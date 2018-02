TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pogledajte filmove 12 godina ropstva, Ponos i predrasude, Lorax: Zaštitnik šume i Iz Pariza s ljubavlju

SUBOTA, HRT3, 13.55, RATNI FILM, Kasno je za heroje

U proljeće 1942. kapetan američke vojske John Nolan (H. Fonda) priključi poručnika Sama Lawsona (C. Robertson) britanskoj jedinici koja treba izvršiti specijalni zadatak u japanskoj pozadini na Novim Hebridima. Lawson je stručnjak za japanski jezik, a priključio se vojsci uvjeren da će rat provesti u pozadini, prevodeći s japanskog. Šokiran je pogibeljnim zadatkom čiji je cilj onesposobiti japanski radijski odašiljač te potom lažne poruke, koje će on prevesti na japanski, poslati u Japan. Utjehu mu ne pruža ni kapetan Hornsby (D. Elliott), zapovjednik britanske jedinice koja kreće u akciju, a čiji je najosebujniji član zakleti individualist Tosh Hearne (M. Caine).

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Lorax: Zaštitnik šume

Dvanaestogodišnji Ted živi u Thneedvilleu, u kojem je sve umjetno. Čitav grad je sagrađen od plastike, metala ili sintetike, bez biljaka. Tedova simpatija Audrey zagovara zaštitu prirode i čovjekovo odgovorno ponašanje prema njoj te žarko želi u gradu vidjeti pravo drvo, pa Ted odluči pronaći jedno kako bi je impresionirao. Baka Norma otkriva Tedu legendu o Once-leru, koji zna priču o drveću, no on, da bi podijelio priču, zauzvrat traži 15 centi, čavao te prapuževu kućicu. Ted napusti grad te otkrije da je vanjski svijet zagađena i neplodna pustoš. Kada pronađe Once-lera, ovaj mu pristane ispričati sve od drveću, no u više navrata, pa ga Ted mora nastavljati posjećivati. Pri jednom od sljedećih posjeta, Ted susreće gradonačelnika Aloysiusa O’Harea, vlasnika kompanije koja prodaje kisik u bocama te mu zabranjuje da priča o drveću jer ona proizvode besplatan kisik.



SUBOTA, HRT1, 20.05, LJUBAVNA DRAMA, Ponos i predrasude

Elizabeth Lizzy Bennet (K. Knightley) i njezine četiri sestre, Jane, Mary, Lydia i Kitty, žive skromno na seoskom imanju s ocem (D. Sutherland) koji sve razumije, ali se ni u što ne miješa, i majkom (B. Blethyn) koja ne razumije ništa, osim kako se boriti da što prije i što bolje uda svoje kćeri. Pri tome ne taji da je jedino najstarija, Jane, dovoljno lijepa i darovita da nađe muža, dok će s ostalima ići teže. Odmah iza Jane, “i po godinama i po ljepoti”, kako kaže gospođa Bennet, slijedi Elizabeth, oštroumna i svojeglava. Veliku senzaciju u selu donosi vijest da na susjedno imanje stiže bogati mladić, g. Bingley (S. Woods). Sve su djevojke uzbuđene zbog bala na kojemu će ih on možda zapaziti. G. Bingley odmah je zapazio najljepšu među njima, Jane Bennet. Kad Bingleyevi pozovu Jane na večeru, majka je šalje bez kočije, iako se sprema kiša, pretpostavljajući da će se Jane prehladiti i ostati kod bogatog ženika dok ne ozdravi. S g. Bingleyjem doputovao je i njegov prijatelj, suzdržani i smrknuti g. Darcy (M. Macfadyen).

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlji Zapad: Pustinjska srca

Putujte od hladnih pustinja Nevade do predjela Arizone prekrivenih golemim kaktusima i užarene pustinje Mojave u Kaliforniji. Doznajte kako su naučile opstati neke od kultnih američkih životinja, poput mustanga i kojota.

SUBOTA, RTL TV, 21.45, KOMEDIJA, Noć u muzeju

Larry Daley (Ben Stiller) je sanjar koji je oduvijek slutio da ga čekaju velike stvari u životu, samo što nije znao na koji način ostvariti snove. Niti jedna od njegovih ideja i inovacija nije mu se isplatila pa je bio primoran prihvatiti posao noćnog čuvara u prirodoslovnom muzeju. No Larry nije mogao pretpostaviti da će se jedan tako dosadan i nezanimljiv posao pretvoriti u avanturu njegova života kada shvati da muzej noću postane vrlo živahan. Egipatsko prokletstvo oživjelo je artefakte i voštane figure, pa dok Atila Bič Božji (Patrick Gallagher) juriša kroz hodnike muzeja, a Tyrannosaurus Rex je željan igre, Larry mora za njima čistiti nered i pritom paziti da niti jedan izložbeni primjerak ne umakne iz muzeja jer će se u dodiru s jutarnjim svjetlom pretvoriti u prah.

SUBOTA, HRT3, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Žena na kraju svijeta: Butan – kraljevstvo sreće

Butan je malo kraljevstvo između Indije i Kine. Visoka Himalaja tako je uspješno sprečavala turiste da posjete taj kraj da su prvi turisti ondje viđeni tek prije četrdeset godina. Martyna je ovamo došla kako bi upoznala Ashi Sonam, članicu kraljevske obitelji, i zamolila je da joj da recept za sreću. Znanstvenici su otkrili da je Butan dom najsretnijih ljudi na Zemlji. Gotovo 95% stanovništva tvrdi da je zadovoljno svojim životom.

SUBOTA, DOMA TV, 22.10, AKCIJSKI TRILER, James Bond 007: Operacija Grom

U četvrtom filmu iz serijala o britanskom agentu Jamesu Bondu, teroristička organizacija SPECTRE ukrade dvije NATO-ove nuklearne bombe i sakrije ih u oceanske dubine, te zaprijeti njihovom detonacijom ako im se ne isplati 100 milijuna funti otkupnine. Iza svega stoji bogati biznismen Emilio Largo (Adolfo Celi), a kako bi se obračunao s njime Bond putuje na Bahamu. Agent 007 ondje ubrzo zaplijeni i pažnju triju privlačnih dama – Largove ljubavnice Domino Derval (Claudine Auger), britanske špijunke Paule Caplan (Martine Beswick), te neprijateljske agentice Fione Volpe (Luciana Paluzzi).

SUBOTA, HRT2, 22.35, PUSTOLOVNA SERIJA, Igra prijestolja

Serija nagrađena Emmyjem, vraća se novom, petom sezonom punom prijevara i izdajstava, plemenitosti i časti, pobjeda i trijumfa.

Sezona počinje s vakuumom moći koji protagonisti diljem Zapadne zemlje i Esosa nastoje ispuniti. U Crnom dvorcu Jon Snijeg pokušava izbalansirati zahtjeve Crne straže s tek pristiglim Stannisom Baratheonom koji sebe smatra zakonitim kraljem Zapadne zemlje. I Cersei nastoji zadržati vlast u Kraljevu pristanu među Tyrellima s jedne i vjerskom skupinom u usponu koju predvodi enigmatski Visoki Vrabac, s druge strane. Istodobno Jaime kreće na tajnu misiju. Na drugoj strani Uskog mora Arya traži starog prijatelja, a Tyron koji je u bijegu nalazi novi cilj. I dok se opasnost nakuplja u Meereenu, Daenerys Targaryen otkriva da njezina krhka vlast u gradu zahtijeva i velike žrtve. U ovoj sezoni bit će eksplozivnih scena, a najava da dolazi zima postaje zloslutnija nego ikada prije.

SUBOTA, HRT1, 22.45, POVIJESNA DRAMA, 12 godina ropstva

Rođen je u državi New York kao slobodan čovjek, a 1841. otet je u Washingtonu zato što je crnac i prodan na plantažu. U Louisiani je kao rob morao raditi punih dvanaest godina nakon čega je ponovno postao slobodan…

Film je osvojio tri Oscara (najbolji film, najbolja sporedna glumica, najbolji adaptirani scenarij). Prvi put je Oscara osvojio afroamerički producent Steve McQueen, kao i prvi afroamerički redatelj čiji je film proglašen najboljim. “12 godina ropstva” također je osvojio Zlatni globus za najbolji film, britansku nagradu BAFTA (najbolji film i najbolji glumac). Jedan od producenata bio je i slavni Brad Pitt koji ujedno glumi u filmu.

SUBOTA, NOVA TV, 23.15, AKCIJSKI HOROR, Ivica i Marica: Lovci na vještice

Jeremy Renner i Gemma Arterton glume brata i sestru, koji nakon proživljene traume i bijega iz kuće medenjaka odluče svoj život posvetiti lovu i ubijanju vještica. Naoružani do zuba, dvojac se bori protiv čudovišta i traga za zlom vješticom koja otima djecu.

U jednom trenutku vještica otima petero djece iz sela, a Ivica i Marica bez razmišljanja kreću u lov. Imaju oružje, stav i iskustvo za pobjedu, ali ovog će se puta morati suočiti sa puno snažnijim silama zla.

SUBOTA, HRT3, 23.20, DOKUMENTARNI FILM, Zadrži dah

Gruzija. 40-godišnji Levan pun nespokoja čeka na klinici MR pretragu kako bi se otkrilo što je uzrok boli u ramenu. Nakon što napusti bolnicu, posve se promijeni. Njegova tjeskoba prelazi na njegovu ženu i prijatelje. Dvorište njihove kuće postaje scena neformalnog savjetodavnog tijela čiji svaki član nudi čarobne lijekove i vrhunske specijaliste. Ubrzo se Levanova ušteđevina istopi. U strahu je od gubitka posla i žene koja sve kasnije i kasnije dolazi s posla. No iznenada se dogodi nešto neočekivano.

SUBOTA, RTL TV, 23.45, AKCIJSKA KOMEDIJA, A-Team

Specijalna operativna jedinica CSI-ja u Iraku šalje četiri američka vojnika: „Hannibala“ Smitha (Liam Neeson), „Facemana“ Pecka (Bradley Cooper), B.A. Baracusa (Quinton Jackson) i „Mada“ Murdocka (Sharlto Copley) u tajnu misiju pronalaska ploča za tiskanje novčanica od 100 dolara i više od milijardu dolara. Nakon obavljenog zadatka i povratka u bazu, njihov zapovjednik, general Morrison (Gerald McRaney) ubijen je u eksploziji, a novac i ploče ukradeni su od strane Brocka Pikea (Brian Blooma) i njegovih ljudi. Optuženi za zločin, bez dokaza da su bili ovlašteni i poslani u misiju, vojnici su raspoređeni u četiri različita zatvora na služenje desetogodišnje kazne i nečasno su otpušteni iz službe.

SUBOTA, HRT2, 23.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Vrati mi se, draga

Murray je upravo divan čovjek. Privržen muž, marljiv radnik, odan prijatelj i kolega. No kad ženu Bex iznenadi proslavom 40. rođendana, Murray se te večeri iznenadi najviše – žena ga ostavlja.

Bex odluku nije donijela preko noći. Murray je tako fokusiran na posao da ne nalazi vremena za nju. No za Murrayja strašna vijest dolazi iz vedra neba. I namučit će se da Bex vrati sebi…

Bexini dobronamjerni roditelji na Murrayjevoj su strani, no njihovi nevješti pokušaji da ih pomire još ih više razdvajaju. Bexina kolegica s posla Abby pokušava je okrenuti protiv Murrayja i odvuče je u “čitalački klub”, koji je zapravo forum za jadikovanje ogorčenih rastavljenih žena. I povrh svega, muškarac koji najviše utječe na Murrayja njegov je najbolji prijatelj Grant – čovjek toliko netaktičan da traži povrat svog vjenčanog dara kad čuje za rastavu.

SUBOTA, HRT1, 00.55, KRIMI DRAMA, Grijesi očeva

Godina je 1997. Luke (R. Gosling) je kaskader na motociklu. Kad se sastao s bivšom djevojkom Rominom Gutierrez (E. Mendes), otkrio je da ima dječačića Jasona i da mu je zatajila očinstvo. Stoga napusti posao i odluči brinuti se za svoju obitelj. Teško nalazi sredstava za kakav-takav život te se upusti u pljačku banke da dođe do novca. U potragu za pljačkašem dao se ambiciozni policajac Avery Cross (B. Cooper).

NEDJELJA, NOVA TV, 10.45, ROMANTIČNA DRAMA, U ljubavi i ratu

Mladi Ernest Hemingway (Chris O’Donnell) radi kao vozač kola hitne pomoći u Drugom svjetskom ratu u Italiji. Nakon što hrabro riskira vlastiti život, završi u bolnici, gdje se zaljubi u medicinsku sestru Crvenog križa Agnes von Kurowsky (Sandra Bullock). Njihova će im romansa zauvijek promijeniti živote i postati izvor inspiracije za Hemingwayev klasični roman ‘Zbogom oružje’.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, GLAZBENA KOMEDIJA, Je li netko vidio moju curu?

Postariji newyorški milijunaš Samuel Fulton (C. Coburn), bez obitelji, razmišlja kome ostaviti svoje bogatstvo. Jednom davno bio je zaljubljen, zaprosio je ljubav svojeg života i ona ga je odbila. Bez obzira na to, njezinoj obitelji bi ostavio sve što ima, ali prije ih želi posjetiti inkognito i živjeti u njihovoj kući u Vermontu. Želi se uvjeriti da neće njegov novac potrošiti na krive stvari.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, ROMANTIČNA DRAMA, Dobra vještica i obiteljsko stablo

Lori (H. Endicott-Douglas) je za vjenčani dar svom tati i njegovoj ženi, svojoj voljenoj maćehi Cassie (C. Bell), napravila njihovo zajedničko obiteljsko stablo. Tako se na tom stablu našla i Cassieina rođakinja za koju nije dugo čula, Abigail (S. Power). Lorino obiteljsko stablo ponukalo je Cassie da Abigail pozove k njima u goste. Tih dana Cassie je predložena da bude gradonačelnica, Lori se beznadno zaljubi u Brandonovog prijatelja Wesa (R. Ward), a Brendan (M. Knight) se želi upisati u glazbenu školu i pripremiti za prijamni. Abigailin dolazak u gradić Middleton počinje kao magijom mijenjati stvari, isprva se čini kao da svima pomaže ostvariti ono što žele, ali pomaže im i da požele ono što im prije nije padalo na um.

NEDJELJA, DOMA TV, 20.00, KRIMI FILM, Zodijak

U trajanju je potjera za serijiskim ubojicom u San Franciscu. Malo kriminalnih slučajeva su intrigirajući kao Zodijakov. Bizarni ubojica sa kapuljačom provocira policiju sa mnoštvom pisama koja sadrže šifrirane poruke. Film uprizoruje priču o hladnokrvnom, zloglasnom ubojici koji je terorizirao grad u kasnim šestdesetima. Prema istinitoj priči. Šifra poslana novinarima je u stvarnosti bila poslana tisku. Producenti su zaposlili privatne istražitalje da nađe preživjele žrtve Zodijaka.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Doktor Thorne

Premda Frank i Mary planiraju svoje vjenčanje, ledi Arabella ne kani odustati bez borbe. Uspijeva uvjeriti Mary da bi udaja za Franka bila sebičan postupak i da mu, ako ga doista voli, treba dati slobodu.

Za to vrijeme Louis se odaje alkoholu, jednako kao njegov otac, dok pati zbog nepopularnosti u društvu i Maryna odbijanja. Taj nesretni i okrutni mladić uživat će vrijeđajući Greshame kad ga pozovu na večeru.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Velika pljačka u Missouriju

Braneći svog poočima dr. Samuelsa, Frank (W. Corey) je ubio sjevernjačkog vojnika i pobjegao s bratom Jessejem (M. Carey). Ubijeni vojnik bio je brat bojnika Trowbridgea (W. Bond) koji se pod svaku cijenu želi osvetiti.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, AKCIJSKI TRILER, Vatrena lisica

Iako se povukao u miran život, pilot Mitchell Gant (C. Eastwood) stalno se prisjeća rata u Vijetnamu. On odbija letjeti, ali kada mu je ponuđen nov, izuzetan avion pristane. No avion je sovjetski i treba ga ukrasti, za što će se pobrinuti tajne službe.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKI TRILER, Iz Pariza s ljubavlju

Vladin agent ima želju zabljesnuti iz sjene svoje profesije. Napokon dobije partnera koji želi isto – Waxa. Njih dvoje idu na antiterorističku mirovnu misiju u Pariz te otkrivaju kako je najsmrtonosnije oružje upravo od onih koje najviše volimo.

NEDJELJA, HRT1, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Podrijetlo – povijest čovječanstva: Iskra civilizacije

U novoj vrhunskoj dokumentarnoj seriji National Geographica vraćamo se u prošlost i proučavamo povijest čovječanstva od samih početaka civilizacije u potrazi za iskonskim trenucima koji su nam omogućili da izgradimo suvremeni svijet.

Čovjek je vatreno biće. Obuzdavši vatru, stekli smo moć stvaranja, razaranja i preobražavanja. Ali smo i na teži način naučili što možemo kontrolirati, a što ne. Ovo je priča o tome kako je vatra utjecala na biološki razvoj čovjeka i pomogla nam da dođemo od savane do Mjeseca.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Borat: Učenje o amerika kultura za boljitak veličanstveno država Kazahstan

Borat Sagdiyev (Sasha Baron Cohen) je televizijski reporter popularnog showa u Kazahstanu i šesta najpoznatija osoba u državi. U svom selu ostavlja suprugu, 43-godišnju majku, sestru – četvrtu najpoznatiju prostitutku u Kazahstanu, te zajedno s producentom Azamatom Bagatovim i ljubimcem kokoškom, odlazi u Ameriku u “najbolju zemlju na svijetu” napraviti dokumentarac o zapadnom društvu i kulturi. U New Yorku Borat pogleda Baywatch, shvati kako su žene u Americi lijepe i istog se trenutka zaljubi u Pamelu Anderson. Ubrzo nakon intervjua s feministkinjama dozna da Pamela živi u Kaliforniji, koja mu postane iduća destinacija. Prije polaska dozna da je njegovu ženu ubio medvjed pa radostan kreće osvojiti Pamelu.

NEDJELJA, HRT1, 23.05, DRAMA, Posljednji filmski magnat

Ovo je priča o filmskom producentu Monroeu Stahru (R. De Niro) jednom od produkcijskih šefova velikog studija u Hollywoodu tijekom tridesetih godina. Neumorni je radnik i spretno pliva između zahtjeva sa snimanja, šefova, glumica, glumaca i sindikata. U njegov je život ušla mlada Kathleen Moore (I. Boulting), djevojka problematične prošlosti, koja je postala njegova opsesija.

NEDJELJA, HRT3, 23.05, DOKUMENTARNI FILM, Ava Gardner – Život nisu samo filmovi

Bosonoga kontesa, buntovna Pandora, nestabilna princeza, ljubiteljica pića, slobodoumna aristokratkinja… Kad je Ava Gardner, noćna mora čistunske Amerike i studija Metro Goldwyn Mayer, ljubila, ljubila je do kraja. Žene su joj zavidjele, a muškarci uzdisali za njom. Svom se snagom odupirala normama. Bila je ovisna, tvrdoglava, luda, razdražljiva i lijena… Hollywood je dobro shvatio kakva je te joj je pridjenuo nadimke kao što su Najljepša životinja na svijetu i Holivudska pantera. Bila je uzvišena, lijepa, slobodna i nonšalantna. Ava je bila noćna ptica i uvijek je više voljela pušiti cigarete, piti do zore i spavati s osobom koja joj se sviđa nego snimati filmove. A karijera? Nije ju osobito zanimala, no ipak je radije postala glumica nego daktilografkinja.