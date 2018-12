TV PREPORUKA ZA VIKEND: Posljednje dane u godini provedite uz filmove Djevojka u vlaku, Noćna potjera, Mrska osmorka, Auti 2 i Inferno

SUBOTA, RTL TV, 12.40, KOMEDIJA, Ernest spašava Božić

Osoba koja tvrdi da je Djed Božićnjak (Douglas Seale) slijeće u zrakoplovnu luku na Floridi, gdje ga pokupi taksist Ernest P. Worrrel (Jim Varney). Djed mu otkriva da se uputio obavijestiti lokalnog celebrityja Joea Carruthersa (Oliver Clark), voditelja dječjeg TV programa da je upravo postao novi Djed Božićnjak. I dok se oni voze, djevojka koja je pobjegla od kuće, Harmony (Noëlle Parker), pridružuje im se u taksiju. Kada stignu do odredišta, Santa kaže da ne posjeduju legalni novac, već samo onaj kojim se djeca mogu igrati, no Ernest, u pravom božićnom duhu, oprosti Djedu dug, zbog čega na kraju dobije otkaz.

SUBOTA, HRT3, 15.40, POLITIČKI TRILER, Šakalov dan

U kolovozu 1962. godine, nakon što je predsjednik Francuske general Charles de Gaulle (A. Cayla-Legrand) dao nezavisnost Alžiru, ekstremistički francuski generali, koji su to držali izdajom, osnovali su tajnu organizaciju OAS. Cilj OAS-a bio je njegovo ubojstvo. Ubrzo su organizirali atentat na de Gaullea. Na njegov je službeni auto ispaljeno više od stotinu metaka, no nitko nije bio ni ranjen. Atentatori su uhvaćeni, a njihov vođa u ožujku 1963. je strijeljan. Članovi OAS-a su se reorganizirali i svoju središnjicu preselili u Beč.

SUBOTA, HRT2, 17.25, FILM ZA DJECU, Tajna starog tavana

Miro i Pepek su dva dječaka, jedan iz Zagreba a drugi iz Praga. Zajedničko im je, osim što su slične dobi, i da su radioamateri. Vrijeme školskih praznika odlučili su provesti zajedno. Miro poziva u goste svog češkog prijatelja i dočekuje ga u Hvaru. Ljetovanje im postaje nevjerojatno zanimljivo i prepuno akcije kada na starom tavanu pronađu zaboravljeni izum čudnovatog antigravitacijskog topa, koji je izradio Mirin pradjed još za Prvog svjetskog rata.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, KRIMI DRAMA, Mistična rijeka

U Bostonu prije 25 godina, 11-godišnji dječak Dave je otet. Kada se vrati četiri dana kasnije, potpuno je drugačiji te uništava svoje prijateljstvo sa Seanom i Jimmyjem. Sean (Kevin Bacon) je sada policajac, Jimmy (Sean Penn) je vlasnik trgovine sa zatvorskim zapisom i mafijaškim vezama, a Dave (Tim Robbins) ne može pobjeći od svojih trauma. Ali, kad se dogodi ubojstvo Jimmyjeve kćeri, sva trojica se moraju suočiti s prošlošću koju nitko ne želi priznati. Kako istraga napreduje, odmotava se priča o prijateljstvu, obitelji i njihovim tajnama.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, OBITELJSKA KOMEDIJA, Veliki snježni izazov

Zubar iz Miamija (Ted Brooks) nakon smrti majke dozna da ga na Aljasci čeka nasljedstvo pa na put krene pun velikih očekivanja. No umjesto velike količine novca, koju bi očekivala većina ljudi, Teda dočekaju saonice i čopor pasa za vuču. Iako se isprva čini da psi Tedu zagorčavaju život, on ih odluči zadržati i prijaviti se na lokalnu utrku saonica.

SUBOTA, HRT1, 20.05, AKCIJSKA KOMEDIJA, Showtime

Mitch Preston (R. De Niro) vodi veliku operaciju hvatanja dilera Vargasa koju mu uništi nespretni policajac Trey Sellars (E. Murphy) s glumačkim ambicijama. Kad se novinari sjate na mjestu događaja, Preston razbije jednu od kamera, a kad ta snimka dođe do producentice Chase Renzi (R. Russo), ona oduševljeno shvati da je otkrila novu zvijezdu policijskog reality-showa. Mrzovoljni Mitch odbija nastupati u seriji, ali mora pristati kad TV kuća zaprijeti da će tužiti policiju i tražiti odštetu za razbijenu kameru.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Polarni san

Što čovjek mora napraviti da bi ostvario svoj san? Kako bi pronašao najbolji odgovor na to pitanje, Davor Rostuhar se upustio u veliki izazov, u veliko istraživanje koje ga je odvelo sve do samog kraja svijeta. Postao je prvi Hrvat koji je pješice stigao od ruba Antarktike do Južnog pola. Ekspedicija je trajala 47 dana, tijekom kojih je prešao 1163 km sam, bez dostave hrane, vukući svu opremu u saonicama teškim 135 kg te bez upotrebe vanjske energije (vjetra, pseće zaprege, motornih saonica i sl.).

SUBOTA, HRT3, 21.00, DRAMA, Mladost

U podnožju švicarskih Alpi osamdesetogodišnjaci Fred (M. Caine) i Mick (H. Keitel) uživaju u otmjenom hotelu. I dok se Fred potpuno prepušta odmoru koji provodi sa svojom kćeri (R. Weisz), udanom za Mickovog sina, Mick je zaposleni redatelj koji ubrzano završava scenarij za svoj najnoviji film.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Led i nebo

Luc Jacquet donosi nam priču o Claudeu Loriusu, koji je 1957. otišao istražiti ledene predjele Antarktike. Priča je to o Zemljinoj povijesti i o našoj budućnosti, koja je usko povezana s ljudskim utjecajem na naš planet. Ova priča o jedinstvenoj, i dirljivo ljudskoj, znanstvenoj pustolovini priča je o čovjeku koji je posvetio život otkrivanju ključnih tajni života, skrivenih u srcu zaleđena svijeta.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI TRILER, Noćna potjera

Mafijaš i plaćeni ubojica Jimmy Conlon (Liam Neeson) ima jednu noć da odluči kome će pokazati odanost: svojem otuđenom sinu Mikeu (Joel Kinnaman), čiji život je ugrožen, ili svojem dugogodišnjem najboljem prijatelju, šefu mafije Shawnu Maguireu (Ed Harris), koji želi da Mike plati za smrt njegova sina. Jimmy će morati odabrati pripada li još uvijek obitelji kriminalaca ili svojoj pravoj obitelji koju je davno napustio.

SUBOTA, HRT1, 21.45, TRILER, Djevojka u vlaku

Rachel Watson (E. Blunt) je alkoholičarka i besciljno se vozika vlakom otkad je dobila otkaz. Opsjednuta je životom bivšeg muža Toma Watsona (J. Theroux) i njegove nove supruge Anne (R. Ferguson) te njihovih susjeda Scotta (L. Evans) i Megan (H. Bennett) Hipwell koje idealizira. Megan je Watsonima bila dadilja, ali nedavno je dala otkaz. Rachel iz vlaka ugleda Megan kako se ljubi s neznancem i to je razbjesni. Namjerava zbog toga prozvati Megan, međutim, probudi se nekoliko sati kasnije u svom krevetu, umrljana krvlju. Megan je nestala, a Rachel ispituje detektivka Riley (A. Janney) zato što su tog dana nju posljednju vidjeli u blizini Meganine kuće.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, VESTERN, Mrska osmorka

Građanski rat je završio. Na putu prema Red Rocku O.B. Jackson (James Parks) kočijom prevozi lovca na glave Johna Rutha (Kurt Russell) i bjegunku Domergue (Jennifer Jason Leigh), njegov plijen i nagradu. Uz cestu ih zaustavljaju još jedan zloglasni lovac na glave, bivši major Unije, Marquis Warren (Samuel L. Jackson) i Chris Mannix (Walton Goggins), odmetnik koji tvrdi da je novi šerif. Mećava se pojačava pa Ruth, Domergue, Warren i Mannix zaklon potraže u kolibi kod Minnie, gdje se već nalaze Bob (Demian Bichir), koji vodi brigu o odmorištu dok nema Minnie, Oswaldo Mobray (Tim Roth), krvnik Red Rocka, Joe Gage (Michael Madsen) i konfederacijski general Sanford Smithers (Bruce Dern).

SUBOTA, NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI FILM, Smrtonosna zona

Bivši radnik u zatvoru i sadašnji kriminalac Donny (Morris Chestnut) sakupio je ekipu uz pomoć koje se infiltrira u ponovno otvoreni zloglasni Alcatraz kako bi prisilio zatvorenika Lestera (Bruce Weitz), koji je osuđen na smrt, da mu otkrije gdje je sakrio zlato vrijedno 200 milijuna dolara. Istovremeno, zatvorenik Nick (Ja Rule) mora pomoći FBI-evu agentu (Steven Seagal) koji želi spriječiti ubojstvo sudca Vrhovnog suda koji će biti prisutan na Lesterovu smaknuću.

SUBOTA, HRT3, 00.05, HOROR, Bezimeni

Pronađeno je tijelo šestogodišnje djevojčice, koje se jedino moglo identificirati prema ogrlici pronađenoj u blizini i po kraćoj lijevoj nozi, jer je sve drugo uništeno. Pet godina poslije djetetova majka Claudia (E. Vilarasau), ovisna o lijekovima za smirenje, dobila je telefonski poziv od osobe koja tvrdi da je njezina kći. Moli da ju pronađe i spasi prije nego je “oni” ubiju. Čini se da je Claudijina kći ipak živa, ali u velikoj opasnosti.

SUBOTA, HRT1, 00.15, PSIHOLOŠKI TRILER, Klub boraca

Dok u ustima osjeća hladnu cijev pištolja koji drži odlučni Tyler Durden (B. Pitt), prestrašeni Jack (E. Norton) prisjeća se kako je uopće dospio u tu situaciju. Još donedavno bio je činovnik u automobilskoj tvrtki i živio konformistički. Boreći se protiv neuroza i nesanice, odlučio je poslušati liječnički savjet i posjetiti grupnu terapiju pacijenata koji su teško bolesni. Susret sa stvarnim ljudskim nevoljama isprva mu je izuzetno pomogao, pa je počeo obilaziti različite skupne seanse i tako je upoznao ekscentričnu Marlu Singer (H. Bonham Carter).

NEDJELJA, HRT3, 14.00, ROMANTIČNA DRAMA, Ryanova kći

Irska, 1918. godina. Rosy Ryan (S. Miles), kći Toma Ryana (L. McKern), udana je za jednostavnog i povučenog školskog učitelja, ljubitelja glazbe Charlesa Shaughnessyja (R. Mitchum). U braku nije zadovoljna i od života očekuje nešto više. Kad u njezino selo dođe britanski vojni časnik Randolph Doryan (C. Jones), Rosy se u njega strastveno i bezglavo zaljubi. Njihovu tajnu vezu slučajno otkrije seoska luda Michael (J. Mills) i po selu počnu ogovaranja. Charles se ne osvrće na glasine iako zna da ga Rosy vara, jer je uvjeren da će mu se supruga vratiti.

NEDJELJA, RTL TV, 14.20, ANIMIRANI FILM, I Mars treba mame

Bez znanja ljudi na Marsu živi sofisticirano društvo Marsovaca. Promatrajući Zemlju, nadzornica (Mindy Sterling) primijeti majku (Joan Cusack) kako s puno ljubavi, ali i uz potrebnu primjenu discipline, odgaja svog sina Milu (Seth Green, Seth Dusky) pa je Marsovci odluče dovesti jer misle da je majčinstvo njima potrebnije. U međuvremenu, Milo u bijesu kaže svojoj majci da bi njegov život bio bolji bez nje i slomi joj srce. Iste noći on se poželi ispričati majci, no vidi da je Marsovci otimaju.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, OBITELJSKI FILM, Ovčar Buddy

Buddy je pas Sally Brown (T. Polo), spisateljice priča za djecu. On joj je najbolji prijatelj i jedino društvo otkako joj je umro muž. Obitelj koja ga je udomila su otac Mark (M. Cummins) i kći Emma (J. A. Olson), djevojčica koja je, iako mala, doživjela strašno iskustvo jer joj je umrla mama. Zato, kad je vidjela Buddyja, kojega je njezin otac samo privremeno prihvatio dok se ne oporavi, jer Mark radi u poduzeću koje spašava izgubljene pse, Emma se nije htjela previše vezati u strahu da će, ako se veže, a Buddy ode, ponovno biti nesretna. Kako se pravi vlasnik nije javio nekoliko tjedana, Mark udomljuje Buddyja, no baš tada Sally dozna gdje je Buddy zadnji put viđen i ulazi mu u trag. Koja je ispravna odluka – da ostane kod Emme ili se vrati k Sally? Nema ispravne odluke, kaže mala Emma, uvijek će netko patiti. Ali, ipak, ima i treće rješenje.

NEDJELJA, NOVA TV, 15.40, KOMEDIJA, Dozvola za brak

Greg Focker planira zaprositi svoju dugogodišnju djevojku Pam, ali saznaje da prije nego što pristane, njenu ruku mora zatražiti od strogog oca Jacka Byrnesa. Greg ni ne sluti kakva ga sve iskušenja čekaju u posjeti Byrnesovima, na koju pristane neopterećen, misleći da će situaciju riješiti na najlakši mogući način. Ispostavi se kako je Jack bivši CIA-in operativac, kojemu se Greg već na prvi pogled ne svidi, a sve dodatno komplicira činjenica kako je istog vikenda Terina sestra Deborah planirala obznaniti svoje zaruke. Po krivu će poći sve što može, a nestat će i Jackov omiljeni mačak Jinxie.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Auti 2

Munjevitog Jurića, trkaći automobil, na utrku svjetskog Grand Prixa izazvao je talijanski trkaći auto pa Jurić sa svojim prijateljem, kamionom za vuču Šlepom i ostalim prijateljima iz Kurble Bistre kreće prema Tokiju. U međuvremenu, pokvareni auti, koje predvodi genijalan, ali zao profesor, žele osigurati profit od nafte preko elektromagnetskog odašiljača koji se nalazi skriven u kameri, s namjerom destabilizacije goriva koje trkaći automobili koristite na Grand Prixu.

NEDJELJA, HRT3, 20.05, TRILER, Druga prilika

Koliko su daleko pošteni ljudi spremni ići kada tragedija zamagli granicu između onoga što je pravedno i nepravedno? Policijski detektiv Andreas i njegov partner Simon dobivaju poziv da istraže slučaj prepirke u veoma trošnom stanu dvoje ovisnika, gdje u ormaru pronalaze dijete. Socijalna služba nakon pregleda utvrđuje da je dječak zdrav. Zbog toga ga ne može oduzeti roditeljima Tristanu i Sanne, unatoč tomu što su poznati narkomani.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Pajdo Matekovog pajde organizira lutriju s višemilijunskim nagradnim fondom. Joža i Matek se dogovore da zajedno igraju igre na sreću i podijele eventualni dobitak. I svi ostali se zanesu snovima o dobitku pa kupe srećke. Lili mašta kako će otići u Hollywood i dobiti Oscara, a njezine slike će biti na plakatima i na naslovnicama modnih časopisa. Joža mašta kako će postati nešto noviji Bernie Ecclestone, kupiti licencu za F1 i ostatak života proživjeti okružen brzim automobilima i sa zgodnom kokom u vrućim hlačicama (Lili).

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika – Uzlet

Aleksej se zbližava s Pavlom i njegovim prijateljima. Sveti Sinod pritišće Katarinu zbog njezine odluke da se uda za Grigorija Orlova. Grof Panjin i dalje smatra da Pavel jedini ima pravo naslijediti prijestolje. Ruski poslanik stiže u Carigrad, ali očito je da nije dobrodošao. Katarina dodjeljuje Sofji težak zadatak.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Uhvatite maloga

Gangster Chili Palmer (J. Travolta) u Miamiju utjeruje dugove za svog njujorškog gazdu koji iznenada umre. Odsad Chili mora raditi za gangstera nižeg u hijerarhiji, ali glupljeg i opasnijeg – Raya Barbonija (D. Farina). Barboni ga pošalje u Las Vegas da utjera dug od sitnog lopova Lea Devoea (D. Paymer) koji se uspio proglasiti mrtvim. Chili ne pronađe Lea, ali mu šef jedne kockarnice povjeri naplatu još većeg duga od Harryja Zimma (G. Hackman), holivudskog producenta jeftinih horora.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.20, TRILER, Inferno

Nakon što se probudi u bolničkom krevetu u Firenci bez sjećanja u vezi svega što se dogodilo u posljednjih nekoliko dana, Robert Langdon se odjednom nađe na meti ubojice. Uz pomoć doktorice Sienne Brooks i njegovog osobnog poznavanja simbolizma, Langdon će istovremeno pokušati pobjeći, ali i riješiti najintrigantniju zagonetku s kojom se do sada susreo.

NEDJELJA, HRT3, 21.45, DRAMA, Kad mrtvi zapjevaju

Dvojica hrvatskih emigranata, jedan ekonomski, a drugi politički, devedesetih vraćaju se u domovinu, željni ljubavi, obiteljskog života i svoga rodnog kraja. No, stvari će se zakomplicirati, jer ekonomski emigrant, da bi dobio njemačku mirovinu, proglasi sebe mrtvim, pa mora putovati živ u mrtvačkom kovčegu. Ni povratak političkog emigranta također ne ide glatko jer njega još uvijek goni ostarjeli agent UDBE kojem bi to trebalo biti zadnje ubojstvo, pa će onda i on u mirovinu.

NEDJELJA, DOMA TV, 21.55, AKCIJSKI TRILER, Bilo jednom u Meksiku

Gitarista razbojnika i poznatog plaćenog ubojicu El Mariachija (Antonio Banderas) pokvareni agent CIA-e nagovara da spriječi jedno ubojstvo. Progonjen i slomljen tragedijom, El Mariachi se povlači u život u izolaciji. Prisiljen je prestati se skrivati, kada ga Sands (Johnny Depp), korumpirani agent CIA-e, nagovori na sabotažu ubojstva meksičkog predsjednika. To ubojstvo je organizirao šef kartela Barrillo (Willem Defoe), koji uz ubojstvo predsjednika namjerava svrgnuti i vladu. Uz svoja dva pratioca Lorenza (Enrique Iglesias) i Fideoa (Marco Leonardi) desperado vodi legendu o El Mariachiju u nova uzbuđenja i pustolovine. El Mariachi odluči pomoći agentu Sandsu, ali njegov angažman uključuje i osobni razlog povratka – osvetu Barillu.