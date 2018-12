TV PREPORUKA ZA VIKEND: Ušuškajte se i pogledajte filmove Zatočene, Čudesni Spider Man 2, L.A. Povjerljivo i Zločeste mame

SUBOTA, HRT1, 13.15, DOKUMENTARNI FILM, 120 godina Umjetničkog paviljona

Umjetnički paviljon u Zagrebu ove godine obilježava 120. godišnjicu postojanja. Riječ je o najstarijem izložbenom prostoru na slavenskome jugu i prvom objektu koji je namjenski sagrađen za održavanje velikih, reprezentativnih izložbi. Povijest Umjetničkog paviljona ujedno je i povijest likovne umjetnosti 20. i 21. stoljeća u Hrvatskoj. Pogledajmo kako je Umjetnički paviljon u Zagrebu nizom prigodnih izložbi obilježio ovu veliku obljetnicu i prisjetimo se kako je sve počelo prije punih 120 godina.

SUBOTA, RTL TV, 15.00, AKCIJSKI FILM, Need for Speed

Tobey Marshall (Aaron Paul) bivši je vozač utrka koji sada posjeduje vlastitu garažu u New Yorku u kojoj zajedno s prijateljima dorađuje, nabrijava i ušminkava brze automobile. No garaža ne zarađuje dovoljno pa Tobey noću sudjeluje u ilegalnim uličnim utrkama. Jednog dana njegov bivši rival Dino Brewster (Dominic Cooper) od njega zatraži da dovrši stari Ford Shelby Mustang te mu ponudi 25 posto zarade od tog posla, a ona bi trebala iznositi oko 2 milijuna dolara. Toby i Dino nađu se s Julijom (Imogen Poots), koja tvrdi da će njezin klijent kupiti auto ako se pokaže da može voziti iznad 230 mph.

SUBOTA, VIASAT NATURE, 18.00, ZABAVNA EMISIJA, Paul O’Grady i ljubav prema psima: Božić 2017.

U ovoj jednosatnoj, posebnoj božićnoj emisiji, Paul O’Grady vraća se u dom za mačke i pse u Batterseau. Četveronožnim je stanovnicima odlučio uljepšati blagdane te će im na svoj jedinstveni i duhovit način pokušati dati najljepši mogući božićni dar: novi dom.

SUBOTA, HRT3, 19.30, PRIJENOS, EFA – Dodjela europskih filmskih nagrada

Nagrade se dodjeljuju u 23 kategorije pri čemu se već znaju dobitnici nagrada u osam tehničkih kategorija. To su filmovi Utoya – 22. srpnja za najbolji snimateljski rad, Hladni rat za najbolju montažu, Ljeto za najbolju scenografiju, 3 dana u Quiberonu za najbolju glazbu, Kapetan za najbolje oblikovanje zvuka, Granica za najbolje vizualne efekte te Dogman za najbolju kostimografiju i najbolju šminku, masku i frizuru. Dobitnike u sljedećih deset natjecateljskih kategorija doznat ćemo tijekom svečanosti dodjele. To su kategorije europskog filma odnosno najboljega dugometražnog igranog filma, što je i središnja kategorija dodjele, zatim najbolje europske režije, europskog scenarija, europske glumice, europskog glumca, europske komedije, europskoga dugometražnog dokumentarnog filma, europskoga dugometražnog animiranog filma, europskoga kratkometražnog filma (svih rodova) te europskog otkrića.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Sherlock Holmes: Igra sjena

Pojavio se novi kriminalni genijalac, James Moriarty. On ne samo da je Holmesov intelektualni pandan, već svojom zloćom i potpunim neimanjem savjesti, stječe prednost pred detektivom. Holmes njegovu kobnu slagalicu zločina počinje otkrivati kod istrage ubojstva austrijskog princa.

SUBOTA, HRT2, 20.05, KRIMI KOMEDIJA, Daleko od očiju

Detektivka Karen Sisco (J. Lopez) slučajno se našla u blizini jednog floridskog zatvora u isto vrijeme kad je zatvorenik Jack Foley (G. Clooney) bježao iz njega. Prije nego što se snašla, Jack i njegov partner Buddy (V. Rhames) su je razoružali i strpali u prtljažnik auta. Pridružio joj se i Jack kako ga policija ne bi opazila. Umjesto ratobornog raspoloženja između njih se razvije razmjerno prijateljska konverzacija, pa čak i simpatija. Ali čim uhvati priliku, Karen im pobjegne. Jack na slobodi nema namjeru mirovati nego se dočepati dijamanata vrijedne 5 milijuna dolara, pa se s Buddyjem uputi po njih.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, A strana

Koja je tajna veza glazbe i glazbenika? Srce, jer kad srce vežeš uz glazbu, to više nije posao već puno više od toga što će nam i pokazati gosti subotnje “A strane”. Kad se uz klavir nađu Nina Badrić, Massimo Savić, Tony Cetinski i Petar Grašo, zabava može početi. I zato ne propustite neočekivane glazbene izvedbe njima omiljenih pjesama i puno pozitivne energije, koje su nam donijeli u “A stranu”.

SUBOTA, RTL2, 21.45, AKCIJSKI TRILER, Umri muški 2

Godinu dana nakon herojstva koje je pokazao u Los Angelesu, kada je riješio talačku krizu na tridesetom katu Nakatomi korporacije i spasio suprugu, John McClane (Bruce Willis) ponovno mora spriječiti jedan teroristički naum. Ovoga puta McClane se nalazi u washingtonskoj zrakoplovnoj luci i čeka suprugu (Bonnie Bedelia). Iste večeri, južnoamerički narkoboss Ramon Esperenza (Franco Nero) stiže u luku, koju bivši američki pukovnik, sada plaćenik (William Sadler), okupira kako bi oslobodio Esperenzu.

SUBOTA, HRT2, 22.05, DRAMSKA SERIJA, Downton Abbey

Promjena okolnosti bacit će Bertija Pelhama u prvi plan, a Edith mora odlučiti hoće li pod svaku cijenu sakriti svoju prošlost ili se suočiti s istinom riskirajući sve. Dok obje sestre traže svog idealnog muža, rastu napetosti i Mary mora odlučiti hoće li se ikada pomiriti s Edith – ali i sa sobom samom. Spratt koristi svoju skrivenu darovitost, a gospodin Molesley postaje učitelj, iako njegov prvi sat ne ide baš po planu. Svratište gospođe Patmore privlači neželjenu pozornost. Hoće li joj obitelj Crawley priskočiti u pomoć?

SUBOTA, NOVA TV, 22.40, AKCIJSKI SF FILM, Čudesni Spider-Man 2

Peter Parker ne poznaje bolji osjećaj nego kad se njiše između nebodera, kad je prihvaćen kao junak te kad provodi vrijeme s Gwen. No, samo on može zaštititi svoje sugrađane od neprijatelja koji im prijete pa njegov zadatak nije nimalo lak. S dolaskom Electra Peter se suočava sa zlotvorom koji je puno moćniji od njega. A kad se Harry Osborn, njegov stari prijatelj vrati u grad, Peter shvaća kako njegove neprijatelje povezuje ista korporacija, OsCorp.

SUBOTA, HRT1, 22.45, KRIMI DRAMA, Zatočene

Za sada jedini je trag stari kombi koji se bio pojavio u njihovoj ulici. Policijski detektiv Loki (J. Gyllenhaal), koji vodi istragu, uhiti vozača kombija, ali nema nikakvih dokaza i ništa ga ne povezuje s djevojčicama, pa ga mora pustiti. Napetost raste, policija slijedi nekoliko tragova, a Annin otac Keller Dover (H. Jackman) odluči stvari uzeti u svoje ruke… Kritičari su hvalili glumu u filmu, kao i emocionalnu kompleksnost. Drama “Zatočene” nominirana je za Oscara u kategoriji najbolje fotografije.

SUBOTA, RTL TV, 22.55, PUSTOLOVNI SF FILM, Dan poslije sutra

Kada globalno zatopljenje počne uzrokovati neslućene tragedije po cijelom svijetu, iskusni će se stručnjak za klimu Jack Hall (Dennis Quaid) uputiti u bezumnu borbu s temperaturama daleko ispod ništice kako bi prevalio dalek put od Washingtona do New Yorka, suprotan smjeru svih ostalih koji bježe na topliji jug, te spasio svoga sina Sama (Jake Gyllenhaal).

SUBOTA, HRT2, 23.20, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Slavljeničko raspoloženje prekidaju pripreme za bitku kod Yorka. Sinovi Ragnara Lothbroka međusobno se prepiru i napetosti dolaze do vrhunca. Svaki od njih morat će odabrati stranu.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zimska mladenka

Layla O’Reilly (J. Lowndes) naumila je pošto-poto na sestričnino božićno vjenčanje doći s muškarcem pod rukom, pogotovo zato što joj se sestrična udaje za njezinog bivšeg zaručnika. Seth Murphy (D. Lissing) jedini je slobodan muškarac, ali Layla ga ne simpatizira zato što je on mladoženju upoznao s mladenkom. Međutim, Seth može Layli pomoći u njezinoj tvrtki za uređenje interijera pa Layla ipak odluči da će odglumiti da se za njega zaručila. I dok Layla pomaže Sethu da preurede kuću kojom će konkurirati u božićnom dekoraterskom natjecanju, otkrije njegovo skriveno lice i dozna da je on u nju potajno zaljubljen već godinama.

NEDJELJA, RTL TV, 15.40, FANTASTIČNI FILM, Gospodarica zla

Maleficent (Angelina Jolie) je lijepa i moćna, vila čistog srca koja živi u čarobnoj šumi Moors, na granici s korumpiranim ljudskim kraljevstvom. Jednog dana djevojka upozna i zaljubi se u 16-godišnjeg seljaka, dječaka imena Stefan (Sharlto Copley). No njegova ljubav prema Maleficent ipak je na drugom mjestu, iza ambicije da jednog dana postane kralj. Godine prolaze i par se udaljuje, a Maleficent postane zaštitnica Moorsa. Jednog dana kralj Henry (Kenneth Cranham) pokuša okupirati Moors, no Maleficent ga uspješno odbija.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Troje žestokih

Kad se bivši konfederacijskih časnik Colt Saunders (C. Heston) poslije rata vrati na svoje imanje u Teksasu, na njegovu su zemlju već bacili oko politički ambiciozni došljaci, kao i privremeni vladini povjerenici, korumpirani Harrison i Cable. Colt je spreman boriti se za svoj posjed.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući 4

Roditelji malog Kevina (Mike Weinberg) rastali su se, a dječakov život s majkom neprestano zagorčava nasilno ponašanje starijeg brata. Savršena prilika za odmor ukaže se Kevinu kad ga otac pozove za Božić u stan svoje djevojke Natalie (Joanna Going). Dječak objeručke prihvati poziv i doživi veliko iznenađenje kad shvati da je Natalien dom čudo moderne tehnologije u kojem se televizorom, paljenjem i gašenjem svjetala, ali i mnogim drugim stvarima može upravljati glasom. Tehnologija će se pokazati vrlo korisnom kad u stan provali dvoje kriminalaca – Vera (Missi Pyle) i Kevinov stari znanac, Marv (French Stewart).

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika – Uzlet

Grigorij poriče da je ozbiljno bolestan. Stiže turski poslanik s brojnim darovima za caricu. Ona ih odbije, što je poruka sultanu Mustafi. Aleksej Orlov zauzima se kod carice da od Turaka primi konja rijetke pasmine, ali poslije ga sam nabavi. Grof Panjin se potajno dogovara s ruskim poslanikom.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent

Nakon sedam audicijskih i pet polufinalnih emisija te mnoštva nevjerojatnih talenata koje smo imali priliku upoznati kroz šestu sezonu Supertalenta, ove nedjelje gledatelje očekuje spektakularna završnica showa. Posljednja emisija donosi najatraktivnije, najzabavnije i najnevjerojatnije nastupe do sada! Od gotovo 400 točaka s audicija, dvanaest najboljih posljednji put stat će na pozornicu Supertalenta i nastupom do zadnjeg daha pokušati uvjeriti gledatelje da su baš oni vrijedni pobjede. Osim laskave titule pobjednika šeste sezone showa, natjecatelj koji izbori pobjedu osvojit će i vrijednih 200 tisuća kuna.

NEDJELJA, RTL2, 20.15, AKCIJSKA KOMEDIJA, Gospodin i gospođa Smith

John (Brad Pitt) i Jane (Angelina Jolie) Smith čine se kao običan bračni par. Supružnici žive neuzbudljiv život i ne razlikuju se od većine parova u predgrađu. No sve je to samo krinka. John i Jane su profesionalni ubojice koji rade za dvije agencije. No niti John, niti Jane nisu upoznati s pravim poslom kojim se njihov partner bavi. Nova meta je Benjamin Danz (Adam Brody) i po prvi puta John i Jane imaju isti zadatak. Kada shvate što se događa, zabrljaju posao i promaše cilj. Agencije nisu zadovoljne loše obavljenim poslom te odluče da John i Jane kazne ubojicu zbog kojeg su promašili metu, što znači da supružnici moraju eliminirati jedno drugo.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Najveće svjetske fešte: Calcio storico i Oktoberfest

Pivo i nogomet su nepogrešiva kombinacija, kao film i kokice. Stoga smo i mi u jednu emisiju povezali bavarski Oktoberfest i firentinski Povijesni nogomet (Calcio storico). Nastojali smo dokučiti tajnu uspjeha Oktoberfesta koji svake godine posjeti 6 milijuna ljudi koji pritom popiju čak 7 milijuna litara piva. Istražili smo i posebnu vezu koju pivo ima s Bavarskom te neobičnu vezu piva i redovništva. Sudjelovali smo i na finalnoj utakmici Povijesnoga nogometa koji se u Firenzi igra još od 16. stoljeća. U emisiji ćete otkriti što nam o karakteru Firentinaca govori igra koja se smatra jednom od najbrutalnijih na svijetu i saznati koje su je pape nekada igrale.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KRIMI DRAMA, L.A. Povjerljivo

Los Angeles, 50-ih godina 20. stoljeća. Tamošnji policajci često se po svojim metodama ne razlikuju od kriminalaca. Grubom i ne pretjerano inteligentnom Budu Whiteu (R. Crowe) omiljena su meta nasilnici koji maltretiraju žene. Šarmantni Jack Vincennes (K. Spacey) stalno je na naslovnim stranicama, jer uhićenja izvodi u dogovoru s vlasnikom talboida “Hush” Sidom Hudgeonsom (D. DeVito). Mladi i ambiciozni Ed Exley (G. Pearce) nastoji se pridržavati pravila, no kako svoje kolege tužaka šefovima, ubrzo stekne reputaciju mlakonje i štrebera, a osobito ga mrzi White.

NEDJELJA, HRT1, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Sedamdesete

Godina 1972. počela je trijumfalnim putovanjem predsjednika Nixona u komunističku Kinu, a završila je njegovom uvjerljivom izbornom pobjedom nad senatorom Georgeom McGovernom. No između tih povijesnih događaja ugurala se “trećerazredna provala” u vašingtonski uredski kompleks. Afera Watergate dovela je do jedine predsjedničke ostavke u američkoj povijesti. Ova epizoda provest će nas labirintom provala, prljavih političkih trikova i pokušaja zataškavanja, kao i kroz razne istrage, novinara i vlade. A u središtu svega toga bila je možda najzagonetnija osoba u američkoj povijesti, Richard Nixon.

NEDJELJA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Zločeste mame

U predgrađu Chicaga živi Amy Mitchell (Mila Kunis,) majka dvoje djece – Jane (Onna Laurence) i Dylana (Emjay Anthony). Upornoj Amy dani su ispunjeni brojnim obavezama: predstavnica je u prodaji popularne kompanije kave, svako jutro djeci radi doručak, priprema im zdrave pakete za ručak u školi, piše njihove školske zadaće, odvodi ih na sve izvanškolske aktivnosti a aktivna je i u školskom odboru, koji vodi Gwendolyn James (Christina Applegate) i njezine sljedbenice Stacy (Jada Pinkett Smith) i Vicky (Annie Mumolo). I sve je O.K. dok jednog dana Amy ne uhvati supruga Mikea (David Walton) kako je vara. Ona ga odluči izbaciti iz kuće i trudi se da joj život zadrži normalan tijek. No na red dođe jedan posebno stresan dan i Amy napusti školski odbor zbog Gwendolynog preambicioznog plana spravljanja kolača. Kasnije, u obližnjem baru susreće opuštenu, seksualno aktivnu majku Carlu (Kathryn Hahn) te Kiki (Kristen Bell), majku četvero djece, kojoj se jako svidjela Amyna pobuna protiv Gwendolyn.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.30, TRILER, Igra novca

Lee Gates bombastični je televizijski voditelj kojeg je njegova vlastita popularna emisija o financijama pretvorila u praktički čudotvorca Wall Streeta. Međutim nakon što svima preporuči kupnju visoko-tehnoloških dionica koje misteriozno propadnu, bijesni investitor dolazi u studio i uživo pred kamerama kao taoce uzima Gatesa i ekipu iza kamere predvođenu vrhunskom producenticom Patty Fenn. Dok se sve odvija u pravom vremenu, Gates i Fenn moraju pronaći način kako preživjeti i istovremeno razotkriti istinu iza velike laži koju krije igra novca.