TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pogledajte filmove Rat među nevjestama, Snježno kraljevstvo, Snajper, Kišni čovjek i Odmor

SUBOTA, HRT2, 10.10, OBITELJSKI FILM, Vlak u snijegu

Nakon što su osnovali zadrugu, učenici škole iz Velikog Sela praćeni domaćinom Ljubanom (Slavko Štimac) i učiteljem odlaze vlakom na izlet u Zagreb. U gradu se učitelj razboli te ostane u bolnici, a učenici se kući moraju vratiti sami. Međutim, mećava i snježni nanosi blokirali su prugu, a lokomotiva je preslaba da bi se probila kroz obilje snijega. Predvođeni Ljubanom, djeca se organiziraju te u smjenama rukama razgrću snijeg, a uz njih je brižni kondukter (Edo Peročević) koji ih ohrabruje. No nisu svi složni. Pero se s grupicom đaka protivi te ne želi sudjelovati u akciji. Hoće li nakon oštrih svađa prevladati sloga? I hoće li djeca stići kući?

SUBOTA, HRT3, 16.20, POLITIČKI TRILER, Sedam dana u svibnju

Glavni junak, pukovnik Martin Casey (K. Douglas), doznaje da američki vojni vrh planira izvanredno stanje i mobilizaciju. Sve se to treba zbiti u vrijeme dok Kongres ne zasjeda, predsjednik je izvan Bijele kuće, a potpredsjednik na putu po Europi. Pukovnik doznaje kako ta navodna vježba prikriva državni udar koji vode visoki časnici predvođeni generalom Jamesom Scottom (B. Lancaster).

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, 19.55, Gospodar prstenova: Prstenova družina

Mladi i sramežljivi hobit Frodo Baggins dobije u naslijeđe zlatni prsten. Zna da prsten ima moć, ali ne može ni zamisliti da je prsten tajna preživljavanja svijeta, ili njegova ropstva. Frodo zajedno sa čarobnjakom Gandalfom, vilenjakom Legolasom, patuljkom Gimleyjem, Aragornom i Boromirom i tri hobita Merryjem, Pippinom i Samom se upućuje na avanturu kroz planine, snijeg, tamne šume, rijeke i proplanke, suočava se sa opasnošću na svakom koraku ne bi li spasio svijet kakav poznaje i ljude koje voli od gospodara tame Saurona.

SUBOTA, RTL2, 19.55, AKCIJSKI TRILER, Brzi i žestoki 5

Dominic “Dom” Toretto (Vin Diesel) u grupi je koju prebacuju na novu lokaciju, u kaznionicu Lompic. Autobus u kojem se nalazi napadne grupa koju predvode njegova sestra Mia Toretto (Jordana Brewster) i Brian O’Connor (Paul Walker). Dvojac uspije osloboditi Doma te njih troje uspješno bježe u Rio de Janeiro. U Riju se bjegunci pridruže drugoj bandi koja planira ukrasti tri auta s vlaka. Brian i Mia doznaju da se vlaku nalaze agenti DEA-e, američke agencije za suzbijanje droge te da su dotični auti bili zaplijenjeni.

SUBOTA, HRT2, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Moj najbolji prijatelj se ženi

Julianne Potter (J. Roberts) i Michael O’Neal (D. Mulroney) bliski su prijatelji. Iako su oboje mladi, zgodni i uspješni – ona je recenzentica restorana, a on sportski novinar – u ljubavi im baš ne ide. Devet godina ranije imali su kratku vezu nakon koje su ostali prijatelji. Tada su obećali jedno drugome da će se, ako do 28. godine ne sretnu ljubav svog života, vjenčati. I sve je u redu dok Michael ne kaže Julianne da se zaljubio u prekrasnu djevojku i da će se za četiri dana oženiti. K tome, moli Julianne da dođe u Chicago upoznati Kimberly (C. Diaz) i pomoći mu u najdelikatnijim ali i najsretnijim danima njegovog života.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, A strana

Božić je osjećaj u srcu, osjećaj koji želimo podijeliti glazbom. Nekoliko dana prije Božića mladi pjevači “A strane”, orkestar, zbor, bend pozivaju vas da uživate i pjevate najljepše božićne pjesme. Predblagdanska “A strana” ujedinila je glazbenike svih žanrova: Simfonijski orkestar HRT-a, maestra Alana Bjelinskog, zbor Cantores Sancti Marci, Jacquesa Houdeka, mezzosopranisticu Ivanu Srbljan, Ricarda Luquea, svjetski poznatog bas-baritona Krešimira Stražanca, Radojku Šverko, Ervina Baučića, baritona Leona Košavića, mlade zvijezde “A strane”da vam glazbom daruju ljubav. Zato budite i vi zajedno s “A stranom”.

SUBOTA, RTL TV, 20.10, ANIMIRANI FILM, Snježno kraljevstvo

Elsa, princeza Arendella, ima kriokinetičke moći kojima može manipulirati ledom i snijegom. Jedne noći u igri slučajno ozlijedi mlađu sestru Annu. Njihovi uznemireni roditelji, kraljica i kralj, traže pomoć od kralja trolova, koji izliječi Annu te joj izbriše sjećanje na Elsino čarobnjaštvo. Roditelji izoliraju sestre u dvorcu sve dok Elsa ne nauči kontrolirati moći. Kada Elsa postane punoljetna, kraljevstvo se priprema okruniti je za novu vladaricu. Među gostima se nalazi i vojvoda od Weseltona, koji želi eksploatirati Arendelle, samo kako bi se još više obogatio. U međuvremenu, sretna što može izaći iz dvorca, princeza Anna istražuje život grada te sretne princa Hansa.

SUBOTA, HRT3, 20.55, KOMEDIJA, Servantes iz Malog Mista

Malo dalmatinsko mjesto. Keki (M. Kohn) je stiglo pismo iz Čilea iz kojeg saznaje da joj u posjete stiže nećak Tonči zvani Servantes (V. Vidović). Kada Servantes stigne, Keka se razočara jer nije očekivala čovjeka pjesničke duše, u siromašnom odijelu. Malo Misto živi od turizma, u korak s vremenom, otvara se nudistička plaža, direktor hotela Roko Prč (B. Dvornik) posebno brine o mjenjačnici dok njegova supruga Anđa (Z. Krstulović) živi na visokoj nozi i uređuje vilu po zadnjoj modi.

SUBOTA, NOVA TV, 21.20, BIOGRAFSKA DRAMA, Snajperist

Chris Kyle (Bradley Cooper) oduvijek je sanjao o tome da postane kauboj. No, u svojim je tridesetima doznao da njegov život možda treba nešto drugačije, nešto gdje bi mogao pokazati svoj pravi talent i što bi moglo pomoći Americi u borbi protiv terorizma. Zato se pridružio SEAL-u kako bi postao snajperist. Nakon što se oženio, Kyle i ostali članovi tima poslani su u misiju u Irak. No nakon što se vratio kući, svojoj supruzi Tayi Renae (Sienna Miller) i djeci, Chris je shvatio da se radi o ratu u kojem ne može pobijediti.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DRAMSKA SERIJA, Downton Abbey

U posljednjem nastavku serije Downton Abbey ljubav cvjeta, ali za neke će ova godina završiti s gorkim okusom. Mary pokušava izgraditi bolji odnos sa svojom sestrom, ali Edithina tajna i dalje sve ugrožava, čak i nakon što je pomislila da više nema ništa za izgubiti. Dok se Henry uhodava u ulogu supruga, ožiljci nakon Charlijeve smrti sporo zacjeljuju, a Carson će se napokon morati pomiriti s promjenama i pokazati da čak i on može držati korak s vremenom.

SUBOTA, RTL TV, 22.20, KOMEDIJA, Zatvorska posla

Stan (Rob Schneider) se obogatio trgujući nekretninama, no nije baš sve išlo legalno. Uhićen zbog prevare, osuđen je na tri godine zatvora, a njegovi milijuni su zamrznuti. Srećom, sposobni odvjetnik uspio mu je iskamčiti još 6 mjeseci slobode pa Stan, koji se boji da ga budući zatvorski cimeri ne siluju, odluči proći tečaj borilačkih vještina. Kada dođe vrijeme za služenje kazne, Stan je uvjeren u svoje borilačko znanje i čak ima hrabrosti suprotstaviti se vođama bandi te uskoro postane respektabilan član zatvorske zajednice.

SUBOTA, HRT1, 22.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Rat među nevjestama

Dvije najbolje prijateljice postanu suparnice nakon što svadbu ugovore za isti dan. Emma Allen i Olivia Lerner Liv najbolje su prijateljice koje su svoja vjenčanja zajednički isplanirale do zadnje sitnice još kad su prije dvadeset godina prisustvovale jednoj svadbi u hotelu Plaza. Objema je najvažnije da se na istoj toj lokaciji udaju u lipnju. I jedna i druga zaručile su se u dobi od 26 godina i očekuju da će jedna drugoj biti kuma na vjenčanju. Svadbe im organizira najglasovitija njujorška organizatorica vjenčanja Marion St. Claire, ali zbog birokratske pogreške ispadne da će se vjenčati isti dan.

SUBOTA, HRT3, 23.20, TRILER, Dok spavaš

Kućepazitelj Cesar zaljubljen je u jednu od stanarka zgrade, zgodnu Claru. Ne zna kako bi joj prišao, a i vjeruje da su mu šanse male, Cesar počne anonimnim pismima uzrujavati Claru. Ne zaustavi se samo na pismima već iskoristi priliku što posjeduje ključ njezinog stana te joj u kreme ubacuje različite “otrove” od kojih Clara dobiva kožne osipe. No to nije sve, noću dok Clara spava, Cesar je onesvješćuje kloroformom te se zavlači pod njezin krevet.

SUBOTA, NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI TRILER, Jack Ryan: Poziv iz sjene

Kada SAD-u zaprijeti opasnost od globalne mreže terorista, briljantni CIA-in analitičar Jack Ryan (Chris Pine) prisiljen je prihvatiti svoj prvi zadatak na terenu. Međutim, ubrzo mu postane jasno da ne može vjerovati nikome jer svatko ima nešto za izgubiti ako teroristi budu poraženi. Jedino u što je siguran jest da svaki njegov potez sa sobom nosi veliki rizik za sigurnost cijele države. Film je adaptacija bestselera Toma Clancyja.

SUBOTA, HRT1, 00.10, AKCIJSKI KRIMI FILM, Velika pljačka

Film snimljen prema istinitoj priči u čijem su središtu dvojica prijatelja iz djetinjstva, koji opljačkaju tvrtku s oklopnim vozilima, i njujorški policajac koji im je na putu. Nakon što se ne uspije upisati u lokalnu policijsku akademiju, Chris Potamitis zadovolji se poslom zaštitara u tvrtki za prijevoz oklopnim vozilima Empire State. Chris grdno pogriješi kad slabo osiguranje tvrtke spomene najboljem prijatelju Eddieju i uskoro biva uvučen u kompleksan plan pljačke velike količine novca.

NEDJELJA, NOVA TV, 13.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Callie i božićni anđeo

Nakon što je počela raditi u restoranu country kluba, kuharica Callie (Rachel Boston) ponovno se povezuje sa svojim prijateljem iz djetinjstva Davidom (David Alpay), čija bogata obitelj je članica istog kluba. Kada David prijavi Callie u godišnje natjecanje u pravljenju ledenih skulptura bez njezinog znanja, prisiljena je ići u borbu sa svojom šeficom Glorijom (Brenda Strong). Između Callie i Davida su zapaljene iskre dok se kao tim pripremaju za natjecanje. Calliene strasti za kuhanje i oblikovanje leda susreću se s romantikom i božićnim duhom dok radi na stvaranju savršene skulpture.

NEDJELJA, HRT3, 14.00, POVIJESNI SPEKTAKL, Doktor Živago

General Crvene armije Jevgraf Živago (A. Guinness) naiđe 1936. na mladu radnicu za koju misli da je možda kći njegovog polubrata Jurija Živaga (O. Sharif) i njegove velike ljubavi Lare (J. Christie). On joj pripovijeda Jurijev život ne bi li se sjetila nekog detalja i tako potvrdila da je njegova kći. Jurij je još kao dječačić, krajem 19. stoljeća, ostao siroče koje je odgojila bogata moskovska obitelj Aleksandra Gromeka (R. Richardson). Diplomirao je medicinu, a uz studij afirmirao se i kao vrlo darovit pjesnik. Uskoro će se oženiti za lijepu Gromekovu kći Tonju (G. Chaplin). Istodobno u Moskvi prije Prvog svjetskog rata živi i sedamnaestogodišnja Lara s majkom udovicom.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Hotel Imela

Kim Rossi (A. Witt) je perspektivna autorica ljubavnih romana. Međutim, život joj se raspadne nakon što dečko prekine s njome kad uspije naći izdavača za svoj ljubavni roman. Kim zaključi da joj je potrebna promjena pa se prijavi na radionicu kreativnog pisanja u Vermont Innu neposredno prije Božića. No svaka nada da će ondje pronaći mir padne u vodu nakon što je iživcira Zeke (D. Alpay), s kojim surađuje na radionici, a iznenada se pojavi i njezin bivši, Garth.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući 5

Baxterovi se sele iz Kalifornije u Maine. U novom domu desetogodišnji Finn Baxter (Christian Martyn) uživa igrati videoigrice, dok njegova starija sestra Alexis (Jodelle Ferland) ne ispušta telefon iz ruku. Njihov otac Curtis (Doug Murray) i majka Catherine (Ellie Harvie) žele da im se sin druži s vršnjacima pa se Finn sprijatelji sa susjedom Masonom (Peter Dacunha), koji Finna uvjerava da duh gangstera Gravana opsjeda novi dom Baxterovih.

NEDJELJA, VIASAT HISTORY, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Prve civilizacije

Budući da su 99 posto svog vremena ljudi proveli na Zemlji lutajući u potrazi za hranom, zašto su krenuli putem prema civilizaciji? Zašto su stvorili sela, naselja, gradove i države te uspostavili model modernog svijeta? Ova serija identificira četiri temelja civilizacije: gradove, rat, religiju i trgovinu te svaki od njih istražuje u kontekstu raznih lokacija.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika – Uzlet

U dvorcu se održava sjajna zabava s plesom. Pojavljuje se Ana Petrovna, oboljela od velikih boginja. Srećom, nitko drugi nije zaražen, ali Anina je sudbina neizvjesna. Grof Panjin zapada još dublje u kockarski porok. Katarinin mlađi sin dolazi u dvorac, ali je razočara. Pavel i Aleksej postaju prijatelji.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Božić se bliži, blagdansko je raspoloženje sve obuzelo. Ili gotovo sve. Božica je pred bankrotom pa Lili i Sanja ostaju bez božićnice, Žigmund mrzi sve, posebno blagdane, pa uskraćuje Iveku radost ukrašavanja brijačnice. Razočarana Lili još i više poludi kad shvati da je Joža zadnje novce dao za velike količine bakalara koji nitko od njih ne jede, Sanja je tužna što će i ovaj Božić dočekati sama.

NEDJELJA, RTL2, 20.15, EPSKA DRAMA, Egzodus: Bogovi i kraljevi

Mojsije (Christian Bale), cijenjeni član egipatske kraljevske obitelji, zajedno s princem Ramzesom (Joel Edgerto) priprema se napasti vojsku Hetita. Božica rata Sekhmet (Indira Varma) proriče da će jedan od njih dvojice spasiti život drugome i postati vođom, pa tako, prema proročanstvu, u bitci kod Kadeša Mojsije spasi život Ramzesu. Kasnije, Mojsije odlazi u Pitom, svjedočiti groznim uvjetima života Židova u ropstvu te se upoznaje s robom Jišajom (Aaron Paul), Josipovim pretkom. Ubrzo nakon toga Mojsije upoznaje i Nauma (Ben Kingley), koja mu otkriva njegovu pravu lozu i govori mu da je dijete židovskih roditelja te da ga je njegova sestra Mirjam dala kćeri faraona, koja ga je odgojila. Zatečen ovim otkrićem, Mojsije ljutit odlazi.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, DRAMA, Kišni čovjek

Nakon očeve smrti Charlie sazna da mu je otac ostavio samo auto i grm ruža, a 3 milijuna dolara nekom udruženju Cincinnati Trust. Tražeći to udruženje, sazna da ima brata Raymonda koji živi u ustanovi za psihički poremećene osobe, koji je autističan, čita, savršeno pamti, osobito brojeve, ali ne povezuje činjenice. Kako bi se bolje upoznao s bratom kojeg prvi put vidi, a i kako bi se domogao novca, Charlie povede Raymonda sa sobom.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.20, KOMEDIJA, Odmor

Nova generacija Griswolda je tu! Prateći očeve stope i nadajući se o potrebnom obiteljskom povezivanju, odrasli Rusty Griswold iznenađuje svoju suprugu Debbie i njihova dva sina s putovanjem kroz Ameriku i zgodama u zabavnom parku Walley World, koji će uskoro zatvoriti svoja vrata zauvijek.

NEDJELJA, HRT3, 21.35, KOMEDIJA, Ruske lutkice

Pet godina poslije ljeta koje su zajedno proveli u Barceloni, Xavier, Wendy, Martine i Isabelle ponovno se susreću. Film počinje okupljanjem prijatelja iz filma “Španjolski apartman” u Sankt Peterburgu na vjenčanju Wendyna brata Williama. Xavier se počinje prisjećati događaja iz proteklih nekoliko godina.

NEDJELJA, HRT1, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Sedamdesete: Časni mir

Iako je počeo 1960-ih, mnogi od najdramatičnijih i najkontroverznijih događaja rata u Vijetnamu dogodili su se sedamdesetih godina. Upad u Kambodžu, ubojstvo četvero studenata na Sveučilištu Kent State, suđenje za masakr u My Laiju, Pariški mirovni pregovori, objavljivanje dokumenata iz Pentagona, “božićno bombardiranje”, konačni mirovni sporazum sa Sjevernim Vijetnamom i puštanje stotina američkih ratnih zarobljenika – sve se to dogodilo u prvih nekoliko godina ovog desetljeća.

NEDJELJA, RTL TV, 22.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što žene vole

Nick Marshall (Mel Gibson), stručnjak u oglašavanju i šovinist, odrastao je uz majku, zabavljačicu u Las Vegasu, što je očigledno utjecalo na njegovo viđenje žena i svijeta. Danas je Nick sposoban prodati što god želi, a u zavođenju žena je iznimno uspješan. I dok on vjeruje da ga čeka promaknuće, njegov nadređeni, Dan (Alan Alda), obavijesti ga da su uzeli drugu osobu, Darcy McGuire (Helen Hunt), kako bi se firma više približila ženskim klijentima. Tu večer Nick se oklizne i padne u kadu držeći sušilo za kosu u ruci.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.15, AKCIJSKA KOMEDIJA, 21 Jump Street

Policajci Schmidt (Jonah Hill) i Jenko (Channing Tatum) dvojica su neuspješnih policajaca koji, zahvaljujući svojem mladolikom izgledu, dobivaju poseban zadatak: moraju se ubaciti u srednju školu te ondje otkriti tko učenike opskrbljuje opasnom sintetičkom drogom.

NEDJELJA, RTL TV, 00.30, TRILER, Zmijske oči

U Atlantic Cityju, u gradskoj areni korumpirani policajac Ricky Santoro (Nicholas Cage) prati boksački meč između dva teškaša, prvaka Tylera (Stan Shaw) i izazivača Ruiza. Susreće se sa svojim najboljim prijateljem iz djetinjstva, Kevinom Dunneom (Gary Siniseom), oficirom u mornarici, sada u funkciji osiguranja, kao pratnja tajnika obrane Charlesa Kirklanda (Joel Fabiani). Kako prva runda počinje, Dunnovu pažnju odvrati atraktivna crvenokosa žena Serena (Jayne Heitmeyer), koja napušta svoje mjesto, na koje dolazi tajanstvena plavuša u bijeloj haljini od satena.