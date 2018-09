TV PREPORUKA ZA VIKEND: Ovih dana pogledajte filmove Put do slave, Pad Londona, Nekoliko dobrih ljudi te novu sezonu Supertalenta

SUBOTA, HRT3, 13.55, ROMANTIČNA DRAMA, Ryanova kći

Irska, 1918. godina. Rosy Ryan (S. Miles), kći Toma Ryana (L. McKern), udana je za jednostavnog i povučenog školskog učitelja, ljubitelja glazbe Charlesa Shaughnessyja (R. Mitchum). U braku nije zadovoljna i od života očekuje nešto više. Kad u njezino selo dođe britanski vojni časnik Randolph Doryan (C. Jones), Rosy se u njega strastveno i bezglavo zaljubi. Njihovu tajnu vezu slučajno otkrije seoska luda Michael (J. Mills) i po selu počnu ogovaranja. Charles se ne osvrće na glasine iako zna da ga Rosy vara, jer je uvjeren da će mu se supruga vratiti.

SUBOTA, RTL TV, 15.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Djeveruše

Annie (Kristen Wiig) u kasnim je 30-ima i – neudana. Nakon što joj je propao posao sa slastičarnicom, izgubila je svu svoju imovinu, a ubrzo i dečka. Sada je prisiljena prodavati nakit i živjeti s nepodnošljivim cimerom Gilom (Matt Lucas) i njegovom sestrom Brynn (Rebel Wilson). Nakon poslovnog kolapsa Annie više ne gaji nadu da će jednog dana opet oživjeti svoj posao iz snova. Njezine ljubavne simpatije sada su okrenute prema Tedu (Jon Hamm), koji je toliko zaokupljen sobom da je jedva primjećuje.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, KRIMI DRAMA, Kum

Priča započinje vjenčanjem kćeri šefa njujorške mafije Don Vita Corleonea (Marlon Brando). Njegov ljubljeni sin Michael (Al Pacino) upravo se vratio iz vojske, ali se ne namjerava baviti očevim poslom. No njegov je otac kao i posao kojim se bavi: drag i dobar prema onima koji ga poštuju, ali nemilosrdan prema onima koji mu se usprotive. Don Vito živi tradicionalnim životom, no vremena se mijenjaju i neki se ne žele brinuti za obitelj na njegov način. Suparnik obitelji Corleone želi početi prodavati drogu u New Yorku i za to mu treba Donov utjecaj. Sukob tradicije i novog načina života tražit će veliku cijenu, osobito od njegova sina Michaela.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Pad Londona

Na sprovodu britanskog Premijera okupljaju se najveći svjetski vođe. No, ono što počinje kao najsigurniji događaj, pretvara se u smrtonosnu zamku za ubojstva najmoćnijih svjetskih vođa. Samo tri osobe mogu zaustaviti nadolazeću katastrofu: Predsjednik SAD-a, njegov glavni tajni agent te agent MI-6-a koji s pravom ne vjeruje nikome.

SUBOTA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Proročanstva

Kapsula, koji sadrži predviđanja učenika, za vrijeme otvaranja nove škole 1958. zakopana je na školskom posjedu. Umjesto crteža, jedna djevojčica predala je naizgled slučajno napisan niz brojeva. Na 50. godišnjicu otvaranja škole kapsula je iskopana kako bi nova generacija učenika mogla proučiti crteže. Mladi Caleb Koestler (Chandler Canterbury) zaintrigiran je pronađenim nizom brojeve te ih odnese svom ocu, profesoru Johu (Nicolas Cage). Proučavajući brojeve John zaključi da je dokument zapravo kodirana poruka koja sadrži točne datume, brojeve poginulih i koordinate svih velikih nesreća posljednjih pedeset godina.

SUBOTA, HRT1, 20.05, BIOGRAFSKA DRAMA, Put do slave

Priča o 24-godišnjem Francuzu Philippeu Petitu koji je 7. kolovoza 1974. preko žice prehodao od jednog do drugog Blizanaca na Svjetskom trgovačkom centru u New Yorku.

Godina je 1973. u Parizu. Francuski ulični akrobat Philippe Petit (J. Gordon-Levitt) krpa kraj s krajem kao žongler i hodač po žici, na veliko nezadovoljstvo svog oca. Prilikom jednog nastupa pojede tvrdi bombon koji je dobio od nekog iz publike i slomi zub. Dok čeka u stomatološkoj ordinaciji, u časopisu ugleda fotografiju Blizanaca u New Yorku. Prouči sliku te zaključi da će pod svaku cijenu između te dvije zgrade razapeti uže i prijeći preko njega.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Kako se snimao Plavi Planet: Istraživanje plavog svijeta

Fascinantna posebna epizoda donosi priče u pozadini najdojmljivijih prizora iz serije Plavi planet II. Sudionici u njezinom stvaranju otkrivaju koliko su truda i vremena uložili u snimanje zadivljujućeg video materijala te kakvu su revolucionarnu filmsku tehnologiju imali na raspolaganju.

SUBOTA, HRT2, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Prijelomna otkrića: Doba starenja

Čovječanstvo traži čarobni eliksir za mladost još od početka zabilježene povijesti i u nekim pogledima smo i uspjeli. Znanstveni napretci produljili su životni vijek svladavši bolesti koje su nekoć ubijale milijune ljudi prije 60. godine života. Sada je uobičajeno da živimo više od 80 godina, ali imamo novi problem: produljujući trajanje bolesti potkraj života, dobivamo starije i bolesnije stanovništvo. Da bismo smisleno poboljšali život ljudi, ne trebamo samo produljivati životni vijek nego i dobro zdravlje. No pionirski znanstvenici smatraju da su proniknuli u mehanizme starenja koje sada mogu identificirati i usporiti.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKI SF FILM, XXX: Povratak Xandera Cagea

U trećem eksplozivnom poglavlju franšize koja je redefinirala špijunski triler zatječemo ekstremnog sportaša koji je postao vladin operativac Xandera Cagea (Vin Diesel) na izlasku iz samonametnutog izgnanstva i na putanji k srazu s ubojitim alfa-ratnikom Xiangom i njegovim timom u utrci za povratak zlokobnog i naizgled nezaustavljivog oružja poznatog kao Pandorina kutija. Unovačivši posve novu skupinu pomagača gladnih uzbuđenja, Xander se uplete u ubojitu urotu koja upućuje na dosluh u najvišim redovima svjetskih vlada.

SUBOTA, RTL TV, 22.05, PRIJENOS, BOKS: Joshua vs. Povetkin

Nakon što je velikog svladao Vladimira Klička britanskoga prvaka Joshuu ne čeka manje zahtjevan protivnik. Radi se o Aleksanderu Povetkinu, ruskom prvaku u čijem vlasništvu je bio WBA pojas od 2011. do 2013. Poput Joshue, prije nego što je uplovio u profesionalne vode, Povetkin je bio zlatni olimpijac (Atena 2004.), dok je isti pojas Joshua osvojio 2012. u Londonu. No istovremeno, Joshua će braniti svoj WBA Super, IBF, IBO te WBO pojas, predzadnji koji mu je nedostajao da bi postao apsolutni boksački svjetski prvak.

SUBOTA, HRT2, 22.45, PUSTOLOVNA SERIJA, Igra prijestolja

Trooki gavran podučava Brana. Tommen se sastaje s Cersei. Tyrion povlači odvažan potez. Theon odlazi, dok u Nazubu izbijaju nove poteškoće. Ramsayju se rađa brat. Davos od Melisandre traži da izvede čudo.

SUBOTA, HRT1, 22.50, TRILER, Na rubu tame

Thomas Craven (M. Gibson) sretan je što mu dolazi kći u posjet. Otkako se odselila i zaposlila u drugom gradu, rijetko je viđa i malo zna o njoj. Unatoč tome veza među njima je bliska i Emma (B. Novakovic) voli oca kao i on nju. Tijekom večeri osjeća se loše, a kad joj poteče krv iz nosa, odluči priznati ocu da mora k liječniku. Pred kućnim vratima pogodi ju metak i Emma na mjestu umre. Craven je očajan, no odluči početi istragu.

SUBOTA, NOVA TV, 23.35, PUSTOLOVNI FILM, Sudar Titana

Rođen kao bog, ali odgojen kao čovjek, Perzej (Sam Worthington) je nemoćan spasiti svoju obitelj od Hada (Ralph Fiennes), osvetoljubivog boga podzemlja. Kako više nema što za izgubiti, Perseus dobrovoljno postaje vođa opasne misije protiv Hada prije nego što on pokuša preuzeti vlast od Zeusa (Liam Neeson) i doslovno otvori pakao na Zemlji. Uz smionu grupuratnika, Perzej kreće na opasno putovanje duboko u zabranjene svjetove.

SUBOTA, RTL TV, 00.05, FANTASTIČNI OBITELJSKI FILM, Čarobnjakov učenik

New York, 2010. Čarobnjak Balthazar Blake (Nicolas Cage) nastoji zaštititi metropolu od svog najvećeg neprijatelja, Maxima Horvatha (Alfred Molina), čarobnjaka koji je davne 740. godine izdao svog učitelja Merlina da bi se pridružio zloj čarobnjakinji Morgani le Fay (Alice Krige), krivoj za smrt Merlina. No Merlinova učenica Veronica (Monica Bellucci) uspije usisati dušu zle čarobnjakinje, dok Balathazar, treći Merlinov učenik, obje zatoči u čarobni zatvor. Danas Balthazar ne može sam zašititi grad te traži pomoć Davea Stutlera (Jay Bruchel), koji, iako se čini kao običan momak, ima skriveni potenicijal postati netko poseban.

NEDJELJA, RTL TV, 14.00, DRAMA, Tajni život kućnih pomoćnica

Godina je 1963. U Jacksonu, u Mississippiju, afroamerička kućna pomoćnica Aibileen Clark (Viola Davis) radi za Elizabeth Leefolt (Ahna O’Reilly) koja pati od postporođajne depresije. Aibileenina najbolja prijateljica je Minny Jackson (Octavia Jackson), jednostavna pomoćnica koja je poznata po svojim izvanrednim kulinarskim vještinama te koja radi za Hillyjinu (Bryce Dallas Howard) senilnu majku, gospođu Walters (Sissy Spacek). Eugenia “Skeeter” Phelan (Emma Stone) vraća se kući nakon završenog studija na Sveučilištu Mississippi te doznaje da je njezina majka Charlotte otpustila Constantine, pomoćnicu koja ju je čuvala dok je bila dijete.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, OBITELJSKA KOMEDIJA, Mama uzima slobodno

Laura Miller (B. Somerville) ima muža kojega voli i djecu kojoj je posvećena. Zbog obitelji, napustila je karijeru arhitektice, iako je iznimno darovita, zbog čega najviše žali njezina najbolja prijateljica i kolegica Trish (O. Grauer). Za razliku od Laure, Trish je ostvarila uspješnu karijeru, ima vlastitu firmu, bogata je, savršeno njegovana, živi u lijepom stanu i ima dečka s kojim ne želi čvrstu vezu, voli svoju slobodu i ne želi obiteljski život pretpostaviti profesionalnom. Razočarana što njezin muž nije održao obećanje da otputuju u Pariz i što ni on ni djeca više ne drže do Majčinog dana, ljuta zbog nereda i zbog neurednosti svoje djece, odluči vikend provesti kod Trish.

NEDJELJA, HRT3, 17.05, VESTERN, Na nišanu

U jednom malom gradu države Colorado osamdesetih godina 19. stoljeća banda otpadnika koju predvodi Drago (M. Woodward) opljačkala je banku i otela salunsku pjevačicu Uvalde (J. Staley). Šerif Chad Lucas (A. Murphy) organizira potjeru, a među tragačima su Uvaldein zaručnik, Nate Harlan (W. Stevens) i Lucasov zamjenik (D. Pyle) koji je u tajnom dosluhu s pljačkašima.

NEDJELJA, RTL TV, 19.35, ANIMIRANI FILM, Croods

Croods je prapovijesna obitelj koja živi u špilji. Glava je brižni i zaštitnički Grug (Frano Mašković), a ostatak čine supruga i majka Uggi (Nataša Dorčić), baka Gran, sinovi Thunk (Filip Križan) i Sandy te nestašna kćer Epp (Jelena Vukmirica Mašković). Epp upozna dječaka Guyja i njegovog ljubimca Belta, koji je upozori da stiže katastrofa te joj ponudi da krene s njim. I kao što je dječak rekao, nevrijeme i potres zadesi dom obitelji te oni moraju krenuti na putovanje prema tropskoj šumi, u kojoj upoznaju svijet novih stvorenja, poput kropoksa (spoj pasa i krokodila), piragaja (spoj piranje i papagaja), majmune boksače i mnoge druge zanimljive životinje.

NEDJELJA, HBO, 20.05, HOROR SERIJA, Otkrivanje vještica

Dianina teta Sarah Bishop (Alex Kingston) je vještica koja uživa veliko poštovanje, kao potomak prve vještice pogubljene u Salemu. Ponosna je na to i čuva obiteljsku knjigu vradžbina kao najvrijednije nasljedstvo. Ona prezire vampire i sažalijeva demone. Demoni imaju bujnu maštu i izgledaju neobično jer ne prate modne trendove. Najviše čeznu za pronalaženjem ostalih pripadnika svoje vrste, smatraju da su pravila dosadna i nepotrebna, a neki od njih mogu vidjeti budućnost. Za razliku od njih, vampiri poštuju vampirske zakone i hijerarhiju, slušaju svog vođu i ne žele biti u centru pažnje.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Đuro i Jura izabrani su za zaposlenike mjeseca u lokalnoj tvornici, a tri stotine radnika sluša njihove savjete i preporuke. No na pitanje gdje je u kvartu najbolje otići na šišanje, Đuro i Jura ne znaju odgovor. Božica i Žigmund u tome vide veliku poslovnu priliku za svoje salone, jer tri stotine radnika znači povećanje prometa za 400 posto! Žigmund i Božica učinit će sve ne bi li Đuro i Jura kolegama preporučili baš njihov salon.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Viktorija se nakon rođenja svojega prvog djeteta vrati svojim kraljevskim dužnostima prije nego što je očekivala. Nasluti da joj muž i premijer prešućuju važne informacije. Albertova obitelj dođe u palaču na djetetovo krštenje.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent

Nova sezona donosi nove, uzbudljive i atraktivne točke koje zasigurno nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Novoj sezoni Supertalenta, osim četveročlanog žirija, veseli se i dobro uigrani voditeljski dvojac Rene Bitorajac i Igor Mešin. „Od ove sezone očekujem da Igor bude dobar kao i svake godine”, u šali je rekao Rene i nastavio: „Uvijek smo u iščekivanju. Nikada ne znamo tko će doći i s kakvom će se točkom predstaviti, a svake sezone dolaze fenomenalni ljudi. Nadam se da će tako biti i ove”. Kao što svatko od članova žirija ima mogućnost stisnuti zlatni gumb te tako kandidata koji ih je oduševio poslati direktno u polufinale, tu mogućnost imaju i voditelji.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, DRAMA, Nekoliko dobrih ljudi

Mladi mornarički odvjetnik J. G. Daniel Kaffe (T. Cruise), protiv svoje volje prihvaća obranu dvojice mladih vojnika iz baze u blizini Kube, optuženih za smrt kolege kojeg su podvrgli pretjerano oštru disciplinskom postupku. Dvojica vojnika tvrde da su djelovali prema zapovijedi svoga pretpostavljenog. Kaffeova kolegica, stroga i odlučna JoAnne Galloway (D. Moore), potiče Kaffea da počne ispitivati situaciju u vojnoj hijerarhiji. Njegova istraga stvorit će mu neprijatelje, a najoštriji će biti pukovnik Nathan R. Jessup (J. Nicholson).

NEDJELJA, RTL TV, 21.30, AKCIJSKI FILM, Plaćenici 3

Plaćenici, koje predvodi Barney Ross (Sylvester Stallone), a čine ih još Lee Christmas (Jason Statham), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren) i Toll Road (Randy Couture) oslobađaju specijalista za noževe i doktora, poznatijeg kao Doktor Smrt (Wesley Snipes), iz vojnog zatvora za vrijeme njegovog transporta vlakom. Doktor im treba kako bi spriječili da pošiljka oružja stigne do ratnog huškača u Somaliji. I kada stignu na mjesto preuzimanja pošiljke, iznenade se kada ugledaju bivšeg ratnog druga iz ekipe Conrada Stonebanksa (Mel Gibson) kako prodaje naoružanje. Ekipa uspije ubiti sve krijumčare osim Stonebanksa, koji rani Halea Caesara (Terry Crews), koji je sada u kritičnom stanju.

NEDJELJA, HRT1, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Šezdesete: Sazrijevanje televizije

Svako desetljeće u američkoj povijesti iznova je odredilo tu zemlju i ostavilo svoj trag. No malo je desetljeća imalo toliki učinak kao šezdesete. Događaji u tih burnih deset godina u tolikoj su mjeri preoblikovali SAD da bi netko iz 1960. jedva prepoznao Ameriku iz 1969. Televizija je na svakom koraku pomagala ustrojiti i omogućiti tu promjenu.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.10, ROMANTIČNA DRAMA, Zauvijek tvoj

Narednik američkih marinaca, Logan Thibault (Zac Efron), vraća se nakon trećeg služenja roka u Iraku s jedinim predmetom za koji smatra da ga je održao na životu – fotografijom žene koju uopće ne poznaje. Kad otkrije da se ona zove Beth (Taylor Schilling) i gdje živi, pojavi se na njezinu pragu i zaposli se u psetarnici koju vodi njezina obitelj. Unatoč njezinu početnom nepovjerenju i komplikacijama u osobnom životu, između njih razvije se ljubav, što Loganu da nadu da bi Beth mogla biti više od njegova talismana.