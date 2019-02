TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pored prijenosa dodjele Oscara 2019. tu su i filmovi U vrtlogu igre, Istjerivači duhova, Traže se pratilje za vjenčanje i Birdman

SUBOTA, RTL TV, 12.35, SPORTSKA DRAMA, McFarland, SAD

Nakon oštre svađe s jednim od svojih igrača, ragbijaši trener Jim White (Kevin Costner) s obitelji seli u McFarland, gdje preuzme posao u srednjoj školi, koju pohađaju učenici pretežno latinoameričkog podrijetla. Kada otkrije da su neki od njegovih učenika izvrsni trkači, Jim okupi tim od sedam dječaka za cross country utrku. Dječaci postanu bliski i stvore iznimno povezan tim, koji pod Jimovim vodstvom postane izuzetno uspješan te osvoji devet državnih naslova.

SUBOTA, HRT3, 13.20, POVIJESNI SPEKTAKL, Spartak

Spartak (K. Douglas) je podrijetlom Tračanin kojeg su 80. g. pr. Kr. zarobile rimske legije i zatim je prodan kao rob. Pobjegao je iz ropstva, ponovno pristupio tračkim četama, ali je uhvaćen te prodan za gladijatora u Capui, gdje je zbog hrabrosti, snage i iznimne spretnosti, dobio slobodu i 73. g. pr. Kr. postao gladijatorski učitelj. Iste je godine pobjegao sa skupinom robova i počeo borbu protiv rimske vojske kako bi većinu gladijatora vratio u Galiju, zemlju u kojoj se većina njih rodila.

SUBOTA, VIASAT NATURE, 18.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Paul O’Grady i ljubav prema psima

Komičar i ljubitelj pasa Paul O’Grady svojom toplinom i duhovitošću oplemenjuje ovu emisiju koja istražuje neraskidivu vezu između čovjeka i psa. ‘Battersea’ je najstarije svjetsko utočište za pse i svaki njegov stanovnik ima tužnu priču.

SUBOTA, RTL TV, 19.35, ANIMIRANI FILM, Garfield 2

Jon Arbuckle (Breckin Meyer) planira zaprositi svoju djevojku, doktoricu Liz Wilson (Jennifer Love Hewitt), ali ona uskoro odlazi na poslovni put u London. To mu je prilika da je iznenadi prosidbom u čarobnom glavnom gradu Engleske, no on nije jedini koji krišom želi otputovati na Otok. Garfield (glas Bill Murray) i Odie sakriju se u Jonovu prtljagu i pridruže mu se na putu. Istovremeno, u jednom engleskom dvorcu čita se oporuka Lady Eleanor, u kojoj piše da je čitav zamak ostavila Princu XII. (glas Tim Curry), mačku koji izgleda identično poput Garfielda.

SUBOTA, HRT1, 20.05, POLITIČKI TRILER, U vrtlogu igre

Smrtno su stradale dvije osobe, sitni lopov i pomoćnica kongresnika Stephena Collinsa (B. Affleck). Čini se da nema nikakve veze između njih osim one koju nalazi bistri reporter Cal McAffrey (R. Crowe)… Film je adaptacija britanske serije iz 2003. s tim da je mjesto radnje Washington, D.C.

SUBOTA, HRT3, 20.35, TRILER, Vrtoglavica

Johna “Scottieja” Fergusona (J. Stewart), detektiva iz San Francisca, još uvijek progone sjećanja na tragediju kad je stradao policajac koji mu je pokušavao pomoći. Od tada se panično boji visine te se povukao iz službe. Druži se sa slikaricom Marjorie “Midge” Wood (B. B. Geddes) i pokušava pomoći svom starom prijatelju Gavinu Elsteru (T. Helmore) čija supruga Madeleine (K. Novak) često izgubi osjećaj za vrijeme, te zna sate provesti u lutanju gradom ili muzeju, ali ničega se ne sjeća. Gavin uspije Johna nagovoriti da ju prati.

SUBOTA, RTL TV, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, U dobru i zlu

Nakon osam godina u ustanovi za mentalno oboljele, u koju je dospio zbog bipolarnog poremećaja, Pat Solitano (Bradley Cooper) pušten je na kućnu njegu. U roditeljskoj kući čekaju ga otac Patrizio (Robert De Niro) i majka Dolares (Jacki Weaver), koji će sada morati paziti na svog sina. Pat se pokušava prilagoditi, ali jedino što ga zanima je pomirba s bivšom ženom Nikki (Brea Bee), koja se odselila i u ruci drži sudski nalog zabrane pristupa nakon što je prebio muškarca s kojim ju je našao pod tušem. Dok je boravio u klinici, Pat se sprijateljio s Dannyjem McDanilesom (Chris Tuckerom). Iako ga doktor Patel (Anupam Kher) pokušava uvjeriti da nastavi uzimati lijek koji mu pomaže u kontroli bijesa, Pat ga odbija uvjeravajući ga da ima novi pogled na život. Ubrzo, na večeri s prijateljima Ronniejem (John Ortiz) i njegovim suprugom Veronicom (Julia Stiles) Pat upoznaje Tiffany Maxwell (Jennifer Lawrenece), mladu depresivnu udovicu, kojoj veze i odnosi predstavljaju priličan problem.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Trebamo li ići na Mars? – Veliko pitanje

Godine 2019. obilježit ćemo 50. obljetnicu čovjekova slijetanja na Mjesec. Bio je to najveći tehnološki uspjeh 20. stoljeća. Odonda NASA želi poslati astronauta na Mars. No to se pokazalo mnogo složenijim nego što je itko slutio. Neki stručnjaci vjeruju da je važno da ljudi putuju svemirom i istraže njegove kutke.

SUBOTA, NOVA TV, 21.20, KOMEDIJA, Istjerivači duhova

Trideset godina nakon što je originalni film osvojio svijet, istjerivači duhova vraćaju se na velika platna u malo drugačijoj glumačkoj postavi za nove generacije gledatelja. Redatelj Paul Feig kombinira sve elemente paranormalnih bitaka koje su proslavile originalnu franšizu uz plejadu novih likova koje tumače najhumorističnije glumačke zvijezde današnjice.

SUBOTA, DOMA TV, 22.00, DRAMA, Tužna veza

Ovo iskreno i emocionalno svjedočenje prati Ryana Goslinga i Michelle Williams kao Deana i Cindy, bračni par koji provodi noć odvojeno od svoje kćeri pokušavajući tako spasiti posrnuli brak. Gosling i Williams u ovom se filmu prisjećaju romantičnih početaka veze prije šest godina, ali se suočavaju i s boli koja nastaje kad ljubav izblijedi, a obećanja ostanu neispunjena.

SUBOTA, HRT1, 22.55, BIOGRAFSKA DRAMA, Pijanist

Wladyslaw Szpilman (A. Brody) radijska je zvijezda čije je radno mjesto uništeno u napadu na Poljsku 1939. Tada za Židove počinje razdoblje progona, mučenja, ubijanja i svakog je dana sve gore. Szpilman je kao i većina Židova završio u getu, a pred deportacijom u logor Treblinku spasio ga je u zadnji čas obiteljski prijatelj. Odvojen od obitelji Szpilman isprva preživljava u getu, a zatim izvan njega. Sve se teže živi u Varšavi, a Szpilman svaki dan svjedoči užasu koji oko sebe šire pripadnici SS-a.

SUBOTA, HRT3, 23.00, TRILER DRAMA, Plavi baršun

Mladi Jeffrey Beaumont (K. MacLachlan) odrasta u tipičnom američkom gradiću u kojem se rijetko događa išta zanimljivo. Njegova rutina mijenja se kad u travi pokraj ceste pronađe ljudsko uho. Odnosi ga u policijsku stanicu gdje se utvrđuje da je uho odrezano škarama i da bi njegov bivši vlasnik još mogao biti živ.

SUBOTA, HRT2, 23.30, KRIMI SERIJA, Fargo

Novi “istiniti slučaj” u novom poglavlju serije vodi nas u 1979. u Sioux Falls u Južnoj Dakoti i Luverne u Minnesoti. Lou Solverson (Patrick Wilson), mladi pripadnik državne policije, nedavno se vratio iz Vijetnama i istražuje slučaj u koji je upletena lokalna banda, krupna mafija te provincijska kozmetičarka Peggy Blumquist (Kirsten Dunst) i njezin muž Ed (Jesse Plemons), pomoćnik mjesnog mesara.

NEDJELJA, NOVA TV, 11.55, DRAMA, Nije lako biti ja

Grace Gutierrez (Eva Mendes) samohrana je majka koja žonglira poslom, računima i aferom s poprilično oženjenim ginekologom Harfordom (Matthew Modine) kako bi svojoj kćeri Ansiedad (Cierra Ramirez) dala pažnju koja joj očajnički treba. Sat o klasičnim djelima o odrastanju potiče Ansiedad da preskoči adolescenciju i krene u život bez majke. U tom planu pomaže joj njezina vjerna prijateljica Tavite (Raini Rodriguez), no obje moraju naučiti da odrasti katkad znači ponašati se u skladu sa svojim godinama.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, OBITELJSKI FILM, Sazrijevanje Whitney Brown

Whitney Brown (S. Hanratti) je popularna i umišljena. Živi u Philadelphiji, ide u privatnu školu, nosi odjeću s markama. Posebno je ponosna kad je izabrana za predsjednicu škole. Tim povodom majka (B. Shields) joj je obećala kupnju, no kako je prezaposlena, posuđuje joj svoju kreditnu karticu. Whitney provodi dane uživajući s najboljim prijateljicama dok otvara kutije s novom odjećom, sve dok joj u jednom trenutku kompjutor ne odbije karticu.

NEDJELJA, VIASAT NATURE, 17.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajna polarne svjetlosti

Duboko u arktičkom krugu međunarodna ekipa znanstvenika istražuje najzanimljiviji fenomen zimskog krajolika, polarnu svjetlost. Obavljajući doista pionirske pokuse, otkrit će što izaziva tajanstvene boje, obrasce i oblike polarne svjetlosti.

NEDJELJA, HRT3, 17.10, VESTERN, Bijeli Komanč

Priča o kauboju Johnnyju Moonu (W. Shatner) i njegovom nemilosrdnom bratu blizancu, Notahu (W. Shatner). Notah voli drogu iz pejotl kaktusa pa mu padaju lude ideje na pamet. Smatra se mesijom Komanča koje želi povesti u borbu protiv bijelog čovjeka, konkretnije napasti prašnjavi pustinjski grad Rio Honcho. Tamo se zatekao Moon koji je odlučio zaustaviti ga, riječima ili mecima.

NEDJELJA, HRT1, 17.20, KRIMI FILM, Mala ubojstva Agathe Christie – Zašto nisu pitali Martina?

Dok Alice šeće liticom, neznanac se strovali u smrt i izdahne joj na rukama. U njegovu džepu pronalazi fotografiju lijepe žene. Obična nesreća ili ubojstvo? Nedugo potom Alice jedva izvuče živu glavu kad netko i nju pokuša ubiti. Detektiv Laurence preuzima slučaj. Tko je bio taj muškarac? I tko je ta tajanstvena žena na fotografiji? Uslijedi potraga koja, čini se, nikamo ne vodi. Naša dva junaka morat će riskirati vlastite živote kako bi riješila ovaj slučaj.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, PUSTOLOVNA DRAMA, Zorro: Maskirani osvetnik

Don Diego de la Vega (Anthony Hopkins) je kao maskirani mačevalac Zorro poveo Meksikance protiv španjolske tiranije pod vodstvom nemilosrdnog Montera (Stuart Wilson). No nakon što ga otkriju i uđu u njegovu kuću, ubiju njegovu ženu, njega zatvore te mu otmu kćer Elenu. Dvadeset godina poslije, Don Diego de la Vega saznaje da se Montero vratio u Kaliforniju i da je njegova kći Elena (Catherine Zeta-Jones) odrasla misleći kako je Montereva kći. Užasnut tom idejom Don Diego bježi iz zatvora. Odmah nakon bijega Don Diego susreće Alejandra (Antonio Banderas), sirotana koji mu je pomogao kao dječak te ga odluči obučiti za novog maskiranog ratnika Zorra. Dvojac kreće u osvetničku avanturu.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Traže se pratilje za vjenčanje

Braća Mike (Adam Devine) i Dave (Zac Efron) prodavači su pića, ali zbog njihovih vrhunskih proizvoda obiteljska se okupljanja uvijek pretvore u kaos. Njihova mlađa sestra Jeanie (Sugar Lyn Beard) najavila je vjenčanje na Havajima pa roditelji traže od braće da nađu prikladne pratilje kako ne bi stvarali probleme na ceremoniji. Oni objave oglas, koji odjednom postane viralan te oni završe na TV-u. U međuvremenu, zabušantice Tatiana ( Aubrey Plaza) i Alice (Anna Kendrick), upravo su dobile otkaz kao konobarice jer su se na poslu pojavile pijane. Kada prijateljice ugledaju braću u potrebi, zaključe da je izlet na Havaje upravo ono što im trenutno treba.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.10, AKCIJSKI TRILER, Rambo 4

Vijetnamski veteran John Rambo (Sylvester Stallone) preživio je mnoge potresne događaje u svojem životu te se povukao u jednostavan život u izolaciju na Tajlandu. Tamo provodi vrijeme loveći zmije za lokalne zabavljače i prevozeći mještane u starom gliseru. Iako nastoji izbjeći nevolje, one uvijek pronađu njega. Skupina kršćanskih misionara koji se bore za ljudska prava, predvođeni Michaelom Burnettom (Paul Schulze) i Sarah Miller (Julie Benz), dođu k Rambu u želji da unajme njegov čamac kako bi došli do Burme. Burma je ratna zona već više od pedeset godina. Stanovništvo te regije koje čine seljaci i farmeri podnose mučnu vlast burmanske vojske i svakim se danom bore za preživljavanje.

NEDJELJA, RTL TV, 21.55, TRILER, Majstori iluzije

Četiri talentirana mađioničara: iluzionist J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), mentalist Merrit McKinney (Woddy Harrelson), koji pokušava ponovo stati na noge nakon što je njegov brat i menadžer zbrisao s njegovim parama, stručnjakinja za bijeg i Dannyjeva pomoćnica/ljubavnica Henley Reeves (Isla Fisher) te stručnjak za obijanje brava Jack Wider (Dave Franco) dobiju poziv za okupljanje nepoznatog „dobročinitelja“. Četiri godine kasnije ekipa nastupa pod imenom „Četiri jahača“. Jedne večeri, kao veliko finale, oni odluče uistinu opljačkati banku u kojoj slučajno odabrana osoba u gledalištu – Etienne Forcier drži svoj novac.

NEDJELJA, HRT1, 22.20, CRNA KOMEDIJA, Birdman

Riggan Thomson (M. Keaton) jednom je bio uspješan u ulozi superjunaka Birdmana, stekao je svjetsku slavu i godinama ga svi identificiraju s tim likom. Na zalasku karijere pokušava se odmaknuti od dominantnog Birdmana i na Broadwayu postaviti adaptaciju priče Raymonda Carvera. On je scenarist, redatelj i jedan od glumaca u predstavi.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.50, AKCIJSKI TRILER, Smrtonosno oružje 2

Roger Murtaugh (Danny Glover) dosad je već trebao naučiti. Prošle su tri godine otkad je počeo raditi s Martinom Riggsom (Mel Gibson) i uzorak ponašanja sasvim je jasan. Murtaugh se uvijek trudi igrati po pravilima, dok Riggs više voli igrati spontano. Isto je s njihovim posljednjim slučajem. Nakon što su primili dojavu o velikoj narkoskupini, Murtaugh to želi prijaviti u stanicu, dok je Riggs već krenuo za njima.

NEDJELJA, HRT1, 00.30, PRIJENOS, Red Carpet 2019. i Dodjela filmskih nagrada Oscar 2019.

Obiteljska drama Roma u režiji Alfonsa Cuaróna 91. svečanu dodjelu najpopularnijih filmskih nagrada na svijetu dočekuje s deset nominacija uključujući kategorije najboljeg filma i najboljeg filma izvan engleskog govornog područja. Uz Romu ove je godine u kategoriji najboljeg filma nominirano još sedam naslova. Deset nominacija ima i povijesna humorna drama Miljenica grčkog redatelja Yorgosa Lanthimosa. Ukupno osam nominacija imaju glazbena drama Zvijezda je rođena redatelja Bradleyja Coopera i biografska politička drama Čovjek iz sjene Adama McKaya. Planetarni kinohit Black Panther u režiji Ryana Cooglera s ukupno sedam nominacija prva je ekranizacija jednog stripa o superjunacima izdavačke kuće Marvel. U kategoriji najboljeg filma predložena su još dva naslova s ukupno pet nominacija. To su humorna drama Zelena knjiga: Vodič za život u režiji Petera Farrellyja i biografska glazbena drama Bohemian Rhapsody, također nagrađena Zlatnim globusom.