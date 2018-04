TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pored nove sezone Zvjezdica tu su i filmovi Spider-Man 2, Misija: Bijela kuća, Zašto ste me osudili na život? i Madagaskar

SUBOTA, RTL TV, 12.35, DRAMA, Savannah

Savannah, Georgia, početak 20. stoljeća. Iako potomak privilegirane, dobrostojeće obitelji, Ward Allen (Jim Caviezel) živi drugačije od očekivanog. Zajedno s vjernim prijateljem i bivšim robom, Christimasom Moultriejem (Chiwetel Ejiofor), Ward lovi patke za restorane, što ga često dovodi pred suca Hardena (Hal Holbrook). Ward voli i piti, zbog čega često pati njegov odnos sa suprugom Lucy (Jamie Alexandar), koja se za njega udala unatoč protivljenju oca (Sam Shepard), koji je želio da ona pođe za Sir Grahama (Jack McBrayer).

SUBOTA, HRT3, 14.20, RATNA DRAMA, Gori li Pariz?

Dramatični događaji zbivali su se tijekom njemačkog napuštanja francuskog glavnog grada, djelovanja Francuskog pokreta otpora i dolazaka saveznika. Njemački zapovjednik Pariza bio je general Dietrich von Choltitz (G. Fröbe) kojem je Hitler naredio da uništi grad. Pokret otpora za to još ne zna i među njima postoje neki prijepori. Degolisti se zalažu za to da se čekaju savezničke snage, dok bi komunisti krenuli u oslobađanje samostalno. Budući da nije bilo dogovora, 15. kolovoza 1944. komunisti su digli ustanak.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, SHOW, Zvjezdice

Više od dvije tisuće djece do 15 godina starosti se prijavilo, ali samo njih 70 imat će priliku postati treća hrvatska zvjezdica. O tome tko će se na kraju okititi tom laskavom titulom i tako na najbolji mogući način početi svoju glazbenu karijeru odlučivat će peteročlani žiri u sastavu: Indira Levak, Mia Negovetić, Zdravko Šljivac, Luka Nižetić i Enis Bešlagić. Voditeljsku palicu i u trećoj sezoni drži Doris Pinčić Rogoznica, dok je njezin suvoditelj Boris Hrepić, dugogodišnji basist benda Daleka obala.

SUBOTA, DOMA TV, 20.00, DRAMA, Slučajna avantura

Dutch Van Den Broeck, detektiv u policiji u Washingtonu, upozna kongresnicu Kay Chandler (Kristin Scott Thomas) kad njegova supruga i njezin suprug poginu u avionskoj nesreći. Tragedija postaje još veća kad istraga otkrije u kakvoj su vezi bili poginuli. Sjedili su jedno pored drugoga, na njihovim je avionskim kartama pisalo g. i gđa, a u džepovima su im nađeni hotelski ključevi iste sobe. Inače nespojivi par, različitoga porijekla i suprotnih karaktera, u ovoj se situaciji zbliži kako bi se lakše nosili s boli. Od ostataka svojih uzdrmanih brakova, ovaj slučajni susret preraste u novu ljubav.

SUBOTA, HRT1, 20.05, AKCIJSKI SF FILM, Spider-Man 2

Drugi film Raimijeve trilogije o Spider-Manu na temelju serije stripova Marvel Comicsa The Amazing Spider-Man, autora Stana Leeja i Stevea Ditka. Radnja filma događa se dvije godine poslije radnje Spider-Mana. Peter Parker muči se s usklađivanjem privatnog života i dužnosti Spider-Mana, a dr. Otto Octavius postaje dijabolični zlikovac nakon što neuspješnim pokusom ubije svoju ženu, a on se neurološki spoji s mehaničkim krakovima. Spider-Man ga mora spriječiti da uspješno ponovi svoj pokus kojim bi uništio grad.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKI TRILER, Misija: Bijela kuća

Policajac iz Washingtona John Cale (Channing Tatum) vodi kćer u obilazak Bijele kuće koju upravo za vrijeme njihova razgledavanja napadaju pripadnici paravojne skupine. Cale će morati dati sve od sebe da spasi života američkog predsjednika (Jamie Foxx), ali i odvede kćer na sigurnost.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Od Rusije do Irana kroz divljinu

U četvrtoj epizodi epskog putovanja Levisona Wooda od 4200 kilometara, istraživač i njegov vodič putuju svim dostupnim sredstvima kroz Azerbajdžan – krševit kraj poznat kao Zemlja vatre – i preko bujnih planina Gruzije. Sa svojim azerskim vodičem Naminom Levison prolazi kroz pustinju Gobustan, susreće zastrašujuće pse i nomadske pastire, svladava opasne, odronima pogođene ceste i uspinje se u zamak izgrađen na pola stijene. Nakon ulaska u Gruziju Levison se nalazi s novim vodičem i starim prijateljem Lašom, kojega je upoznao prije 13 godina kad je kroz tu regiju putovao s naprtnjačom.

SUBOTA, HRT3, 22.30, DRAMA, Noć svetog Lovre

U noći svetog Lovre, 10. kolovoza, padaju zvijezde koje ljudima mogu ispuniti želje. Jedna žena prisjeća se svog voljenog i jedne druge noći svetog Lovre, posljednje godine rata, kada su njemačke postrojbe bježale iz Italije pred nadolazećim američkim vojnicima. U jednom selu mještani su se utvrdili u lokalnom srednjovjekovnom dvorcu, gladni i prestrašeni, čekajući osloboditelje. A onda stiže vijest da moraju sići u selo i okupiti se u crkvi jer će u protivnom Nijemci dići u zrak sve njihove kuće. Mještani se podijele u dvije grupe: jedna odluči otići u selo, a druga probiti se kroz njemačke bojne crte do američkih postrojbi. Dok se druga grupa probija, nebo osvjetljavaju, ne zvijezde, već eksplozije granata.

SUBOTA, HRT1, 22.50, KRIMI KOMEDIJA, Ubojstvo i margarite

Julian Noble (P. Brosnan) plaćeni je ubojica vrhunske reputacije. Njegov izgled – nehajan hod, šarene košulje, zavodnički brčići i debeli zlatni lančić oko vrata – ne odaju koliko je zaista opasan. Na neki način, on je poput trgovačkog putnika, samo što ne prodaje robu, nego ubojstva. Putuje s kraja na kraj svijeta, gotovo se svaki dan budi u drugom hotelu, pokraj žene koje se uglavnom i ne sjeća. Na svoj rođendan zatekne se u Meksiku. Iako nije sentimentalan, neke ljudske žice u njemu tjeraju ga da pronađe društvo nekoga koga poznaje, pa zove brojeve iz adresara. No, nikoga ne zanimaju ni on ni njegov rođendan. Spusti se sam u hotelski bar i naruči margaritu. Za barom već sjedi Danny Wright (G. Kinnear), poslovni čovjek, također neka vrsta putujućeg trgovca, koji je sa svojim partnerom doputovao u Meksiko. Julian dozna da je Danny oženjen, da mu poslovi ne idu dobro i da je tri godine ranije izgubio sina u nesreći školskog autobusa.

SUBOTA, HRT2, 23.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Telenovela

Ana i Xavi sretnu dugogodišnje rivale Kate (Kate del Castillo) i Diega (Carlos Ponce), bračni par iz konkurentske telenovele, pa se svim silama trude zasjeniti ih tako što jednoj potrebitoj obitelji odluče sagraditi kuću. Gael shvaća da je njegova nova simpatija zabranjeno voće.

SUBOTA, HRT1, 00.25, SF HOROR, Rat za krv

Godine 2019. Zemljom vladaju vampiri koji se skrivaju od danjeg svjetla. Ljudi je manje od deset posto i služe kao proizvođači krvi. Time upravlja korporacija na čelu s Charlesom Bromleyjem (S. Neill), dok je ključni znanstvenik u tome poslu Edward Dalton (E. Hawke). Dok se zalihe krvi smanjuju, što izaziva sukobe među vampirima, Daltona muči savjest jer pomaže ubijanju zadnjih ljudi. Srećom, postoji mala skupina odlučna promijeniti stanje, vodi ih Lionel Cormac (W. Dafoe), a pomaže mu Daltonova surdanica Audrey Bennett (C. Karvan).

SUBOTA, RTL TV, 00.30, HOROR, Sotona

Detektiv Bowden tuguje za gubitkom supruge i sina, koje je prije nekoliko godina pregazio nepoznati vozač i bez grižnje savijesti pobjegao s mjesta nesreće. Novi slučaj detektiva Bowdena (Chris Messina) vodi do osobe koja je skočila s nebodera na krov kamiona. U međuvremenu, petero stranaca je zaglavljeno u dizalu u istom neboderu. Komunikacija s dizalom je prekinuta, no zaštitari mogu promatrati putnike u liftu preko CCTV kamera. Nervoza u dizalu se pojačava pa zaštitari zovu Bowdena, koji pokušava doznati njihova imena.

NEDJELJA, HRT2, 09.20, ANIMIRANI FILM, Čudovišta sa sveučilišta

Mike Wazowski i James P. Sullivan nerazdvojan su par, ali nije uvijek bilo tako. Naime, kad su se sreli, nisu mogli podnijeti jedan drugoga. Sveučilište za čudovišta bilo je mjesto koje ih je naučilo kako prevladati razlike i dovelo do toga da su postali najbolji prijatelji.

NEDJELJA, NOVA TV, 14.45, AKCIJSKA KOMEDIJA, Muholovka

Tripp (P. Dempsey) ulazi u banku u trenutku kad ju dvije posve različite grupe pokušavaju opljačkati. U nastaloj pucnjavi, Tripp pokušava zaštititi lijepu blagajnicu Kaitlin (A. Judd). Bande, od kojih jednu čine profesionalci, a drugu idioti- su se našle u bezizlaznoj situaciji; sigurnosni sustav, sve ih je zaključao u banku, u kojoj nastaje zanimljiva igra mačke i miša dok Trip i Kaitlin pokušavaju iznaći rješenje i izbjeći neizbježno zaljubljivanje.

NEDJELJA, RTL TV, 15.00, ANIMIRANI FILM, Muppeti u bijegu

Nakon okupljanja i uspjeha na pozornici, Muppeti su oživjeli karijeru koju je prepoznao Dominic Badguy (R. Gervais) te im ponudio da krenu na svjetsku turneju. No Muppeti ne znaju da iza svega stoji podmukli plan najvećeg zlikovca među žabama, Constantina (M. Vogel), koji želi postati najveći lopov svih vremena. Nakon što podmetne Kermitu (S. Whitmire) te ovaj završi u zatvoru, Constantine zauzima njegovo mjesto te turneju koristi kao paravan za svoje zle planove. I dok Sam the Eagle (E. Jacobson) i inspektor Jean Pierre Napoleon (T. Burrell) istražuju, Muppeti se čude kako se Kermit odjednom promijenio.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, MELODRAMA, Sve što nebo dopušta

Privlačnoj i imućnoj udovici Cary Scott (J. Wyman) bezuspješno se udvara postariji gospodin Harvey (C. Nagel). On joj se baš i ne sviđa no njezina odrasla djeca – sin Ned (W. Reynolds) i kći Kay (G. Talbott) – kojima je od majčinih emocija važniji društveni status udvarača, ne bi imala ništa protiv eventualne majčine udaje. Emocije njihove majke uzavru nakon što primijeti privlačnog i mlađeg vrtlara Rona Kirbyja (R. Hudson). Cary se ubrzo zaljubi u vrtlara.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, DRAMA, Dobra vještica i nova gradonačelnica

Obiteljski film iz popularne serije filmova o dobroj vještici Cassie Nightingale (C. Bell) koja je u potrazi za dragocjenom obiteljskom uspomenom koja je možda izgubljena, a možda je ukradena.

NEDJELJA, RTL TV, 19.20, ANIMIRANI FILM, Madagaskar

Razmažene odrastanjem u sigurnosti njujorškoga zoološkog vrta, naviknute na redovito hranjenje, brigu i oduševljenost razdraganih posjetitelja, četiri će se životinje, koje pojma nemaju o tome kako život u divljini doista izgleda, nakon svoga bijega u slobodu neugodno iznenaditi. Osjećajni lav Alex (Boris Mirković), živahna zebra Marty (Ozren Grabarić), neurotična žirafa Melman (Drago Utješanović) i drski nilski konj Gloria (Zrinka Cvitešić) najbolji su prijatelji i najveće zvijezde zoološkog vrta, no kada jedan od njih nestane iz svoga kaveza, ostali ga kreću tražiti, a putovanje svih završit će u dalekoj Africi, i to na Madagaskaru.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Sanjica je otkrila životni poziv, bit će maserka i pronaći će svoj vlastiti put, daleko od Božice i frizerskog salona. Doduše, za početak neće otići baš jako daleko od kuće, već će naći utočište kod Mateka. Božica ne samo da ostaje bez kćeri, već i bez radne snage. Iznenadne promjene mogle bi itekako ugroziti biznis.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Ross se ukrca na krijumčarsko putovanje na otoke Scilly kako bi se upoznao s Markom Danielom, ali u njegovoj odsutnosti George se počne udvarati Elizabeth. Caroline nagovori Dwighta da moraju pobjeći u Bath, a kapetan McNeil planira postaviti zasjedu krijumčarima kad budu na povratku.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

U petoj emisiji Dreleta ćemo gledati kao glazbenu ikonu Cher s pjesmom ‘Love Song’. U ovotjednoj emisiji Maja Bajamić na pozornici će utjeloviti legendarnog Jasmina Stavrosa, a izvest će njegov klasik ‘Dao bih sto Amerika’. Talentirani Damir Poljičak postati će legendarni Joe Cocker. a pjevat će njegovu pjesmu ‘Unchain my heart’. Ana Vilenica uskočit će u visoke pete kao Lana Jurčević i otpjevati njen prošlogodišnji hit ‘Kim Kardashian’. Amel Ćurić ovoga će tjedna biti J Balvin, a Katarina Baban na jedan dan će postati Mladen Bodalec iz Prljavog kazališta. Jednu od popularnih članica grupe Spice Girls na pozornici će utjeloviti Matko Knešaurek, dok će Paola Bekić Valić u pratnji male Tare Roki ovoga puta postati Taylor Swift.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Divljak

Indijanski napad Vrana na vlak preživio je samo maleni dječak. Spasio ga je Indijanac iz plemena Sioux i odrastao je s njima. Godinama poslije zaprijetio je sukob između bijelaca i Siouxa, i on se našao u dilemi između lojalnosti svojoj rasi i plemena koje ga je usvojilo…

Snimljeno prema romanu L. L. Formena.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Hrvatski nobelovci – Ružička i Prelog

Dvojica od ukupno tri nobelovca hrvatskih korijena bili su kemičari. Lavoslav Ružička je umjetno stvorenim testosteronom opskrbljivao američku vojsku, a otkrićem umjetnog mošusa i razvojem parfema obradovao brojne žene, spasivši na tisuće mošusnih jelena. Zasluga Vladimira Preloga je otkriće CIP pravila kojim je otvorio novo područje istraživanja u kemiji, u čemu mu je pomogao i njegov plesni antitalent. Bili smo u Stockholmu i saznali kako je nastala Nobelova nagrada. A saznali smo i što je Prelog otkrio prije Stevea Jobsa, kao i to da je Ružička uživao u ružama unatoč daltonizmu. Ova epizoda dokazat će vam da kemija ne mora biti dosadna. Dapače.

NEDJELJA, HRT2, 21.05, DRAMA, Zašto ste me osudili na život?

Ken Harrison (R. Dreyfuss) zbog prometne nesreće postao je kvadriplegičar i više se nije mogao baviti umjetnošću, voditi ljubavi, raditi najjednostavnije poslove… Liječnici su spasili njegov život, um mu je bio netaknut, ali tijelo je stalno ovisilo o pomoći. Stoga je Harrison angažirao advokata Cartera Hilla da ga zastupa u traženju prava da si oduzme život…

Brian Clark za film “Zašto ste me osudili na život?” adaptirao je svoj scenarij za TV film iz 1972. i kazališnu predstavu iz 1978.

NEDJELJA, HRT2, 23.50, GLAZBENO-DOKUMENTARNA SERIJA, Foo Fighters – Sonic Highways

Chicago je bio meka za razne vrste glazbe te raznolike glazbenike poput Cheap Tricka, Ette James, Herbieja Hancocka, Chicaga i Kanyea Westa. Ova epizoda govori o glazbenoj evoluciji grada, od bluesa Buddyja Guya i Muddy Watersa 50-ih i 60-ih, do tipično srednjozapadnjačkog rocka Cheap Tricka 70-ih te punk rocka 80-ih, najbolji primjer kojeg je Naked Raygun.

NEDJELJA, RTL TV, 00.05, KRIMI DRAMA, Colombiana

Bogota, Kolumbija 1992. Fabio Restrepo (Jesse Borrego) posjeduje važne informacije o mafijaškom bossu Donu Luisu Sandovalu (Beto Benites), koji se pribojava da će ga Fabio pokušati ubiti pa, da bi ga preduhitrio, šalje svojeg čovjeka Marca (Jordi Mollà) da ga se riješi. Tajne o mafijašu Fabio otkriva svojoj 9-godišnjoj kćeri Cataleyi (Zoe Saldana) te joj govori da u slučaju opasnosti pobjegne ujaku Emiliju u Chicago. Nakon obračuna u kojem poginu Fabio i njegova supruga, Cateleya je u bijegu, a informacije koje joj je povjerio otac posluže joj da dobije američko državljanstvo te ona uđe u SAD.