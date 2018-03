TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz ekrane će nas prikovati 90. dodjela Oscara te filmovi Spotlight, Na putu do zvijezda i Murjaci s klupe

SUBOTA, NOVA TV, 13.15, VESTERN, Četvero za Texas

Legendarni Frank Sinatra i Dean Martin glume Zacha i Joea, dvojicu rivala koji se nadmeću za uspostavu kontrole nad kockanjem i prostitucijom u teksaškom gradiću Galvestonu. Međutim, njih će se dvojica morati ujediniti kako bi porazili još većeg neprijatelja – nemilosrdnog bankara (Victor Buono) i njegova hladnokrvnog pomoćnika (Charles Bronson).

SUBOTA, RTL TV, 13.25, PUSTOLOVNA DRAMA, King Kong

Godina je 1933. i vrijeme je Velike depresije u Americi. Glumica Ann Darrow (Naomi Watts) izgubila je angažman, ali na sreću našla je novi. Zaposlio ju je filmaš Carl Denham (Jack Black) da nastupi u njegovom novom filmu, na kojem također radi Annin omiljeni scenarist Jack Driscoll (Adrien Brody). I dok tim kreće prema otoku Skull, Ann i Jack se zaljube. Kapetan Englehorn (Thomas Kretschmann) ima dvojbe vezane za putovanje jer svi znaju da otok na koji su krenuli nije poput ostalih. Izgubljen u magli, brod se nasuče na otok. Ekipa se daje u istraživanje otoka, ali ubrzo postane meta domorodaca. Nekolicina je ubijena, a Ann je ulovljena s namjerom da bude podnesena kao žrtva velikom gorili kojeg domoroci zovu Kong (Andy Serkis).



SUBOTA, HRT3, 14.05, TRILER, Njuškalo

Andrew Wyke (L. Olivier) uspješan je autor krimića koji živi u palači na ladanju. Ljubitelj igara i kazališta pozove ženinog ljubavnika Tindela (M. Caine), frizera talijanskog podrijetla, k sebi da rasprave situaciju. Wyke mu daje do znanja da je umoran od svoje žene i da je Tindel slobodan preuzeti je. Opskrbit će ga i novcem da se može brinuti o njoj, a do novca će doći fingiranom krađom. Naime, Wyke predlaže Tindelu da uzme nakit iz kuće, a on će tražiti nadoknadu od osiguranja zbog krađe.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Avanture gospodina Peabodyja i Shermana

Mr. Peabody je poslovni magnat, izumitelj, znanstvenik, gurman, dvostruki olimpijski pobjednik, genij i pas. Koristeći svoj genijalni izum, stroj kojim putuje kroz vrijeme, Mr. Peabody i njegov usvojeni sin Sherman iz prve ruke svjedoče događajima koji su ostavili neizbrisiv trag te susreću važne povijesne osobe. No kada Sherman prekrši pravilo putovanja kroz vrijeme, zajedno s ocem mora popraviti počinjenu štetu dok Peabody istovremeno mora uspješno ispuniti svoju drugu dužnost – biti dobar roditelj.

SUBOTA, DOMA TV, 20.00, Sakupljač kostiju

Bivši forenzički stručnjak i jedna policajka zajedničkim snagama moraju zaustaviti ubilački pohod serijskog ubojice. Lincoln Rhyme (Denzel Washington) bio je vodeći stručnjak za forenziku dok nije ostao paraliziran, deprimiran i nesposoban za rad. No kad jezivo ubojstvo zbuni detektive s Manhattana, zovu Rhymea u pomoć. Amelia Donaghy (Angelina Jolie) je policajka zahvaljujući čijem je brzom razmišljanju mjesto zločina ostalo netaknuto. Ona postaje Rhymeova stručnjakinja za analizu i to na mjestu zločina. Dok istražuje, na vezi je s Rhymeom, ona postaje njegove oči i uši i na taj mu način pomaže da zaustavi psihopata prije nego što postane njegova sljedeća žrtva.

SUBOTA, HRT1, 20.05, HUMORNA DRAMA, U dobrom društvu

Dan Foreman (D. Quaid) pomalo je staromodan 51-godišnjak, sretno oženjen atraktivnom Ann (M. Helgenberger), s kojom ima 18-godišnju kćer Alex (S. Johansson). Radi kao šef marketinga prestižnog sportskog magazina “Sports America”, kojem u posljednje vrijeme ne cvjetaju ruže. Magazin je kupio glasoviti medijski magnat Teddy K (M. McDowell), koji u list smjesta želi uvesti promjene. Dan sazna da je smijenjen i dodijeljen za pomoćnika novom šefu marketinga, 26-godišnjem Carteru Duryeau (T. Grace). Dan padne u depresiju, koju tek donekle ublaži vijest da će uskoro po drugi put postati otac. Međutim, stvari će se znatno pogoršati kad ga Carter angažira za otpuštanje viška radnika, te dozna da je njegova kći Alex nova Carterova djevojka.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlji Zapad: Visoki predjeli

Američki visoki predjeli dom su grizlija i divovskog drveća, ledenih zima i užarenih ljeta, žilavih rančera i zlatne groznice. Od Stjenjaka do Sierra Nevade, u ovom kraju ekstremnih godišnjih doba za opstanak je presudna izdržljivost. Da bi preživio, moraš uzeti ono što trebaš. Baš kao što to i čine parazitske biljke, kradljivi crni medvjedi, uporni zviždari i borbeni bizioni.

SUBOTA, RTL TV, 21.45, PUSTOLOVNI SF FILM, Jurski park

U Jurskom parku na otoku Nublaru ubijen je zaposlenik InGen korporacije, koja se bavi genetskim inžinjeringom. Incident se dogodio dok je djelatnik stavljao Velociraptore u kavez te njegova obitelj diže parnicu protiv kompanije. Glavni izvršni direktor, John Hammond (Richard Attenborough) poziva paleontologa Alana Granta (Sam Neill), paleobotaničarku Ellie Sattler (Laura Dern) i Iana Malcolma (Jeff Goldblum), kao i odvjetnika investitora Donalda Gennaroa (Martin Ferrero) da izvrše inspekciju. Kada stignu u park, oni se začude što su glavna atrakcija otočkog parka zapravo živući dinosaur, kojeg je InGen stvorio kloniranjem genetskog materijala dinosaura. Kada glavni tehničar parka Dennis Nerdy (Wayne Knight) isključi struju u parku kako bi ukrao embrije dinosaura i prodao ih korporativnom suparniku, dinosauri uspiju pobjeći iz svojih kaveza te nastane kaos.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Svete rijeke sa Simonom Reevom: Nil

Pustolov Simon Reeve putuje od izvora do mora najdužom rijekom na svijetu – Nilom. Kreće od svetog izvora Modroga Nila u Etiopijskom visočju, kroz pustinju u Sudanu, zatim kroz Egipat do Sredozemnog mora. Rijeka koja daje život stvorila je neke od najstarijih svjetskih civilizacija i oblikovala najveće religije. No stanovništvo uz njezine obale sve je brojnije pa države uz Nil oduzimaju sve više od ovih svetih voda, ugrožavajući stabilnost cijele regije.

SUBOTA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Izgubljeno blago majmunskih zmijskih kraljeva

Od Egipta do Kine, velike civilizacije drevnog svijeta dugo su proučavane i trenutačno su prepoznatljive diljem svijeta. Majanska civilizacija jedna je od tajnovitijih drevnih civilizacija i dosad se nije smatralo da je toliko opsežna. Naprednim snimanjem gvatemalske džungle s pomoću daljinske metode koja prodire kroz šumsku krošnju obrađen je teren ispod krošanja i otkriveno je više od 60.000 dosad nepoznatih građevina koje čine golemu i povezanu mrežu gradova, utvrda, farmi i cesta.

SUBOTA, HRT1, 22.35, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Legenda o Herkulu

Priča o najvećem i najsnažnijem junaku iz grčke mitologije, Herkulu (Heraklu). Njegovu majku kraljicu Alkmenu pohodio je Zeus i tako se rodio polubog Herkul. Djetinjstvo i mladost proveo je u sjeni starijega brata kojega je favorizirao kralj Amfitrion, njihov otac. Čak je i djevojku u koju se zaljubio Herkul kralj odlučio dati za ženu starijem sinu, a Herkula je poslao u rat u kojem je trebao poginuti.

SUBOTA, HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Igra prijestolja

Arya stiže u Braavos. Pod i Brienne imaju problema na cesti. Cersei se boji za sigurnost svoje kćeri u Dorneu dok Ellaria Sand žudi za osvetom zbog Oberynove smrti. Stannis mami Jona. Savjetnik mami Dany.

SUBOTA, NOVA TV, 23.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Gas do daske 3

U samom srcu Pariza nalazi se smrtonosna tajna. Na drugoj polovici svijeta, u Los Angelesu, veleposlanik Han (Tzi Ma) sprema se razotkriti je. Došao je u posjed eksplozivnih novih dokaza o djelovanju trijada – najmoćnije i najzloglasnije zločinačke organizacije na svijetu. Veleposlanik je doznao identitet vođe velikoga zločinačkog kruga i sprema se razotkriti ga Svjetskom sudu za zločince, no tad je ubijen. Trijade neće prezati ni od čega kako bi njihove tajne ostale skrivene i postoji samo jedna mogućnost da ih se zaustavi. Losandželeski detektiv Carter (Chris Tucker) i kineski inspektor Lee (Jackie Chan) vraćaju se u akciju kamo ne pripadaju. Neobični dvojac odlazi u Grad Svjetlosti da zaustave globalnu zločinačku urotu i spase život stare prijateljice, sad odrasle kćerke veleopslanika Hana, Soo Yung.

SUBOTA, HRT3, 23.15, DRAMA, Posljednji kineski car

Posljednji kineski car Pu Yi (J. Lone) u trećoj je godini života postavljen na prijestolje i odveden u Zabranjeni grad. Ne smije napuštati palaču u kojoj se sve više osjeća kao u zatvoru. Dolazak škotskog tutora Reginalda Johnstona (P. O’Toole) u njemu budi još veću znatiželju za upoznavanjem svijeta. U šesnaestoj godini ženi se s Wan Yung (J. Chen), ali uzima i k srcu priraslu konkubinu Wen Tsiu. Nakon što je morao abdicirati, napušta palaču. Vraća se u rodnu Mandžuriju koju 1931. okupira japanska vojska. Japanci mu omogućuju povratak na prijestolje u toj pokrajini, ali ga zapravo koriste kao svoju lutku. On se pretvara u dekandentnog playboya. Nakon Drugog svjetskog rata zarobe ga Rusi i predaju kineskim komunistima koji ga zatvore i “preodgajaju”, pa on postane vrtlar.

SUBOTA, HRT1, 00.15, DRAMA, Cosmopolis

Dvadesetosmogodišnji milijunaš Eric Packer (R. Pattinson) klizi u svojoj limuzini kroz jutarnju gužvu na Manhattanu k svojem frizeru. Miran početak dana odveo ga je u neočekivanu odiseju kad se njegov svijet počeo raspadati…

Scenarij za film napisao je David Cronenberg, nominiran u Cannesu za Zlatnu palmu 2012., prema istoimenom romanu Dona DeLilla.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.20, KOMEDIJA, Zamjene

Shane (Keanu Reeves) je bivša zvijezda američkog nogometa sa sveučilišta u Ohiu koji zbog loše odigrane zadnje utakmice nikad nije uspio prijeći u profesionalnu ligu. Pod vodom pronalazi trofej s natpisom ‘Shane Falco: pravi Amerikanac’ i pretvara se da opet igra američki nogomet. U međuvremenu, momčad ‘Washington Sentinels’ igra utakmicu tijekom koje komentatori John Madden i Pat Summerall spominju štrajk igrača zbog plaće. Pred kraj igre, vođa navale ‘Sentinelsa’ Eddie Martel odluči ne zabiti pobjednički zgoditak kako bi izbjegao ozljedu. Kasnije toga dana, vlasnik ‘Sentinelsa’ odluči angažirati Jimmyja McGintyja (Gene Hackman), bivšeg trenera ‘Sentinelsa’, koji je dobio otkaz nakon što se potukao s jednim od igrača.

NEDJELJA, RTL TV, 14.35, OBITELJSKA KOMEDIJA, Draga, smanjio sam djecu

Znanstvenik i izumitelj Wayne Szalinski (Rick Moranis) s obitelji živi u predgrađu, ali je sav posvećen pokušaju da usavrši svoj laser koji smanjuje stvari. Njegova supruga Diana (Marcia Strassman) posvađa se s njime i privremeno odlazi svojoj majci, no ne može prestati brinuti za njihovo dvoje djece, kćer Amy (Amy O’Neill) i sina Nicka (Robert Oliveri), koji su naslijedili očevu genijalnost i intuiciju. Njihovi susjedi se spremaju na izlet, no susjedov sin Russ (Thomas Wilson Brown) nije oduševljen zbog odlaska na pecanje, više ga zanima druženje s Amy. Kada susjedov mlađi sin Ron slučajno baci svoju bejzbol lopticu kroz Wayneov prozor u potkrovlju, ona udari u laser, aktivira ga i blokira.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, MELODRAMA, Sve što želim

Naomi Murdoch (B. Stanwyck) vraća se u malo provincijsko mjesto u Wisconsinu, koje je napustila prije mnogo godina, kako bi prisustvovala predstavi jedne od svojih kćeri u lokalnoj srednjoj školi. I njezin suprug Henry (R. Carlson), ali i njezin bivši ljubavnik Dutch (L. Betteger) vrlo je srdačno pozdravljaju.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, KRIMI DRAMA, Studentice za pratnju

Za razliku od usluga prostituki, muškarci koji traže pratilje među studenticama očekuju trajniju vezu. Veza se uspostavlja preko oglasa ili po usmenoj preporuci, najčešće uključuje i seksualne odnose, ali ne nužno. Djevojke dobivaju novac za studij i skupe darove, zauzvrat, na raspolaganju su svojim “mecenama” za intimne sastanke, ali i za, ako je potrebno, javna pojavljivanja. Te su djevojke dobile ime sugar babies, a njihovi su sponzori sugar daddies.

Tessa (T. Skovbye), Sasha i još nekoliko studentica već su neko vrijeme sugar babies koje imaju svoje sugar daddies. Kad Katie (A. Stoner) dođe na studij kao brucošica, pomalo otkriva otkud njezinim kolegicama novac i luksuzna odjeća. Isprva, Katie je šokirana i ta joj je ideja odbojna, no kako je njezina životna želja studij umjetnosti, a njezini roditelji nemaju novca, i ona je uvučena u lanac privlačnih pratilja. Ima sreće da je njezin sponzor, James (G. Panton), mlad i zgodan. Uvjerena je kako će mu uspjeti vratiti novac koji je od njega primila.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Premijera 2. sezone koja je snimljena prema 3. i 4. Grahamovom romanu o Poldarku.

Godine 1790. u zraku su buna i revolucija. Ross Poldark (Aidan Turner) mora se boriti za slobodu kad ga George Warleggan (Jack Farthing) pokuša odvesti na vješala pod optužbom da je revolucionar. Dok Francis (Kyle Soller) i Elizabeth (Heida Reed) zgroženo promatraju, može li Demelza (Eleanor Tomlinson) spasiti Rossa za sebe?

Ross i Francis opterećeni su dugovima i pokušavaju zaliječiti stare rane te udružiti se u projektu novog rudnika koji ne bi ovisio o Warlegganima. Rossa i Elizabeth spoje nepredviđene okolnosti i Ross sve stavlja na kocku u očajničkom krijumčarskom pothvatu. U međuvremenu sudbina Poldarka neočekivano se veže uz dr. Dwighta Enysa (Luke Norris) i mladu nasljednicu Caroline Penvenen (Gabriella Wilde).

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Jeremiah Johnson

Umorni veteran iz Meksičkog rata, Jeremiah Johnson (R. Redford), čezne za samoćom i odlazi u planine, na neistražen teritorij Divljeg zapada, gdje će biti traper. Suočava se s prirodom u svoj njezinoj veličanstvenosti, od oštrih zima do opasnih životinja, grizlija, vukova, sokolova te s Indijancima i lutalicama poput njega.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, TRILER DRAMA, Opasno more

Bračni par, John (S. Neill) i Rae (N. Kidman), plovi Pacifikom i pokušava se oporaviti od smrti svog sina. Prošlo je mjesec dan na moru kadli ugledaju oštećeni jedrenjak. Jedini preživjeli član posade je Hugie (B. Zane) koji im ispriča što se dogodilo. Johnu se to ne čini baš uvjerljivo pa odluči istražiti okolnosti nesreće i odlazi na jedrenjak gdje zatekne užasan prizor. Međutim, kad se pokuša vratiti na svoju jahtu, shvati da se ona udaljava od njega. Hugie je oteo jahtu na kojoj je Rae.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKA KOMEDIJA, Murjaci s klupe

Allen Gamble (Will Ferrell) je forenzički računovođa kojega više zanima papirologija nego istražiteljski posao na terenu, a Terry Hoitz (Mark Wahlberg) je opaki detektiv koji je zaglavio s Allenom kao svojim partnerom zbog neugodnog javnog incidenta. Allen i Terry idoliziraju najbolje njujorške policajce, Dansona i Manzettija (Dwayne Johnson i Samuel L Jackson), a kada se ukaže prilika da se njih dvojica dokažu, stvari se ne odvijaju kako su planirali.

NEDJELJA, HRT1, 22.25, DRAMA, Spotlight

Film snimljen prema istinitom događaju o tome kako su bostonske novine razotkrile rašireno i dugotrajno seksualno zlostavljanje djece u kojem su sudjelovali katolički svećenici, a nadbiskupija je to godinama zataškavala. Kad se priča 2002. pojavila u novinama, buknuo je veliki skandal koji je izazvao potres u crkvenim krugovima…

Oscarom nagrađeni film temelji se na seriji priča o seksualnom zlostavljanju djece, kojima su se bavili novinari “Spotlighta” i svojim su otkrićima “The Globeu” 2003. priskrbili Pulitzerovu nagradu. Oscara je osvojio i u kategoriji najboljeg scenarija dok je još u četiri kategorije nominiran. Scenarij je osvojio i nagradu BAFTA, a nominiran je za najbolji film i sporednu ulogu (M. Ruffalo) itd.

NEDJELJA, RTL TV, 22.25, GLAZBENA KOMEDIJA, Na putu do zvijezda

Na nacionalnom natjecanju a cappella grupa ženska skupina s Barden sveučilišta, Bellas, dobro se drži, sve dok Aubery Posen (Anna Camp) toliko ne pozli da povrati na pozornici. Osramoćene, djevojke izgube na natjecanju. Četiri mjeseci kasnije, brucošica na Bardenu, Beca Mitchell (Anna Kendrick) ne pokazuje zanimanje za pohađanje nastave, no ipak je prisiljenja ostati u školi zbog oca (John Benjamin), tamošnjeg profesora. Beca sanja postati glazbena producentica u Los Angelesu te u slobodno vrijeme radi kompilacije pjesma, a uskoro počne raditi na školskoj radiopostaji, gdje upozna brucoša Jesseja Swansona (Skylar Astin). Vidjevši kako je nezainteresirana za nastavu, Beci otac predloži da se pridruži školskoj a cappella grupi.

NEDJELJA, HRT1, 02.00, PRIJENOS, Oscar – dodjela filmskih nagrada

S čak trinaest nominacija favorit večeri je fantastična romantična drama “Oblik vode” o nijemoj čistačici u jednom američkom vojno-istraživačkom središtu, koja se usred hladnoratovskog suparništva 1962. zaljubi u humanoidnog vodozemca. Redatelj filma Guillermo del Toro ima najviše izgleda osvojiti Oscara za najbolju režiju čime bi nagrada u ovoj kategoriji u posljednjih pet godina četvrti put pripala jednom meksičkom filmašu. Najveći suparnik je kriminalistička drama “Tri plakata izvan grada” sa sedam nominacija. Njezin redatelj Martin McDonagh nije nominiran za Oscara za najbolju režiju, ali je jedan od favorita u kategoriji najboljeg izvornog scenarija, dok su glumci u filmu Frances McDormand i Sam Rockwell najbliži priznanjima u kategorijama najbolje glavne ženske, odnosno najbolje sporedne muške uloge. Osam nominacija ima ratna drama “Dunkirk” redatelja Christophera Nolana također nominiranog za nagradu, a po šest biografska povijesna drama “Prijelomni čas” u režiji Joea Wrighta te romantična povijesna drama “Fantomska nit” čiji je redatelj Paul Thomas Anderson također nominiran. Glavni glumac u “Prijelomnom času” Gary Oldman favorit je u svojoj kategoriji. Jedina redateljica ove godine nominirana za Oscara te tek peta u povijesti nagrade je Greta Gerwig čija humorna drama o odrastanju “Lady Bird” ima pet nominacija pri čemu je glavna glumica u filmu Saoirse Ronan glavna suparnica Frances McDormand. Među petero nominiranih redatelja za Oscara je i afroamerički filmaš Jordan Peele s filmom strave “Bježi!” koji ima ukupno četiri nominacije baš kao i romantična drama “Skrivena ljubav” Luce Guadagnina. Taj film je favorit u kategoriji najboljeg scenarija prema predlošku zahvaljujući Jamesu Ivoryju koji je u 90. godini života najstariji muškarac nominiran za nagradu u povijesti Oscara. Ipak, jedna je dama upravo ove godine postala najstarijom osobom nominiranom za nagradu Američke filmske akademije. To je francuska redateljica Agnes Varda čiji je dugometražni dokumentarni film “Visages Villages ” predložen u svojoj kategoriji, a ona je dobitnica počasne nagrade (uz američkog redatelja Charlesa Burnetta, kanadskog glumca Donalda Sutherlanda i američkog snimatelja Owena Roizmana). Popis nominiranih u kategoriji najboljeg filma zaključuje povijesna drama “Novine” Stevena Spielberga kojom je glavna glumica Meryl Streep stigla do svoje rekordne dvadeset i prve oskarovske nominacije. Vlastiti je rekord nadmašio i skladatelj John Williams svojom pedeset i prvom nominacijom u karijeri, i to za ZF akcijski spektakl “Ratovi zvijezda: Posljednji jedi”, najgledaniji film u svjetskim kinima s premijerom u 2017., koji ukupno ima četiri nominacije. Jednu više dobila je ZF drama “Blade Runner: 2049” koja je nagradi najbliža u kategoriji najbolje fotografije zahvaljujući britanskom snimatelju Rogeru Deakinsu s četrnaest nominacija u karijeri. Nagradi je blizu i glumica Allison Janney za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu “Ja, Tonya”, a zanimljivo je da je u istoj kategoriji predložena i pjevačica Mary J. Blige za film “Mudbound” koja se Oscaru nada i u kategoriji najbolje izvorne pjesme za isti film (pjesma “Mighty River”). U toj bi kategoriji lanjski uspjeh mogli ponoviti autori pjesme “This Is Me” iz mjuzikla “Najveći šoumen”. U istoj je kategoriji nominiran i dugometražni animirani film “Coco i velika tajna” (pjesma “Remember Me”), uz film “Loving Vincent – Van Goghov misterij”, favorit u svojoj kategoriji.