SUBOTA, NOVA TV, 11.45, DRAMA, Svete tajne sestrinstva Ya-Ya

U ovoj priči punoj smijeha i tuge smještenoj na američkom Jugu upoznat ćemo četiri djevojčice koje ‘osnuju’ svoje tajno društvo imena Ya-Ya. Jedna od njih je Vivi (Ellen Burstyn) koja je sad već ima odraslu kćer po imenu Sidda Lee Walker (Sandra Bullock) koja živi u New Yorku, daleko od svoje rodne Louisiane i svoje ekscentrične majke. Uspješna je dramatičarka te u jednom intervjuu za magazin ‘Time’ izjavi da Vivi nije bila dobra majka nakon čega se posvađaju. Vivine prijateljice iz sestrinstva Ya-Ya Teensy (F. Flanagan), Necie (S. Knight) i Caro (M. Smith) spremne su vratiti mir između majke i kćeri pod svaku cijenu.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANA KOMEDIJA, Shrek

Shrek je ljudožder koji u šumi živi sam i mrzi ljude. Kada lord Farquaad, vladar Duloca, progna sva bića iz bajki u šumu, Shrek odjednom više nije sam i njegov dom postane skloništem za izbjeglice, što ga neizmjerno živcira. Naime, sve što Shrek želi je da ga ostave na miru, a to je trenutačno nemoguće. Shrek traži od lorda Farquaada da primi natrag bića iz bajke, na što ovaj pristane, uz jedan uvjet: ako mu Shrek dovede princezu Fionu kako bio on, ženidbom s njom postao kralj.



SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Vječni zaručnici

Tom (J. Segel) i Violet (E. Blunt) bili su godinu dana u vezi kad ju je on zaprosio, a ona je pristala. I onda je počelo s odgodama odlaska pred oltar, Violetin postdoktorat i selidba u Michigan, bolest u obitelji.

SUBOTA, HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, U Registraturi – Djetinjstvo

U prvoj epizodi upoznajemo se s mladim Ivicom Kičmanovićem (Rene Medvešek) i njegovom obitelji: ocem Jožicom Zgubidanom, mužikašem (Fabijan Šovagović) i brižnom majkom (Iva Marjanović). Ivičin otac Zgubidan u stalnoj je svađi sa susjedom Kanonikom (Mate Ergović) na drugome brijegu. Učitelj (Vanja Drach) prepoznaje u Ivici nadareno i vrijedno dijete. Kad svađa između Zgubidana i Kanonika preraste u tučnjavu, Ivica pokazuje i drugu stranu karaktera. Sve upućuje, međutim, da će Ivica u veliki grad, na škole.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlji zapad: Nemirne obale

Tektonske sile oblikuju sav ovdašnji život, stvarajući veličanstvene krajolike poput rasjeda San Andreas koji se proteže na sjever sve do obale Tihog oceana. Za to vrijeme, morski slonovi bore se za partnere, sivi kitovi sklapaju jedinstvena prijateljstva s malom zajednicom ljudi, a milijuni gavuna hitaju na obalu kako bi se mrijestili.

SUBOTA, HRT3, 21.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Milostiva prije svega

Hyacinth je zabrinuta jer pozivnica na bojnikov maskenbal još nije stigla. Richard je još više zabrinut da ga Hyacinth kani tjerati da se maskira u Luja XIV. u svilenim hlačama.

SUBOTA, NOVA TV, 22.30, AKCIJSKA SERIJA, Smrtonosno oružje

U drugoj sezoni nenadmašni dvojac nastavlja po starom. Murtaugh se pokušava kloniti demona koji progone njegova partnera, a istodobno se kod kuće on i supruga Trish (Keesha Sharp) suočavaju s brojnim izazovima. Iako Murtaugh u Riggsu traži potporu, shvaća da je njihovo partnerstvo i dalje prevrtljivo poput vožnje vlakom smrti.

SUBOTA, RTL TV, 21.45, KOMEDIJA, Glup i gluplji 2

Dvadeset godina od događanja iz prvog dijela, Lloyd (Jim Carrey) se nalazi u bolnici za mentalno oboljele, gdje je dospio nakon neuspjele romance s Mary Swanson. No Llyod je dvadeset godina glumio da je prolupao kako bi sada svom prijatelju Harryju (Jeff Daniels) smjestio dobru šalu. Kada se obojica dobro nasmiju, Harry prizna da je jedan od njegovih bubrega u lošem stanju te da treba donora. Prvo odlaze do njegovih roditelja, ali oni nisu prikladni podariti mu bubreg jer je Harry usvojen. Nada se pojavi kada dozna da ima kći s bivšom djevojkom (Kathleen Turner), koju odluči potražiti.

SUBOTA, HRT3, 22.30, KOMEDIJA, Povedi me u grad

Privlačna zabavljačica (A. Sheridan) s mutnom prošlošću pobjegla je nakon pljačke s partnerom Coleom (P. Reed) u gradić gdje se namjerava sakriti i promijeniti ime. Tamo je zapela za oko trojici dječaka u potrazi za ženom svojem nedavno obudovjelom ocu (S. Hayden), jer im se čini dobra prilika.

SUBOTA, HRT2, 22.40, DRAMSKA SERIJA, Igra prijestolja

U Braavosu Arya vidi boga s mnogo lica. Kraljica Margaery u Kraljevu pristanu uživa u svom novome mužu. Tyrion i Varys hodaju Dugim mostom Volantisa.

SUBOTA, HRT1, 22.55, DRAMA, Nemoguće

Sasvim je običan dan za mnogobrojne turiste na Tajlandu. Bračni par, Maria (N. Watts) i Henry i (E. McGregor), i njihova tri sina svoj odmor također provode u tom tropskom raju. Međutim, 26. prosinca ujutro, dok se obitelj zabavlja uz bazen, iz središta zemlje čuje se zastrašujuća buka…

Kritičari su pozitivno ocijenili film osobito režiju i glumu, što potvrđuju nominacije Naomi Watts za najbolju glavnu ulogu (Oscar, Zlatni globus, Screen Actors Guild) te nagrada Goya u nekoliko kategorija, među kojima za najboljeg redatelja.

SUBOTA, NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI FILM, Detonator

Kad računovođa međunarodnog trgovca oružjem Jozefa Bostanescua (Tim Dutton) pronevjeri trideset milijuna dolara, Jozef naručuje njegovo ubojstvo. No, prije toga njegova supruga Nadia Cominski (Sylvia Colloca) mora nabaviti ukradeni novac. Zbog nedostatka novca koji mu treba da bi kupio Britvu, oružje na crnom tržištu koje namjerava detonirati na američkom tlu, Jastreb otkrije gdje se Nadia skriva i naredi njezino ubojstvo. Međutim, on ne zna da je Nadia pod nadzorom Sonnija Griffitha (Wesley Snipes), agenta Nacionalne sigurnosti.

SUBOTA, HRT1, 00.50, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Centurion

Godine je 117., Rimsko Carstvo se proteže od Španjolske na jugu preko Egipta i Crnog mora do Britanije na sjeveru. Krajnja sjeverna granica Britanije je nestabilno područje Kaledonije, gdje rimsku vlast i vojnu silu ozbiljno ugrožavaju česti upadi pripadnika zastrašujućeg plemena Pikta predvođenog okrutnim kraljem Gorlaconom (U. Thomsen). Nakon što u napadu rimsku utvrdu i pobiju sve njegove suborce, odvažni centurion Kvinto Dia (M. Fassbender) pridruži se Devetoj legiji kojom zapovijeda legendarni Tit Flavije Viril (D. West). A kad Deveta legija dobije zadatak istrijebiti Pikte i ubiti Gorlacona, vojsku će u pohodu predvoditi iskusna čitačica tragova Etain (O. Kurylenko), nijema djevojka porijeklom iz plemena Pikta. No Dia i Viril ne znaju da je Etain izdajnica koja će ih ubrzo izručiti Gorlaconu.

NEDJELJA, NOVA TV, 14.30, KOMEDIJA, Od klinke do komada

Nesretnoj se 13-ogodišnjakinji preko noći ispunila želja te je postala 30-ogodišnjakinja žena. Jenna Rink (Judy Greer) ima trinaest godina 1987. godine. Njezini je roditelji guše, a popularni klinci u školi ignoriraju. Kad se njezin rođendanski tulum pretvori u katastrofu, Jenna zaželi da se pretvori u odraslu osobu kako bi mogla imati život kakav je oduvijek željela. Sljedećeg dana Jenna shvati da je 2004. godina, a ona je predivna, uspješna 30-godišnjakinja (Jennifer Garner), koja ima dobar posao i lijep stan. Zbunjena se Jenna postupno uživi u novi život, no ubrzo shvati da nešto nedostaje, a to je njezin nekadašnji najbolji prijatelj Matt. Kad ga odluči potražiti, saznaje da ona i Matt (Mark Ruffalo) više nisu u kontaktu te da se on uskoro ženi. Jenna shvati da sve to što ima ipak nije dovoljno te želi vratiti svog najboljeg prijatelja.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, FANTASTIČNA DRAMA, Čarolija dobre vještice

Cassie (C. Bell) je udana za Jakea (C. Potter), odgaja Lori (H. Endicott-Douglas) i Brendona (M. Knight), Jakeovu djecu iz prvoga braka, i malu Gracie, Jakeovo i njezino zajedničko dijete. Vodi malu trgovinu neobičnih predmeta i čini se da niti jedan ondje nije slučajno i da svaki ima svojeg kupca. Middleton je proglašen jednim od deset najšarmantnijih gradića Sjedinjenih Država, a Cassie je upravo preuzela mandat gradonačelnice, pa je posve prirodno da novinar Henry Kael (G. Johnson) želi s njom intervju. No, na snimci koja kruži internetom događa se nešto neobično: lijepa gradonačelnica neobjašnjivo nestaje iz kadra. Kad nakon toga uslijedi niz krađa, za zlonamjernog novinara to je dovoljno da iznese pretpostavku kako je gradonačelnica neobičnih moći lako mogla izvesti provale.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Izbori se pretvore u pobunu, a Elizabeth sama odlazi u Bodmin. Demelza pokušava utjecati na ishod suđenja osobnom molbom sucu, ali George ima asa u rukavu, a dan suđenja se približava.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Objesite ga bez milosti

Dok je slučajno prelazio rijeku tjerajući stoku, bivšega šerifa Jeda Coopera (C. Eastwood) uhvati grupa ljudi optužujući ga za ubojstvo rančera. Unatoč dokazivanju da nema ništa s tim, ljudi ga objese i ostave na drvetu. Jed slučajno uspije preživjeti jer ga u zadnji trenutak spasi šerif Bliss (B. Johnson) koji potom organizira sudski postupak. Dokaže se da je Jed nevin te mu potom mjesni sudac predloži da preuzme položaj šerifova zamjenika. Jed pristane, priželjkujući da tako uđe u trag onima koji su ga umalo ubili. Uskoro ih pronađe.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Mistika uspjeha: Zrinka Cvitešić

Rođena Karlovčanka, Zrinka Cvitešić još se u osnovnoj školi upisala u dramsku grupu. Već je kao dijete glumila u pet mjuzikala. Iako je odbila stipendiju na Berklee College of Music u Bostonu, međunarodni uspjeh je nije mimoišao. Završila je glumu na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, glumila je u hrvatskim filmovima i kazalištima, zatim dolazi do glumačkog angažmana u londonskom West Endu. Uspjeh je bio neminovan. 2014. dobiva nagradu Laurence Olivier za najbolju žensku ulogu u mjuziklu “Once”.

NEDJELJA, HRT2, 21.05, SF KOMEDIJA, Povratak u budućnost

Kalifornijski gradić Hill Valley, 1985. Srednjoškolac Marty McFly (M. J. Fox) mašta o karijeri slavnoga glazbenika strahujući da ne završi kao njegov otac slabić George (C. Glover) kojeg neprestano maltretira šef. Martyjevu majku Lorraine (L. Thompson) to dovodi do očaja. Marty inače obožava skateboard i svoju lijepu djevojku Jennifer (C. Wells), a najbolji mu je prijatelj otkvačeni znanstvenik dr. Emmet Brown (C. Lloyd). Dr. Brown upravo radi na izumu vremeplova za što se spetlja s bliskoistočnim teroristima koji mu nabave plutonij misleći da će im on napraviti atomsku bombu. Kad shvate da ih je izumitelj prevario, mučki ga ubiju, pa šokiranom Martyju preostane samo jedno: sjesti u doktorov vremeplov i vratiti se u prošlost kako bi izmijenio tragične događaje. No zaglavi u 1955. u kojoj sretne svoje buduće roditelje koji ni izdaleka ne podsjećaju na sretan par.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.30,, AKCIJSKI TRILER, Pravednik

Robert McCall, zaposlenik trgovačkog centra s građevinskim materijalom, bivši je komandos iz specijalnih postrojbi koji je lažirao vlastitu smrt. Nakon što se samovoljno vrati iz mirovine kako bi spasio mladu djevojku Teri, kreće u obračun s nasilnički nastrojenim ruskim mafijašima. Kako vrijeme odmiče, u njemu se ponovno rađa želja za pravdom.

NEDJELJA, RTL TV, 22.25, PUSTOLOVNI SF FILM, Jurski park 2

Nakon incidenta u Jurskom parku na otoku Nublaru, na čelu korporacije InGen više nije John Hammond (Richard Attenborough) već njegov nećak Peter Ludlow (Arliss Horward), koji planira iskoristiti otok Sornu, kako bi se oporavili od gubitka koji su pretrprjeli na Nublaru. Matematičar Ian (Jeff Goldblum) sureće se s Ludlowom, koji mu objašnjava da je Sorna zapravo mjesto na kojem je InGen stvorio dinosaure, no kompanija se zbog uragana morala premjestiti na Nublar. Hammond se nada da će zaustaviti Ludlowa i sprječiti novu katastrofu te na otok Sornu šalje tim kako bi dokumentirao život dinosaura i dobio podršku javnosti protiv uplitanja ljudi u život na otoku. Ian ne želi otići na otok nakon još uvijek vrlo traumatičnih sjećanja na Jurski park, no kada dozna da je njegova djevojka, paleontologinja Sarah Harding (Julianne Moore) već tamo, ipak odlazi s timom.

NEDJELJA, HRT1, 23.10, DRAMA, Džeparac

Nespojivi par, naivac (P. Newman) i teški alkoholičar (L. Marvin), treba za primamljivu svotu novca goniti goveda iz Meksika u Sjedinjene Države…

Film je snimljen prema knjizi “Jim Kane” J. P. S. Browna, a kritika ističe izvanredan scenaristički rad Terrencea Malicka na studiji karaktera likova u filmu.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.55, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Bijes Titana

Opasno oslabljeni manjkom ljudske odanosti, bogovi gube kontrolu nad zatočenim Titanima i njihovim divljim vođom Kronosom. Had (Ralph Fiennes) i Posejdon (Danny Huston) odavno su svrgnuli moćnog oca i ostavili ga da trune u ponoru Tartarusa, tamnice duboko u podzemlju. Kad Had i Zeusov božanski sin Ares (Edgar Ramírez) sklope dogovor s Kronosom o zarobljavanju Zeusa, Perzej se ne može othrvati vlastitoj prirodi. Snaga Titana raste, a pakao se počinje širiti zemljom. Perzej traži pomoć Kraljice Andromede (Rosamund Pike), Poseidonovog polu-božanskog sina Argenora (Toby Kebbell) i palog boga Hefesta (Bill Nighy) i hrabro se upušta u podzemlje ne bi li spasio Zeusa, svrgnuo Titane i spasio čovječanstvo.