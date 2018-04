TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz novu domaću seriju Dobri susjedi tu su i filmovi Spider-Man 3, Na rubu budućnosti i Shrek Treći

SUBOTA, NOVA TV, 11.50, KOMEDIJA, Sad još i Honey

Caroline Morgan (Robyn Butler) je presretna kad njezina sestra Beth (Portia de Rossi) dovede svoju kći, filmsku zvijezdu Honey Halloway (Lucy Fry) u posjet obitelji. No kad Beth završi u bolnici, Honey je prisiljena useliti se u Carolinin dom u predgrađu. Mladoj starleti teško je naviknuti se na novi život. Nakon što Caroline zahvaljujući Honey dozna veliku obiteljsku tajnu, njezin se život potpuno preokrene. Zarobljene zajedno u kući, sredovječna žena i slavna tinejdžerica moraju se boriti sa svojim pravim licima.

SUBOTA, HRT3, 14.30, KRIMI DRAMA, Srednjoškolske priče

Mladić dolazi u novu školu i mišićima krči svoj put u poslovima s drogom. Dok se on penje na ljestvici među kriminalcima, njegov ga učitelj pokušava izvesti na pravi put. On se ne obazire ni na koga, jer ima svoj plan i raspored…



Na početku filmu u cameo ulozi nastupa Jerry Lee Lewis i izvodi pjesmu “High School Confidential”.

SUBOTA, RTL TV, 15.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Cure biraju

Frustrirana što joj dugogodišnji dečko još nije ponudio brak, Anna Brady (Amy Adams) putuje u Dublin zaprositi Jeremyja (Adam Scott) 29. veljače, na prijestupnu godinu. Prema irskoj tradiciji, muškarac zaprošen toga dana mora prihvatiti brak. Zbog nevremena, zrakoplov je preusmjeren prema Cardiffu, a tamo je Anna prisiljena zatražiti pomoć od mrzovoljnog Irca Declana O’Callaghana da je preveze u Dublin kako bi na vrijeme stigla do svog odabranika.

SUBOTA, HRT2, 19.25, DOKUMENTARNI FILM, Andre Rieu – Dobro došli u moj svijet

Ovo je serija koji opisuje uspone i padove Andréa Rieua i njegova orkestra, a gledatelju pruža jedinstvenu priliku da svjetski poznatog i popularnog violinista slijedi diljem svijeta.

Vidjet ćete ga kako nastupa u Meksiku, šeta umjetničkim četvrtima Buenos Airesa, razgledava predivnu džamiju i bazar u Istanbulu, fotografira se s obožavateljima u Australiji. Vidjet ćete ga iza pozornice prije i poslije njegovih koncerata, vidjet ćete kako se on i njegov orkestar pripremaju za nastup, imat ćete uvid u nervoznu atmosferu u garderobama, opuštanje nakon koncerta uz ugodan obrok.

SUBOTA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Marinac iznad zakona 2

Marinac Joe Linwood (Ted DiBiase) sa suprugom odlazi na odmor u Tajland, ali pobunjenici preuzmu vlast nad odmorištem, a njegovu ženu Robin (Lara Cox) uzmu kao taotkinju. U cijelom tom kaosu Joe mora pronaći način kako Robin izvući iz ruku terorista i spriječiti krvoproliće.

SUBOTA, HRT1, 20.05, AKCIJSKI SF FILM, Spider-Man 3

Peter Parker (T. Maguire) uživa u slavi Spider-Mana, u sretnoj je vezi s Mary Jane (K. Dunst) i uživa u životu. Ali u sukobu s novim goblinom Spider-Man dobije udarac u glavu i zaboravi sve što je do tada bilo. Pa tako ponovno postaje prijatelj s Harryjem Osbornom (J. Franco) koji se želi osvetiti za očevu smrt.

SUBOTA, HRT2, 20.05, PRIJENOS, Miss Universe Hrvatske 2018.

U finalu izbora Miss Universe Hrvatske 2018. za titulu najljepše bori se 19 djevojaka iz cijele Hrvatske.

Koja će postati novom najljepšom Hrvaticom i okruniti se krunom iz ruku još uvijek aktualne missice Shanaelle Petty, saznat ćemo večeras u izravnom prijenos iz Studija Anton Marti HRT-a.

U glazbenom dijelu programa nastupit će Jacques Houdek i Goran Karan, dok će program uz Marija Sedmaka voditi Jelena Glišić, Miss Universe Hrvatske 2005.

SUBOTA, NOVA TV, 21.45, AKCIJSKI SF FILM, Na rubu budućnosti

U dalekoj budućnosti, vanzemaljci napadnu Zemlju snagom kojoj se ne može suprotstaviti nijedna ljudska vojska. Poručnik William Cage (Tom Cruise) pogiba na samoubilačkom zadatku i nađe se u vremenskoj petlji u kojoj svaki dan iznova proživljava zadnji dan svog života. No, sa svakom bitkom uspijeva pridobiti suradnike, među kojima je i Rita Vrataski (Emily Blunt), te svaki puta postaje sve vještiji i spremniji dočekati neizbježnu smrt.

SUBOTA, RTL TV, 22.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Dragi susjedi

Naše “drage susjede” glume Nataša Dangubić i Moamer Kasumović, koji će se gledateljima predstaviti kao tradicionalni i konzervativni bračni par Zovko, dok će Katarina Marković i Petar Ćiritović glumiti moderne i slobodoumne supružnike Perković. Legendarnom srpskom glumcu Zoranu Cvijanoviću pripala je uloga glavne sveznalice u zgradi – domara, a atraktivna Ornela Vištica okušat će se u ulozi seksi susjede zbog koje će muškarci u zgradi često gubiti glavu, što se neće svidjeti ženskim stanarima zgrade. Simpatični Asim Ugljen i Ivan Magud u sitcomu će postati cimeri koji žive do seksi Ornele za kojom sline, a ne mogu smisliti gospođu Zovko, koja ih često poziva na red.

SUBOTA, HRT3, 22.15, BIOGRAFSKA DRAMA, Crveni

John Reed (W. Beatty), novinar socijalističkog magazina “Mase”, upozna umjetnicu i aktivisticu Louise Bryant (D. Keaton). Očarana Reedom, Louise ostavlja supruga te se doseli k Reedu. Razočaran deklaracijom predsjednika Wilsona o ratu s Njemačkom, Reed postaje komunist i osnivač partije u SAD-u. Kada u Rusiji izbije revolucija, Reed je prvi na listi putnika, no njegov se odnos s Louise u međuvremenu pogoršao. Po povratku iz Rusije Reed pokušava obnoviti odnos sa suprugom, no burni ga događaji s druge strane Atlantika ponovno zovu natrag.

SUBOTA, HRT2, 22.30, PUSTOLOVNA SERIJA, Igra prijestolja

Arya napreduje u treniranju. Sansa se suprotstavlja starom prijatelju. Cersei se bori. Jon putuje.

SUBOTA, HRT1, 22.55, KOMEDIJA, Čuvar zakona

Gerry Boyle (B. Gleeson) je policajac u malom irskom gradu, osebujne ličnosti i smisla za humor, koji se ponaša prema vlastitom moralnom kodu. Kad mu nestane partner, a njegov gradić postane ključna točka u trgovanju drogom, nema mu druge već surađivati s FBI-evim agentom Wendellom Everettom (D. Cheadle) koji mu se pojavio na vratima.

SUBOTA, HRT1, 00.35, KOMEDIJA, Čovjek s dva mozga

Cijenjeni kirurg dr. Hfuhruhurr (S. Martin) oženi lijepu i seksepilnu Dolores (K. Turner) čiji je život spasio nakon prometne nesreće. Nažalost, doktor ubrzo shvati kako je njezina privlačnost bila samo mamac. Dolores ne želi ispunjavati bračne dužnosti, a brak je sklopila isključivo radi koristi. Sreća se ponovno osmjehne Hfuhruhurru kad na kongresu u Beču upozna izumitelja neobične naprave za transfer umova. Posjetivši ga u laboratoriju, Hfuhruhurr se zaljubi u mozak iz staklenke.

NEDJELJA, NOVA TV, 10.35, VESTERN, Sedmorica veličanstvenih

Meksičko selo čija populacija ne poznaje nasilje već samo mukotrpan rad na zemlji na stalnom je udaru bandita koji im otimaju hranu zagorčavajući im život.Umorni od konstantnog izrabljivanja i terora konzultiraju se sa seoskim mudracem koji im poručuje da je vrijeme za borbu.Predstavnici seljana odlaze preko granice ne bi li pronašli oružje, međutim, u jednom mirnom američkom gradiću nailaze na Vina (Steve McQueen) i Chrisa (Yul Brynner), dvojicu prijatelja i revolveraša koji ih uvjeravaju da im je pametnije unajmiti ljude koji znaju s oružjem.Njih dvojica okupljaju ekipu od sedam iskusnih revolveraša od kojih većina vjeruje kako će dobiti nagradu ukoliko obrane selo.Oni dolaze među seljane i pokušavaju ih naučiti revolveraškim vještinama istovremeno spremajući obranu sela.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, MELODRAMA, Zapisano na vjetru

Geolog Mitch Wayne (R. Hudson) i milijunaš Kyle Hadley (R. Stack) najbolji su prijatelji još od djetinjstva. Naočiti, pouzdani i vrijedni Mitch čitav život izvlači iz nevolja rasipnog i alkoholu odanog Kylea, sina naftnog magnata Jaspera Hadleya (R. Keith). Na jednom putovanju obojica se zaljube u istu djevojku, prelijepu Lucy Moore (L. Bacall). Kyle impresionira Lucy bogatstvom i ona se uda za nj, no Mitch ne može potisnuti svoje osjećaje prema njoj, iako ne želi biti na putu njihovoj sreći. U Mitcha je od djetinjstva zaljubljena Kyleova sestra Marylee (D. Malone).

NEDJELJA, HRT1, 17.30, OBITELJSKA DRAMA, Torta za hipoteku

Angela Logan (K. Elise) ima trojicu sinova, od 19, 17 i 15 godina. Ima kuću koju je naslijedila od bake i majke, jer je njezina baka smatrala da žena mora imati vlastitu kuću kako ne bi ovisila o mužu. Još je nešto Angela naslijedila od bake: recept za neobično ukusnu tortu od jabuka.

NEDJELJA, RTL TV, 19.20, ANIMIRANI FILM, Shrek Treći

Kada Fionin otac, Kralj daleke zemlje premine, Shrek postaje automatski nasljednik trona. Međutim, sam Shrek, poštenjačina kakva već jest, uz pomoć svojih prijatelja odluči potražiti sljedećega legitimnog nasljednika, Artieja, koji se skriva u nekome udaljenom kraljevstvu. Naime, Shrek se želi vratiti u svoj močvarni dom, kako bi on i trudna Fiona nastavili živjeti mirnim životima. Za to vrijeme, zavidni i ambiciozni Princ udruži se s ostalim zlikovcima kako bi uspio izvesti puč i postati novi kralj.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Rossu i Dwightu sudi se zbog krijumčarenja. Nova kositrena ruda budi Rossu novu nadu u Wheal Grace, ali kad se Elizabethina majka razboli, uz Elizabeth je George, što je težak udarac za Rossa.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Božica je pred bankrotom. Novca nema ni za plaće, a kamoli za otplatu Jožinog i Lilinog kredita kojim uređuju tavanski prostor. Iz bezizlazne situacije mogao bi ih spasiti mlad, uspješan bankar koji je u Matekovoj birtiji ugledao Sanjicu, djevojku koju uz malo truda može pretvoriti u ženu na kojoj će mu svi pozavidjeti.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Amel Ćurić će se transformirati u legendu domaće scene, Mišu Kovača. Paola Valić Bekić ovoga će tjedna postati jedna od najpopularnijih svjetskih pop senzacija, australska pjevačica Sia. Nakon što je u prošlotjednoj emisiji odnio pobjedu nastupivši kao Cher, ove nedjelje Davora Dretara Dreleta gledat ćemo u posve drugom izdanju, kao crvenokosog britanskog glazbenika Eda Sheerana. Katarina Baban u ovotjednom izdanju emisije utjelovit će pjevačicu Rihannu. Ove nedjelje očekuju nas i brojni drugi zanimljivi nastupi. Damir Poljičak postat će Maja Šuput, Matko Knešaurek bit će na pozornici frontmen Red Hot Chilli Peppersa, Ana Vilenica utjelovit će Rockwella, dok će Maja Bajamić postati Danijela Martinović.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Obračun kod O.K. Corrala

Provincijski gradić u Teksasu, 1881. Nakon što se obračuna s Edom Baileyjem (L. Van Cleef) dr. John “Doc” Holliday (K. Douglas) pridruži se proslavljenom saveznom šerifu Wyattu Earpu (B. Lancaster). Earp planira mirovinu, ali ga spriječi brzojav brata Virgila (J. Hudson) čijoj obitelji u Arizoni zaprijete članovi klana Clanton poznatog po nasilništvu i razbojstvima. Na putu u Tombstone Earla prati Holliday, dok će ih obojicu u Arizoni dočekati neprijateljski raspoloženi Clantonovi.

NEDJELJA, HRT2, 21.05, HUMORNA DRAMA, U redakciji novina

U New Yorku su jedne večeri ubijena dvojica poslovnih ljudi. Sutradan su se gotovo sve njujorške novine raspisale o tome, navodeći kako su za ubojstvo osumnjičena dvojica Afroamerikanaca. Jedino tabloid New York Sun, zahvaljujući kaotičnoj situaciji u redakciji, uopće nije izvijestio o tom događaju. Zamjenik glavnog urednika Hackett (M. Keaton) u New York Sunu pokušava balansirati među brojnim obvezama i još pregovarati s konkurentskom redakcijom koja mu nudi posao. Hackett od njih dozna informacije o ubojstvu pa, umjesto da prihvati novi posao, uzme spise i odluči objaviti sasvim drukčiju priču. Afroamerički dječaci su nevini, no taj podatak prije objavljivanja treba potvrditi neka od odgovornih osoba.

NEDJELJA, HRT1, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Podrijetlo – povijest čovječanstva: Put pred nama

Sloboda kretanja donijela nam je slobodu uma. Protok ljudi i materijala izlaže nas novim idejama, novim načinima života i novim shvaćanjima. Ovo je priča o tome kako je napredak u prijevozu preobrazio društvo. O tome kako su motori i životinje potaknuli razvoj civilizacije i kako su nas inovacije koje pokreću čovječanstvo uvele u suvremeni svijet.

NEDJELJA, VIASAT EXPLORE, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Naoružani vojnici: Umijeće ratovanja

Slavna akcijska zvijezda Danny Trejo domaćin je serije koja nam prikazuje plemenitost zanata izrade oružja. U svakoj ćemo epizodi vidjeti legendarna oružja koja su odigrala glavnu ulogu u nekima od najpoznatijih scena iz filmova, videoigara, stripova i TV emisija. Vješti zanatlije izrađuju oružje i oklope ‘od nule’, kako bi stvorili povijesna, moderna i mitološka djela borilačkih vještina, koje će testirati stručnjaci primjenjujući ih u stvarnom svijetu.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Genij: Picasso

Druga sezona istražuje posvećenost španjolskog iseljenika svom zvanju umjetnika, njegov doprinos modernoj umjetnosti i njegov turbulentan privatni život.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, KOMEDIJA, Tammy

Tammyn dan je počeo veoma loše. Razbila je auto, dobila otkaz u restoranu brze hrane te saznala kako ju muž vara sa susjedom. Pokupila je svoje stvari, no onda shvatila kako nema novca. Jedina opcija joj je njezina baka Pearl koja ima sve – auto, gotovinu te silno želi vidjeti slapove Niagare. Nije put kakav je Tammy zamišljala, no možda je ipak to ono što njoj treba.

NEDJELJA, RTL TV, 00.20, SF FILM, Dan kad je Zemlja stala

Znanstvenici primijete objekt koji se velikom brzinom iza Jupiterove orbite primiče Zemlji te previđaju da će se njegov udar sa Zemljom dogoditi na području Manhattana, snagom koja može uništiti sav život na planeti. SAD odmah okupi skupinu znanstvenika, uključujući dr. Helen Benson (Jennifer Connelly) i njezina prijatelja dr. Michaela Graniera (Jon Hamm), s namjerom da osmisle plan koji će spasiti ljudski rod. No kako se približava Zemlji, objekt polako uspori te stane iznad Central parka i pokaže se kao ogroman svemirski brod. Sferu ubrzo okruže policijske i vojne snage. Iz sfere izađe Klaatu (Keanu Reeves), a Helen mu krene u susret, no usred kaosa vojska otvara paljbu prema izvanzemaljcu. U tom trenutku iz sfere izlazi ogroman robot nazvan G.O.R.T.