TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pogledajte filmove Pirati s Kariba: Nepoznate plime, Terminator: Genisys, X-Men: Dani buduće prošlosti, Opasne veze i Udri muški

SUBOTA, HRT3, 13.00, DRAMA, Djevojka zvana Tamiko

Priča o fotografu koji iz Japana želi emigrirati u Sjedinjene Države. Ivan Kalin (L. Harvey) pokušava dobiti vizu i stalno mu je odgađaju, pa odluči poslužiti se šarmom da se za njega povuku veze i pritisne veleposlanstvo. Njegova magnetska privlačnost itekako djeluje na žene, kako na Amerikanku (M. Hyer) u potrazi za uzbuđenjima tako i na japansku plemenitašicu (F. Nuyen).

SUBOTA, HRT1, 15.00, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubav u vinogradu

Molly (E. Vaugier) i Jackson (M. MacCaull) tako su zaljubljeni da je ona radi njega spremna odbiti poslovnu ponudu u Novom Meksiku, a on radi nje spreman otputovati i napustiti svoj posao. U trenutku kad je on prosi, dolazi nepozvan gost, njegova bivša djevojka Vanessa, koja tvrdi da je trudna i da je on otac. Kako su se Molly i Jackson počeli sastajati deset mjeseci ranije – doduše, isprva prijateljski – Molly smatra da ju je Jackson prevario sa svojom bivšom, a on tvrdi da ga je Vanessa pijanoga zavela. Molly odlazi, a Jackson ostaje slomljenog srca. I Mollyno je srce slomljeno, iako ona o tome ne govori. Već dva tjedna kasnije utjehu nalazi u vezi s Gregom (C. Russell), koji je zgodan, odan i površan. A Jackson je u Kaliforniji, radi u vinogradu, ima kuju Molly i prijatelja Romea (E. Perez). Vinograd je velik i lijep, te se pojavljuje zainteresirani kupac, bogataš Randall, koji je spreman platiti koliko god vlasnik traži, čak i dvostruko od vrijednosti vinograda, a Molly, koja radi u agenciji za nekretnine, pokušava otkriti tko je vlasnik vinograda “Slomljeno srce” i nagovoriti ga na prodaju.

SUBOTA, DOMA TV, 19.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Mozak i nadmudrivanje

Ova zanimljiva serija nominirana za nagradu Emmy osmišljena je kao zezancija s najnaprednijim superračunalom. U njoj će svi gledatelji moći otkriti kako mozak obrađuje informacije o temama poput stresa, ovisnosti, natjecanja, hrane, povjerenja i jezika. Interaktivne igre i eksperimenti sa skrivenom kamerom donose smiješne i šokantne rezultate, a gledatelji dobivaju informacija o tome kako mogu poboljšati pamćenje, bolje spavati noću ili zaraditi više, koje mogu primijeniti u svakodnevnom životu.

SUBOTA, RTL TV, 19.50, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Pirati s Kariba: Nepoznate plime

Nakon neuspjelog pokušaja da spasi svog prvog časnika, Joshameea Gibbsa (Kevin McNally), kapetan Jack Sparrow (Johnny Depp) odveden je pred kralja Georgea II. (Richard Griffiths), koji želi da Jack predvodi ekspediciju i pronađe Fontanu mladosti prije španjolskog kralja Ferdinanda i njegove flote. Jackov stari protivnik Hector Barbossa (Geoffrey Rush) predvodi tim, no Jack se ne želi pridružiti te bježi. Jackeov otac, kapetan Teague (Keith Richards), upozorava Jacka na opasnosti koje prijete ako sam krene u pronalazak Fontane, dok Jack, u međuvremenu, dozna da ga netko imitira te okuplja posadu za zadatak. Ta varalica je njegova bivša ljubavnica Angelica (Penélope Cruz), kći zloglasnog pirata Blackbearda (Ian McShane).

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA DRAMA, Napokon Polly

Uvijek oprezan i pravocrtan Reuben Feffer (B. Stiller) nedavno se oženio i već na medenom mjesecu zatekao ženu Lisu (D. Messing) kako ga vara s instruktorom ronjenja (H. Azaria). Slomljen se vratio u New York, povukao u sebe i pokušavao ponovno sastaviti svoj život. Slučajan susret s divljom i nepredvidivom kolegicom (J. Aniston) iz srednje škole, Reubenu je otkrio kako se živi punim plućima.

SUBOTA, HRT2, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Špijuniranje kraljevske obitelji

Kada su Wallis Simpson i njezin suprug, nekadašnji engleski kralj Edvard VIII., stigli u ekskluzivno odmaralište, mislili su da će se odmoriti u potpunoj privatnosti. Dokumentarni film pokazuje da su njihovu hotelsku sobu ozvučili te da su pripadnici tajne službe prisluškivali njihove telefonske razgovore i snimali svaku riječ.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI SF FILM, Terminator: Genisys

Kad vođa otpora protiv strojeva John Connor (Jason Clarke) pošalje narednika Kylea Reesea (Jay Courtney) u 1984. godinu da zaštiti Saru Connor (Emilia Clarke) i spasi budućnost, neočekivani razvoj događaja dovest će do oštećenja protoka vremena. Narednik Reese sada se nalazi u novoj i nepoznatoj verziji prošlosti u kojoj nailazi na neočekivane saveznike poput novog terminatora Zaštitnika (Arnold Schwarzenegger) i opasne nove neprijatelje, a dobiva i novu misiju – resetirati budućnost!

SUBOTA, HRT1, 21.40, KRIMI FILM, Poziv

Jordan Turner (H. Berry) radi na liniji 911 i vrlo je iskusna operativka. Međutim, dogodi joj se pogrešna procjena i ne zna može li s tim teretom nastaviti isti posao. Dok je ona u dilemi, tinejdžericu Casey Welson (A. Breslin) oteo je nepoznat muškarac. Uspjela je nazvati 911, a javila se Jordan koja će učiniti sve da spasi djevojku.

SUBOTA, RTL TV, 22.25, AKCIJSKI TRILER, Brzi i žestoki 3: Tokio drift

Frustrirani mladić iz razdvojene obitelji, Sean Boswell (Lucas Black) želi se potvrditi u svijetu zabranjenih uličnih utrka. Kada ga policija uhiti zbog prekoračenja brzine, nudi mu izbor – može ravno u zatvor ili se preseliti kod svog oca, vojnog službenika, koji je trenutno situiran u Japanu. Iako u početku ima problema priviknuti se na novu kulturu i okružje, Sean se uskoro sprijatelji s ljubiteljem brzine Twinkiejem (Lil Bow Wow), koji ga uvodi u svijet lokalnih utrka.

SUBOTA, HRT3, 23.00, KRIMI DRAMA, Pakleni Gibraltar

U središtu priče su dvojica mladića koji ulaze u svijet krijumčara droge. Istodobno dvojica policijskih agenata, specijaliziranih za raskrinkavanje narkolanaca, vode istragu upravo o mreži kojoj su se mladići priključili.

SUBOTA, NOVA TV, 23.25, AKCIJSKI FILM, Prijestupnik

Život brižnog supruga i oca pretvori se u pravu noćnu moru nakon što ga sud proglasi krivim zato što je slučajno ubio provalnika koji je provalio u njegov dom. Osuđen je na tri godine do doživotnog zatvora i Wade (Dorff) shvaća da je to mjesto na kojem društvene norme nisu zaboravljene. Osim što mora dijeliti ćeliju sa serijskim ubojicom (Kilmer), Wade trpi bijes sadističkoga zatvorskog čuvara (Perrineau). Da bi preživio, morat će postati gadniji od svih… Film je snimljen prema istinitim pričama iz zatvora u Corcoranu. Stephen Dorff doživio je dva potresa mozga tijekom snimanja scena tučnjave.

SUBOTA, HRT1, 23.45, PUSTOLOVNI FILM, Tai-Pan

Film o početku britanske vlasti u Hong Kongu nakon pobjede u opijumskom ratu 1860. i osnivanju kolonije kroz priču o odnosu dvojice bivših kolega s broda, a sada vlasnika suparničkih trgovačkih kompanija. Dirk Struan (B. Brown) i Tyler Brock (J. Stanton) ne štede jedan drugoga u borbi za nadmoć, na poslovnom i privatnom planu…

Scenarij se djelomično oslanja na istoimeni roman Jamesa Clavella proslavljenog naslovima “Shogun” i “Otmjena kuća”.

SUBOTA, RTL TV, 00.15, HOROR, Nepozvani

Nakon tragične i brutalne smrti majke, Anna (Emily Browning) se pokuša ubiti, ali završi u psihijatrijskoj bolnici. I poslije deset mjeseci ona se ne može sjetiti što se zbilo te strašne noći, no bez obzira na sve, psihijatrica je otpusti iz bolnice. Steven (David Strathairn), Annin otac i uspješni pisac, vodi kćer kući gdje ona dozna da joj je bivša njegovateljica majke, Rachel Summers (Elizabeth Banks), sada maćeha. U razgovoru sa sestrom Alex (Arielle Kebbel) shvati da joj otac u bolnicu nije dostavljao pisma niti CD-e koje je Alex slala. Anna postaje opsjednuta duhovima i vjeruje da je Rachel ubila njezinu majku.

NEDJELJA, HRT2, 13.25, KRIMI KOMEDIJA, Nismo mi anđeli

Joseph (H. Bogart), Albert (A. Ray) i Jules (P. Ustinov) pobjegli su iz zatvora baš prije Božića. Svoje privremeno utočište našli su u kolonijalnom gradiću, gdje su trebali prenoćiti i nastaviti dalje, ali ljubazna obitelj Ducotel i njihova trgovina zadržali su ih tamo.

NEDJELJA, HRT3, 15.10, RATNI FILM, Zelene beretke

Tijekom prezentacije organizirane za novinare vojnici odgovaraju brojnim novinarima na pitanja o opravdanosti američke vojne intervencije u Vijetnamu. Među predstavnicima medija koji ne odobravaju rat je i reporter George Beckworth (D. Janssen), koji će prihvatiti izazov pukovnika Mikea Kirbyja (J. Wayne) i pridružiti se njegovim vojnicima ne bi li tako posvjedočio o ratu iz prve ruke. Malo po malo i Kirby počne mijenjati svoja stajališta uvjeravajući se iz dana u dan u okrutnost komunističkih snaga Sjevernog Vijetnama i humanizam američke vojske, koja pokušava lokalno stanovništvo zaštititi od ratnih stradanja.

NEDJELJA, HRT2, 16.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Ludi rimski carevi: Neron

Neron je zasigurno nazloglasniji od četvorice careva kojima se bavi ova serija. U izvorima je opisan kao psihopat koji je zapalio Rim kako bi skladao pjesmu o razorenoj Troji, kao ubojica majke i loš umjetnik. No povijesna analiza pokazuje da Neron nije imao baš nikakve veze s požarom u Rimu, te da je bio iznimno cijenjen kao umjetnik – čak su mu i neprijatelji priznavali punoću glasa i vrhunsko umijeće interpretacije.

NEDJELJA, HRT3, 19.00, VESTERN, Posljednji izazov

Šerif Dan Blaine (G. Ford) nadaleko je poznat kao najbrži revolveraš na Zapadu. U njegov grad dolazi mladi nadobudni revolveraš Lot McGuire (C. Everett) koji ga želi ubiti i tako prisvojiti tu laskavu titulu za sebe. Njih se dvojica prilikom prvog susreta sprijatelje i Blaine osjeća naklonost prema tom mladiću koji ga podsjeća na njega u mladosti. Kad Lot shvati da je njegov novi prijatelj zapravo revolveraš kojeg je došao ubiti, ipak ne odustaje od svoje namjere. Blaineova djevojka, lijepa vlasnica saloona Lisa Denton (A. Dickinson) pokušava na sve načine spriječiti njihov dvoboj.

NEDJELJA, RTL TV, 19.55, AKCIJSKI SF FILM, X-Men: Dani buduće prošlosti

U budućnosti su mutanti i ljudi, koji im pomažu, mete robota koji se nazivaju Sentineli. Oni su gotovo nepobjedivi i imaju, poput Mystique, moć transformacije. Ta moć omogućena im je 1973. kada je Mystique (Jennifer Lawrence) zarobljena pri pokušaju atentata na doktora Bolivera Traska (Peter Dinklage), izumitelja Sentinela. Profesor Xavier (Patrick Stewart, James McAvoy), Wolverine (Hugh Jackman), Magneto (Ian McKellen, Michael Fassbender), Storm (Halle Berry), Kitty Pryde (Ellen Page), Colosus (Daniel Cudmore), Iceman (Shawn Ashmore), Bishop (Omar Sy) Warth, Blink (Bingbing Fan), Sunspot (Adan Canto) kriju se u zabitom dijelu Kine. Xavier timu daje do znanja da im je jedina šansa za preživljavanje u svijetu u kojem su nadjačani povratak u 1973. pa šalje Wolverina da spriječi Mystique u pokušaju ubojstva Traska.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Jane Eyre

Upoznajemo desetogodišnju Jane Eyre koja živi u ujninu domu u Gatesheadu, te patnje u sirotištu Lowood. S 18 godina ona preko oglasa traži namještenje i kao guvernanta odlazi u Thornfield Hall gdje upoznaje karizmatičnoga vlasnika dvorca g. Rochestera.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Marin Držić

Marin Držić, veliki hrvatski komediograf, bio je slikar i tumač dubrovačkog renesansnog društva, ali toliko genijalan da njegova djela jednako oslikavaju i naše suvremeno društvo. Pisao je i izvodio komedije, drame, tragedije, a neka od najpoznatijih djela su Dundo Maroje, Skup, Novela od Stanca, te tragedija Hekuba. U svoju bogatu i neočekivanu biografiju između ostalog može upisati i svjedočanstvo ubojstva, komorništvo austrijskom grofu sa špijunskim ambicijama, te pisanje urotničkih pisama protiv Republike.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, MELODRAMA, Opasne veze

Francuska, u drugoj polovici 18. stoljeća. U godinama prije Francuske revolucije aristokracija živi lagodnim životom čiji su sastavni dio ljubavne spletke i intrige. Cinična markiza od Merteuila (G. Close) zamoli bivšeg ljubavnika i beskrupuloznog zavodnika Valmonta (J. Malkovich) da zavede mladu i nevinu Cecile de Volanges (U. Thurman) te tako spriječi njezinu udaju za čovjeka koji je markizu nedavno ostavio. Vješti Valmont s lakoćom ispuni zadatak, nadajući se povratku u markizin krevet, no za oko mu zapne puno teži plijen: kreposna madame de Tourvel (M. Pfeiffer), udana gospođa koja bi mogla u amoralnom zavodniku čak probuditi i pokoju emociju.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Sin

Mladi Eli 1849. godine mora vjerovati neobičnom savezniku kako bi preživio. Godine 1915. Elijeva prošlost navodi ga na odluku zbog koje će se zakvačiti s Peteom.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, KOMEDIJA, Udri muški

Darnell (Kevin Hart) je obiteljski čovjek koji radi u praonici auta kako bi zaradio dovoljno novca da kupi kuću u boljem kvartu za dobrobit svoje obitelji. James (Will Ferrell) je investicijski bankar krivo optužen za utaju i osuđen na kaznu zatvora od deset godina u San Quentinu. Znajući da neće preživjeti ni deset minuta u zatvoru James se za pomoć obraća Darnellu koji nikada nije dobio ni kaznu za parking.

NEDJELJA, DOMA TV, 21.50, DRAMA, Tamna plima

Nekoć je bila zvana “šaptačica morskim psima”, ali Kate (Halle Berry) sada proganja sjećanje na napad i ne može se vratiti u vodu. Kako se računi gomilaju, a banka se sprema zaplijeniti Katein brod, Katein bivši dečko Jeff (Olivier Martinez) ponudi joj unosnu priliku: da odvede bogatog biznismena u potrazi za uzbuđenjima na opasno ronjenje sa psinama… izvan kaveza. Boreći se s vlastitim sumnjama i strahom, Kate prihvati ponudu i krene prema najopasnijem hranilištu morskih pasa na svijetu: Shark Alleyju.

NEDJELJA, RTL TV, 22.20, KRIMI DRAMA, Colombiana

Bogota, Kolumbija 1992. Fabio Restrepo (Jesse Borrego) posjeduje važne informacije o mafijaškom bossu Donu Luisu Sandovalu (Beto Benites), koji se pribojava da će ga Fabio pokušati ubiti pa, da bi ga preduhitrio, šalje svojeg čovjeka Marca (Jordi Mollà) da ga se riješi. Tajne o mafijašu Fabio otkriva svojoj 9-godišnjoj kćeri Cataleyi (Zoe Saldana) te joj govori da u slučaju opasnosti pobjegne ujaku Emiliju u Chicago. Nakon obračuna u kojem poginu Fabio i njegova supruga, Cateleya je u bijegu, a informacije koje joj je povjerio otac posluže joj da dobije američko državljanstvo te ona uđe u SAD.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.30, KOMEDIJA, Čarobni Mike

Mike (Channing Tatum) je tridesetogodišnji striper s Floride poznatiji kao Magic Mike. Žene su lude za njim. Mike je glavna atrakcija grupe stripera Kings of Tampa. Pod svoje okrilje Mike uzima mlađahnog Adama (Alex Pettyfer) te ga nastoji polako uvesti u posao. Adama upopznaje sa svijetom stripera, neprestanom ludom zabavom, komadima i lakom zaradom. Adamu se to čini kao najbrži put do lake love, no je li ipak sve tako jednostavno kako se čini?