TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz novu sezonu showa Zvijezde pjevaju tu su i filmovi Budi hladnokrvan, Lanac osvete i Pad Olimpa

SUBOTA, RTL TV, 19.40, ANIMIRANI FILM, Pingvini s Madagaskara

Spika, Kompa i Rico odlučili su proslaviti Pištin rođendan tako da se ušunjaju u Fort Knox i počaste ga finim zalogajem “Cheezy Diblles”, koji se nalazi u automatu s hranom. Sasvim iznenada družina je oteta i poslana u Veneciju doktoru Oktavijusu Špricu, iza čije ljudske vanjštine se krije hobotnica koja mrzi pingvine jer su tako slatki, a njega svi ignoriraju. Rico proguta Oktavijusovu snježnu kuglu te kantu neke zelene tekućine, koja je zapravo meduzin serum, pa se društvo daje u bijeg dok ga Oktavijusovi plaćenici love po kanalima u Venciji. Kada se prijatelji nađu u klopci, spasi ih arktička tajna elitna grupa pod nazivom Sjeverac.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, DRAMA, Gran Torino

Walt Kowalski (Clint Eastwood), mrzovoljni je udovac koji se i dalje čvrsto drži svojih predrasuda unatoč svim promjenama koje se dešavaju u susjedstvu. Jedina radost u njegovom životu je automobil Gran Torino kojeg redovito održava. No, kada Thao (Bee Vang), Waltov mladi susjed, pokuša ukrasti vrijedni automobil kako bi se priključio bandi, Walt shvati da je konačno pronašao novu svrhu u životu.

SUBOTA, RTL2, 19.55, SPORTSKA DRAMA, Rocky

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) bivši je slavni boksač kojega je napustila sreća te je završio kao zaposlenik u lokalnoj tvornici. Bez dolara u džepu i bez pravih prijatelja, Rocky se suočava s tegobnom svakodnevicom. No sve bi se to trebalo promijeniti kada mu se ukaže prilika za meč života. Naime, Apollo Creed, svjetski prvak u teškoj kategoriji u potrazi je za slabijim protivnikom za marketinški meč, a idealnog kandidata pronalazi upravo u zakržljalom Rockyju. Kako bi povratio staru slavu i učinio nešto od svog zapuštenog života, Rocky i njegov menadžer Mickey (Burgess Meredith), uz neizostavnu pratnju lijepe Adrian (Talia Shire), kreću u pripremu za borbu stoljeća.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SHOW, Zvijezde pjevaju

Nakon pet godina stanke na ekrane Hrvatske televizije vraća se gledateljima omiljeni show Zvijezde pjevaju. U tom BBC-jevom formatu pjevači uče poznate osobe, zvijezde, nastupati i pjevati. Parovi nove sezone su: Krešimir Sučević Međeral i Ivana Kindl, Ashley Colburn i Bojan Jambrošić, Tara Thaller i Dino Jelusić, Krešimir Macan i Antonia Šerić, Frano Ridjan i Žanamari Lalić, Katarina Strahinić i Pero Galić, Borko Perić i Jelena Radan, Ella Dvornik i Goran Bošković. Atraktivan je i novi žiri! Njihova imena jamče i kvalitetu i zabavu: Danijela Martinović, Miroslav Škoro, Mirela Priselac Remi i Valentina Fijačko Kobić. Voditelji su oni koje smo i do sada rado gledali u ovom formati, Barbara Kolar i Duško Ćurlić.

SUBOTA, EPIC DRAMA, 21.00, KRIMI SERIJA, Inspektor Maltese

Sredina je 1970-ih. Operacija prerade heroina seli se iz Marseillea na Siciliju te prodirući u Italiju izaziva dalekosežne promjene u najvećoj zločinačkoj organizaciji na svijetu: mafiji. Istodobno, policijski komesar Dario Maltese, viši policijski službenik u agenciji za suzbijanje droge, vraća se u rodni grad Trapani, gdje se suočava s razlozima koji stoje iza smrti njegova oca te otkriva da mu se dugačka ruka zločina približila više nego što je mogao zamisliti. Dario pokušava otkriti složeni sustav korupcije i bezakonja, s ubojicama i zločincima koji rade zajedno s moćnim, ali nedodirljivim građanima, među kojima su i vladini službenici.

SUBOTA, HRT3, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Cafe Society

Tridesete godine 20. stoljeća u Hollywoodu. Moćni agent Phill Stern (S. Carell) na zabavi primi telefonski poziv od svoje sestre iz New Yorka koja ga moli da nađe neki posao njezinom sinu Bobbyju (J. Eisenberg) jer je odlučio preseliti se u Hollywood. Phil nećaka prepusti na brigu svojoj tajnici Vonnie (K. Stewart) da ga malo provede naokolo. Bobby se odmah zaljubi u nju iako ona ima dečka koji je navodno novinar i stalno na putu. Ispostavi se da je on oženjen i da je to njegov ujak Phil.

SUBOTA, RTL TV, 21.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Budi hladnokrvan

On (Chris Evans) je scenarist koji želi pisati akcijske scenarije, no njegov agent Bryan (Anthony Mackie) prvo želi da mu isporuči jednu romantično-komičnu priču. Problem je taj što on ne vjeruje u ljubav i ljubavna tematika nije nešto što mu ide od ruke. Ali kada sretne nju (Michelle Monghan) i zaljubi se, situacije se mijenja. Doznavši da je ona zaručena za Stuffyja (Ioan Gruffudd) stvari se kompliciraju, no inspiracije za pisanje ne manjka. Pitanje je samo hoće li scenarij i njegov ljubavni život imati sretan ili nesretan završetak.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKA DRAMA, Lanac osvete

Nakon što mu napadnu ženu, požrtvovni će muž, inače mirni srednjoškolski profesor, unajmiti grupu razbojnika sve ne bi li se osvetio napadačima. Stvari će naravno izmaknuti kontroli kad shvati da razbojnici s njim imaju neobične planove.

SUBOTA, HRT1, 21.35, PUSTOLOVNA DRAMA, Aleksandar Veliki

Grčki general Ptolomej (A. Hopkins) svojim učenicima odluči ispripovjedati priču o slavnom Aleksandru Velikom. Legendarni makedonski kralj, vojskovođa i osvajač sin je odvažnog kralja Filipa Drugog (V. Kilmer) i prelijepe epirske princeze Olimpijade (A. Jolie). Oni su dječaku osigurali najbolje obrazovanje pod paskom slavnog atenskog filozofa Aristotela (C. Plummer), koji je Aleksandru usadio sklonost prema glazbi i poeziji, te u njemu razvio osjećaje hrabrosti i časti. S godinama mladi Aleksandar (C. Farrell) intimnog prijatelja i saveznika stječe u senzibilnom Hefaestionu (J. Leto), a nakon očeve pogibije kao 20-godišnjak preuzima vlast nad zemljom koja se nalazi gotovo u rasulu.

SUBOTA, HRT1, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Preživljavanje u divljini: Ubojita hladnoća

Istraživač Hazen Audel sam kreće u izazovnu ekspediciju kako bi dvjesto sobova doveo žive i zdrave do sjeverne polarnice gdje na proljeće donose mlade na svijet.

SUBOTA, HRT2, 22.40, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Dok se u Kattegatu slavi, na Islandu vlada žalost pa Floki (Gustaf Skarsgard) stoga mora donijeti sudbonosnu odluku. Vojska kralja Haralda (Peter Franzén) prijeti Wessexu, a na dvoru se kuje urota protiv kralja Alfreda (Ferdia Walsh-Peelo).

SUBOTA, HRT3, 23.00, POVIJESNI SPEKTAKL, Posljednji kineski car

Posljednji kineski car Pu Yi (J. Lone) u trećoj je godini života postavljen na prijestolje i odveden u Zabranjeni grad. Ne smije napuštati palaču u kojoj se sve više osjeća kao u zatvoru. Dolazak škotskog učitelja Reginalda Johnstona (P. O’Toole) u njemu budi još veću znatiželju za upoznavanjem svijeta. U šesnaestoj godini ženi se s Wan Yung (J. Chen), ali uzima i k srcu priraslu konkubinu Wen Tsiu.

SUBOTA, NOVA TV, 23.15, AKCIJSKI SF FILM, Godzilla

Snažna priča o ljudskoj hrabrosti suočenoj s titanskim silama prirode nakon što se zastrašujuće biće, pred kojim je čovječanstvo naizgled nemoćno, podigne iz mora kako bi vratilo ravnotežu u prirodi. Ova spektakularna avantura s neviđenim posebnim efektima suprotstavlja najpoznatije čudovište na svijetu s ljudskom arogancijom, prijeteći tako postojanju čovječanstva.

NEDJELJA, HRT2, 12.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Dobar, bolji, najbolji… britanski slastičar

Nova skupina natjecatelja na putu je u sad već svima poznat šator. Osim njih, tu su i neka nova lica, među voditeljima i članovima žirija. Novi voditelji, Noel Fielding i Sandi Toksvig, daju cijeloj seriji toplu, humanu i duhovitu notu, a sve u namjeri da ohrabre i podrže natjecatelje.

NEDJELJA, RTL TV, 14.20, KOMEDIJA, Dr. Dolittle 2

Omiljeni liječnik dr. John Dolittle (Eddie Murphy) se vratio, ali ovaj put ima novu misiju – spriječiti beskrupuloznog moćnika Pottera (Jeffrey Jones) da uništi šumsko područje u Kaliforniji koje je stanište brojnih životinjskih vrsta. Kako bi to i ostvario, Dolittle pokušava nagovoriti cirkuskog medvjeda Arhieja, pripadnika rijetke vrste, da se vrati u prirodu i ondje započne novi život s medvjedicom Avom jer će šuma jedino tako dobiti zaštitu države kao utočište zaštićenih vrsta.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Pobijediti, izgubiti ili ljubiti

Alex Kramer (C. Sevier) mora spašavati svoju reklamnu agenciju koja je na rubu propasti, i to ne samo zato što od nje živi, nego i zato što je to bio projekt njegove pokojne supruge koji on po svaku cijenu želi spasiti. Zbog posla zanemaruje svoju sedmogodišnju kćer Emmu (K. Madison), koja većinu vremena provodi s bakom. Alexov najvažniji klijent, trgovac sportskom opremom Hal Harrington (G. Grunberg), nezadovoljan je njegovim idejama. Oduševi se tek kad mu Alex predloži nešto originalno: snimit će reklamu na Dan sporta u školi u koju ide Emma, a nastupit će Hal osobno! Kad to predloži u školi, naiđe na otpor predsjednice roditeljskog vijeća Clare Goodwin (H. Mattsson), koja je samohrana majka sedmogodišnjeg Olivera (G. Kunitz). Emma nije sklona sportu i pokušava postići da se dio školskog novca preusmjeri na druge, po njezinom mišljenju važnije izvanškolske aktivnosti, poput dramske ili glazbene sekcije.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Ranč Bravo

Divlji zapad. Engleska udovica Martha Price (M. O’Hara) prodaje na aukciji vrijednoga bika Vindicatora imućnom stočaru Alexanderu Bowenu (B. Keith). Udovica želi proširiti u Americi nepoznatu englesku vrstu, a bika do Bowenova imanja u Teksasu mora ispratiti ostarjeli kauboj Sam Burnett (J. Stewart). Burnett isprva iza gazdinih leđa radi za drugog rančera Taylora, kaneći oteti bika, no s vremenom se čini da je ipak lojalan Bowenu, ali Marthina kći Hilary (J. Mills) nimalo mu ne vjeruje. Biku, Engleskinjama i Burnettu stalno je za petama Taylorov plaćenik Deke Simons (J. Elam).

NEDJELJA, HRT1, 17.20, KRIMI FILM, Mala ubojstva Agathe Christie: Ubojita hladnoća

Nakon što ga napadnu i opljačkaju, detektiv Laurence privremeno ostane slijep. Za to je vrijeme mlada djevojka ubijena tijekom školske dobrotvorne priredbe. Laurence nikomu ne želi prepustiti tu istragu i odlučuje sljepoću tajiti od drugih. Treba mu pomoć nepodnošljive Avril. Ona postaje njegov pas vodič. Laurence i Avril zagrebu duboko u tajne gradića na sjeveru, u kojemu svi – i dobri i loši – nešto skrivaju.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Pad Olimpa

Bivši vojni zapovjednik Mike Banning (Gerard Butler) vođa je tajnih agenata koji čuvaju američkog predsjednika Benjanina Ashera (Aaron Eckhart) i garantiraju sigurnost prve američke obitelji. Banning je ujedno i prijatelj predsjednikove obitelji, prve dame Margaret (Ashely Judd) i njihovog sina Connora (Finley Jacobsen). Za vrijeme povratka u Camp David, s jednog događanja i skupljanja priloga za kampanju, predsjednikovo vozilo zbog leda na cesti sleti s mosta, Banning uspije spasiti predsjednika, no vozilo u kojem se nalazi prva dama strovali se s mosta. Osamnaest mjeseci kasnije Banning je smijenjen i radi u sjedištu državne riznice. Za vrijeme sastanka Ashera i premijera Sjeverne Koreje, teroristi, koje predvodi Kang Yeonsak (Rick Yune), napadnu Bijelu kuću sa svih strana i osvoje je.

NEDJELJA, RTL TV, 20.15, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Igre gladi

Totalitarna država Panem sastoji se od 12 siromašnih regija, a u središtu zemlje je glavni grad Capitol, u kojem su moćnici smislili okrutnu igru kako bi demoralizirali narod i preduhitrili bilo kakav pokušaj pobune. Izvlačenjem u loto igri sve regije svake godine moraju dati jednog mladića i djevojku između 12 i 18 godina, koji će se boriti do smrti u igri, u kojoj pobjednika čeka bogatstvo i slava, a čitav okrutni “spektakl” prenosi televizija. U dvanaestoj regiji Katnis Everdeen (Jennifer Lawrence) ponudi se sudjelovati u igrama umjesto mlađe sestre Primrose (Willow Shields), koja je izvučena kao natjecateljica. Ona i Peeta Mellark (Josh Hutcherson) odlaze u Capitol, kako bi privukle sponzore i obavile bešćutne PR aktivnosti prije ulaska u igru, u kojoj samo jedan natjecatelj može preživjeti.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, DOKUMENTARNI FILM, Živi spomenici – Tragovima konja u Hrvatskoj: Lipicanci – ponos slavonskih ravnica

Priča o lipicancima je priča o prilagodbi, ratovima, zbjegovima, pripadanju, uspjehu i preživljavanju. Postali su dio tradicije iako nisu izvorna hrvatska pasmina. Lipicanci su se prilagodili prostoru i načinu života na kojem su se zatekli pa su od prelijepog paradnog konja postali radni konji, koji su mukotrpno radili po slavonskim njivama i vukli težak teret. U Domovinskom ratu neki su stradali od metaka i granata, neki od gušenja, a mnogi su odvedeni i izbivali su dugih 16 godina.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI SPEKTAKL, San Andreas

Film prati pilota helikoptera i spasioca Raya (Dwayne Johnson) koji nakon stravičnog potresa kreće iz Los Angelesa u San Francisco sa svojom suprugom, s kojom nije u najboljim odnosima, kako bi spasili kćer jedinicu. No, njihovo putovanje tek je početak užasa koji im priroda priprema.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Godina je 1794.. Rat i revolucija u Francuskoj kao taman oblak nadvijaju se nad Britanijom. U Cornwallu George Warleggan gradi carstvo s namjerom da uništi Poldarke dok Ross i Demelza u Nampari pokušavaju održati mir i popraviti međusobni odnos. No dolazak Demelzine braće poremeti krhko primirje, a Ross se mora zapitati dokle će dopuštati Georgev nesmetan uspon. Suočen s bitkama kod kuće i izvan nje, hoće li Ross odgovoriti na poziv i staviti na kocku sve što mu je sveto?

NEDJELJA, RTL TV, PUSTOLOVNI FILM, Conan Barbarin

Conan (Jason Momoa) je sin Corina (Ron Perlman), poglavice barbarskog plemena. Jednog dana pleme napadne ratni huškač Khalar Zym (Stephen Lang) koji želi skupiti djeliće maske Acherona, čije su komade čarobnjaci razdijelili barbarskim plemenima kako ne bi pali u pogrešne ruke. Tkogod posjeduje masku, mogao bi ovladati svijetom, pa se Khalar nada da bi mu maska dala moći da oživi svoju mrtvu ženu Malivu. Khalar u Conanovom selu pronalazi djelić maske, pobije i zapali cijelo selo, ubije Conanova oca, a Conan igrom slučaja preživi.