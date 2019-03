TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pored showa Ples sa zvijezdama tu su i filmovi Bilo jednom u Veneciji, Gru na supertajnom zadatku i Odred otpisanih

SUBOTA, HRT2, 17.25, TV DRAMA, Ajmo, žuti!

Ivek i Kruno su najbolji prijatelji, te strastveni navijači “žutih”, malog trećeligaškog nogometnog kluba iz zagrebačkog predgrađa. Kad u klub dođe novi član uprave, budućnost kluba postaje neizvjesna, a prijateljstvo dvojice najbližih prijatelja stavljeno je na kušnju.

SUBOTA, RTL TV, 19.40, ANIMIRANA KOMEDIJA, Gru na supertajnom zadatku

Gru se prilagođava novom obiteljskom životu te se istovremeno pokušava probiti u biznisu proizvodnje džema. Jednog dana tajni laboratorij na Artiku je ukraden te Liga boraca protiv zlikovaca zaključi da za otkrivanje počinitelja treba insajdera, tj. nekoga tko zna razmišljati poput zlikovaca. Zajedno s ekscentričnom agenticom Lucy Wilde, Gru zaključi da je prvoosumnjičeni El Macho, za kojeg se pretpostavljalo da je mrtav. U međuvremenu, sin El Macha bacio je oko na Gruovu najstariju kći Margo. I dok se ponaša poput previše zaštitničkog oca te ne može sakriti simpatije prema agentici Lucy, a njegovi malci nestaju, Gruov predosjećaj da zna krivca za krađu tajnog laboratorija čini se pogrešan.

SUBOTA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI FILM, Univerzalni vojnik

U borbama Vijetnamskog rata Luc (Jean-Claude Van Damme) se sukobi s kolegom Scottom (Dolph Lundgren), koji, žedan krvoprolića, krene u nemili pohod i istrebljenje neprijatelja do kraja. Luc pokušava zaustaviti suludog Scotta, ali obojica u okršaju izgube živote. Kao vojnike izvan svake serije, američka vlada zamrzava njihova tijela planirajući ih iskoristiti u tajnom projektu „UniSols“, u kojem poginuli vojnici postaju strojevi za ubijanje. Tako Luc i Scott postaju članovi SWAT tima. Iako je postao robot bez ikakvih osjećaja, Lucu se pomalo počinju vraćati sjećanja iz Vijetnama, baš kao i Scottu, koji se prisjeti da je namjeravao ubiti Luca.

SUBOTA, HRT2, 20.05, KOMEDIJA, Bilo jednom u Veneciji

Privatni istražitelj iz Los Angelesa Steve Ford (B. Willis) vodi bezbrižan život. Nakon što učini uslugu prijatelju, Ford se zamjeri lokalnoj bandi. Vođa bande želi se osvetiti Fordu pa mu ukrade psa. U nastojanju da ga vrati, Ford upada u niz zamršenih situacija koje ga vode diljem male Venecije.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SHOW, Zvijezde pjevaju

Krenula su ispadanja i, na žalost, Macan i Tonka nisu više s nama. O ocjenama žirija ali i pozivima gledatelja ovisi sudbina sedam preostalih parova. U večerašnjoj emisiji oni se natječu u žanrovima rock i country. Zbrajanjem ocjena žirija i poziva i poruka gledatelja, još jedan će par, onaj s najmanjim brojem bodova, napustiti show.

SUBOTA, HRT3, 20.15, TRILER, Jeza u noći

Dave Garver (C. Eastwood) popularni je voditelj noćne emisije s jazz-glazbom na maloj radijskoj postaji u kalifornijskom gradiću Carmelu. Jedne noći nazove ga žena i zamoli da joj odsvira glasovitu skladbu Errolla Garnera “Misty”. U istoj zgradi gdje se nalazi postaja je i kafić u koji Dave rado zalazi jer mu je barmen Murphy (D. Siegel) prijatelj. Tu se upozna s Evelyn Draper (J. Walter) koja obožava njegovu emisiju.

SUBOTA, RTL TV, 21.35, AKCIJSKI TRILER, Profesionalac

U namještenoj borbi, u kojoj je morao izgubiti, bivši policajac i borac, Luke Wright (Jason Statham) neočekivano pobijedi i naljuti Emila Docheskija (Sándor Técsy), glavešinu ruske mafije. Za kaznu, Dochekijev sin Vassilly (Joseph Sikora) i njegovi ljudi ubiju Wrightovu trudnu suprugu, ali mu i zaprijete da će ubiti svakoga s kim se zbliži. Luke ostavi svoj život iza sebe i postane beskućnik. U međuvremenu, u Kini, djevojčicu Mei (Catherine Chan), matematičku genijalku, otima vođa trijade Han Jiao (James Hong), koji želi izbrisati sve svoje elektroničke tragove ilegalnog poslovanja. Mei pošalje u New York, gdje je da na čuvanje brutalnom gangsteru Quanu Changu (Reggie Lee). Godinu dana kasnije Han stiže iz Kine te traži od Mei da zapamti brojeve dugačkog koda.

SUBOTA, HRT1, 21.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dok nas jackpot ne rastavi

Joy je dobila nogu od svog zaručnika, a ležernog Jacka je otpustio njegov otac. Njih dvoje se slučajno sretnu u Las Vegasu gdje se prepuštaju zabavi, koja uključuje kockanje i piće, pa tulumarenje završi brakom. Već drugo jutro shvate pogrešku, ali Jack je s Joyinim žetonom osvojio pozamašnu svotu i razvod odgode dok se ne vrate u New York. Tamo im sudac odbije razvod dok ne pokušaju živjeti barem šest mjeseci zajedno i odlaziti bračnom savjetniku. Ako to ne uspije, tek će tada dobiti razvod i svatko smije uzeti polovicu dobitka iz kockarnice.

SUBOTA, NOVA TV, 21.45, PUSTOLOVNO-AKCIJSKI FILM, Odred otpisanih

Skupina jedinstvenih superzlikovaca, koji se već nalaze u zatvoru visoke sigurnosti, regrutirani su za tajni zadatak vladine agentice Amande Waller (Viola Davis). Pod nazivom “Odred otpisanih” kreću u pogibeljnu misiju, preopasnu za obične snage sigurnosti i vojske, koja im je dodijeljena u zamjenu za određene povlastice.

SUBOTA, HRT3, 22.15, DRAMA, Opčinjen

U vrijeme američkog Građanskog rata dvanaestogodišnja Amy (P. Ferdin) naiđe u šumi na teško ranjenog sjevernjačkog dočasnika Johna McBurneya (C. Eastwood). Južnjakinja Amy živi s još pet malo starijih djevojaka na imanju u obližnjem ženskom internatu. Vlasnica internata je Martha Farnsworth (G. Page), a kao nastavnica je zaposlena dvadesetdvogodišnja Edwina Dabney (E. Hartman). Tu je još i robinja Hallie (M. Mercer) koja radi kao sluškinja.

SUBOTA, NOVA TV, 00.00, KRIMI TRILER, Šifra 999

Skupinu članova bande i korumpiranih policajaca ucjenjuje ruska mafija kako bi obavili gotovo nemoguću pljačku, a jedini način da uspiju u svom naumu jest da krivotvore 999, policijsku šifru za “ranjenog policajca”. Njihov plan krene naopako kada bezazleni policijski novak koji je trebao poginuti osjeti njihov napad izazvavši time vratolomnu završnicu prepunu akcije isprepletene prijevarama, pohlepom i osvetom.

SUBOTA, HRT1, 00.10, DRAMA, Eden

Hyun Jae, skraćeno Jae, osamnaestogodišnja Amerikanka korejskog podrijetla, 1994. živi u Novome Meksiku s roditeljima useljenicima. Jedne večeri Jae izađe s prijateljima, a u baru se svidi mladom vatrogascu koji ponudi da je odveze kući. Jae u jednom trenutku primijeti da je njegova vatrogasna značka lažna te pokuša pobjeći iz auta, ali uzalud: zarobe je, svežu i prebace u prtljažnik drugog automobila.

NEDJELJA, NOVA TV, 14.45, AKCIJSKI SF FILM, Superman: Povratak

Supermana (Brandon Routh), rođenog na planetu koji je odavno uništen, odgojili su njegovi posvojitelji na farmi Kentovih u Kansasu. Mladi Kal-El nazvan je Clark Kent i iako je odrastao među ljudima, on nije jedan od njih. Ovaj jedinstveni mladić može činiti stvari o kojima ljudi mogu samo sanjati, no kako bi mirno živio s njima, vodi dvostruki život kao nenametljiv Clark Kent. No kriza je sve gora, jer svijet nije imao spasitelja otkad je Superman zagonetno nestao. Bez njega, zločin je zavladao u Metropolisu i okolici, a povrh svega, Lex Luthor (Kevin Spacey) smišlja nove dijabolične planove nakon što je pobjegao iz zatvora.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Nove odluke

Televizijska novinarka Diane McCarthy (L. Pipes) kreće po zadatku urednika i voditelja, umišljenog Jareda Biasca (A. Croasdell), koji vodi svoj šou u kojemu predstavlja hotele, u hotel Shangrila, kako bi ga pripremila za sljedeću emisiju. No, putem joj se dogodi niz nevolja, pokvari joj se auto, pa po blatu i kiši s prtljagom pješači do prve kuće. To je mali pansion Forest Cove, koji vodi Helen Lockner (L. Wagner). Pansion je lijep i skroman, no ne donosi dovoljno prihoda da opstane, već je u njemu sve dotrajalo, od aparata do namještaja, krov prokišnjava, zidovi se gule, no svejedno atmosfera je lijepa i vesela. Helen je odlična kuharica, a u pansion dolaze stalni gosti, koji uživaju ne samo u jelima nego i u okolišu. Na neko vrijeme Helen u pomoć dolazi njezin sin Andy (R. Malambri), no ni on ne može sve popraviti. U toj situaciji u pansion stiže Diane.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Vatrena karavana

Nakon tri godine provedene u zatvoru Taw Jackson (J. Wayne) je ponovno slobodan. U zatvor ga je strpao Frank Pierce (B. Cabot) koji mu je prevarom oteo ranč i rudnik zlata, te ga pokušao ubiti, unajmljujući ubojicu Lomaxa (K. Douglas). Jackson se sada udruži upravo s Lomaxom kako bi zajedno opljačkali Pierceovo zlato.

NEDJELJA, HRT1, 17.20, KRIMI FILM, Mala ubojstva Agathe Christie – Zločin se ne isplati

“Eden cabaret” prolazi strašnu fazu: jedna od konobarica divljački je ubijena, a vlasnika su oteli misteriozni neznanci. Avril iskorištava neočekivanu priliku da ispuni svoj san i zapjeva na pozornici. Za to vrijeme, Laurence pobjesni kad služba za unutarnju kontrolu posumnja da je korumpiran i od njega zatraži da se povuče sa slučaja. Odanost Alice Avril najboljem neprijatelju nađe se na velikoj kušnji.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, AKCIJSKA DRAMA, Vitez tame

Nastavak hit filma “Batman: Početak” donosi nam novo uzbudljivo poglavlje u životu Brucea Wayna i njegovog alter ega, Batmana. Uz pomoć poručnika (Jim Gordon) te tužioca (Harvey Dent), Batman odlučuje uništiti preostale kriminalne organizacije koje prijete ulicama grada Gothama. Suradnja rezultira uspjesima, ali tim uskoro postaje lovina kralja kaosa. Konce vuče savršeni kriminalni um koji stanovnike tjera u strah. Ima jedan cilj – zauvijek se riješiti zaštitnika grada i od Gothama napraviti grad zločina.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Plaćenici 3

Plaćenici, koje predvodi Barney Ross (Sylvester Stallone), a čine ih još Lee Christmas (Jason Statham), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren) i Toll Road (Randy Couture) oslobađaju specijalista za noževe i doktora, poznatijeg kao Doktor Smrt (Wesley Snipes), iz vojnog zatvora za vrijeme njegovog transporta vlakom. Doktor im treba kako bi spriječili da pošiljka oružja stigne do ratnog huškača u Somaliji. I kada stignu na mjesto preuzimanja pošiljke, iznenade se kada ugledaju bivšeg ratnog druga iz ekipe Conrada Stonebanksa (Mel Gibson) kako prodaje naoružanje.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Ross pokuša saznati što je Dwightom u revolucijom zahvaćenoj Francuskoj. U međuvremenu u Cornwallu George i Elizabeth dolaze u sukob sa Samom i Drakeom.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Kod Mateka izbije žestoka svađa između Božice i Žigmunda oko toga čiji je salon bolji. Žigmund tvrdi da Božica ima više mušterija samo zato jer je njezin salon veći, ona tvrdi da je bolja s mušterijama. Pada oklada – tjedan dana će zamijeniti salone da vide tko je bolji frizer.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Ples sa zvijezdama

U plesnim izazovima okušat će se 11 plesnih parova koji će prirediti pravi glazbeno-scenski spektakl u showu koji će prikovati cijele obitelji ispred tv ekrana. Pred nama su tematske emisije, raznolikost i kreativnost u prezentaciji plesnih stilova, plesne dvoboje i razne sadržajne obrate, ali prije svega vrhunski show program uz najbolje glazbene hitove te odličnu zabavu i natjecateljsku energiju plesnih parova. Za svoje favorite publika će imati priliku i glasati, a u samom ocjenjivanju veliki utjecaj imat će i četveročlani žiri kojeg čine Dinko Bogdanić, Almira Osmanović, Nicolas Quesnoit i Tamara Despot.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, PSIHOLOŠKA DRAMA, Dan ludila

Jednog vrućeg dana u Los Angelesu u automobilskoj gužvi se zatekao i “D-Fens” (nazvan po napisu na njegovim registarskim tablicama). Nervozan je i vidljivo gubi živce gledajući muhu koja mu zuji oko uha. Najednom bijesno izlazi iz automobila i odlazi u šikaru koja se prostire duž autoceste. Dolazi u maleno predgrađe i ulazi u dućan kako bi usitnio novac za telefon i nazvao svoju bivšu ženu Beth.

NEDJELJA, HRT1, 21.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Osamdesete: Video je objavio radijsku zvijezdu

Michael Jackson objavio je najprodavaniji album svih vremena, Madonna je stvorila osobnost jednako važnu kao i njezina glazba, a “Public Enemy” svoje je obožavatelje pjesmom “Fight the Power” pozivao na borbu. Zahvaljujući MTV-ju glazba je poprimila novu vizualnu komponentu. Glazbeni svijet poharala je digitalna revolucija i LP je zamijenio CD. Whitney Houston, Guns ‘N’ Roses, U2, David Bowie i Run-DMC samo su još neka od velikih glazbenih imena tog desetljeća.

NEDJELJA, RTL TV, 22.30, KOMEDIJA, Mrtav ‘ladan

Braća Kiza (Srđan Todorović) i Lemi (Nenad Jezdić) pokušavaju odvesti djedovo tijelo iz Beograda u Vršac, no kako nemaju novca to učiniti na primjereniji način, prebacuju ga putničkim vlakom, nadajući se da nitko neće primijetiti da putuju s mrtvacom. Osim njih, u kupeu vagona nalaze se Limeni (Nikola Đuričko), diler bez srca, Ana (Tara Manić), kći narkomanke, koju je Limeni dobio kao zalog, te šminkerica Maja (Sanja Kolačarić), koju Limeni pokušava šarmirati. Usred vožnje na djeda padne prtljaga te svi pomisle da ga je ona ubila. Policija je u vlaku i društvo se rješava tijela izbacivanjem kroz prozor.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.40, SF TRILER, Dolazak

Kada astronom Zane Ziminski (Charlie Sheen) primi signal s daleke zvijezde, preda dokaze svome šefu Philu Gordianu (Ron Silver) i odmah dobije otkaz. Zane postane opsjednut lociranjem signala te odlazi u Meksiko. U međuvremenu, znanstvenica Ilana Green (Lindsay Crouse) istražuje neobjašnjiv rast temperature u zemljama Trećeg svijeta te također odlazi u Meksiko kako bi nastavila istraživanje.