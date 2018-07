TV PREPORUKA ZA VIKEND: U nedjelju, točno u 17 sati Hrvatska u srazu s Francuskom ide po svoj prvi naslov svjetskog prvaka

SUBOTA, HRT3, 13.20, RATNA DRAMA, Vrata Kine

Skupina francuskih legionara plaćenika, među njima i dvojica Amerikanaca, Brock (G. Barry) i Goldie (N. King Cole), te Lucky Legs (A. Dickinson) koja krijumčari oružje, ubacila se iza neprijateljskih redova s namjerom da unište skladište oružja.

SUBOTA, HRT1, 15.00, TRILER, Slučajna zamjena

Jennifer Clarke (J. Luner) prošla je kroz nekoliko mučnih mjeseci nakon što ju je muž napustio radi dvostruko mlađe žene s kojom već čeka dijete. No, ponovno se moraju susresti na svečanoj dodjeli maturalne svjedodžbe svoje kćeri Katey (A. Whitby). Na aerodromu Jennifer zabunom uzme tuđi kovčeg koji izgleda kao njezin i tek u hotelu otkrije zabunu. Zove aerodrom da prijavi slučaj, no ondje se nitko nije javio s njezinim kovčegom. Već ta činjenica Jennifer se čini sumnjivom, a postaje još više sumnjičava kad je muški glas nazove s nepoznatog broja, tvrdeći da je aerodromski službenik, i zatraži je da mu kaže u kojem je hotelu, kako bi joj dostavio njezin kovčeg. Ona prekine vezu, a tuđi kovčeg preda na recepciju. Slijedit će najnapetijih 48 sati u njezinom životu.

SUBOTA, HRT2, 16.00, NOGOMET – SP 2018.: Engleska – Belgija, utakmica za 3. mjesto

Očekuje nas dvoboj dviju ekipa koje su u Rusiju došle s ciljem da osvoje naslov prvaka, a sada se nalaze u borbi za treće mjesto jer su u polufinalu izgubili od Francuske, odnosno Hrvatske. Belgijci će s danom više odmora dočekati sada već umorne Engleze koji su pali u depresiju nakon ispadanja od Vatrenih.

SUBOTA, RTL TV, 19.50, ANIMIRANI FILM, WALL-E

U budućnosti ljudi su napustili Zemlju zbog nagomilanog smeća velike, moćne i korumpirane multi-nacionalne kompanije. Na Zemlji su ostavljeni mali roboti čistači kako bi raščistili nered i jednog dana ponovno dom učinili naseljivim. No zbog greške u programu, svi su se roboti pokvarili, osim WALL-E-ja. Mali robot je sam na planeti, a društvo mu pravi samo nekoliko žohara. No odjednom se pojavljuje još jedan robot, točnije robotica EVE koju su ljudi poslali u izvidnicu da procijeni kako napreduje čišćenje Zemlje. Jednog dana WALL- E spasi EVE od pješčane oluje te se zaljubi u nju. Kako bi je zadivio pokaže joj malu biljku koja je uspjela izrasti među smećem. EVE uzima biljku te se deaktivira, a jedini znak života na njoj je malo zeleno treptavo svjetlo. WALL-E ne shvaća što joj se dogodilo, ali on je odan svojoj ljubavi – štiti je od vjetra, kiše i grmljavine. Uskoro na Zemlju stiže veliki svemirski brod kojim upravljaju ljudi i koji je došao po EVE.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, DRAMA, Forrest Gump

Godine 1982. Forrest Gump (Tom Hanks), čovjek ispod prosječne inteligencije, priča svoju životnu priču ljudima koji čekaju autobus. Djetinjstvo i mladost proveo je s majkom (Sally Field) u malom mjestu u Alabami, gdje je slučajno susreo čak i Elvisa Preselyja. Na fakultetu, kao poznati igrač ragbija susreće predsjednika Kennedyja, što je prvi od njegova tri susreta s američkim predsjednicima. Slijedi sudjelovanje u ratu u Vijetnamu, gdje dobiva medalju za hrabrost. Nakon rata Forrest se obogati lovom na račiće i investiranjem u tvrtku Apple. No, sve to vrijeme ne zaboravlja svoju veliku ljubav, Jenny (Robin Wright) s kojom se družio još kao dječak. Forrest Gump je od hendikepiranog dječaka postao sportska zvijezda, vijetnamski junak i tajkun.

SUBOTA, HRT1, 20.05, KOMEDIJA, Svećenikova djeca

Don Fabijan, mladi svećenik na dalmatinskom otoku, da bi povećao natalitet u mjestu, počinje bušiti zapakirane kondome. Zbog toga se udružuje s prostodušnim trafikantom i pomahnitalim apotekarom, te oni zajedno, potajno, ukidaju svu kontracepciju na otoku. Nakon početnih uspjeha, mnogih poroda i vjenčanja, stvari se počinju komplicirati. Naposljetku, na otok dolazi biskup i sve postane potpuno ludo…

Isprva komične situacije, u koje zapadaju mještani, postaju potpuno apsurdne, a životi nekih od njih bivaju zauvijek promijenjeni. Takvo radikalno kršćanstvo na kraju u sakramentu ispovijedi dovede i do potpune kršćanske razočaranosti glavnog junaka.

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Zločesti dečki

Miami je poznat kao glavni centar za distribuciju droge. Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike Lowrey (Will Smith) su dva policajca iz Odjela za narkotike kojima je povjeren nemoguć zadatak. Naime, netko je počistio 100 milijuna dolara vrijedan heroin iz policijskog skladišta i policija ima 72 sata da riješi slučaj, u suprotnom će ga osramoćena morati predati federalnim vlastima. Jedini trag je prelijepa Julie Mott (Tea Leoni), koja zbog toga postaje metom opakog europskog narkodilera Foucheta (Tcheky Karyo). Marcus i Mike ju moraju čuvati, ali se ispostavlja da to nije nimalo lako – svjedokinja im sa svojom oštrom naravi pravi veće probleme od kriminalaca. Pjesma iz filma ‘Someone to Love’ Babyfacea nominirana je za Grammy.

SUBOTA, HRT1, 21.40, PRIJENOS, Otvaranje Pulskog filmskog festivala

Od 14. do 22. srpnja festival uz koji su se generacije zaljubile u film slavi 65. rođendan! Uz hrvatske filmove svih rodova i vrsta na Pulskom filmskom festivalu nas u međunarodnom programu čekaju najzanimljiviji filmovi sa svjetskih filmskih festivala. Festival je i prilika za ponovni susret u Vespazijanovoj areni s velikanima poput ovogodišnje posebne gošće Milene Dravić i Alfija Kabilja, dobitnika nagrade Marijan Rotar, koja se dodjeljuje onima koji su svojim djelom spojili Pulu i film. Filmska fešta počinje svečanim otvorenjem kroz koje će nas voditi Daniela Trbović i Duško Ćurlić.

SUBOTA, RTL TV, 21.45, KOMEDIJA, Luckasti profesor 2: Obitelj Klump

Profesor Sherman Klump (Eddie Murphy) se ženi i Klupmovi su presretni. No Buddy Love (Eddie Murphy), njegov Mr. Hyde, tj. alter ego, ima drugačije planove te se iznenada pojavljuje kada Sherman to najmanje očekuje i želi, u najnezgodnijim trenucima. Profesorov brak s kolegicom Denise Gaines (Janet Jackson) odjednm je ugrožen pa Sherman, koristeći najnovije DNK istraživanje svoje zaručnice, odluči jednom za svagda riješiti se Buddyja. No ovaj ne odustaje lako i traži od Shermana sva prava za pronalazak profesorovog revolucionarnog otkrića – seruma za pomlađivanje.

SUBOTA, HRT1, 23.05, KOMEDIJA, Junfer u četrdesetoj

Andy Stitzer (S. Carell) živi sam, radi u trgovini elektroničkom opremom, privatno se zabavlja skupljanjem figurica akcijskih junaka, igra videoigrice, a društveni život mu se svodi na gledanje televizije sa starijim susjedima. Kad njegovi kolege, David (P. Rudd), Cal (S. Rogen) i Jay (R. Malco), slučajno otkriju da Andy još nikad nije imao seksualne odnose, odluče mu pomoći da napokon izgubi nevinost. Svatko od njih ima neki prokušani recept koji mu nudi, ugovaraju mu spojeve koji loše završavaju sve dok Andy ne upozna Trish (C. Keener), samohranu majku.

SUBOTA, NOVA TV, 00.00, TRILER, Fatalni gost

Obitelj Peterson izgubila je svoga najstarijeg sina Caleba u ratu u Afganistanu. U njihov život ulazi bivši vojnik David Collins (Dan Stevens) koji tvrdi da je bio prijatelj njihovog pokojnog sina i sada je tu da ispuni obećanje koje mu je dao, da brine o njegovoj obitelji. David je pristojan i prijateljski nastrojen prema obitelji te mu Calebov otac Spencer (Leland Orser) ponudi da ostane kod njih koliko god želi. Obitelj ga je svesrdno primila, no serija neobjašnjivih smrti koje će uslijediti bacit će sumnju na novopridošlog gosta.

NEDJELJA, HRT3, 15.15, KOMEDIJA, Arthur 2: Na tankome ledu

Bogataš Arthur Bach (D. Moore) i dalje previše pije, no sada su on i Linda (L. Minnelli) u sretnome braku. Jedino što im nedostaje je dijete. Ali milijunaš Burt Johnson (S. Elliott), čiju je kćer Susane (C. Sikes) Arthur ostavio pred oltarom, ne miruje i sprema osvetu. Uspio je preuzeti kontrolu nad Arthurovim naslijeđem i časkom ga je pretvorio u beskućnika. Arthur se mora otrijezniti, ustati i potražiti posao, jer ovakva financijska katastrofa ugrozit će Lindine i njegove šanse da usvoje dijete. Ostavljena Susan spremna je opet ga primiti.

NEDJELJA, VIASAT HISTORY, 16.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlja Norveška

Tri vrlo različita krajolika dominiraju divljinom Norveške: šume koje se protežu u Sibir, gruba, dugačka obala te kopnena gorja i planine. ”Divlja Norveška” obuhvaća niz legendarnih vrsta koje su se prilagodile životu u tim dramatičnim okruženjima, a među njima su polarni medvjedi, arktičke lisice, vukovi, morževi i kitovi ubojice.

NEDJELJA, HRT2, 17.00, NOGOMET – SP 2018.: Hrvatska – Francuska

Nakon veličanstvene pobjede nad Engleskom u polufinalu kojom su prestigli legendarnu Ćirinu generaciju, Vatrene u nedjelju na Lužnjikiju čeka posljednja prepreka na putu do titule svjetskog prvaka – Francuska. Trikolori u susret ulaze predvođeni mladim superstarom Kylianom Mbappeom, a glavni igrač Hrvatske, trebao bi biti, kao i uvijek dosad, Luka Modrić.

NEDJELJA, HRT3, 19.00, VESTERN, Objesite zlikovca

Pripadnici zloglasnog klana Hayes stigli su u grad na dan kad se očekivalo da sudac Jim Scott (F. MacMurray) osudi Rudyja Hayesa na smrt zbog ubojstva. Scott ne nosi oružje i nije zabrinut ni kad mu Charlie Hayes (R. Middleton) neuvijeno prijeti smrću. Šerif (J. Ericson) je dakako na strani vlasti, ali i tajni ljubavnik sučeve zaručnice Myrae (J. Weldon).

NEDJELJA, RTL TV, 19.50, ANIMIRANI FILM, Sedmi patuljak

Na osamnaesti rođendan princeze Rose pozvani su svi najpoznatiji junaci iz bajka – Crvenkapica, Pepeljuga, Mačak u čizmama te sedam patuljaka. Ali nekoliko minuta prije no što je otkucala ponoć, Bobo, sedmi patuljak, Rose slučajno ubode začaranom iglom i cijeli dvorac zaspi stoljetnim snom, baš kao što je nedugo nakon princezinog rođenja prorekla zla vještica Dellamorta. Kako bi poništili čaroliju, hrabri patuljci kreću u potragu za princom jer jedino njegov poljubac može probuditi princezu i spasiti čitavo kraljevstvo.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Stjepan Radić

Rijetki su govorili o domovini s tolikom strašću i emocijama poput Stjepana Radića. Rijetki su već u ranoj mladosti bili zatvarani poput njega. Taj snažni govornik izrazitog tenora nije se libio govoriti o politici i domovini čak ni na prvom sastanku s budućom suprugom Marijom, čime ju je uspio – osvojiti! Njegovu nevjerojatnu životnu priču pratimo od rodnog Desnog Trebarjeva do tragične smrti od posljedica atentata u Beogradu.

NEDJELJA, HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Sin

Mladi Eli 1849. godine donosi odluku koja ima opasne posljedice. Godine 1915. McCulloughovi se nose s tragedijom, a Jeannie se trudi spasiti obitelj.

NEDJELJA, RTL TV, 21.40, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Igre gladi: Šojka rugalica, 1. dio

Nakon što su spašeni iz razrušene arene, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), Beetee (Jeffrey Wright) i Finnick Odair (Sam Claflin) odvedeni su u Okrug 13, koji se odvojio od Panema i koji predvodi pobunu. Tamo je Katniss ponovno ujedinjena s majkom i sestrom Prim (Willow Shields). I dok se odmara i prikuplja snagu, u posjet joj stiže predsjednica Alma Coin (Julianne Moore), koja vodi pobunu. Otkriva joj da su se, nakon što je njezina strijela probila zaštitno polje, digle pobune u više od pola okruga Panema te su se svi pridružili Okrugu 13.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.40, OBITELJSKI FILM, Karate Kid

Dvanaestogodišnji Dre Parker (Jaden Smith) odseli se s majkom iz Detroita u Peking. Drea u novoj školi napadne nasilnik koji trenira kung-fu. Ubrzo prilazi školskom domaru, gospodinu Hanu (Jackie Chan), koji je ujedno i majstor u kung-fuu i moli ga da ga nauči tu drevnu borilačku vještinu kako bi se mogao obraniti od nasilnika.

NEDJELJA, DOMA TV, 22.10, AKCIJSKI SF FILM, Matrix

Kad lijepa neznanka (Carrie Ann Moss) povede računalnog hakera Nea (Keanu Reeves) do zabranjenog podzemlja, on otkriva šokantnu istinu – život kakav poznaje je obmana zle cyber-inteligencije. Neo se pridružuje legendarnom i opasnom pobunjeniku Morpheusu (Lawrence Fishburne) u bitci za uništavanje iluzije koja porobljava čovječanstvo. Sada, svaki potez, svaki sekunda i svaka misao postaje borba za životom.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 22.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Japan: Između tla i neba

U istočnoj Aziji, na zapadnom rubu Pacifičkog oceana, sjeverno od Istočnokineskog mora smješteno je više od 3 000 otoka koji zajedno tvore otočnu državu Japan. „Zemlja Izlazećeg Sunca“ također pripada i pacifičkom vatrenom prstenu – pojasu vulkana koji obavija Tihi ocean. Velika geografska raznolikost uvjetuje i snažne klimatske razlike koje doprinose vegetativnoj raskošnosti ovog podneblja.