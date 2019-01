TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz ekrane će vas prikovati filmovi Računovođa, Seks i grad, Armageddon, Ruku svoju mi daj i Phoenixov let

SUBOTA, RTL TV, 12.15, KOMEDIJA, Tri muškarca i mlada dama

Novorođenče Mary (Robin Weisman) ostavljena je na kućnom pragu trojice prijatelja koji su o njoj preuzeli brigu. Danas razigrana i iznimno inteligentna petogodišnjakinja, još uvijek živi sa šarmantnim arhitektom Peterom (Tom Selleck), glumcem Jackom (Ted Danson), svojim biološkim ocem, te crtačem stripova Michaelom (Steve Gutenberg). Unatoč svim mukama kroz koje su prošli odgajajući je, danas uživaju u igri i druženju sa svojom petogodišnjom ljubimicom.

SUBOTA, NOVA TV, 13.00, DRAMA, Priča o dupinu 2

Nadahnjujuća, istinita priča o Winter nije gotova. Nekoliko godina nakon što dobije repnu protezu, Winter izgubi pomajku. Usamljena i tužna odbija bilo kakvo društvo, uključujući i najboljeg ljudskog prijatelja Sawyera. Stvari postaju još gore kada mora biti preseljena iz svog doma u akvarij, zbog zakona prema kojem dupini moraju živjeti u parovima. Kada joj dr. Clay Haskett i njegov tim ne uspiju pronaći društvo, sve vodi k tomu da će zauvijek izgubiti voljenu Winter.

SUBOTA, HRT1, 17.20, KOMEDIJA, Majstori

Keka je virtuozna domaćica koja pati zbog letargije u koju je ušao njezin brak s Bajom, zabrinutim željezničarom. Da bi sve bilo gore, Keki se mahnito udvara Ilija, majstor za popravke koji svojom nespretnošću izaziva pravu apokalipsu gdje god se pojavi. Nakon što Baja napokon shvati Ilijine namjere i nakon što joj demoliraju cijelu kuću svojim nespretnim obračunima, Keka odluči napustiti obojicu muškaraca te odlazi na put tamo gdje je jedino donekle osjetila sreću – u malo primorsko mjesto gdje su ona i Baja bili na bračnom putovanju.

SUBOTA, HRT2, 20.05, AKCIJSKI FILM, Pod opsadom

Skupina plaćenika predvođenih CIA-inim operativcem Williamom Stranixom (T. Lee Jones), uz pomoć brodskog časnika Krilla (G. Busey), preuzima kontrolu nad američkim ratnim brodom s nekoliko desetaka nukleranih bojevih glava. Jedini čovjek koji im se može suprotstaviti osobni je kuhar kapetana broda, zapravo bivši specijalac Casey Ryback (S. Seagal). Neočekivanu pomoć Ryback će dobiti od striptizete Jordan (E. Eleniak).

SUBOTA, HRT3, 20.05, HOROR, Dracula

Odvjetnik Renfield (D. Frye) doputovao je poslom u Transilvaniju grofu Draculi (B. Lugosi). Ne sluteći da ima posla s vampirom, odsjeo je u njegovom dvorcu i postao mu rob. Dolaze u London gdje Dracula upoznaje nove potencijalne žrtve, među ostalim dr. Sewarda (H. Bunston) i njegovu kćer Minu (H. Chandler).

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, A strana

U glazbi kategorija vremena ne postoji. Sva je glazba nekada bila popularna. I ona koju sada zovemo tradicionalna, i vječni hitovi Rajka Dujmića, nove pjesme Detoura, pjesme sa samostalnog albuma Mile Kekina, kao i posljednji hitovi “Psihomodo popa”. Koliko smo “obilježeni” tim tradicionalnim zvukom, objasnili su nam Nikša Bratoš i Ante Gelo, a kako glazbeni producenti osjećaju glazbu, rekao nam je još jedan uspješan producent Denis Mujadžić Denyken i jedan od najvećih autora pop glazbe Rajko Dujmić.

SUBOTA, HRT3, 21.25, SF HOROR, Stvor

Zemljina orbita, prije nekoliko tisuća godina. Svemirski brod obrušava se iznad Južnog pola… Antarktika, zima 1982. Norveški helikopter progoni psa iz baze pokušavajući ga eliminirati prije nego dotrči do članova američke znanstvene ekspedicije. Pritom jedan Norvežanin pogine, a drugog ubije Amerikanac Garry nakon što izbezumljeni čovjek počne pucati snajperom po američkoj bazi.

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKA DRAMA, Računovođa

Oskarovac Ben Affleck glumi Christiana Wolffa, matematičkog stručnjaka koji ima više afiniteta prema brojevima nego prema ljudima. Dok kao računovođa radi u malom CPA uredu, istovremeno isti posao obavlja za najopasnije svjetske kriminalne organizacije. Zbog svojih sposobnosti zapeo je za oko Ministarstvu financija koje predvodi Ray King (J. K. Simmons), ali s vremenom počinje raditi za tvrtku unutar koje je knjigovotkinja Dana Cummings (Anna Kendrick) otkrila financijsku malverzaciju koja uključuje milijune dolara.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Srednjom Amerikom pješice

U prvoj epizodi Levison kreće na putovanje s mjesta na koje su španjolski konkvistadori pristali u Srednjoj Americi – na sjevernim obalama meksičkog poluotoka Yucatána – te odlazi istražiti drevnu meksičku civilizaciju Maja, uključujući vrtaču u kojoj ostaci žrtvovanih ljudi leže stotinama godina u neimenovanoj piramidi koju je obavila prašuma. Izbjegavajući osuđenike i otrovna stabla, Levison dolazi do otoka San Pedra u Belizeu koji je razorio uragan.

SUBOTA, RTL TV, 22.10, AKCIJSKI SF FILM, Armagedon

Samo 18 dana dijeli Zemlju od sudara s meteorom veličine Teksasa, koji će uništiti sve oblike života. Stručnjaci NASA-e na čelu s direktorom Danom Trumanom (B. B. Thornton), ne imajući drugog izlaza, pozivaju u pomoć najvećeg stručnjaka u bušenju nafte Harryja S. Stampera (B. Willis) na hitno savjetovanje. Harryja, međutim, muče sasvim drugi problemi: njegov najbolji radnik, A. J. Frost (B. Affleck) ujedno je i ljubavnik njegove kćeri Grace (L. Tyler).

SUBOTA, HRT1, 22.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Seks i grad

Poznata newyorška kolumnistica i modna ikona Carrie Bradshaw (S. J. Parker) iz proslavljenje serije Seks i grad preselila se sa svojim prijateljicama Samanthom (K. Cattrall), Charlottom (K. Davis) i Mirandom (C. Nixon) na film. Čini se da će se napokon udati za pravog.

SUBOTA, HRT3, 23.30, HOROR, Noć vještica

Prije petnaest godina Michael Myer na taj je dan ubio svoju sestru i zatvoren je na psihijatriji. Sada je uspio pobjeći i vratio se u svoj gradić da ponovno ubija… Dr. Sam Loomis (D. Pleasence) i tinejdžerica Laurie Strode (J. Lee Curtis) pokušavaju ga spriječiti.

SUBOTA, NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI FILM, Paklena granica

Bivši detektiv Jack Robideaux (Jean-Claude Van Damme) napušta matični grad New Orleans kako bi pokušao na ozbiljnijem terenu. Kao novi posao mu je dodijeljen nadzor nad jednim dijelom granice s Meksikom. Ubrzo dolazi do prvih žrtava, a Jack saznaje da će bivši marinci prokrijumčariti velike količine heroina u SAD te mu to postaje motiv za obračunavanje s čitavim kartelom.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubavne varke

Jack (P. Greene) i Reggie (P. Gilmore) rade u čikaškoj bolnici kao medicinski tehničari. Ne ide im baš dobro sa ženama, pa Reggie ima teoriju da se moraju predstavljati kao liječnici, jer se na to ženske lijepe. Jack se ne slaže s Reggiejem, on vjeruje da je takva laž besmislena, ali to je i zato što njih dvojica imaju različite ciljeve: Reggie treba curu za zabavu, a Jack bi volio imati ozbiljnu vezu. U zgradi kompanije Benson zgodna i frivolna tajnica Debbie (A. Liebert) kori svoju šeficu Katherine (E. Christensen), kćer vlasnika kompanije Edwarda Bensona, što nema život izvan posla, nema vezu, odijeva se i češlja strogo kao da radi u vojsci.

NEDJELJA, NOVA TV, 16.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Pepeljugina priča 3

Mlada Katie ima glas superzvijezde. Ali kada se Katie nađe na pragu ostvarenja svog sna, njezina ljubomorna polusestra pokuša joj preoteti slavu. Izmorena radom, maltretirana i zastrašena da će biti vraćena u sirotište, 17-godišnja Katie Gibbs (Lucy Hale) sluša svoju pomajku i polubraću bez pritužba. Međutim vokalno nadarena Katie napokon se uzruja kada je prisiljena snimati pjesme za nenadarenu polusestru Bev Van Ravensway (Missi Pyle) koja bi mogla sklopiti ugovor s glazbenim izdavačem „Massive Records“, čiji predsjednik traži spektakularni novi glas na koncertu mladih talenata iz odjela reproduktivnih umjetnosti prestižne privatne škole.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, KRIMI FILM, Tajna dvorišne rasprodaje: Sve što sja

Jennifer Shannon (L. Loughlin), vlasnica dućana antikvitetima i amaterska istražiteljica, dođe u posjed vrlo vrijednog opljačkanog blaga za kojim pet godina traga onaj koji ga je ukrao. Dvoje ljudi opljačkaju pošiljku dijamanata koja je upravo oklopnim vozilom dopremljena u draguljarnicu. Bježe s mjesta događaja. Nešto kasnije objavljeno je kako je par poginuo u automobilu. Dijamanti nisu nađeni. Pet godina kasnije Jennifer Shannon i njezina partnerica i prijateljica Danny (S. Strange) odlaze na još jednu od tzv. garažnih rasprodaja. Unatoč tome što krov iznad trgovine prokišnjava i što im je alarmni sustav zastario, Jenniferino izvježbano oko uočava lijep stolić iz 19. stoljeća i uspijeva pobijediti na licitaciji, te svu robu dobiti za 1550 dolara.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, RATNA DRAMA, Prerija časti

Charlie Anderson (J. Stewart) dobrostojeći je farmer iz Shenandoaha u Virginiji koja se kao i ostatak američkog juga našla u Konfederaciji zaraćenoj sa sjeverom zemlje. Građanski rat koji već nekoliko godina oduzima živote s obje strane bojišnice još uvijek nije stigao do Charliejeva doma, koji pošto-poto želi izbjeći bilo kakav angažman brinući da njegovih šest sinova i jedna kći ostanu izvan sukoba.

NEDJELJA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Tražen

Wesley Gibson (James McAvoy) je hipohondar čiji je neispunjen i monoton život postao nepodnošljiv. Neprestano ponižavan od svog šefa i djevojke koja ga vara, čini se da je njegov život promašen. No nakon što dozna da je njegov otac, kojeg nije poznavao, bio brutalno ubijen, Wesley je unovačen u tajno društvo profesionalnih ubojica koje se naziva „Bratstvo“. Nekoć uredski crv, zahvaljujući svojoj mentorici Fox (Angelina Jolie), razvija veliki potencijal te nakon dovršetaka obuke, dobije svoj prvi zadatak.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika – Uzlet

Otkriveni su podaci o bolesti grofa Orlova. Katarini je neugodno zbog te vijesti i počinje se premišljati o udaji za njega. Iako Sofja pokušava obuzdati Pavlovu strast, zatrudni. Katarina je zadovoljna i sprema se naći zaručnicu za Pavla, a počinje i planirati izgradnju spomenika u čast Petra Velikog.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Božica, Sanja i Dragica su u salonu, kad se salon počinje puniti dimom koji dolazi iz skladišta. Ispostavi se da je za dim kriv prastari štednjak koji Joža uspije izbaciti na trg. Mirko, novi Dragičin odabranik, zgranut je Jožinim postupkom te u birtiji sazove sastanak kućnog savjeta kako bi se u kvartu uveo red. Svi su u čudu jer se nitko ne sjeća kad se zadnji put održao sastanak. Sanjica je zapisničarka.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Najveće svjetske fešte: Goroka festival

Jeste li znali da je Papua Nova Gvineja zemljopisno jedna od najslabije istraženih svjetskih država? Jeste li znali da je u unutrašnjosti te otočke države tek u kasnom 19. stoljeću pronađeno na stotine plemena koja i dan danas žive kao da su u kamenom dobu? Festival plemena poznat kao Goroka festival nastao je kao pokušaj da ta plemena žive u miru.

NEDJELJA, EPIC DRAMA, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Jamestown

Virginia, 1619. godine. Britanska kolonija Jamestown nalazi se na mjestu koje bi se moglo nazvati rubom svijeta. Dvanaest godina nastanjivali su je samo muškarci, no situacija se drastično mijenja kada u tu prekrasnu divljinu stignu i prve žene, među kojima su Alice, Verity i Jocelyn. Priče prepune obrata prate njihov dolazak, budući da se život u koloniji pretvara u novi svijet u kojem vladaju ljubav, žudnja, moć i želja za opstankom.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, GLAZBENA KOMEDIJA, Ruku svoju mi daj

Veljača 1964. Skupina djevojaka i mladića iz grada Maplewooda u New Jerseyju s nestrpljenjem iščekuje dolazak britanske rock atrakcije “The Beatles”. Otkako su slavni čupavci prošlog Božića objavili singlicu “I Want to Hold Your Hand”, američke trgovine pločama preplavljene su tisućama obožavatelja. Među njima je i Pam Mitchell (N. Allen) koja prije skore udaje žarko želi provesti noć s jednim od članova Beatlesa.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, KOMEDIJA, Obračun legendi

Boksači Henry ‘Razor’ Sharp (Sylvester Stallone) i Billy ‘The Kid’ McDonnen (Robert De Niro) žestoki su rivali. Neposredno prije njihove velike borbe, Henry se odluči povući i umiroviti jer je Billy spavao s njegovom djevojkom. Trideset godina kasnije, boksački promotor Dante Slate (Kevin Hart) nudi im veliku priliku da se vrate u ring i jednom zauvijek poravnaju račune.

NEDJELJA, DOMA TV, 21.40, PUSTOLOVNA DRAMA, Sedam godina u Tibetu

Austrijski alpinist Heinricha Harrera 1939. godine sa svojim sunarodnjakom Peterom Aufschnaiterom (odlazi osvojiti Nanga Parbat, jedan od najviših vrhova Himalaje. Harrera na putovanju u Tibetu osim osvojenih visina upoznaje i britanski internacijski logor ratnih zarobljenika te ga put dovede do tajnovitog tibetanskog grada Lhase. Ondje se sprijateljuje s mladim Dalai Lamom (Jamyang Jamtsho Wangchuk) i podučava ga engleskom jeziku, geografiji i zapadnjačkom načinu života. Veza koja je nastala između njih dvojice probudi u egoističnom Harreru drugačije poglede na život.

NEDJELJA, RTL TV, 22.35, AKCIJSKA DRAMA, Phoenixov let

Kada su pilot teretnog aviona, Frank Towns (Dennis Quaid), i njegov kopilot AJ (Tyrese Gibson) poslani u Mongoliju da evakuiraju zaposlenike naftne kompanije, nisu ni sanjali da će rutinski let rezultirati borbom za goli život. Na putu ulaze u pješčanu oluju koja izaziva rušenje aviona usred pustinje Gobi, i to usred ljeta kada su vrućine najgore. Letjelica je nepovratno uništena, a preživjeli su se nenadano našli usred pustinje s malim zalihama vode i nekoliko konzervi hrane. Situacija postaje očajna, ali pojavljuje se misteriozni i ekscentrični Elliot (Giovanni Ribisi) koji predlaže da od ostataka aviona sagrade novi i nazovu ga Phoenix.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.20, AKCIJSKI TRILER, Dobar posao u Italiji

Priča počinje poslom koji je obavljen savršeno, bijeg je isplaniran bez zamjerke, ali pojavila se jedna stvar koju je Charlie Croker (Mark Wahlberg) previdio: izdaje ih Steve (Edward Norton), bivši partner i član njegove bande. Da bi se osvetio i vratio ono što smatra svojim plijenom, Charlie i ostatak bande slijede ga u Kaliforniju, a na putu im se pridružuje i prekrasna Stella (Charlize Theron). Nakon što su vratili sef pun zlata, manipulirajući prometnim sistemom osigurali su stalno zeleno na semaforima. Kolaps sistema izazvao je najveću gužvu u povijesti Los Angelesa.