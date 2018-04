TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pogledati možete filmove Moj najbolji prijatelj se ženi, Zemlja: Novi početak, Mahnitost i Kralj lavova

SUBOTA, HRT3, 14.20, DRAMA, Posljednji filmski magnat

Ovo je priča o filmskom producentu Monroeu Stahru (R. De Niro) jednom od produkcijskih šefova velikog studija u Hollywoodu tijekom tridesetih godina. Neumorni je radnik i spretno pliva između zahtjeva sa snimanja, šefova, glumica, glumaca i sindikata. U njegov je život ušla mlada Kathleen Moore (I. Boulting), djevojka problematične prošlosti, koja je postala njegova opsesija.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, PUSTOLOVNI FILM, U srcu mora

Spektakularna ekranizacija misije kitolovca prema kojoj je nastao roman Moby Dick smještena je u 1820. godinu. U centru zbivanja je brod Essex i njegova posada koja je krenula u potragu za velikim bijelim kitom. Pustolovine ovoga broda prvi puta iznosi jedini preživjeli s puta te ih govori mladome piscu četrdeset godina kasnije.



SUBOTA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Nemoguća misija 2

Avion u kojemu leti ruski znanstvenik dr. Nekhorvich, kojega uspješno tumači Rade Šerbedžija, već pretplaćen za likove slavenskih terorista i outsidera, postaje metom otmičara koji ukradu smrtonosni virus „Himera“ i njegov lijek „Belerofon“. Tajna vladina organizacija IMF aktivira svojeg najboljeg agenta, Etana Hunta (Tom Cruise), da spriječi teroriste vođene bivšim IMF-ovim agentom Seanom Ambrosom (Dougray Scott) da smrtonosnim virusom zarazi svijet. Ethan Hunt dobiva zapovijed da pronađe Ambroseovu bivšu ljubavnicu Nyah Hall (Thandie Newton), koja bi mu trebala pomoći razotkriti Ambroseovo sklonište. Međutim, Hunt se zaljubljuje u mladu i lijepu kradljivicu koju koristi kao mamac.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Moj najbolji prijatelj se ženi

Julianne Potter (J. Roberts) i Michael O’Neal (D. Mulroney) bliski su prijatelji. Iako su oboje mladi, zgodni i uspješni – ona je recenzentica restorana, a on sportski novinar – u ljubavi im baš ne ide. Devet godina ranije imali su kratku vezu nakon koje su ostali prijatelji. Tada su obećali jedno drugome da će se, ako do 28. godine ne sretnu ljubav svog života, vjenčati. I sve je u redu dok Michael ne kaže Julianne da se zaljubio u prekrasnu djevojku i da će se za četiri dana oženiti. K tome, moli Julianne da dođe u Chicago upoznati Kimberly (C. Diaz) i pomoći mu u najdelikatnijim ali i najsretnijim danima njegovog života. Julianne odjednom shvaća da voli Michaela i da ne može dopustiti da se oženi drugom djevojkom. Učinit će sve – makar i nemoralno i nedopušteno – da spriječi to vjenčanje.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Plavi planet: Koraljni grebeni

Vrtlog energije i šarenilo boja. Koraljni greben podsjeća na kaotični velegrad. Kako se izboriti za svoje mjesto u najnapučenijem mjestu u oceanu?

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Krleža

Pripadajući jednom malom narodu, Krleža se izdigao kao meteor sa silinom svoje riječi, svog dijagnostičkog smisla da pokaže zlo koje sve nas razdire, ukazao je na politiku mračnih mitova, upro je prstom u proždrljivu hidru korupcije, prevare i laži, pokazao je jeftini i lažni sjaj onih koji su preko umorstava i pljačke došli do bogatstva, gazio je nemilosrdno ljudsku hipokriziju, divljaštvo, primitivizam, palanački mentalitet koji je zavladao, borio se protiv otimačine, karijerizma i podvala. Krleža se borio za istinu.

U filmu nije samo prikazan Krležin život i djelo, nego odnos publike i kritike prema njemu i njegovom djelu nakon smrti. Dokumentarni film o Krleži sastoji se od tri dijela.

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKI SF FILM, Zemlja: Novi početak

Nakon što sa svojim brodom dožive nesreću, tinejdžer Kitai Raige (Jaden Smith) i njegov otac Cypher (Will Smith) ostaju zatočeni na Zemlji, planetu koji je ljudski rod je nakon kataklizmičnih događaja prije tisuću godina potpuno napustio. Cypher se zbog ozlijede nalazi u kritičnom stanju pa se njegov sin Kitai mora upustiti na opasno putovanje kako bi poslao signal za pomoć. Pritom će biti prisiljen boriti se s nepoznatim terenom, potpuno novim životinjskim vrstama koje sada vladaju planetom te nezaustavljivom izvanzemaljskom pojavom koja je pobjegla nakon njihove nesreće. Otac i sin morat će naučiti surađivati i vjerovati jedno drugome ako žele imati bilo kakvu šansu da se sigurno vrate kući.

SUBOTA, HRT3, 22.10, ROMANTIČNA DRAMA, Ryanova kći

Irska, 1918. godina. Rosy Ryan (S. Miles), kći Toma Ryana (L. McKern), udana je za jednostavnog i povučenog školskog učitelja, ljubitelja glazbe Charlesa Shaughnessyja (R. Mitchum). U braku nije zadovoljna i od života očekuje nešto više. Kad u njezino selo dođe britanski vojni časnik Randolph Doryan (C. Jones), Rosy se u njega strastveno i bezglavo zaljubi. Njihovu tajnu vezu slučajno otkrije seoska luda Michael (J. Mills) i po selu počnu ogovaranja. Charles se ne osvrće na glasine iako zna da ga Rosy vara, jer je uvjeren da će mu se supruga vratiti.

SUBOTA, HRT2, 22.20, PUSTOLOVNA SERIJA, Igra prijestolja

Stannis je suočen s mučnom odlukom. Jon se vraća na Zid. Mace odlazi u Željeznu banku. Arya sreće nekoga iz svoje prošlosti. Dany nevoljko sponzorira tradicionalno sportsko natjecanje.

SUBOTA, HRT1, 22.25, POVIJESNI SPEKTAKL, Posljednji samuraj

Amerika, 1870-ih. Razočaran činjenicom kako je vojska u kojoj je služio bezrazložno masakrirala Indijance, kapetan Nathan Algren (T. Cruise) odao se alkoholu i životari zabavljajući ljude na sajmovima svojim ratnim vještinama i pričama. Izgubi posao zbog pića i nema drugog izbora nego prihvatiti posao koji mu u ime japanskog poslovnog čovjeka Omure (M. Harada) nudi njegov bivši i omraženi zapovjednik Bagley (T. Goldwyn) – putovanje u Japan i obučavanje tamošnje vojske modernim zapadnjačkim ratničkim vještinama, koje će koristiti u ratu protiv pobunjenih samuraja. Odmah po dolasku u Japan časni i moralni Nathan zatekne se u novim problemima. U Japanu je u tijeku okrutna modernizacija društva, a njegovi moralni nazori bliži su onima protiv kojih bi trebao ratovati negoli onima koji su ga angažirali.

SUBOTA, NOVA TV, 23.25, AKCIJSKA SERIJA, Smrtonosno oružje

Murtaugh i Riggs dolaze riješiti ubojstvo odbjeglog pacijenta dr. Cahilla koji je neobjašnjivo skrenuo. Istraga razotkriva skriveni plan mnogo veći nego što su i pomišljali. U međuvremenu Riggsa spopadne bijes do te mjere da Avery razmatra je li uopće sposoban raditi. Murtaugh i Trish u napetim su odnosima jer moraju donijeti važnu odluku o R. J.-u. Vozač NASCAR-a Matt DiBenedetto pojavljuje se u cameo ulozi.

SUBOTA, RTL TV, 00.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Previše je složeno

Jane Adler (Meryl Streep) vlasnica je uspješne pekarnice u Santa Barbari, dok je njezin bivši suprug Jake Adler (Alec Baldwin), s kojim nije u braku već deset godina, uspješan odvjetnik. Bivši par ima troje djece. Jake, koji je varao Jane, sad je u braku s mnogo mlađom ženom od nje, Agness (Lake Bell). Jednog dana, Jane i Jake prisustvuju ceremoniji primanja diplome njihovog sina Lukea. Nakon prigodne večere, Jane i Jake započnu aferu. I dok Jane osjeća grižnju savjesti, Jakeu čitava situacija nije nimalo neobična. U međuvremenu se Adam (Steve Martin), arhitekt koji preuređuje Janein dom i koji se još opravlja od svog razvoda, zaljubi u Jane.

SUBOTA, HRT1, 00.55, BIOGRAFSKA DRAMA, Agora

U četvrtom stoljeću nove ere Egiptom vlada Rimsko Carstvo, a zemlju potresaju snažni religijski sukobi. Aleksandrijskom knjižnicom ravna otmjena, mudra i iznimno obrazovana Hipatija (R. Weisz). Porijeklom Grkinja, ona je kći znanstvenika i filozofa Teona (M. Lonsdale), kojeg nadvisuje svojim znanjem, elokvencijom i mudrošću, kao i za ono doba vrlo naprednim razmišljanjima i stavovima. Dok se bori za očuvanje drevnih knjiga u kojima je pohranjena mudrost predaka, Hipatija istražuje moguću heliocentričnost, zbog čega dolazi u sukob s crkvenim dogmama i vođom kršćana Cyrilom (S. Samir).

NEDJELJA, RTL TV, 12.00, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Asterix i Obelix protiv Cezara

Malo galsko selo u kojem žive Asteriks (Christian Clavier) i Obeliks (Gérard Depardieu) posljednja je oaza slobode u Galiji. Kada rimski poreznik ne uspije obaviti svoj posao u seocetu, Julije Cezar (Gottfried John) osobno dolazi posjetiti naselje kako bi se uvjerio po čemu je ono toliko posebno i kako se uspijeva obraniti od njegovih moćnih legionara. Čarobni napitak, koji smo njihov druid zna spraviti, Galima daje nadljudsku snagu pa Cezar shvati da, ako želi pokoriti te lude Gale, mora se domoći druida.

NEDJELJA, NOVA TV, 14.40, KOMEDIJA, Plavuša

Grad koji nikada ne spava, upoznat će djevojku koja nikada ne odustaje. Katie Gregerstitch (Jessica Simpson) je ljepotica iz malog mjesta u Oklahomi, koja je došla u New York u posjet svojem dugogodišnjem dečku. Kada ga nađe u zagrljaju druge žene, Katie je jako povrijeđena. Nakon prvotnog šoka, Katie ga odluči ostaviti i ponovno pronaći samu sebe. Uz pomoć kolega Freddya (Andy Dick) i Debre (Penelope Ann Miller), dobiva posao u najvećoj građevinskoj tvrtki, gdje upoznaje Bena (Luke Willson).

NEDJELJA, HRT3, 15.00, RATNA DRAMA, Borbena himna

Dean Hess (R. Hudson) je svećenik u Ohiju. Nakon nedjeljne propovijedi njegov stari prijatelj mu kaže da ga propovijed nije oduševila. To je kap koja prelijeva čašu: on napušta svoju ženu Mary (M. Hyer) i odlazi u korejski rat. Hess je, pukovnik, pilot, prije poznat pod nadimkom Killer (Ubojica), koji je zbog nezgode u Drugom svjetskom ratu slučajno bombadirao njemačko sirotište. U Koreji Hess upozna lijepu Yang (A. Kashfi) koja se brine djecu izbjeglice. U danima kad počinje američko povalačenje, on zajedno s Yang spašava djecu.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, OBITELJSKA KOMEDIJA, Sladoledar

Otkako se odselio u New York i postao važna faca na Wall Streetu, Harry (M. Salling) se predstavlja kao Harrison, jer to zvuči otmjenije, iako je ime dobio po svom djedu. Sjajno zarađuje, kompanija mu plaća luksuzan stan i ima skup automobil na raspolaganju. Kad mu šef jednog dana kaže da je vrijeme za štednju te da moraju otpustiti nekoliko ljudi, Harrison ne sluti da je on jedan od njih. I ne samo da je otpušten, doduše, navodno privremeno, nego je ostao bez stana i bez automobila, a ušteđevine nije imao, jer je život u New Yorku skup i ako želiš biti uspješan, moraš izgledati uspješno.

NEDJELJA, RTL TV, 19.20, ANIMIRANI FILM, Kralj lavova

Bezbrižno djetinjstvo princa Simbe, sina moćnog kralja Mufase, naglo je prekinuto kada mu ujak Scar ubije oca, a Simbu proglasi odgovornim i protjera ga iz kraljevstva. U progonstvu se lavić sprijatelji s bradavičastom svinjom Pumbom i merkatom Timonom, s kojima provodi dane i od kojih uči. No približava se dan njegove punoljetnosti i Simbu posjeti duh oca, koji mu govori da se mora vratiti u kraljevstvo, poraziti Scara te zauzeti mjesto na tronu. Prihvaćajući „hakuna matata“ filozofiju, zajedno sa svojim komičnim prijateljima, Simba kreće uzeti ono što mu pripada.

NEDJELJA, RTL2, 20.00, TRILER, Nezaustavljivi

Veteran i inženjer željeznice Frank Barnes (Denzel Washington) nadgleda posao novaka Willa Colsona (Chris Pine) na lokomotivi koja se kreće nedaleko Stantona. U međuvremenu, na drugoj lokaciji, zaposlenici Dewy (Ethan Suplee) i Gileece (T.J. Miller) dobivaju naredbu od stožera da jednu lokomotivu s teretom pomaknu s tračnica na kojima se nalazi. No zbog katastrofalne pogreške, lokomotiva bez vlakovođe i s osam vagona toksičnog tereta nekontrolirano pojuri prema naseljenom mjestu.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Ross zauvijek zatvara Wheal Grace. Elizabeth se bori s važnom životnom odlukom, a Demelzi se svijet okrenuo naglavce. Hoće li se opet uspostaviti sklad?

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Katarina Baban će se transformirati u legendarnog Princea. Nakon legendarnog Miše Kovača, Amel Ćurić ovoga tjedna postaje svevremenska tinejdžerska pop ikona, Tajči. Zanimljiva transformacija ovoga tjedna očekuje Davora Dretara Drelu koji će se transformirati u Heather Small, pjevačicu dance sastava M People. Maja Bajamić ovoga puta će se predstaviti kao pop zvijezda Beyonce Knowles, ali na pozornici neće biti sama. Njena pratnja i podrška u ovotjednoj emisiji bit će malena Elena Brnić. U sedmoj epizodi vidjet ćemo i sjajne nastupe Paole Valić Bekić koja će postati dio grupe Psihomodo pop, Ane Vilenice koja postaje Dalibor Brun, Damir Poljičak bit će dio grupe Magazin, a Matko Knešaurek utjelovit će Luisa Fonsija.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Čovjek zvan Hrabrost

Arkansas nakon Građanskog rata. Četrnaestogodišnja Mattie Ross (K. Darby) uživa sa svojom obitelji u mirnoj svakodnevici, sve dok joj oca Franka (J. Pickard) ne pokrade i mučki ustrijeli bandit Tom Chaney (J. Corey) koji je u bijegu zbog još jednog umorstva. Chaneyju se izgubi svaki trag, pa se Mattie obrati za pomoć jednookom saveznom šerifu Reubenu J. “Roosteru” Cogburnu (J. Wayne). Alkoholu skloni “Rooster” odbrojava posljednje dane u službi, pa se umoran od svega nevoljko upusti u još jedan lov na odbjeglog kriminalca.

NEDJELJA, HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Ruđer Bolković

Isusovac Ruđer Bošković bio je matematičar, astronom, geodet, fizičar, filozof, diplomat i književnik. Bavio se statikom i samo se njegovom zaslugom kupole Sv. Petra u Vatikanu i Carske knjižnice u Beču nisu nikada srušile na pape i careve. U slobodno vrijeme bavio se pisanjem poezije, kritiziranjem Newtona i otkrivanjem Troje. A jeste li znali da je postavio temelje fizike subatomskih čestica? Jeste li znali da je prihvaćao načelo relativnosti puno prije Einsteina koji je, prema legendi, držao njegovu sliku iznad stola?

NEDJELJA, HRT2, 21.05, TRILER, Mahnitost

Američki kirurg Richard Walker (H. Ford) stiže u Pariz sa svojom ženom Sondrom (B. Buckley), s kojom je u Parizu prije dvadeset godina proveo medeni mjesec. U sobi Le Grand Hotela otkriju da imaju pogrešan kovčeg. Dok se Walker tušira, Sondra netragom nestaje iz sobe. Isprva zbunjen, izbezumi se kad shvati da mu policija u tom za njega stranom okruženju neće pomoći. Pretpostavlja da je Sondrin nestanak povezan s nečim u kovčegu. Prepušten sam sebi, kreće u potragu za ženom i tragom telefonskog broja pronalazi vlasnicu kovčega, mladu Parižanku Michelle (E. Seigner).

NEDJELJA, HRT1, 21.30, DOKUMENTARNI FILM, Čuvari mira u zemlji rata

Zemlja rata, straha, smrti, korupcije i siromaštva. U Afganistanu nasilni sukobi traju gotovo 40 godina. Posljedice su trajne i nesagledive. Struju i pitku vodu imaju rijetki. Kanalizacija u selima prolazi uz kuće. I sve to u zemlji u kojoj je gotovo 60 posto stanovništva mlađe od 19 godina. Djeca su najveće žrtve rata jer više od trećine ima psihičke tegobe, a stopa smrtnosti je među najvišima u svijetu. Djeca stradavaju kao civilne žrtve, ali i kao vojnici.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, KOMEDIJA, Čarobni Mike XXL

Prošle su tri godine otkako je Mike napustio život stripera na vrhuncu slave. Ostatak ekipe spreman je učiniti isto, no žele to učiniti na svoj način: nezaboravnim nastupom u Myrtle Beachu u društvu legendarnog Čarobnog Mikea. Za zadnji nastup koji mora biti pamtljiv dečki će savladati nove pokrete te se riješiti svoje prošlosti na iznenađujuće načine.