmaša Huga van Lawicka da snimi njezino istraživanje 1964. godine, filmaš i istraživačica uskoro su se zaljubili. Međutim, poslovne obveze, epidemije dječje paralize i nasilje među čimpanzama ugrožavali su idiličnu priču para.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.00, KRIMI FILM, Opasne namjere

Mike Regan (Pierce Brosnan) uspješan je biznismen koji ima naizgled savršen život; prekrasnu suprugu (Anna Friel) i kćer tinejdžericu (Stefanie Scott) te pomno uređen i ultra moderan dom. Njegova tvrtka, Regan Aviation, nadomak je revoluciji u poslovanju privatnih mlažnjaka, kad se odnos s njegovim I.T. konzultantom Edom Porterom (James Frecheville), iznenada zakomplicira. Mike se nedugo zatim nađe u ubojitoj igri visokih uloga, kad Ed počne korisititi svoje vještine da uhodi Mikeovu kći i ugrožava njegovu obitelj, posao i život.

NEDJELJA, HRT1, 23.05, KRIMI FILM, Tajna Procaneova dokumenta

Vrhunski provalnik u Los Angelesu, Abner Procane (J. Houseman) otkrije da mu je netko ukrao planove za sljedeću pljačku. Unajmi pisca krimića Raymonda St. Ivesa (C. Bronson), koji je bio novinar i pratio crnu kroniku, da bude njegov pregovarač za povrat dragocjenih dokumenata…

Snimljeno prema romanu Olivera Bleecka.

NEDJELJA, RTL TV, 23.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prava ljubav

Leslie Wright (Queen Latifah), po zanimanju fizikalna terapeutkinja, a privatno velika obožavateljica košarke, stanuje sa svojom najboljom prijateljicom Morgan (Paula Patton), koja sanja postati supruga nekog poznatog NBA košarkaša. Nakon utakmice New Jersey Netsa, Leslie je pozvana raditi terapiju s glavnom zvijezdom momčadi, Scottom McKnightom (Common). I sve je u savršenom redu dok se Leslie ne zaljubi u košarkaša i tako se nađe u nezavidnoj poziciji. Ne znajući što ona osjeća prema njemu, McKnightu se svidi Morgan, no Leslie ne planira biti samo prijateljica sa sportašem koji bi mogao postati muškarac njezina života.