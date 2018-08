TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz male ekrane će vas prikovati filmovi U vrtlogu igre, Lanac osvete, Vrapčić Richard i Pobješnjeli Max: Divlja cesta

SUBOTA, HRT3, 12.50, ROMANTIČNI SF FILM, Pjena dana

Bogati i domišljati neženja Colin nastoji pronaći lijek za svoju voljenu Chloe nakon što joj dijagnosticiraju neobičnu bolest koju uzrokuje cvijet na njezinim plućima…

Film je adaptacija romana Froth on the Daydream Borisa Viana iz 1947.

SUBOTA, HRT1, 15.05, ROMANTIČNA DRAMA, Zdravo, to sam ja

Annie (K. Martin) i Andre (C. Connell) sretan su bračni par, provode zajedno najljepše trenutke, u kojima uživaju i njihova djeca, Ella (E. Pitt) i Millo (J. Fulton). Najsretniji su kad imaju vremena zajedno biti na plaži. Nakon jednog takvog dana Andre pogine, a Annie je u šoku i neutješna.

Cijelu obitelj vidimo dvije godine poslije. Annie izdržava sebe i djecu tako što peče kekse za velike proslave i u tome je prava majstorica. I njoj i njima Andre nije prestao nedostajati. Stoga često zajedno odlaze na plažu i tada Annie djeci pušta zadnji snimljeni video u kojemu Andre kaže kako mu je to bio najsretniji dan u životu.

Trebaju dostaviti kekse na jednu zabavu, auto neće upaliti i dok s kutijama čekaju taksi, na njih naleti neoprezan vozač (K. Smith). Svi se keksi razlete naokolo, vozač se ispričava, ali šteta se ne može popraviti. Kad Annie stigne u vilu u kojoj se održava proslava, otkriva da je vlasnik čovjek koji je na njih naletio autom. No, s vremenom će se pokazati da i nije tako loš kako je u prvi mah mislila.

SUBOTA, NOVA TV, 17.35, KOMEDIJA, Jedna priča o Pepeljugi

Negdje u srcu doline San Fernanda suvremena bajka o Pepeljugi samo što se nije obistinila kada mlada žena upoznaje zgodnog mladića. Nakon što za plesu dožive ljubav na prvi pogled, djevojka nestane, a mladić joj ne uspije saznati ime. Sreća u nesreći je ta što modernoj Pepeljuzi ispadne njen iPod. U svijetu online romansa, gdje nije sve onako kako se čini, princ u trapericama morat će se potruditi da pronađe svoju izgubljenu Pepeljugu.

SUBOTA, RTL TV, 19.50, OBITELJSKA KOMEDIJA, Zubić vila

Derek Thompson (Dwayne Johnson) je opaka zvijezda hokejaške američke momčadi. Poznat po svojoj agresivnosti na ledu, Derek je prozvan Zubić Vilom. Jedne noći Derek ukrade šestogodišnjoj kćeri svoje djevojke Carly (Ashley Judd) novac, tvrdeći da zubić vila ne postoji. Nešto kasnije iste noći, na njegovom jastuku je ostavljena poruka, Thompsonu zagonetno narastu krila te se nađe u zemlji zubić vila. Tamo upozna Tracyja (Stephan Merchant), koji je zadužen za njegov slučaj, te glavnu zubić vilu Liliy (Julie Andrews), koja ga optuži da djeci bezrazložno ruši snove zbog čega ga osudi na dva tjedna života zubić vile.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, AKCIJSKI FILM, Specijalist

Bivši stručnjak CIA-e za eksplozive Ray Quick (Sylvester Stallone) pomaže ljepotici May (Sharon Stone) osvetiti ubojstvo njezinih roditelja koje je ubio moćni kubansko-američki šef mafije.

SUBOTA, HRT1, 20.05, POLITIČKI TRILER, U vrtlogu igre

Smrtno su stradale dvije osobe, sitni lopov i pomoćnica kongresnika Stephena Collinsa (B. Affleck). Čini se da nema nikakve veze između njih osim one koju nalazi bistri reporter Cal McAffrey (R. Crowe)…

Film je adaptacija britanske serije iz 2003. s tim da je mjesto radnje Washington, D.C.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Pustolovke

Pratimo tri slobodoumne američke ljepotice, prezrene u njujorškom visokom društvu kao novopečene bogatašice, koje odluče okušati svoju sreću u Londonu. Sestre Virginiju i Nan St. George prati njihova engleska guvernanta radikalnih stavova, Laura Testvalley, te prijateljica Lizzie Elmsworth koja je u potrazi za bogatim mužem.

SUBOTA, HRT2, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Špijuniranje kraljevske obitelji

Jednog ledenog vikenda u prosincu 1936. nervozni kralj Edvard VIII. sjedio je sam u Buckinghamskoj palači. Potajno je nazvao brata kako bi mu rekao da više ne može biti kralj ako to znači da mora napustiti ženu koju voli. Njegov će brat postati kralj Đuro VI. Edvardova voljena zvala se Wallis Simpson. Braća nisu ni slutila da se njihov razgovor potajno prisluškuje. Godinama poslije, kada su Edvard i Wallis posjetili ekskluzivno američko odmaralište, mislili su da u potpunoj privatnosti uživaju u intimnom predahu.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKA DRAMA, Lanac osvete

Nakon što mu napadnu ženu, požrtvovni će muž, inače mirni srednjoškolski profesor, unajmiti grupu razbojnika sve ne bi li se osvetio napadačima. Stvari će naravno izmaknuti kontroli kad shvati da razbojnici s njim imaju neobične planove.

SUBOTA, RTL TV, 21.40, KOMEDIJA, Legende u Vegasu

Prijatelji iz djetinjstva Billy (Michael Douglas), Paddy (Robert De Niro), Archie (Morgan Freeman) i Sam (Kevin Kline) u zlatnim su godinama života: Sam i njegova supruga Miriam (Joanna Gleason) dosađuju se na Floridi, Archie se dvaput ženio i razveo, oporavlja se od lakšeg moždanog udara i živi sa svojim prebrižnim sinom Ezrom (Michael Ealy) i njegovom obitelji u Jerseyu. Paddy živi sam u svom apartmanu u Brooklynu nakon smrti supruge, dok je Billy uspješni poduzetnik u Malibuu, gdje živi sa svojom puno mlađom, 31-godišnjom djevojkom Lisom (Bre Blair), koju sada zaprosi. To je sasvim opravdan povod da nazove stare prijatelje i da se organizira momačka večer u Las Vegasu, na kojoj se odluče ponašati neprimjereno za svoje godine. No, vrlo brzo četiri prijatelja shvate da se grad promijenio od njihovog zadnjeg posjeta, a čak se i njihovo prijateljstvo našlo na testu.

SUBOTA, HRT3, 22.15, ROMANTIČNA DRAMA, Carrie

Carrie (J. Jones) dolazi vlakom u Chicago s velikim ambicijama. Zaposli se na šivanju cipela i sva joj zarada odlazi na stan i hranu koju plaća sestrinom mužu. Kad se ozlijedi na poslu, dobije otkaz. U pomoć joj priskače trgovački putnik kojeg je upoznala u vlaku i povede je u otmjeni lokal koji vodi George Hurstwood (L. Olivier). Uskoro će Carrie pobjeći s Hurstwoodom u New York i početi karijeru glumice.

SUBOTA, HRT1, 22.45, AKCIJSKI TRILER, Metak u glavu

Profesionalni ubojica i policijski detektiv ujedine se protiv zajedničkog neprijatelja. Plaćenik James Bonomo (S. Stallone) i njegov partner Louis Blanchard prevareni su pa umjesto isplate Louis smrtno strada. U New Orleansu je detektiv Taylor Kwon (S. Kang) iz Washingtona u potrazi za ukradenim dokazima i otkrije da je ubijen korumpirani policajac Greely, a trag ga vodi do Bonoma. Sastanu se i netko puca u Kwona. Bonomo mu spasi život i njih dvojica počinju surađivati u otkrivanju mreže korupcije iza koje stoje odvjetnik Baptiste (C. Slater) i poduzetnik Morel (A. Akinnuoye-Agbaje).

SUBOTA, HRT2, 23.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Pripravnik

Četrnaest kandidata kreće u natjecanje za posao pripravnika u poslovnom carstvu Sir Alana Sugara.

Tijekom dvanaest tjedana Sir Alan će im zadavati zadatke koji su osmišljeni tako da iskušaju same granice izdržljivosti najpametnijih i najboljih mladih poslovnih ljudi u Britaniji. Pobjednik će dobiti godišnju plaću od 100.000 funta i posao u jednoj od Sir Alanovih tvrtki.

U prvom zadatku kandidati kreću od samih osnova, u londonskoj četvrti u kojoj je Sir Alan ispekao zanat. Podijeljeni su u dvije ekipe, mušku i žensku, i trebaju prodavati voće i povrće na ulicama Hackneyja. Pobijedit će ona ekipa koja više zaradi u samo jednom danu.

SUBOTA, NOVA TV, 23.20, AKCIJSKI SF FILM, Green Lantern

U beskrajnom, mističnom Svemiru mala ali moćna sila djeluje stoljećima. Zaštitnici mira i pravde nazivaju se odred Green Lantern. To je bratstvo ratnika koji su prisegnuli održavati intergalaktički red, a svaki Green Lantern nosi prsten koji mu osigurava super moći. Kad novi neprijatelj Parallax zaprijeti narušiti odnos snaga u Svemiru, njihova sudbina i sudbina Zemlje leži u rukama novaka, prvog ikad izabranog iz ljudske vrste. Njegovo ime je Hal Jordan i nadareni je testni pilot. Zajedno sa snagom volje i odlučnošću, on ima ono što nijedan član odreda nikad nije posjedovao – humanost. Ako uspije svladati nove moći i pronaći hrabrost da nadvlada svoje strahove, mogao bi dokazati kako nije samo ključ za pobjedu nad Parallaxom već možda i najveći Green Lantern ikad.

SUBOTA, HRT1, 00.15, TRILER, Nestala: Alexandra Walch 17

Alexandra (E. Schüle) je nestala u noći na svoj 17. rođendan iz gradića u Donjoj Austriji kamo se njezina obitelj prije dvije godine doselila iz Njemačke. Budući da policijska istraga sporo napreduje, Alexandrin otac Alfred Walch (R. Müller) prihvatio se vlastite potrage. Pri tome se morao suočiti s činjenicama iz života svoje kćeri koje mu se prije nisu činile moguće, a sada su izašle na vidjelo.

NEDJELJA, VIASAT HISTORY, 13.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Priča o dvije sestre

Svaka epizoda ove serije priča priču o važnim ženama 20. stoljeća i njihovom odnosu sa sestrama. U drugoj sezoni otkrivamo više o svijetu koji se skriva iza kraljevskog sjaja dok ulazimo u živote kraljice Eliazbete II. i njezine sestre, princeze Margarete. Vraćamo se dalje u kraljevsku povijest da bismo otkrili stvarnu priču o Ani i Mary Boleyn te doznali više o ženama koje stoje iza najveće političke promjene za žene 20. stoljeća, sestrama Pankhurst.

NEDJELJA, HRT2, 14.35, DRAMA, Žudnja pod brijestovima

Star i vrlo vitalan udovac Ephraim Cabot (B. Ives) strastveno obožava svoje imanje u Novoj Engleskoj. Njegovi sinovi od dviju ženu prema imanju pokazuju isto obožavanje dok mržnju prema ocu ne skrivaju. Najogorčeniji od svih je Eben (A. Perkins) čija je majka posjedovala veći dio farme i on sebe vidi jedinim nasljednikom. Kad je starac doveo kući novu ženu, mladu i privlačnu Annu (S. Loren), počinje borba za naslijeđe.

NEDJELJA, HRT3, 15.05, RATNA DRAMA, Trideset sekundi iznad Tokija

Pilot Ted Lawson (V. Johnson) sprema se u Tokyo na tajni vojni zadatak koji vodi pukovnik Jimmy Doolittle (S. Tracy). To mu teško pada jer ostavlja mladu suprugu Ellen (P. Thaxter) s kojom se tek vjenčao i koja je trudna. Ellen ga ispraća s ljubavlju i brigom, te se ohrabreni Ted pridruži kolegama Bobu (R. Mitchum), Shortyju (J. R. Reilly) i mnogima drugima, u opasnom zadatku s kojeg se možda neće vratiti živ.

NEDJELJA, HRT2, 16.30, PRIJENOS, Sinjska alka

Hrvatska radiotelevizija prenosi 303. alku, vrhunac alkarskih svečanosti, kojoj prethode bara i čoja. Tko će ove godine najviše puta kopljem pogoditi “u sridu” u punom trku na konju i pobijediti u viteškoj igri, saznat ćemo u dvosatnom nadmetanju.

NEDJELJA, HRT3, 19.00, VESTERN, Obračun

Clay Lomax (G. Peck) bivši je pljačkaš banke koji upravo izlazi iz zatvora nakon sedam godina i u potrazi je za bivšim partnerom Samom Foleyem (J. Gregory) koji ga je izdao i smjestio mu da u zatvor uopće i dospije. Oprezni Foley unajmljuje plaćene ubojice da paze na Claya, no Clay stvari više ne želi rješavati oružjem. Sve se dodatno komplicira kada Clay od bivše ljubavnice umjesto očekivana novca dobije samo vijest o njezinoj smrti te malu sedmogodišnju djevojčicu na skrb.

NEDJELJA, RTL TV, 19.55, ANIMIRANI FILM, Vrapčić Richard

Napušten nakon rođenja i odgajan u jatu roda, mladi vrapčić Richard vjeruje da je jedan od njih. No kad stigne jesen i vrijeme za selidbu u toplije krajeve, njegova obitelj roda prisiljena je otkriti mu njegov pravi identitet i ostaviti ga u šumi jer, za razliku od njih, ne bi uspio preživjeti dugo i naporno putovanje do Afrike. Odlučan u namjeri da svima dokaže kako je ipak roda, Richard sam kreće na jug, a u toj mu se avanturi pridružuju ekscentrična sova Olga i narcisoidni disco-pjevač, papagaj Kiki. Tijekom putovanja, Richard će se morati suočiti s brojnim preprekama, poput vrana mafijaša, smrtonosnih šišmiša i golubova ovisnika o internetu, no najveći izazov ipak će mu predstavljati suočavanje sa samim sobom te prihvaćanje vlastitoga identita i različitosti.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, RATNI FILM, Dvanaestorica žigosanih

Priča je smještena u vrijeme II. svjetskog rata. Narednik Reisman (L. Marvin) je dobio zadatak skupiti i osposobiti borbenu jedinicu sastavljenu od društvenih otpadnika koji se nalaze u zatvoru. Svi ti ljudi krivi su za najteže zločine i osuđeni na doživotne ili smrtne kazne. Ta bi jedinica trebala izvesti težak tajni zadatak čiji je cilj ući i uništiti dvorac u okupiranoj Francuskoj u kojem se nalazi njemački stožer. Zajedno sa svojim pomoćnikom Bowrenom (R. Jaeckel), Reisman će se uhvatiti u koštac s nimalo lakim zadatkom – obukom neprilagođenih, buntovnih čak i psihički poremećenih ljudi kako bi od njih stvorio sposobne vojnike. Pod imenom “Dvanaestorica žigosanih”, ova će skupina krenuti na opasni zadatak s kojeg se većina njih neće vratiti.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, General i džentlmen

Dokumentarni film posvećen životu proslavljenoga generala Petra Stipetića kronološki prikazuje njegov život: odrastanje u Ogulinu, vojnu karijeru u Jugoslaviji, zatim prelazak u Hrvatsku vojsku i njegovu ulogu u Domovinskom ratu, te vrijeme nakon rata kada je bio i načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske. O životu karizmatičnoga generala govore članovi njegove obitelji, najbliži prijatelji i suborci.

NEDJELJA, HRT1, 21.05, PRIJENOS, Knin 2018. – svečani koncert

U završnici cjelodnevne proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja HTV prenosi iz Knina koncert

Miroslava Škore. Bit će to svečanost pjesme u ozračju vjernosti i domoljublja na kninskom Trgu Ante Starčevića.

NEDJELJA, RTL TV, 21.30, KOMEDIJA, J… se, profesore

Zeki Mueller (Elyas M’Barek) u zatvoru je odležao trinaest mjeseci, sasvim dovoljno da Srednja škola ‘Goethe’ izgradi novu sportsku dvoranu na identičnom mjestu na kojemu je Zekijeva prijateljica Charlie (Jana Pallaske) zakopala skriveni novac. Kako bi na legalan način dobio pristup školi i svim njezinim prostorijama , Zeki se odluči zaposliti kao profesor na zamjeni i započinje voditi dvostruki život – danju se svojim nesvakidašnjim odgojnim mjerama bori s nestašnim tinejdžerima i zajedljivim kolegama, a noću potajno upada u školu i istražuje kako najlakše doći do zakopanog plijena, trudeći se da baš nitko ne posumnja u njegove namjere.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKI SF FILM, Pobješnjeli Max: Divlja cesta

Apokaliptična priča smještena u najudaljenijim dometima našeg planeta, u strogom pustinjskom krajoliku gdje je čovječanstvo slomljeno, a gotovo svi ludi za borbama za životnim potrebama. U tom svijetu postoje dva pobunjenika koja mogu vratiti red. Progonjen turbulentnom prošlošću Max Rockatansky (Tom Hardy) u osamljenom lutanju vidi najbolje šanse za preživljavanjem. No, nakon susreta s lijepom Furiosom (Charlize Theron) i grupom odbjeglom iz Citadele, grada čije stanovnike terorizira tiranin Joe, postat će dio neizbježnog rata koji slijedi.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Isušivanje oceana

Ovaj serijal od 10 epizoda ‘zaronit’ će u svijet kojeg prekrivaju kilometri vode. Korištenjem inovativne tehnologije za skeniranje morskog tla, digitalnih rekonstrukcija i znanstvenih podataka, serija će otkriti jedan od najvećih misterija i fenomena na našem planetu – beskrajna podmorska bespuća. Uz moćni utjecaj vode, cilj serijala je i da nađe odgovore na pitanja: što je točno uzrokovalo brodolome, kako suvremena tehnologija funkcionira u izazovnim klimatskim uvjetima, gdje se još nalaze tajne nacista, zašto je potraga za Atlantidom aktualna i što mogu pradavne geološke formacije reći o životu na Zemlji.

NEDJELJA, DOMA TV, 22.10, KRIMI DRAMA, Dan obuke

Svaki dan na ulicama američkih gradova vodi se rat, rat između stanovnika, dilera droge i ljudi zakletih da će štititi jedne od drugih. Ovaj rat ima svoje žrtve. Jedna je od njih i policijski detektiv iz Los Angelesa, narednik Alonzo Harris (D. Washington), veteran s 13-ogodišnjim iskustvom u Odjelu za narkotike čija upitna metodologija prelazi granicu korupcije i poštivanja zakona. Njegov optimizam odavno je narušen radom na ulicama, gdje možete nastradati borite li se protiv kriminala u skladu sa zakonom. A da bi uspješno obavili zadatak, Alonzo i njegovi kolege često su prisiljeni kršiti zakone koje sami trebaju provoditi. ‘Dan obuke’, odvažna realistična drama smještena u moralno dvosmislenom svijetu tajnih policijskih istraga, prati Alonza dok on testira odlučnost idealističnog novaka Jakea Hoyta (E. Hawke), koji ima samo jedan jedini dan da se dokaže pred svojim karizmatičnim šefom. Tijekom iduća 24 sata Jake biva sve dublje i dulje uvučen u etičko blato Alonzove logike dok obojica muškaraca riskiraju svoje živote i karijere da bi služili svojim suprotnim poimanjima pravde.

NEDJELJA, RTL TV, 23.35, HOROR, Krug od osam

Jessica (Austin Highsmith) se useljava u novi stan na osmom katu u Los Angelesu, u zgradu koja se zove Dante. Svi stanari zgrade isprva se čine prijateljski nastrojeni, no začudo, svi znaju njezino ime te je zovu da zajedno s njima proslavi Novu godinu na krovu. Jedini od stanara koji nije tako jeziv je Evan (Ryan Doom). Hodajući hodnikom Jessica ugleda jednog od susjeda, kojeg je maloprije vidjela, mrtvog, no svi je uvjeravaju da joj se pričinja.