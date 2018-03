TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pogledajte filmove Larry Crowne, 13 sati: Tajni vojnici Benghazija, Priče za laku noć i Asovi s Aljaske

SUBOTA, NOVA TV, 12.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Don Juan DeMarco

Dr. Jack Mickler je psihijatar kojeg samo 10 dana dijele od mirovine. Tjedan dana prije umirovljenja susreće mladića koji pokušava počiniti samoubojstvo. Na prvi pogled mu se taj slučaj učinio kao i svaki drugi, no ovaj mladić je po nečemu drugačiji. On, naime, tvrdi da je Don Juan, španjolski plemić svjetski poznat kao veliki zavodnik.

SUBOTA, NOVA TV, 14.00, ROMANTIČNA DRAMA, Zabranjeni ples

Nisa (Laura Harring), predivna princeza iz Brazila, odlučna je u namjeri da svoje selo i brazilske prašume zaštiti od multinacionalne kompanije koja ih želi uništiti. Kad sa svojim šamanom Joaom (Sid Haig) otputuje u Los Angeles, pošalju je u sjedište tvrtke Petramco Corp kao ambasadoricu dobre volje. No unajmljeni revolveraš pobrine se za to da ona ni ne dođe do direktora. Prisiljena postati kućnom pomoćnicom u jednoj vili na Beverly Hillsu, upozna Jasona (Jeff James), zgodnog sina svojih poslodavaca te se njih dvoje zaljube, dok Nisa podučava Jasona erotičnom plesu lambadi. Njih su dvoje uvjereni da će uspjeti spriječiti uništenje prašuma ako se prijave na plesno natjecanje koje će se prikazivati na državnoj televiziji i otplešu lambadu. No bivša Jasonova djevojka (Barbra Brighton) ima drukčije planove.

SUBOTA, HRT3, 14.15, PSIHOLOŠKI TRILER, Rebecca

Lijepa djevojka (J. Fontaine) doputovala je u Monte Carlo s nezahvalnim zadatkom zabavljanja čangrizave starije gospođe. Na sreću, vrlo brzo upozna Maxima de Wintera (L. Olivier), markantnog muškarca, odnedavna udovca, čija je supruga Rebecca poginula u brodskoj nesreći. Zanemarivši gospođu, djevojka boravak u Monte Carlu provede družeći se s Maximom, a kad dođe vrijeme odlaska, on ju iznenada zaprosi. Zaljubljena djevojka oduševljeno pristane, te mladi bračni par pođe živjeti u Manderley, Maximovo prekrasno imanje. Nedugo nakon useljenja Maxim se povlači u sebe, a djevojka se počne pribojavati da duh pokojne Rebecce nikada nije napustio Manderley jer su svi ukućani i dalje njome očarani. Osjećaje nepripadanja i paranoje potpiruje joj pakosna domaćica gđa Danvers (J. Anderson) koja nikada nije prežalila smrt svoje gospodarice. Izgubivši potporu Maxima koji je sve češće odsutan, djevojka se prepusti crnim mislima, a prekrasna se vila u njezinim očima pretvori u četiri sablasna zida.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Aladdin

U Agrabahu, vezir Jafar (Božidar Smiljanić) i njegova papiga Lago traže svjetiljku koja ispunjava želje onome koji je protrlja. Ona se nalazi u Špilji čuda, no u špilju može ući samo čovjek koji ima dušu poput čistog dijamanta. U međuvremenu, u gradu Aladin (Dušan Bućan) bježi od sultanove straže jer je ukrao kruh. Nešto kasnije, Aladin ugleda princa kako ulazi u palaču kako bi zaprosio princezu Jasminu (Zrinka Cvitešić), koja se odbija udati za njega i govori ocu da želi poći za čovjeka kojeg voli. Aladin i njegov majmun Abu vrate se u napuštenu zgradu, koja im je dom, te Aladin obeća Abuu da će jednog dana živjeti u palači. Idućeg dana Jasmina se iskrada iz palače kako bi doživjela život običnog puka. Na tržnici Aladin spasi Jasminu te se ubrzo zaljubi u nju. U međuvremenu, Jafar otkrije kako je Aladin prava osoba koja može ući u špilju i domoći se svjetiljke te naredi stražarima da ga uhite.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Larry Crowne

Sredovječni Larry Crowne (T. Hanks) ostao je bez posla i odlučio je vratiti se u školske klupe. A tamo je upoznao učiteljicu Mercedes (J. Roberts) i zaljubio se.

SUBOTA, RTL TV, 21.45, FANTASTIČNI OBITELJSKI FILM, Priče za laku noć

Domara Skeetera Bronsona (Adam Sandler) iznenadi otkriće da se priče za laku noć koje priča svojim nećacima na neki neobjašnjivi način obistinjuju. Skeeter se ponada da može iskoristiti ovaj fenomen u svoju korist, ali neočekivani dječji „doprinosi“ okreću priče naopako.

SUBOTA, HRT3, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Žena na kraju svijeta: Zapadna Papua – žena poglavice

Na Papui živi tristo različitih plemena. Dani je jedno od njih. Prije stotinu godina svijet nije znao da postoje. Postali su poznati kao kanibali i okrutni ratnici. Martynino putovanje na Papuu trajalo je dva dana. A sve samo da bi upoznala Namereke, drugu ženu plemenskog poglavice, i saznala nešto o narodu koji daje supruge u zamjenu za svinje i školjke. Je li moguće da muškarac izgubi snagu ako živi pod istim krovom sa ženom? I zašto većini žena iz plemena Dani odrežu prste?

SUBOTA, HRT1, 22.20, BIOGRAFSKA PUSTOLOVNA DRAMA, Aleksandar Veliki

Grčki general Ptolomej (A. Hopkins) svojim učenicima odluči ispripovjedati priču o slavnom Aleksandru Velikom. Legendarni makedonski kralj, vojskovođa i osvajač sin je odvažnog kralja Filipa Drugog (V. Kilmer) i prelijepe epirske princeze Olimpijade (A. Jolie). Oni su dječaku osigurali najbolje obrazovanje pod paskom slavnog atenskog filozofa Aristotela (C. Plummer), koji je Aleksandru usadio sklonost prema glazbi i poeziji, te u njemu razvio osjećaje hrabrosti i časti. S godinama mladi Aleksandar (C. Farrell) intimnog prijatelja i saveznika stječe u senzibilnom Hefaestionu (J. Leto), a nakon očeve pogibije kao 20-godišnjak preuzima vlast nad zemljom koja se nalazi gotovo u rasulu. Odlučno pokrenuvši vojsku i ugasivši nekoliko pobuna, Aleksandar Makedonski s vremenom postaje zagovornikom bratstva različitih naroda i sjedinjenja kultura Istoka i Zapada. Oženivši se s privlačnom Roxanom (R. Dawson), uskoro s vojskom od 30.000 pješaka i 5.000 konjanika kreće u rat protiv deset puta većeg Perzijskog Carstva.

SUBOTA, NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Sudar Titana

Rođen kao bog, ali odgojen kao čovjek, Perzej (Sam Worthington) je nemoćan spasiti svoju obitelj od Hada (Ralph Fiennes), osvetoljubivog boga podzemlja. Kako više nema što za izgubiti, Perseus dobrovoljno postaje vođa opasne misije protiv Hada prije nego što on pokuša preuzeti vlast od Zeusa (Liam Neeson) i doslovno otvori pakao na Zemlji. Uz smionu grupuratnika, Perzej kreće na opasno putovanje duboko u zabranjene svjetove.

SUBOTA, HRT3, 23.20, DOKUMENTARNI FILM, Švedska teorija ljubavi

Za mnoge diljem svijeta nordijski društveni model idealna je organizacija ljudskog društva, vrhunac povijesti civilizacije i sjajan primjer za sve ostale zemlje. Ili možda nije? Talijansko-švedski redatelj, scenarist i producent Erik Gandini s ljubavlju, ali kritički, istražuje taj kutak svijeta i pronalazi recept za dobar nordijski život u manifestu švedske političke elite iz 1970-ih godina. Ondje se kaže da je sreća život proveden u slobodi od drugih. Tako je bilo i ostalo do dan-danas. No moramo postaviti pitanje jesu li nas individualizam i neovisnost izolirali od drugih. Je li prava cijena sreće usamljeni život?

NEDJELJA, NOVA TV, 11.00, ROMANTIČNA DRAMA, Djevojka u nevolji

Poduzetna mlada žena ‘pliva’ poslovnim vodama Beverly Hillsa sa željom da osvoji najzgodnijeg producenta u gradu, potpuno nesvjesna da će se uvaliti u probleme ‘preko glave’.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, KOMEDIJA, Nema mjesta za mladoženju

Vlasnik vinograda, a sada vojnik, Alvah Morrell (T. Curtis), i njegova djevojka Lee Kingshead (P. Laurie) pobjegnu u Las Vegas i vjenčaju se prije nego se on mora vratiti na dužnost u vojsku. Ali nikako da realiziraju medeni mjesec. Sve je počelo s njegovim vodenim kozicama pa se Lee morala maknuti od njega.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Nikad poslano pismo

Henry (C. Harris) je zaljubljen u svoju najbolju prijateljicu Claire (H. Webb). Ona i ne sluti što on osjeća. Kad se napokon odlučio napisati joj pismo i predati joj ga, shvati da ona ima dečka i odustane. U međuvremenu, Henry se odselio i odrastao, sve se u njegovome životu promijenilo osim ljubavi prema Claire. Claire se nikamo nije odselila. Još živi u roditeljskoj kući iako je njezin dečko Rich (J. Chase) nagovara da je proda i da se presele u grad. Henry u rodni gradić stiže s prijateljem Tomom (D. T. Jenkins), koji također ima neprežaljenu simpatiju Lily (C. Wilson). No, Lily voli romantiku, a Tom je od toga operiran, pa kad pronađe Henryjevo nikad poslano pismo, nauči ga napamet, izrecitira Lily kao svoje riječi i ona je fascinirana. Time je otkrivena i Henryjeva tajna. Henry nikako ne želi da Claire dozna njegove osjećaje jer je uvjeren da ona nikad ništa slično prema njemu ne bi mogla osjećati. Da stvar bude gora, Tom izgubi pismo, a nađe ga nitko drugi nego Rich.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Doktor Thorne

Dan je izbora i, premda Sir Roger Scatcherd osvaja povjerenje birača, pozli mu prilikom govora. Doktor Thorne daje sve od sebe da ublaži bol mrzovoljnom starcu, no sluti da mu se bliži kraj. Ubrzo dođe Scatcherdov sin Louis i Mary ga smjesta privuče. Doktor Thorne se zgrozi kad sazna da se Louis udvara Mary.

Gđica Dunstable potiče Franka da sluša svoje srce i ostane vjeran Mary unatoč sve većem pritisku obitelji.

NEDJELJA, HRT2, 20.25, VESTERN, Taggart

Novopridošle doseljenike napadnu vlasnik ranča Ben Blazer (E. Meyer) i njegovi ljudi. Kent Taggart (T. Young) vidi kako Blazerov sin ubija njegove roditelje. Nakon što ga slijedi do skrovišta bande, Taggart ga ubije pred Blazerovim očima. Dok umire nakon što se sam ranio, Blazer ucjenjuje Taggartovu glavu na 5.000 dolara. Taggart nema izbora do bježati prema neprijateljskom teritoriju Apača, a za njim kreću okrutni ubojica Jay Jason (D. Duryea) i njegova banda zlikovaca.

NEDJELJA, HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Mistika uspjeha: Anton Tus

Hrvatski general Anton Tus 1991. godine pokazao je osobnu hrabrost prebjegavši iz JNA na hrvatsku stranu. U najtežim danima obrane Hrvatske general Tus je bio jedan od najistaknutijih zapovjednika naše vojske. Njegova osobnost vezana je uz njegov poziv pilota, što ga prati do danas.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Asovi s Aljaske

Gradić Mystery na Aljasci ni po čemu nije poseban. Dovoljno je malen da u njemu svatko zna svakoga, a duge snježne zime ne nude nikakva uzbuđenja osim jednog: hokeja. Za hokejom luduju doslovce svi, od gradonačelnika Pitchera (C. Meaney) do suca Burnsa (B. Reynolds). Svake se subote organiziraju utakmice koje su pravi događaji za uspavano mjesto. Mjesne hokejaše uvježbava šerif i bivši sportaš John Biebe (R. Crowe). Stoga u Mysteryju kao bomba odjekne članak u magazinu Sports Ilustrated o ljubiteljima hokeja čiji je autor bivši mještanin Charles Danner (H. Azaria). Njegova je zamisao da momčad Mysteryja odigra prijateljski susret sa slavnim hokejaškim klubom New York Rangers što u gradić unese veliku živost, ali i niz međusobnih prepucavanja.

NEDJELJA, DISCOVERY CHANNEL, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Zlatna groznica: Brzaci

Duboko u srcu aljaške divljine krije se zlato, ali pronaći ga mogu samo oni koji su dovoljno odvažni da se prihvate tog opasnog i prljavog posla. U ovoj seriji miljenici publike, Dakota Fred i Dustin Hurt, izlaze iz okvira uobičajene potrage za zlatom, prihvaćaju se još opasnije, no potencijalno i još unosnije vrste rudarstva. Kopat će ispod ledenih riječnih brzaka i doslovno riskirati svoje živote u borbi s hladnoćom i ledenim bujicama. Kako bi uopće sastavili tim neustrašivih ronilaca, planinara i operatera strojevima, prvo moraju pridobiti investitora Todda Hoffmana da podrži njihov projekt potrage za zlatom tamo gdje ga se nitko nikada nije usudio tražiti. Oni prate izvor zlata u rijeci koja vodi u planine i napuštene rudarske postaje, a morat će zaroniti u riječne brzace i opasne riječne bazene, koji su do nedavno bili nedostupni. Kako bi došli do mjesta iskapanja tragači za zlatom svakog dana pomoću ziplinea prelaze iznad 122 metra visokog kanjona, i to zajedno s opremom. Da stvar bude bolja, njihov je kamp duboko u zemlji medvjeda, a prošle godine dok su rudarili grizliji su ga potpuno uništili. Potraga za zlatom težak je posao i nikad se ne zna tko će u njemu biti uspješan, a još kada u ekipi imate i početnike, pitanje je isplati li se uopće izlagati takvoj opasnosti.

NEDJELJA, HRT1, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Priča o Bogu s Morganom Freemanom: Dokaz o postojanju Boga

Mnogi vjeruju u Boga, ali postoji li dokaz Božje prisutnosti? Morgan Freeman ide u potragu za odgovorom. Putuje u New York gdje se susreće sa Sujom Johnom koji je preživio rušenje WTC-a 11. rujna i našao dokaz postojanja Boga usred razaranja. U Addis Abebi na svečanosti Meskel proricanje podižu na novu razinu. Paljenje goleme lomače predviđa budućnost etiopskog naroda u sljedećoj godini. Put nas vodi u pustinju Namib gdje gledamo obred iscjeljenja plemena San. Morgan se sastaje i s Tulkuom Lobsangom, majstorom meditacije tummo, koji dokazuje da je božanska moć u nama na ekstremno niskim temperaturama samo u majici kratkih rukava. Fizičar Ard Louis objašnjava da znanost otkriva složenost prirode, što znači da Bog zasigurno postoji.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.35, AKCIJSKA DRAMA, 13 sati: Tajni vojnici Benghazija

Film snimljen po istinitoj priči o terorističkom napadu na američki konzulat u Libiji, koji se dogodio 11. rujna 2012. – točno 11 godina nakon strašnog terorističkog napada na World Trade Center, pri kojemu je život izgubilo šestero sigurnosnih službenika, uključujući američkog ambasadora Cristophera Stevensa. Što se zapravo dogodilo u 13 sati tog šokantnog napada? Što se dogodilo sa šest muškaraca koji su djelovali potpuno nesebično i hrabro, riskirajući svoje živote kako bi spriječili još veću tragediju? Odgovore će otkriti ovaj film koji govori o hrabrosti i požrtvovnosti.

NEDJELJA, RTL TV, 22.25, AKCIJSKI FILM, Ninja 2

Život američkog borca Caseya Bowmana (Scott Adkins) uništen je kada njegovu trudnu suprugu Namiko (Mika Hijii) napadnu i okrutno ubiju pljačkaši dok je kod kuće njega čekala da se vrati iz trgovine. Na dan sprovoda Nakabara (Kane Kosugi) ponudi Bowmanu svoju kuću na Tajlandu, da u njoj pronađe toliko potreban mir. No Bowamn odbija, odlučan pronaći krvnike svoje obitelji. Jednom, kada je završio što je namjeravao – pronašao ubojice i likvidirao ih, Bowman ipak odlazi u Bakgkok, no ni tamo ne nalazi spokoj. Ubojstvo počinjeno na način kojim je ubijena njegova supruga Namiko, opet se dogodi. Ovog puta žrtva je njegov sparing partner Lucas (Jawed El Berni).

NEDJELJA, HRT3, 23.05, DOKUMENTARNI FILM, Gospodin Gaga

Ohad Naharin, umjetnički redatelj plesne skupine Batsheva, smatra se jednim od najistaknutijih koreografa na svijetu. Ovaj ga dokumentarni film prikazuje tijekom jedne od prekretnica u njegovom osobnom životu te gledateljima predstavlja čovjeka iznimnog umjetničkog integriteta i vizije. Film je sniman tijekom razdoblja od osam godina, a redatelj Tomer Heymann kombinira neformalne snimke proba sa snimkama dosad neviđenih plesnih sekvenci koje ostavljaju bez daha. Ovo je priča o umjetničkom geniju koji je redefinirao izričaj modernog plesa.

NEDJELJA, HRT1, 23.10, TRILER, Odjevena da ubije

U mozaiku zločina pojavljuju se privlačna call-girl, tajanstveni ubojica, odjeven u tamni kišni ogrtač s tamnim naočalama na licu, te pomodni psihijatar kojemu je nezadovoljna žena povjeravala svoja maštanja. No, call-girl je vidjela ubojicu i to njezin život dovodi u opasnost.

NEDJELJA, NOVA TV, 00.15, AKCIJSKI TRILER, Na liniji

Kada saznaju da im je kći oteta, operaterka u pozivnim centru za veterane napada na Blizance Pamela (Mischa Barton) i njezin otuđeni suprug, policajac Jeremy (Luke Goss) nemaju drugoga izbora nego slijediti otmičareva pravila: svim policijskim i vatrogasnim jedinicama moraju javiti da se rasprše po različitim lokacijama u gradu gdje će ih dočekati kaos. Ne znaju tko stoji iza otmice ni zašto, no svjesni su da će, ako ne izvrše zadatak, biti proglašeni odgovornima za najveći zločin u povijesti grada. Sada su prisiljeni napraviti odabir svojih života – hoće li spasiti svoj grad ili svoju kći.