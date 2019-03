TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pogledajte filmove Gospodin Schmidt, Ledeno doba 2: Zatopljenje, Invazija svijeta: Bitka LA i Sezona lova

SUBOTA, VIASAT EXPLORE, 19.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Londonski supertunel

Pratimo deset tisuća muškaraca i žena zaduženih za izgradnju ‘Elizabeth’, nove linije podzemne željeznice, nekad poznate kao Crossrail, ispod prometnih ulica središnjeg Londona.

SUBOTA, RTL TV, 19.40, ANIMIRANI FILM, Ledeno doba 2: Zatopljenje

Kada dolini u kojoj žive zaprijeti otapanje leda koji je okružuje, mamut Manny, ljenivac Sid i sabljasti tigar Diego počinju savjetovati ostale životinje da potraže novo skrovište, prije negoli isteknu tri dana tijekom kojih bi se voda mogla probiti u njihov dom. Bježeći, trojac susreće žensku mamuticu Ellie, koja je uvjerena kako je zapravo oposum, poput njene zaigrane braće. U međuvremenu, vjeverica Scrat i dalje svoj lješnjak pokušava sačuvati i usred najčudnijih okolnosti.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, DRAMA, Forrest Gump

Godine 1982. Forrest Gump (Tom Hanks), čovjek ispod prosječne inteligencije, priča svoju životnu priču ljudima koji čekaju autobus. Djetinjstvo i mladost proveo je s majkom (Sally Field) u malom mjestu u Alabami, gdje je slučajno susreo čak i Elvisa Preselyja. Na fakultetu, kao poznati igrač ragbija susreće predsjednika Kennedyja, što je prvi od njegova tri susreta s američkim predsjednicima. Slijedi sudjelovanje u ratu u Vijetnamu, gdje dobiva medalju za hrabrost.

SUBOTA, RTL2, 20.00, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Rambo

John J. Rambo (Sylvester Stallone), bivši je član specijalne postrojbe američke vojske. John se je borio u Vijetnamu i za svoje zasluge dobio medalju časti. No strahote koje je proživio u Vijetnamu još ga progone. John dolazi u gradić Hope, u posjet ratnom prijatelju, no šerif (Brian Dennehy) ga vrijeđa i daje mu do znanja da čovjek njegova kova nije poželjan u gradu. Šerif ga isprovocira pa John reagira na uvrede, nakon čega završi u zatvoru. No uskoro uspije pobjeći iz zatočeništva te bježi u šumu, a predstavnici zakona ga slijede.

SUBOTA, HRT2, 20.05, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Legenda o Herkulu

Film o najvećem i najsnažnijem junaku iz grčke mitologije, Herkulu (Heraklu). Njegovu majku kraljicu Alkmenu pohodio je Zeus i tako se rodio polubog Herkul. Djetinjstvo i mladost proveo je u sjeni starijega brata kojega je favorizirao kralj Amfitrion, njihov otac. Čak je i djevojku u koju se zaljubio Herkul kralj odlučio dati za ženu starijem sinu, a Herkula je poslao u rat u kojem je trebao poginuti.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SHOW, Zvijezde pjevaju

Nakon vrlo uzbudljivog početka nove sezone, slijedi prva emisija u kojoj će nas jedan par napustiti! U večerašnjoj emisiji parovi se natječu u žanrovima swing i soul, te ćemo zajedno sa žirijem moći odlučiti koja vrsta glazbe kojem paru bolje leži. Na kraju emisije, zbrajanjem ocjena žirija i poziva i poruka gledatelja, par s najmanjim brojem bodova napušta show.

SUBOTA, RTL TV, 21.20, OBITELJSKA KOMEDIJA, Plan igre

Joe Kingman (Dwayne Johnson) je velika ragbi zvijezda, njegov klub igra odlično i na sigurnom je putu za finale, a Joeu ne manjka ni novca ni žena. Iako zagriženi neženja, prije dosta godina Joe je bio u braku koji nije dobro završio i danas je samo blijedo sjećanje. No kada sportaš dozna da iz bračne veze ima sedmogodišnju kći Peyton (Madison Pettis), njegov život se preko noći počne mijenjati.

SUBOTA, HRT3, 21.35, DRAMA, Tony Manero

Početak je osamdesetih, Santiago, Čile. Raul Peralta očaran je filmom “Groznica subotnje večeri” i glavnim likom Tonyjem Manerom kojeg u filmu tumači John Travolta. Redovito gleda film u malom kvartovskom kinu i proučava detalje. Plesne je pokrete savladao do detalja, hod i svakodnevne kretnje također, a s grupom plesača amatera razvija show prema priči i koreografiji iz filma. Raul je čovjek čiji entuzijazam i snovi o slavi bude simpatiju no u realnosti je čovjek vrijedan prezira koji se ne libi ni ubiti, ni ukrasti.

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKI SF FILM, Invazija svijeta: Bitka LA

Gradovi diljem svijeta napadnuti su meteorima koji uspore čim uđu u Zemljinu atmosferu. Vanzemaljci iznenada napadnu Zemlju i spuste se na obalu u Los Angelesu, gdje ubijaju svakoga tko im se nađe na putu, a vojska je pozvana upomoć kako bi pokušala spriječiti katastrofu. Marinac Nantz (Aaron Eckhart) dobije premještaj u novi vod na čelu s poručnikom Martinezom (Ramon Rodriguez). Vod je poslan u misiju spašavanja civila koju su zatočeni u policijskoj postaji unutar teritorija okupiranog vanzemaljcima. Međutim, imaju samo tri sata da dovrše misiju i izvuku se odande prije nego što Ratno zrakoplovstvo bombardira taj dio grada.

SUBOTA, HRT1, 21.50, DRAMA, Gospodin Schmidt

Warren Schmidt (J. Nicholson) u 66. godini primoran je otići u mirovinu i iznenada se suočava s tim da se njegov život svodi samo na kuću, suprugu Helen (J. Squibb) koja mu ide na živce i kćerino vjenčanje koje ne odobrava. Tako da potaknut televizijskom reklamom počne financirati život i školovanje tanzanijskog dječačića Ndugua. No, kada Helen iznenada umre, Warren shvaća koliko mu je značila i kakvu je prazninu ostavila iza sebe.

SUBOTA, HRT2, 22.30, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Biskupa Heahmunda (Jonathan Rhys Meyers) izjeda grižnja savjesti dok se nastoji oduprijeti svojim strastima. Vikinzi se sukobe sa Sasima na bojištu, a jedan od glavnih likova izgubljen je u metežu bitke.

SUBOTA, NOVA TV, 23.50, AKCIJSKA DRAMA, Borba za život

Na obiteljskom putu u afričkoj pustinji, član znanstvene ekspedicije se izgubi i biva brutalno ubijen od strane trgovaca oružjem. Njegova djevojka kreće na ultimativni put gdje pokušava razotkriti ubojice i zaštiti svoju kćer tinejdžericu.

SUBOTA, HRT1, 00.25, KRIMI DRAMA, Lice s ožiljkom

U svibnju 1980. godine Fidel Castro dopustio je da 125.000 Kubanaca emigrira u Ameriku. Među njima su većinom bili njegovi politički protivnici, ali i oko 25.000 običnih kriminalaca kojih se želio riješiti. Tako su u Miami na Floridi stigli i sitni kriminalac Tony Montana (A. Pacino), koji je imao ožiljak na licu, i njegov prijatelj Manny Ray (S. Bauer). Tony je spreman na sve kako bi postao bogat i moćan. Kriminalac (O. F.Murray) Abraham, koji radi za velikog gangsterskog “bossa” Franka Lopeza (R. Loggia), pošalje Tonyja i Mannyja da kupe veću pošiljku kokaina od nekih Kolumbijaca.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Upoznajući g. Darcyja

Elizabeth Scott (C. Busby) je odlična nastavnica, no kako radi u privatnoj srednjoj školi o njezinoj sudbini odlučuju bogati roditelji a ne kvaliteta njezina rada. Jedan od njih, David Markham, potrudi se da Elizabet bude suspendirana zato što nije dala prolaznu ocjenu njegovom sinu, a potom je, kako bi stvar bila uvjerljivija, optuži da je tražila mito. Iako ravnatelj zna da je Elizabeth nevina, mora joj dati otkaz, jer tako zahtijeva predsjednica Upravnog odbora, koja je slučajno Markhamova supruga. Stoga Elizabet odlazi na neko vrijeme u New York, posjetiti Gabrielle (E. McLaughlin), staru prijateljicu svoje majke, kako bi joj pomogla pripremiti pse za natjecanje. Na natjecanju Elizabeth upozna zgodnog i strogog suca Donovana Darcyaja (R. Paevey), kojega će ubuduće često viđati, jer je Gabriellin susjed. I dok Gabrielle i Elizabethina sestra Jenna (T. Gillis) vide da se Donovanu sviđa Elizabeth, ona to ne primjećuje, nego se neprekidno s njim prepire.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Seminola

Florida, 1835. godine. Poručnik Lance Caldwell izveden je pred vojni sud i optužen za ubojstvo i izdaju. Caldwell priča o tome što se dogodilo. Kad je završio West Point, vratio se na rodnu Floridu gdje je upravo počeo sukob između bijelih doseljenika i Seminola predvođenih poglavicom Osceolom. Caldwell i poglavica su prijatelji iz mladosti, a tu je i mladenačka poručnikova ljubav Revere, koja se u međuvremenu zaljubila u Osceolu.

NEDJELJA, HRT1, 17.20, KRIMI FILM, Mala ubojstva Agathe Christie: Karte na stol

“Eden cabaret” prolazi strašnu fazu: jedna od konobarica divljački je ubijena, a vlasnika su oteli misteriozni neznanci. Avril iskorištava neočekivanu priliku da ispuni svoj san i zapjeva na pozornici. Za to vrijeme, Laurence pobjesni kad služba za unutarnju kontrolu posumnja da je korumpiran i od njega zatraži da se povuče sa slučaja. Odanost Alice Avril najboljem neprijatelju nađe se na velikoj kušnji.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, AKCIJSKI TRILER, Batman: Početak

Osmogodišnji Bruce Wayne je pao u jamu na imanju svojih bogatih roditelja gdje su ga napali rojevi šišmiša. Od tada ga progoni strah od šišmiša, a doživi i veliku tragediju kada pljačkaš pred njim ubije njegovu majku i oca, najbogatijeg čovjeka u Gotham Cityju. Kad odraste, Bruce (Christian Bale) pokuša ubiti toga pljačkaša, ali ne uspije. Stoga odluči upoznati svijet kriminala i kriminalce, a nevolje koje doživljava u svjetskom podzemlju dovedu ga u jedan azijski zatvor, odakle ga izbavi tajanstveni Henri Ducard (Liam Neeson), savjetujući ga da ode u snježne planine mističnom učitelju Ra’s Al Ghul (Ken Watanabe).

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Sezona lova

Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini američke trupe svjedoče stravičnom pokolju nakon čega odluče kazniti srpske snage odgovorne za ratni zločin. Danas u Beogradu, bivši vođa srpske vojne postrojbe Škorpiona, Emil Kovač (John Travolta), koji je preživio američku odmazdu, susreće se s američkim obavještajcem kako bi dobio dosje američkog veterana i pukovnika NATO-a, Benjamina Forda (Robert De Niro). Ford danas mirno živi u kolibi u Apalačkom gorju kako bi zaboravio užase rata koje je doživio.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Sam i Drake provociraju Trenwith, a George dobiva prednost zbog Rossove tvrdoglavosti. U međuvremenu Dwight nestane u velikoj pomorskoj bitki.

NEDJELJA, RTL2, 20.15, EROTSKI TRILER, Sirove strasti

Slučaj brutalno ubijene rock-zvijezde, Johnnyja Boza (Bill Cable) dodijeljen je detektivu Nicku Curranu (Michael Douglas) iz policijskog odjela u San Franciscu. Dok vodi istragu, upoznaje Catherine Tramell (Sharon Stone), spisateljicu krimića i Nickovu djevojku. Osim što je nevjerojatno privlačna žena, Catherine je vrlo inteligentna i velika manipulatorica te, iako je Nick poprilično siguran da je ona ubila Boza, ne može pronaći dokaze. Kad mu i kolega bude ubijen, Nick je gotovo siguran da i iza tog zločina stoji Catherine, ali se ipak upušta u opasne seksualne igre s njom pokušavajući je nadmudriti u igri mačke i miša.

NEDJELJA, HRT2, 21.05, TRILER DRAMA, Opasno more

Bračni par, John (S. Neill) i Rae (N. Kidman), plovi Pacifikom i pokušava se oporaviti od smrti svog sina. Prošlo je mjesec dan na moru kadli ugledaju oštećeni jedrenjak. Jedini preživjeli član posade je Hugie (B. Zane) koji im ispriča što se dogodilo. Johnu se to ne čini baš uvjerljivo pa odluči istražiti okolnosti nesreće i odlazi na jedrenjak gdje zatekne užasan prizor. Međutim, kad se pokuša vratiti na svoju jahtu, shvati da se ona udaljava od njega. Hugie je oteo jahtu na kojoj je Rae.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.30, KOMEDIJA, Mamurluk

Kada se četvorica prijatelja za vikend nađu u Las Vegasu da proslave ludu momačku večer, misle da su se dobro proveli. No jako se teško sjetiti jer oni pate od strašnih posljedica druženja s curama, partijanja i ispijanja alkohola. Zatim shvate da su nekako izgubili mladoženju! Sada se moraju prisjetiti što su radili za vikend da bi našli svog prijatelja i odveli mladoženju na vjenčanje, čak i ako pate od ubojitog mamurluka!

NEDJELJA, HRT1, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Osamdesete: Pohlepa je dobra

Nakon ekonomskih teškoća sedamdesetih godina, razdoblje neumjerenosti možda je bilo neizbježno. Bogatstvo i materijalizam zauzeli su dominantno mjesto u američkoj kulturi i politici. Bilo je to desetljeće visokorizičnih obveznica, sanacija i sve veće korupcije na Wall Streetu. Tom Wolfe pisao je o “gospodarima svemira”, a poslovnjaci Michael Milken, Ivan Boesky i Charles Keating punili su naslovnice nakon što su razotkrivene njihove kriminalne aktivnosti. Kao klasičan primjer umjetnosti koja oponaša život, rečenica iz filma “Wall Street” odredila je cijelo desetljeće.

NEDJELJA, RTL TV, 22.05, AKCIJSKI TRILER, Hladna istina

Ljetni odmor Will Shaw (Henry Cavill) odlučio je iskoristiti za posjetu ocu Martinu (Bruce Willis), koji radi kao savjetnik u vladi, i cijeloj obitelji koja je trenutno u Španjolskoj. Idućeg dana na jedrenju dolazi do svađe i nesreće, ali dok Will odlazi u grad po pomoć, brod najprije nestane da bi kasnije bio nađen, ali napušten. Policija je prilično suzdržana prema nestanku obitelji, no jedan agent, kada čuje Willovo ime, odluči mu pomoći. Dok njih dvojica pretražuju brod, susreću Zahira (Roschdy Zem), koji tvrdi da zna gdje se nalazi obitelj Shaw.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.30, TRILER, Turist

Dok putuje Europom, američki turist Frank (Johnny Depp) u vlaku upozna tajanstvenu ljepoticu Elise (Angelina Jolie), koja ga uvuče u opasan svijet intriga i špijunaže. Frank je uvjeren da se radi o slučajnom susretu, no nije svjestan da su postali dijelom mnogo većeg plana zbog kojeg će biti prisiljeni izbjegavati metke kroz veličanstvene ulice Pariza i vijugave kanale Venecije. Dok Frank i Elise bježe od opasnosti, njihova romansa postaje sve intenzivnija.