TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uskrs provedite uz filmove Kung fu panda 3, Noa, Čudesne zvijeri i gdje ih naći i Ben-Hur

SUBOTA, DOMA TV, 18.45, DRAMA, Kralj kraljeva

To je doista raskošan film o Isusu, s brižljivo rekonstruiranim razdobljem I. stoljeća, masovnim prizorima i svime što jedan povijesni spektakl treba imati. No, to je ujedno i značajno ostvarenje glasovitog redatelja Nicholasa Raya (Buntovnik bez razloga, Na usamljenom mjestu, Oni žive noću, Johnny Guitar, Gorka pobjeda, 55 dana u Pekingu).

SUBOTA, EPIC DRAMA, 19.30, DRAMSKA SERIJA, Tutankhamon

Istinita priča o nastojanjima Howarda Cartera da pronađe izgubljenu Tutankhamonovu grobnicu. Radnja je smještena u Egipat u turbulentno vrijeme između Prvog svjetskog rata i izbijanja revolucije.

SUBOTA, RTL TV, 19.40, ANIMIRANI FILM, Kung fu panda 3

U duhovnom svijetu Oogway se bori protiv svog starog protivnika Kaija, koji je porazio sve ostale kung fu majstore te uzeo njihov chi. I Oogway je prevaren, njegov chi je ukraden, no on upozori Kaija da će ga zmajski ratnik Po zaustaviti. Kai prihvati izazov, ukrade Poov chi i krene u stvarni svijet. U međuvremenu, master Shifu najavi svoje umirovljenje te učiteljsku rolu preda Pou. U početku oduševljeni Po ubrzo dozna da učenje kung fua nije baš tako jednostavno pa Žestoka petorka – Tigrica, Ždral, Bogomoljka, Guja i Majmun u procesu poduke nastradaju.

SUBOTA, RTL2, 20.00, KRIMI TRILER, Dvostruka igra

Senator Dennis Darden (Ed Kelly) ubijen je pri izlasku iz skladišta. FBI agenti, koji su nadgledali lokaciju, jurnu na mjesto zločina, no senatorov život ne mogu spasiti, a u noći nisu uspjeli ni identificirati ubojicu. Nešto kasnije, na mjesto atentata stižu agenti CIA-e i preuzimaju slučaj. Direktor CIA-e Tom Highland (Martin Sheen) poziva na sastanak umirovljenog i legendarnog agenta Paula Shepherdsona (Richard Gere) te mu predstavlja novog partnera, mladog FBI agenta Bena Gearyja (Topher Grace), stručnjaka koji dobro poznaje operativu bivšeg sovjetskog agenta Cassiusa 7 za kojeg Geary pretpostavlja da je počinio ubojstvo.

SUBOTA, HRT2, 20.05, OBITELJSKA MELODRAMA, Hachiko, priča o psu

Na povratku kući sveučilišni profesor Parker Wilson (R. Gere) na željezničkoj postaji ugleda napušteno štene pasmine akita. Kad na pitanje je li psića možda netko izgubio od šefa postaje Carla (J. Alexander) dobije niječan odgovor, Parker životinju privremeno odluči odnijeti kući, vjerujući da će se Carlu uskoro javiti pravi vlasnik. Dok se ni njegovoj supruzi Cate (J. Allen) ni kćeri Andy (S. Roemer) pretjerano ne sviđa ideja o psu u kući, Parkeru se umiljato štene izuzetno sviđa. A kad počne intenzivno skrbiti o novom ljubimcu kojem na savjet kolege Kena (C-H. Tagawa) dade ime Hachi, Parker će s njim početi razvijati neobičnu i vrlo čvrstu vezu. Hachi će se s vremenom toliko vezati uz Parkera da će ga svakodnevno pri odlasku na posao početi pratiti na željezničku postaju, te ga ondje i dočekivati na povratku. A onda se jednog dana zbog kobnog srčanog udara Parker neće vratiti s posla.

SUBOTA, HRT3, 20.10, BIBLIJSKI SPEKTAKL, Deset zapovijedi

Prvi dio filma govori o Mojsiju koji vodi Židove iz Egipta u Obećanu zemlju, primanju ploča sa Zakonom i klanjanju zlatnom teletu. Drugi dio prikazuje koliku važnost ima Deset zapovjedi u suvremenom društvu kroz priču čija je radnja smještena u San Francisco.

SUBOTA, HRT1, 20.15, SHOW, Zvijezde pjevaju

Pred nama je velika završnica osme sezone showa Zvijezde pjevaju u kojoj ćemo doznati koji će par ponijeti titulu pobjednika! Hoće li to biti Ashley i Bojan ili Tara i Dino? Finalisti će izvesti jednu pjesmu bržeg i jednu sporijeg ritma koju su već izveli ove sezone, i to prema vlastitom odabiru, te jednu novu pjesmu koja bi trebala simbolizirati njihov put do finala, odnosno njihovo iskustvo tijekom dosadašnjih sedam emisija. Počastit će nas i zajedničkom izvedbom jednog hrvatskoga hita iz 80-ih.

SUBOTA, RTL TV, 21.30, AKCIJSKI TRILER, 96 sati: Istanbul

Umirovljeni CIA agent Bryan Mills (Liam Neeson) poziva kći Kim (Maggie Grace) i bivšu suprugu Lenore (Famke Janssen), koja se u međuvremenu rastala od drugog supruga, da zajedno provedu nekoliko dana u Istanbulu, gdje on sada radi. No patrijarh albanske bande koja krijumčari ljude, Murad (Rade Šerbedžija) traži osvetu za smrt sina i organizira novu otmicu Millsa i njegove obitelji. Bryan i Lenora su svladani, no Kim uspije pobjeći i postane njihova jedina šansa za bijeg.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Čudesne zvijeri i gdje ih naći

Slavna autorica Harry Potter serijala, J.K. Rowling, pripremila je novu poslasticu za sve ljubitelje svijeta čarobnjaka. U glavnoj ulozi gledamo Eddieja Redmaynea koji će glumiti čarobnjaka Newta Scadmandera. Radnja se događa 70 godina prije nego što je saga o Harry Potteru započela. Naziv novog serijala ujedno je naziv knjige koju je Harry čitao prije odlaska u Hogwarts, a koja je obavezna literatura svakog čarobnjaka.

SUBOTA, HRT1, 21.40, DOKUMENTARNI FILM, Vatikanska gastronomija

Što jedu pape? Kako se hrane u Vatikanu? Od Evine jabuke pa sve do čuda, hrana je katolicima oduvijek bila važna. Ovaj će nam film omogućiti da zavirimo u sasvim neočekivani svijet: svijet vatikanske gastronomije. Iznimni sugovornici svjedoče o prehrambenim navikama papa i njihovom ukusu.

SUBOTA, HRT1, 22.05, BIBLIJSKI SPEKTAKL, Noa

Nou (R. Crowe) je Bog izabrao za najvažniji zadatak prije nego što apokaliptični potop pročisti svijet. Treba sagraditi brod koji će spasiti njegovu obitelj i mnogobrojne životinje… Nadahnuto biblijskom pričom o Noinoj korablji iz Knjige postanka. Film su hvalili zbog režije i glume.

SUBOTA, HRT2, 22.25, DOKUMENTARNI FILM, Antarktika – jedna godina na ledu

Vizualno predivan prikaz kako je to živjeti na Antarktici jednu cijelu godinu, uključujući i zimi kad si izoliran od ostatka svijeta dok mjesecima čamiš u mraku kojemu nema kraja, i to na najhladnijem mjestu na Zemlji. Ova priča ispričana je s gledišta radnika koji ondje u najoštrijim uvjetima na planetu održavaju baze.

SUBOTA, HRT3, 22.40, LJUBAVNA DRAMA, Soba s pogledom

Mlada i bogata Engleskinja Lucy Honeychurch (H. Bonham Carter) i njezina rođakinja Charlotte Bartlett (M. Smith) turistički borave u Italiji, ali su nezadovoljne jer su smještene u sobu bez pogleda. Gospodin Emerson (D. Elliott) i njegov sin George (J. Sands), dvojica nekonvencionalnih pripadnika građanske klase, ljubazno im ustupe svoju sobu s pogledom, a idućih dana Lucy i George se zbliže. Kad se vrate u Englesku, Lucy ustraje u namjeri da se uda za svog zaručnika Cecila (D. Day Lewis), no sve poremeti iznenadan dolazak Emersonovih u njihov ladanjski kraj.

NEDJELJA, HRT2, 13.25, DRAMA, Mala Akeelah

Akeelah (K. Palmer) ima jedanaest godina, ima dvojicu starije braće, od kojih je jedan član kvartovske bande, stariju sestru koja ima dijete i mamu (A. Bassett) koja dane provodi brinući se za svog problematičnog sina. Ravnatelj Akeelahine škole, g. Welch (C. Armstrong), zna da je Akeelah iznimno bistra i darovita učenica, s posebnim darom za sricanje. No, druga djeca joj se rugaju i pogrdno zovu genijem. I kad na školskom natjecanju pobijedi, nije ponosna i ne zanima je nastavak natjecanja, no ravnatelj je doslovno ucijeni da ode na gradsko natjecanje. Uz pomoć mentora dr. Larabeeja (L. Fishburne) Akeelah se bez poteškoća kvalificira na državno natjecanje.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, DRAMA, Čudo u Fatimi

Ovo je priča o Jacinti (M. Serrao), jednoj od troje djece kojoj se 1917. ukazala Gospa u Cova da Iriji u portugalskoj Fatimi.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Wells Fargo

Život i karijera jednog službenika Wells Farga poslužili su kao kostur ovog izmišljenog prikaza ekspresnog nastanka te kompanije.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.30, DRAMA, Božji sin

Film priča životnu priču Isusa Krista (Diogo Morgado), dok putuje i okuplja svoje učenike te izvodi čuda gdje god pođe. Iako ga je prigrlilo na tisuće sljedbenika i toplo ga dočekuju tamo gdje dođe, suočava se s onima koji ga kritiziraju i izokreću njegove riječi kako bi se činilo da on djeluje protiv njihove vjere. Oni se brinu da je dobio preveliku moć i prisiljavaju Rimljane da ga pronađu i uhvate. Jedan od njegovih učenika, Juda, izdaje ga i vodi ih ravno do Isusa. Na pitanje je li on Sin Božji, Isus to priznaje i optužen je za bogohuljenje. Juda kasnije žali što je učinio, ali je prekasno.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Snježna kraljica

Snježna kraljica prekrila je svijet ledom i stvorila vječnu zimu. Na putu joj stoji jedino Vegard, čija čarobna ogledala pružaju pravu istinu, odraz, ne samo izgleda, već i duše. Jednog dana polarni vjetar odnese Vegarda i njegovu suprugu Unu, no njihova djeca Gerda i Kai se sakriju. Godinama kasnije, kraljičin sluga, troll Orm u sirotištu pronađe Kaija, za kojeg se drži da je Vergardov nasljednik . Nakon borbe s Gerdom i Kaijem, polarni vjetar odnese dječaka u kraljičinu palaču. No Gerda ne odustaje od brata i krene ga spasiti zajedno sa svojom ljubimicom, bijelom lasicom Lutom, ali i Ormom.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, POVIJESNI SPEKTAKL, Ben-Hur

Židova Judu Ben-Hura lažno je optužio za izdaju Mesala, časnik u rimskoj vojsci, ali i njegov polubrat nakon posvojenja. Završi u progonstvu na galiji i vraća se u domovinu poslije mnogo godina mučnog izbivanja i patnji da se osveti, ali nalazi iskupljenje.

NEDJELJA, RTL2, 20.15, KRIMI TRILER, Sedmi sin

NEDJELJA, RTL TV, 21.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prisila na brak

Margaret Tate (Sandra Bullock) izvršna je urednica izdavačke kuće koja objavljuje dječje knjige. Nakon što shvati da će se morati vratiti u Kanadu jer joj je istekla radna viza, nagovori svog asistenta Andrewa Paxtona (Ryan Reynolds) da je oženi. Također ga podsjeti da, ako ona mora otići, i on će izgubiti posao te će svi njegovi snovi da jednog dana postane urednik ostati samo – snovi. Gospodin Gilbertson (Denis O’Hare) informira ih da zna da su brak sklopili iz koristi te da će ih pojedinačno ispitati, a ako se pokaže da je brak namješten, Margaret će biti deportirana, a on kažnjen velikim novčanim iznosom i možda čak zatvorom.

NEDJELJA, HRT2, 21.35, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Dok izbori prijete poremetiti status quo u Truru, Rossa sustiže prošlost i osjeća da bi mogao imati suparnika za Demelzinu ljubav.

NEDJELJA, HRT2, 22.35, DOKUMENTARNI FILM, Putovanje u Okavango

Prekrasan novi dokumentarni film istražuje može li se popraviti narušen odnos čovjeka i divljine. Usred pustinje Kalahari nalazi se oaza, delta Okavanga. Jedna je od posljednjih netaknutih divljina našeg planeta koja privlači neke od najvećih populacija divljih životinja na Zemlji. Lavovi, leopardi, bivoli, nilski konji i najveća preostala populacija afričkih slonova, svi oni ovise o vodi delte da bi preživjeli. Međutim, Okavango je ugrožen.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.55, AKCIJSKI FILM, Uskrsnuće

Rimski tribun Klavije i njegov pomoćnik Lucije imaju zadatak riješiti što se dogodilo s Isusom u tjednima nakon raspeća kako bi razbili glasine o uskrslom Mesiji i spriječili ustanak u Jeruzalemu.