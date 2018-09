TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pored novih sezona Života na vagi i Farme čekaju nas i filmovi Argo, Jack Reacher: Nema povratka i Bourneovo nasljeđe

SUBOTA, HRT3, 14.35, RATNA DRAMA, Četiri jahača apokalipse

Sve je počelo u Argentini na imanju obiteljskog patrijarha Julija Madariaga (L. J. Cobb). Jedna od njegovih kćeri bila se udala za francuskog imigranta Marcela Desnoyersa (C. Boyer) i dobili su sina Julija (G. Ford), koji je postao playboy, te kćer Chi Chi (Y. Mimieux), sada studenticu na Sorbonnei. Madariagina druga kći, Elena, izabrala je Nijemca Karla von Hartrotta (P. Lukas), s kojim ima tri sina: Heinricha (K. Boehm), Gustava i Franza. Kad se Heinrich 1938. vratio iz Njemačke, obitelj se okupila i on je objavio da se pridružio SS-u. Julio je shvatio da će se zbog toga obitelj raspasti i to ga je toliko pogodilo da je dobio srčani udar i umro. Dok njemačka grana radi za naciste, Chi Chi se pridružila pokretu otpora.

SUBOTA, NOVA TV, 16.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Imaš poruku

Kathleen Kelly (Meg Ryan) vlasnica je male trgovine dječjih knjiga koju je davno osnovala njezina pokojna majka. Iako živi s dečkom, uglednim novinarom Frankom (G. Kinnear), njihova veza je postala monotona. Kathleen preko interneta upoznaje neznanca kojeg upoznaje pod drugačijim imenom. Neznanac s interneta je Joe Fox (Tom Hanks), sin vlasnika lanca knjižara koji jednu od svojih velikih podružnica uskoro otvara preko puta Kathleenine knjižare. Joe i Kathleen susreću se i u stvarnom životu i postaju ljuti poslovni konkurenti ne znajući da se istodobno preko interneta zaljubljuju jedno u drugo.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, DRAMA, Tajna veza

Casablanca 1942. godine, saveznički obavještajni agent Max Vatan (Brad Pitt), preuzima identitet supruga špijunke francuskog pokreta otpora, Marianne Beausejour (Marion Cotillard), koja radi na tajnom zadatku unutar zgrade Francuske vlade. Max se polako zaljubljuje u Marianne te oboje odlučuju prestati sa špijunskim poslom nakon opasne misije u Sjevernoj Africi. Nakon misije se vjenčaju i vode miran život u Engleskoj. Idila traje sve dok Max ne bude upozoren da žena za koju se oženio skriva svoju mračnu tajnu.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, REALITY SHOW, Život na vagi

Život 18-ero kandidata promijenit će se u potpunosti, a nezdravi način života zamijenit će zdravim navikama i tjelovježbom, sve kako bi na kraju jedan od njih izgubio najviše kilograma, te tako dobio pozamašnu novčanu nagradu, novi pogled na svoj život, ali i novi odraz u ogledalu. Na tom putu će im pomoći treneri Mario Mlinarić i Sanja Žuljević, dok će kandidatima moralna podrška biti voditeljica Marijana Batinić.

SUBOTA, RTL2, 20.00, SF DRAMA, Dan kad je Zemlja stala

Znanstvenici primijete objekt koji se velikom brzinom iza Jupiterove orbite primiče Zemlji te previđaju da će se njegov udar sa Zemljom dogoditi na području Manhattana, snagom koja može uništiti sav život na planeti. SAD odmah okupi skupinu znanstvenika, uključujući dr. Helen Benson (Jennifer Connelly) i njezina prijatelja dr. Michaela Graniera (Jon Hamm), s namjerom da osmisle plan koji će spasiti ljudski rod. No kako se približava Zemlji, objekt polako uspori te stane iznad Central parka i pokaže se kao ogroman svemirski brod. Sferu ubrzo okruže policijske i vojne snage.

SUBOTA, HRT1, 20.05, POVIJESNA DRAMA, Argo

Lažno se predstavljajući kao holivudski producent u potrazi za lokacijom za snimanje znanstveno-fantastičnog filma, CIA-in agent pokreće opasnu operaciju kojoj je cilj spasiti šestero Amerikanaca iz Teherana za vrijeme talačke krize u Iranu 1979…

Scenarist Chris Terrio scenarij je adaptirao prema knjizi operativca američke Središnje obavještajne agencije Tonyja Mendeza The Master of Disguise i članku Joshue Bearmana objavljenom 2007. u Wiredu How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Tehran.

SUBOTA, HRT3, 20.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Pero Shakespeareovo

Godina je 1592., a Will Shakespeare na samom početku karijere. Književna elita s prezirom gleda na njegove rane radove, a kod kuće ga nitko ne shvaća ozbiljno. Will osjeća da bi mogao postati veliki dramski pisac samo da mu se pruži prilika.

Ali tu njegovim mukama nije kraj. Will je pod pritiskom da stalno izbacuje novi materijal, dok mu umišljeni suparnik Robert Greene podmeće klipove, a tu su i nepristojni roditelji koji žive u njegovoj kući.

Na putu prema slavi Will zametne remek-djelo, na prijevaru odjene smiješne hlače, ima problema sa ženom zbog soneta i sretne tri vještice koje mu proreknu velike događaje.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Meghan Markle – Prvih sto dana

Princ Harry je 27. studenoga 2017. objavio zaruke s prelijepom američkom glumicom Meghan Markle i predstavio svijetu novu veliku zvijezdu. Još od princeze Diane nijedna javna osoba nije toliko zaokupljala maštu javnosti. Obožavatelji opsjedaju Meghan kamo god pođe. Svaki komad odjeće koji odjene rasproda se u nekoliko minuta. Svaki dan završi na naslovnicama tabloida. Ona je najtraženija zvijezda u internetskim tražilicama.

SUBOTA, NOVA TV, 21.45, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Jack Reacher: Nema povratka

Jack Reacher, bivši vojnik, pokušava saznati istinu o velikoj vladinoj zavjeri kako bi sprao ljagu sa svog imena. Tijekom bijega od zakona, Jack saznaje istinu iz prošlosti koja bi mogla promijeniti njegov život zauvijek.

SUBOTA, HRT2, 21.45, PUSTOLOVNA SERIJA, Igra prijestolja

Ova sezona prati nastavak borbe Starkovih i drugih plemenitaških obitelji Zapadnozemlja za Željezno prijestolje. Starkovi će poraziti Boltone, a Jon Snijeg bit će proglašen Kraljem na Sjeveru. Tyrion će pokušati vladati Meereenom dok dothrakljansko pleme Daenerys drži u zatočeništvu. U Kraljevom Pristanu, vojska Tyrella pokušat će izbaviti Margaery i Lorasa, ali Margaery će se predati Vrhovnom vrapcu koji će postati moćniji i utjecati na kralja Tommena. Na dan svoga suđenja Cersei će spaliti Veliku septu i pritom pobiti svoje suparnike, Tommen će dići ruku na sebe. Cersei će se okruniti za kraljicu Sedam kraljevina. Ellarija Pješčana i tri kćeri Oberyna Martella ubit će Dorana i Trystanea Martella te preuzeti vlast u Dorneu. U Istočnozemlju, khal Moro uhvatit će Daenerys Targaryen i odvesti je pred khalove. Ona će ih spaliti žive i preuzeti zapovjedništvo nad Dothrakijima. Olenna i Dornjani udružit će snage s Daenerys.

SUBOTA, RTL TV, 21.50, AKCIJSKI TRILER, Bourneovo nasljeđe

CIA je izgubila svaki trag Jasona Bournea (Matt Damon) prije šest tjedana u Moskvi. Istovremeno, Aaron Cross (Jeremy Renner), vladin operativac, nalazi se na tajnom zadatku Ministarstva obrane na Aljasci, gdje mora preživjeti ekstremne vremenske uvjete i naporne treninge, kao dio tajnog eksperimenta u kojem sudjeluje kao pokusni kunić. Naime, Croosu su dane droge koje pojačavaju mentalne i fizičke sposobnosti kod korisnika. U međuvremenu, nakon što je Bourne razotkrio tajne operacija CIA-e (Treadstone i Blackbriar), FBI i senat, istražuju aferu koja je došla u medije, a pod povećalom su direktor CIA-e, Ezra Kramer (Scott Glenn), Blackbriar predstavnik Noah Vosen (David Strathairn) te doktor Treadstona, Albert Hirsch (Albert Finney), koji pak, odluče prekinuti sve tajne operacije, uključujući i onu u kojoj sudjeluje Aaron Cross, a svi sudionici moraju nestati.

SUBOTA, HRT2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Varalice

U prvoj epizodi, bajkoviti se brak Ave (Maddie) i Ezre raspadne kad on sazna da je njegova divna supruga nestala sa svim novcem i prikupila dovoljno škakljivih podataka kojim će uništiti njegovu obitelj bude li se obratio policiji. I dok razočarani Ezra traži odgovore, Maddie se priprema za sljedeću prijevaru, zajedno sa svojim vjernim pomoćnicima Maxom (B. Benben) i Sally (K. LaNasa). Nakon što Richard bane Ezri na vrata u potrazi za svojom savršenom suprugom Alice, momci shvaćaju da su žrtve prijevare jedne te iste žene pa odluče udružiti snage ne bi li je našli i osvetili joj se.

SUBOTA, HRT1, 22.45, KRIMI DRAMA, Ponos i slava

Obiteljski moralni kodeks nađe se na kušnji nakon što Ray Tierney (E. Norton) povede istragu kojom razotkrije šokantni skandal o policijskoj korupciji u koju je upleten i njegov šurjak. Za Raya istina predstavlja Pandorinu kutiju koja bi mogla razoriti same temelje obitelji Tierney, ali i cijelu njujoršku policiju.

NEDJELJA, RTL TV, 10.55, DRAMA, Put rata

Godina je 1914. U Devonu tinejdžer Albert Narracott (Jeremy Irvine) gleda kako na svijet dolazi ždrijebe, koje on s divljenjem promatra kako odrasta. Na negodovanje majke (Emily Watson), na aukciji konja Albertov otac Ted (Peter Mullan) kupi to ždrijebe, iako je obitelji bio potreban konj za oranje. Albert uživa, dresira ždriijebe, koje nazva Joey, dok sve to promatra Albertov najbolji prijatelj Andrew Easton (Matt Milne). Ted trpi fizičke i mentalne posljedice od ozljede zadobivene u ratu u Južnoj Africi te ne može pričati o tome što je proživio, no ipak majka želi da se Albert upozna s očevim herojstvom te mu pokazuje njegove medalje za hrabrost, no jednako tako mu otkriva da je otac odbacio sve ratne uspomene te mu daje očevu ratnu zastavu. U međuvremenu, usprkos očekivanjima, Albert uspije istrenirati Joeya za poslove na polju, no kada nevrijeme uništi žetvu, Ted je prisiljen prodati Joeya vojsci kako bi mogao otplatiti obiteljsku rentu. Kapetan Nicholls (Tom Hiddleston) primijeti koliko dječak obožava konja te obeća da će paziti na njega.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljetnikovac

Njujorčanka Terry Russell (H. Burton) živi sa svojom petnaestogodišnjom kćeri Abby (E. Margaritis), stroga je majka, a Abby misli da je to zato što sama nema nikakav život. Čak joj je i u pisanju zapelo. Njezina urednica Leslie Everston upozorava je da će ugovor biti raskinut ako novi rukopis ne preda do rujna. Daje joj ključeve svoje roditeljske kuće u Francuskoj, kako bi Terry ondje mogla u miru pisati. Kad Terry i Abby stignu u vilu, ondje zatječu Leslienog brata Matthewa (V. Webster), slavnog njujorškog chefa poznatoga pod nadimkom Chef Cupid. Matthew je, razočaran lošom recenzijom utjecajnog kritičara, došao u Francusku kako bi predahnuo od svega.

NEDJELJA, HRT3, 17.05, VESTERN, Dvoboj u Abileneu

U Građanskom ratu Cal Wayne (B. Darin) nesretnim slučajem ubio je prijatelja. Poslije rata vratio se u Abilene, a njegova bivša djevojka namjerava se udati za muškarca čijeg je brata on ubio. Osjećaj krivnje ne dopušta mu da ju pokuša ponovno osvojiti. Iako ne želi, prihvati posao šerifa jer ga je to zamolio njegov brat. I dalje ga progone ratne strahote pa ne želi nositi oružje. Kad je došlo do sukoba između stočara i farmera u kojem je ubijen njegov brat, ponovno je pripasao remen s pištoljem i krenuo u potragu za ubojicom.

NEDJELJA, VIASAT HISTORY, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Pompeji: Odbrojavanje do katastrofe

U ovoj seriji povjesničarka dr. Bettany Hughes, arheolog Raksha Dave i novinar John Sergeant istražuju posljednjih 48 sati života u Pompejima – odbrojavajući dan po dan sve do same erupcije. Obilazeći cijeli grad i okolna područja, prate nova iskapanja i zalaze u najbolje očuvane rimske lokalitete te prate analize ljudskih ostataka, a na koncu posjećuju i sam vulkan. Stoljećima je trećina rimskih Pompeja ostala netaknuta.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘Ko te šiša

Druga sezona rado serije smještene u zagrebački donjogradski kvart donosi nam nove zaplete ali i produbljuje stare razmirice između dva salona i njihovih vlasnika. Božica Režek, vlasnica salona Unisex Božica, i Žigmund Štingl, vlasnik salona Štingl, ni u drugoj sezoni ne prestaju ratovati i jedan drugome podmetati. Primirje nastupa tek kada se udruženim snagama moraju boriti protiv zajedničkog “neprijatelja”, “dotepenaca” koji žele unijeti promjene u uhodani kvartovski suživot.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, REALITY SHOW, Farma

Najgledaniji reality show vraća se u šestoj sezoni. Izdržljivost, snaga, odlučnost ove godine pomiču se do krajnjih granica, a opstanak na farmi trebat će se itekako – zaslužiti. S novom sezonom dolaze i brojni noviteti, a život na farmi bit će sve samo ne onakav kakvim su ga farmeri zamišljali.

NEDJELJA, HRT2, 21.30, KOMEDIJA, Beskrajan dan

Televizijskom voditelju vremenske prognoze, zvijezdi malih ekrana Philu Connorsu (B. Murray), dojadilo je ići po treći put u provincijski gradić Punxsutawney. Naime, 2. veljače mora popratiti lokalni običaj, sviščevo “predviđanje” trajanja zime. Nakon obavljena posla on sa snimateljem i Ritom (A. McDowell), simpatičnom mladom novinarkom, krene natrag u Pittsburgh, no zbog oluje oni se vrate u gradić. Iako uvjeren da je ovo samo sitnica koja ga je spriječila da se vrati, Philu se sljedeći dan dogodi nešto o čemu nije ni pomišljao: jučerašnji dan se ponovio, potpuno isti kakav je bio. A tako i sljedeći, i sljedeći, i sljedeći… Očajan i preneražen, Phil će pokušati sve poduzeti ne bi li se stvari vratile u normalu.

NEDJELJA, HRT1, 21.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Varoški amarcord: Tri pjevača malo jača

Četverodijelna dokumentarna serija o dalmatinskim varošima predstavljenih iz perspektive živopisnih legendi, njihovih sjećanja na djetinjstvo i život u gradu u kojem su odrasli. Vraćamo se u vrijeme prije Drugog svjetskog rata i nakon njega kad su dalmatinske varoši bile bijedni, siromašni, pomalo zastrašujući, prilično opaki i suludo duhoviti dijelovi grada. Ispadali su odatle pravi felinijevski likovi, oriđinali, ali i genijalci, luzeri i životni pobjednici, svi oni sabijeni u tijesnim kalama, kućama i zajedničkim odrastanjima.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.30, AKCIJSKI TRILER, J. Bond: Casino Royale

James Bond (Daniel Craig) novi je agent u timu MI 6. Nakon što je stekao status 00 agenta i dobio dozvolu za ubojstvo, kreće u svoju prvu misiju na Bahame gdje se u kockarskoj igri mora suprotstaviti opasnom preprodavaču oružja Le Chiffreu (Mads Mikkelsen). Bondov cilj je da Le Chiffre izgubi što više novca i strada od strane vlastitih ljudi. Bond će na svom zadatku naići na puno opasnosti, ali i puno lijepih žena.

NEDJELJA, RTL TV, 23.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Koja je ona prava?

Will Hayes (Ryan Reynolds) je politički savjetnik koji se nalazi usred neugodnog razvoda. Njegova desetgodišnja kći Maya (Abigail Breslin), nesretna što se njeni roditelji rastaju, želi saznati od svog oca kako su se on i majka prvi puta upoznali. Will se prisjeća vremena kada je bio naivan i mlad došljak iz Winsconsina u New York, koji se nadao da će raditi na predsjedničkim izborima. Privikavajući se na veliki grad, Will upoznaje žene koje će obilježiti njegov život. Emily (Elizabeth Banks) je normalna i draga djevojka na koju se je uvijek mogao osloniti, April (Isla Fisher), bila je ujedno i najbolja prijateljica, kojoj se uvijek mogao povjeriti, a Summer (Rachel Weisz), ambiciozna i lijepa novinarka. Da ne otkrije Mayi u početku koja je od tri djevojke bila njena majka, Will mijenja njihova imena, a kroz priče o lijepim, ali i tužnim trenucima, otkriva Mayi i sebi više nego što se nadao.