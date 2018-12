TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pogledati možemo filmove Zemlja: Novi početak, Rock’n’roll brod, Mahnitost i X-Men: Dani buduće prošlosti

SUBOTA, NOVA TV, 11.35, OBITELJSKI FILM, Lassie

Odlučna da započne nov život, obitelj Turner – mama, tata, mala Jennifer i tinejdžer Matt odlaze na selo. No selidba svima uzrokuje probleme, osobito Mattu koji se osjeća izgubljenim u novoj sredini. Srećom, Turnerovima pomaže pas koji postaje važan dio njihova života.

SUBOTA, RTL TV, 15.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Šminkerica sa sela

Melanie Carmichael (Reese Witherspoon) mlada je modna dizajnerica u usponu koja ima sve što može poželjeti. No njezini problemi počinju kada se zaruči za najpoželjnijeg muškarca u New Yorku. Iako joj je trenutni život kao iz bajke, Melanie se mora suočiti sa svojom prošlosti i starim životom iz Alabame. Još u srednjoj školi udala se za Jakea (Josh Lucas), koji joj odbija dati razvod. Kako bi mogla bezbrižno nastaviti živjeti svoj njujorški san, Melanie odluči otići u Alabamu i riješiti sve probleme. No, kada stigne u svoj stari dom, stvari se ne odvijaju onako kako je zamislila.

SUBOTA, RTL TV, 19.40, PRIJENOS, BOKS: Hrgović vs. Johnson

Filip Hrgović će braniti svoj međunarodni WBC teškaški pojas protiv Amerikanca Kevina Johnsona, u boksačkom spektaklu “Fight Night Zagreb – on the hunt!” Hrgović, osvajač brončane medalje na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine, drži savršeni omjer pobjeda u šest susreta, porazivši Raphaela Zumbana (TKO1), Pavela Soura (KO1), Toma Littlea (TKO4), Seana Turnera (UD8) i Filiberta Tovara (TKO4) te Amira Mansoura (KO3) te vjerujemo da će svoj profesionalni omjer nastaviti novim trijumfom i obranom WBC pojasa u punoj dvorani Dražena Petrovića.

SUBOTA, RTL2, 19.55, AKCIJSKI TRILER, Tri dana za ubojstvo

Iskusni CIA-in agent Ethan Renner (Kevin Costner) u timu je koji lovi trgovca oružjem, poznatog kao Vuk (Richard Sammel), i njegovu desnu ruku Albina. I dok operativci promatraju Albina u hotelu u Beogradu kako nastoji prodati tzv. prljavu bombu teroristima, on prepozna jednog od agenta, ubija ga i bježi, a Renner ga slijedi te ranjava u nogu. Ovaj ipak uspijeva pobjeći, dok Rener u akciji pada u nesvijest. U međuvremenu, čitavu operaciju promatra Vivi Delay (Amber Heard), koju je osobno postavio direktor CIA-e da uhiti Vuka. Ona misli da je Renner, iako nesvjestan toga, ipak uspio vidjeti lice Vuka.

SUBOTA, HRT2, 20.05, AKCIJSKI SF FILM, Terminator: Spasenje

Godina je 2018. terminatori napadaju i uništavaju preostale ljude koji pružaju otpor. Uoči Skynetovog napada na ljude do vođe otpora, Johna Connora (C. Bale), stiže tajanstveni stranac, Marcus Wright (S. Worthington). On sebe smatra čovjekom, ali kad je ranjen otkrilo se da je kiborg. Pitanje je na čijoj je strani i može li mu se vjerovati… Radnja filma “Terminator: Spasenje” zbiva se 14 godina poslije događaja u “Terminatoru 3: Pobuna strojeva”. Prvi put nema Arnolda Schwarzeneggera iako se njegov lik pojavljuje u digitaliziranom obliku.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, A strana

Stvarali su i živjeli rock’n’roll, puni želje i strasti za glazbom koja ih nikad nije napustila. Jer kad Dado Topić, Janez Bončina i Bruno Langer s istom žestinom “otpraše” “Majko zemljo” kao i prije 40 godina, sve je jasno – rock’n’roll je recept za mladost! Zato uživajmo u “A strani” ove subote u društvu rock-legendi kojima su se pridružili Jurica Pađen, Darko Rundek i naše mlade snage! Provjerite zašto je rock uvijek mlad!

SUBOTA, VIASAT EXPLORE, 20.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlja Montana

Kad je riječ o prirodi, Montana je jedna od američkih država koja obiluje divljinom, a neki ta područja poznaju bolje od ikoga. Lovci, traperi i rančeri žive ondje gdje većina nas ne bi ni u mislima provela niti jedan dan. Svaka epizoda vodi nas u svakodnevan život tih zabavnih i neobičnih likova. Svi su se rodili i rasli u srcu Montane i na neki su način u simbiotskoj vezi s okolišem. Rick lovi divljač, a kako je više od 20 godina radio kao vodič, južnu Montanu poznaje kao vlastiti džep.

SUBOTA, HRT3, 20.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Vrati mi se, draga

Murray je upravo divan čovjek. Privržen muž, marljiv radnik, odan prijatelj i kolega. No kad ženu Bex iznenadi proslavom 40. rođendana, Murray se te večeri iznenadi najviše – žena ga ostavlja. Bex odluku nije donijela preko noći. Murray je tako fokusiran na posao da ne nalazi vremena za nju. No za Murrayja strašna vijest dolazi iz vedra neba. I namučit će se da Bex vrati sebi. Bexini dobronamjerni roditelji na Murrayjevoj su strani, no njihovi nevješti pokušaji da ih pomire još ih više razdvajaju. Bexina kolegica s posla Abby pokušava je okrenuti protiv Murrayja i odvuče je u “čitalački klub”, koji je zapravo forum za jadikovanje ogorčenih rastavljenih žena. I povrh svega, muškarac koji najviše utječe na Murrayja njegov je najbolji prijatelj Grant – čovjek toliko netaktičan da traži povrat svog vjenčanog dara kad čuje za rastavu.

SUBOTA, HRT2, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Downton Abbey

Obitelj se suočava s nevjerojatnim događajima na trkalištu u Brooklandsu, a Molesley i Daisy naći će se na kušnji. Henry Talbot poziva Crawleyje da ga gledaju u automobilskoj utrci u Brooklandsu, ali slijed događaja teško će pogoditi Mary. Violet kuje plan koji će iznenaditi obitelj, a razveseliti Denker, a dokučit će i razlog neobičnog prijateljstva između Amelie Cruikshank i Isobel. Gospodin Molesley i Daisy moraju se pošteno potruditi na ispitu, dok će gospođa Patmore i gospođa Hughes očitati bukvicu gospodinu Carsonu. Andyjeva tajna izlazi na vidjelo, a Thomas se osjeća sve usamljenije.

SUBOTA, DOMA TV, 22.15, DRAMA, Legenda o jeseni

Radnja filma odvija se na američkom Sjeverozapadu u prvoj četvrtini 20. stoljeća. Pukovnik Ludlow (Anthony Hopkins), kojemu se zgadila licemjernost zapadne civilizacije za vrijeme indijanskih ratova, odgaja na imanju svoja tri sina – ozbiljnog Alfreda (Aidan Quinn), idealistički raspoloženog Samuela (Henry Thomas) te divljeg i neukrotivog Tristana (Brad Pitt). Pukovnikovu će obitelj isprva obradovati dolazak Samuelove mlade i lijepe zaručnice Sarah, ali kako vrijeme prolazi, tako ona postaje uzročnikom tragedija koja će tijekom godina dohvatiti tu nesretnu obitelj.

SUBOTA, HRT1, 22.40, KOMEDIJA, Rock’n’roll brod

Izmišljena radijska postaja “Radio Rock” i njezina ekipa različitih DJ-a puštaju u eter popularnu i rock glazbu s broda usidrenog u Sjevernom moru. Britanska vlada ulaže napore da ih ugasi zbog njima neprihvatljive glazbe jer na radiju žele samo klasiku… Film obiluje glazbom šezdesetih pa se mogu čuti, među ostalim, grupe The Kinks, The Rolling Stones, The Turtles, Procol Harum, The Beach Boys, The Who, zatim Jimi Hendrix, Duffy, Dusty Springfield itd.

SUBOTA, NOVA TV, 22.55, AKCIJSKI SF FILM, Zemlja: Novi početak

Nakon što sa svojim brodom dožive nesreću, tinejdžer Kitai Raige (Jaden Smith) i njegov otac Cypher (Will Smith) ostaju zatočeni na Zemlji, planetu koji je ljudski rod je nakon kataklizmičnih događaja prije tisuću godina potpuno napustio. Cypher se zbog ozlijede nalazi u kritičnom stanju pa se njegov sin Kitai mora upustiti na opasno putovanje kako bi poslao signal za pomoć. Pritom će biti prisiljen boriti se s nepoznatim terenom, potpuno novim životinjskim vrstama koje sada vladaju planetom te nezaustavljivom izvanzemaljskom pojavom koja je pobjegla nakon njihove nesreće. Otac i sin morat će naučiti surađivati i vjerovati jedno drugome ako žele imati bilo kakvu šansu da se sigurno vrate kući.

SUBOTA, RTL TV, 23.10, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Carstvo vatre

Za vrijeme građevinskih radova koje je vodila njegova majka, dječak Quinn Abercromby (Christian Bale) svjedoči buđenju zmaja koji je godinama mirovao u svom podzemlju. Danas, dvadeset godina kasnije, Quinn je vođa vatrogasne jedince koja gasi požare i odgovorna je za destrukciju zmajeva. Situacija je alarmantna jer je ljudska vrsta pod naletima zmajeva postala ugrožena. Jedina nada čovječanstvu i općenito civilizaciji su Denton “koljač zmaja” Van Zan (Matthew McConaughey), poznat kao jedini čovjek koji je uspio ubiti zmaja, i Alex (Izabella Scorupco) znanstvenica i pilot, dio Van Zanove vojske, koja ima tajno oružje za borbu protiv zmajeva – arhanđele, padobrance koji služe kao mamac zmajevima, koji napadajući njih upadaju u klopku.

NEDJELJA, RTL TV, 10.20, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Pirati s Kariba: Na kraju svijeta

Kapetan Jack Sparrow (Johnny Depp) zatočen je u klopci Davyja Jonesa, a Leteći Holandez i Davy Jones (Bill Nighy) pod kontrolom su istočnoindijske trgovačke kompanije i lorda Cutlera Becketta (Tom Hollander), koji je odlučio očistiti mora od svih pirata. Will Turner (Orlando Bloom) i Elizabeth Swann (Kiera Knightly) moraju se udružiti s kapetanom Barbossom (Geoffrey Rush) žele li starog prijatelja Jacka izbaviti iz zamke u kojoj očajava. Will, Elizabeth i Barbossa zovu pirate sa svih krajeva svijeta, uključujući azijskog pirata (Chow Yun-Fat) da se udruže i oslobode božicu Calypso, ukletu ljubavnicu Davyja Jonesa kako bi im pomogla te osigurala budućnost i slobodu svih pirata svijeta.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, OBITELJSKA KOMEDIJA, Snježne nevolje

Zapevši na aerodromu uoči Božića, Ashley Harrison prihvati ponudu za prijevoz koju joj je kavalirski uputio Dash Sutherland nakon što je upravo unajmio posljednji auto u gradu. I dok par putuje na sjever, upada u svakojake neprilike: pokvari im se auto, spase štene, a pritom ih krišom slijede agenti FBI-a kojima je Ashley sumnjiva. Ljubavne vibracije sve su jače, no hoće li tek propupala romanca dobiti priliku ili će ovom paru presuditi nepredviđena zapreka?

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Jesen Čejena

Amerika, 1878. Godinu dana nakon što su sa svoje zemlje protjerani u siromašni rezervat, pripadnici indijanskog plemena Čejena čekaju delegaciju američkog kongresa kako bi je informirali o svojom teškom položaju. U novoj zemlji je, naime, od 1000 doseljenih Indijanaca prvu godinu preživjelo njih samo 286. Indijanci i vojna postrojba za njih zadužena čekaju i čekaju kongresmene, no na koncu umjesto njih stiže vijest da zbog vjetra i odmaranja za večernji bal ipak neće doputovati. Ponosni Indijanci odluče da je bilo dosta i odlaze, a razočarani su i požrtvovna kvekerica Deborah Wright (C. Baker), koja pomaže Čejenima, i vojnik, kapetan Thomas Archer (R. Widmark), pun razumijevanja za indijanske probleme. Nakon toga, Čejeni ponovno uzimaju puške u ruke i odluče se vratiti na svoju zemlju.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, TRILER, Kobno prestrojavanje

U žurbi da dođe na sud kako bi predao pravne dokumente, odvjetnik (Ben Affleck) slučajno naleti na osiguravatelja alkoholičara (Samuel L. Jackson) koji također žuri na sud zbog saslušanja o skrbništvu nad svojom djecom. Odvjetnik odlazi s mjesta događaja, ali slučajno ostavlja svoje dokumente koje je trebao odnijeti na sud. Nakon što mu sudac kaže da ih mora donijeti do kraja dana, započinje igra mačke i miša dvaju protagonista. Nakon nekoliko nemoralnih akcija s obje strane, muškarci počnu preispitivati vlastite živote. Na kraju oboje shvate što je doista važno te donose nove moralne i etičke odluke.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući 3

Međunarodna kriminalna organizacija uspjela je ukrasti najnoviji kompjuterski čip iz američkog Ureda za obranu, iznimno tajni izum koji će vlasniku pružiti dotad neslućene mogućnosti korištenja povjerljivih svjetskih informacija. Iako je krađa prošla glatko, bez ikakvih problema, zamjena prtljage na aerodromu uzrokovala je da čip, skriven u igrački automobila na navijanje, završi u tihom predgrađu Chicaga, domu malog Alexa. Nakon prvotne panike zbog ogromnog gubitka, kriminalci se razvesele kad shvate gdje se čip nalazi, a pogotovo kad saznaju da u kući trenutno nema nikoga osim osmogodišnjeg dječaka. Međutim, ono što ne znaju je da je Alex jedina osoba na svijetu dovoljno dovitljiva i hrabra da ih zaustavi, bez obzira na svoje godine.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Joža kojeg je Lili zbog domine izbacila iz stana uselio se k Mateku. Uživa u novostečenoj slobodi i radi velike planove za momački život – gledanje utakmica i pivo koje teče u potocima. Nema nikakve svoje stvari jer je Lili promijenila bravu i ne pušta ga u skladište. Mateku je, pak, uskoro dosta Jožine neurednosti, razbacanih prljavih čarapa po cijeloj birtiji i neurednog WC-a.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika – Uzlet

Stiže Ivan Ivanovič i zauzima položaj na Katarininu dvoru. Carica mu dodjeljuje težak zadatak: naslikati portret njezina mlađeg sina Alekseja. Pavel Petrovič i Andrej Semjonovič posjećuju ljetni dvorac, gdje Pavel doznaje više o ocu. Poručnik Potemkin zadržava svoj novi položaj dok ga Katarina i dalje drži na oku.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent

Posljednjih desetero kandidata od TOP 50 natjecatelja koji su zbog svog iznimnog talenta odabrani u polufinale od strane žirija, ove nedjelje borit će se za ulazak u finale showa. Posljednja emisija donijet će mnoštvo zabave, adrenalina te jakih emocija, a samo oni najbolji osvojit će srca gledatelja i plasirati se u samu završnicu Supertalenta.

NEDJELJA, RTL2, 20.15, AKCIJSKI SF FILM, Ja sam broj četiri

John Smith (Alex Pettyfer) je izvanzemljac s planeta Lorien. S osmero druge djece poslan je na Zemlju da se spasi od Mogadoriansa, koji su uništili Lorien. Na Zemlji John živi pod zaštitom Henrija (Timothy Olyphant) te je s vremenom razvio mnoge moći, poput nevjerojatne snage, brzine, pokretljivosti, telekineze te mogućnosti da rukama odašilja plazmu. Mogadoriansi doznaju da se na Zemlji skriva devet osoba s Loriene te ih dolaze ubiti. Loriensi mogu biti ubijeni samo redom, od broja jedan do broja devet, a prvih troje ih je već mrtvo, što znači da je John sljedeći.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, TRILER, Mahnitost

Američki kirurg Richard Walker (H. Ford) stiže u Pariz sa svojom ženom Sondrom (B. Buckley), s kojom je u Parizu prije dvadeset godina proveo medeni mjesec. U sobi Le Grand Hotela otkriju da imaju pogrešan kovčeg. Dok se Walker tušira, Sondra netragom nestaje iz sobe. Isprva zbunjen, izbezumi se kad shvati da mu policija u tom za njega stranom okruženju neće pomoći. Pretpostavlja da je Sondrin nestanak povezan s nečim u kovčegu. Prepušten sam sebi, kreće u potragu za ženom i tragom telefonskog broja pronalazi vlasnicu kovčega, mladu Parižanku Michelle (E. Seigner).

NEDJELJA, HRT1, 21.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Sedamdesete

Godina 1972. počela je trijumfalnim putovanjem predsjednika Nixona u komunističku Kinu, a završila je njegovom uvjerljivom izbornom pobjedom nad senatorom Georgeom McGovernom. No između tih povijesnih događaja ugurala se “trećerazredna provala” u vašingtonski uredski kompleks. Afera Watergate dovela je do jedine predsjedničke ostavke u američkoj povijesti. Ova epizoda provest će nas labirintom provala, prljavih političkih trikova i pokušaja zataškavanja, kao i kroz razne istrage, novinara i vlade. A u središtu svega toga bila je možda najzagonetnija osoba u američkoj povijesti, Richard Nixon.

NEDJELJA, RTL TV, 22.10, AKCIJSKI SF FILM, X-Men: Dani buduće prošlosti

Oni su gotovo nepobjedivi i imaju, poput Mystique, moć transformacije. Ta moć omogućena im je 1973. kada je Mystique (Jennifer Lawrence) zarobljena pri pokušaju atentata na doktora Bolivera Traska (Peter Dinklage), izumitelja Sentinela. Profesor Xavier (Patrick Stewart, James McAvoy), Wolverine (Hugh Jackman), Magneto (Ian McKellen, Michael Fassbender), Storm (Halle Berry), Kitty Pryde (Ellen Page), Colosus (Daniel Cudmore), Iceman (Shawn Ashmore), Bishop (Omar Sy) Warth, Blink (Bingbing Fan), Sunspot (Adan Canto) kriju se u zabitom dijelu Kine. Xavier timu daje do znanja da im je jedina šansa za preživljavanje u svijetu u kojem su nadjačani povratak u 1973. pa šalje Wolverina da spriječi Mystique u pokušaju ubojstva Traska.