TV PREPORUKA ZA VIKEND: Ovih dana pogledajte filmove Ledeno doba 4, Sve ili ništa, 96 sati: U bijegu i Superman: Čovjek od čelika

SUBOTA, RTL TV, 12.35, SPORTSKA DRAMA, McFarland, SAD

Nakon oštre svađe s jednim od svojih igrača, ragbijaši trener Jim White (Kevin Costner) s obitelji seli u McFarland, gdje preuzme posao u srednjoj školi, koju pohađaju učenici pretežno latinoameričkog podrijetla. Kada otkrije da su neki od njegovih učenika izvrsni trkači, Jim okupi tim od sedam dječaka za cross country utrku. Dječaci postanu bliski i stvore iznimno povezan tim, koji pod Jimovim vodstvom postane izuzetno uspješan te osvoji devet državnih naslova, a uspjeh koji je ostvario prvi, originalni tim pomogne i kasnijim članovima da pobjegnu od siromaštva i postanu prvi u svojim obiteljima koji su nastavili obrazovanje na fakultetima ili ostvarili vojne karijere.

SUBOTA, RTL TV, 19.40, ANIMIRANA KOMEDIJA, Ledeno doba 4: Zemlja se trese

U silnoj želji da se domogne svog žira vjeverica Scrat izazove pomicanje zemlje. Manny (Ljubomir Kerekeš), odvojen od Ellie i Peaches, nađe se na ledenjaku zajedno sa Sidom (Edo Maajka), njegovom bakom te sabljastim tigrom Diegom (Tarik Filipović). Dok tako prelaze ocean, napade ih gusar Gutt sa svojom posadom. No družina ipak uspijeva pobjeći, ukrasti Guttov brod te krenuti u opasnu plovidbu morem, u nastojanju da se vrati kući i pronađe Ellie i Peaches.

SUBOTA, HRT1, 20.05, AKCIJSKI TRILER, Agent u bijegu

Pete Garrison (M. Douglas) je agent tajne službe i jedan od osobnih tjelohranitelja prve dame Sjedinjenih Američkih Država, Sare Ballentine (K. Basinger), koja mu je ujedno i ljubavnica. Kao jedan od najstarijih i najiskusnijih agenata, sudjelovao je i u spašavanju Ronalda Reagana. Nakon što njegovog bliskog prijatelja i kolegu agenta Charlieja Merriweathera (C. Johnson) netko ubije, od pouzdanog doušnika Garrison dozna da je to ubojstvo povezano s planom da se na predsjednika SAD-a izvrši atentat. Podaci upućuju na krticu koja ima pristup predsjednikovom osiguranju. Odjel za zaštitnu obavještajnu djelatnost pod vodstvom Garrisonovog bivšeg prijatelja i štićenika Davida Breckinridgea (K. Sutherland) dobije zadatak da urotu istraži. U istrazi sudjeluje i njegova neiskusna partnerica Jill Marin (E. Longoria).

SUBOTA, RTL TV, 21.00, GLAZBENO-NATJECATELJSKI SHOW, Zvijezde

Nakon prilično uzbudljive premijerne epizode, pratite nove kandidate i još uzbudljivije trenutke i nastupe u novoj epizodi koja je na rasporedu ove subote! Uz koga će stati Glas Naroda, koga će mentori odabrati u svoje timove i hoće li baš sve proći bez svađa saznat ćemo uskoro!

SUBOTA, VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Tridesetogodišnji rat

Godine 2018. građani Europe zajednički će obilježiti posebnu obljetnicu koja još definira suvremeni europski državni sustav: početak Tridesetogodišnjeg rata koji je bjesnio od 1618. do 1648. godine. Čak i prije 400 godina, muškarci i žene, katolici i protestanti diljem Europe, doživjeli su i shvatili da je taj rat događaj od velike važnosti za sve europske nacije.

SUBOTA, HRT3, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Saboteri

Šestodijelna norveška serija o jednoj od najuzbudljivijih priča iz Drugog svjetskog rata, pokušaju nacista da sastave atomsku bombu i očajničkoj borbi saveznika da ih u tome spriječe. Brilijantnog njemačkog znanstvenika i nobelovca Wernera Heisenberga nacisti su optužili da je politički nepodoban. No kad njegova majka uputi žalbu majci nacističkog lidera Heinricha Himmlera, dopuštaju mu ulaz u Uranverein, tajni nacistički nulearni projekt. Heisenberg je uvjeren da je za kontrolu lančane reakcije potrebna teška voda, a ta komponenta postoji samo u tvornici Norsk Hydro, u Norveškoj.

SUBOTA, DOMA TV, 22.00, DRAMA, Društvena mreža

Jedne noći 2003. godine Mark Zuckerberg, student na Harvardu i programski genije počeo je raditi na novoj ideji. Film istražuje trenutak u kojem je Facebook nastao, pod kojim okolnostima je postao najmlađi milijarder u povijesti te tko su njegovi kolege. Svaki od Zuckerbergovih prijatelja i suradnika iznio je svoju verziju priče kako je nastao Facebook, od onoga što je bio nekadašnji san do krajnje stvarnosti koja je bolja nego su se mogli nadati.

SUBOTA, HRT1, 22.35, KRIMI DRAMA, Sve ili ništa

U fokusu radnje su dva brata (C. Pine i B. Foster) koji pljačkaju jednu banku za drugom kako bi spasili obiteljski ranč, a za petama su im dvojica teksaških rendžera (J. Bridges i G. Birmingham)… Američki filmski institut izabrao je ovaj film među deset najboljih te godine, a slijedile su i nominacije za mnogobrojne nagrade. Među njima su bile i četiri na 89. dodjeli Oscara: za najbolji film, najboljeg sporednoga glumca (Bridges), najbolji originalni scenarij i najbolju filmsku montažu.

SUBOTA, NOVA TV, 22.40, AKCIJSKI TRILER, James Bond 007: Spectre

Tajanstvena poruka iz prošlosti šalje tajnog agenta Jamesa Bonda (Daniel Craig) na misiju u Meksiko i Rim gdje upoznaje Luciu (Monica Bellucci), lijepu i zabranjenu udovicu zloglasnog zločinca. Na tajnom sastanku Bond otkriva postojanje zločinačke organizacije pod nazivom Spectre. Dok se istovremeno M (Ralph Fiennes) bori s političkim snagama kako bi na životu održao tajnu službu, Bond se polako probija kroz mnogobrojne slojeve obmane kako bi otkrio zastrašujuću istinu koja se krije iza imena ‘Spectre’!

SUBOTA, HRT2, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Varalice

Pustolovine se nastavljaju i u drugoj sezoni u kojoj pratimo Maddiena nastojanja da ponovno vrati svoj stari život nakon što je s troje prevarenih pobjegla od svoga bivšeg suradnika Maxa (Brian Benben) i agenta FBI-a Patricka (Stephen Bishop). No u svojim nastojanjima da se uklopi u novu normalu, Maddie brzo shvaća da život varalice nije bio ni blizu toliko težak kao što je teško ostaviti ga iza sebe. Baš kada su Ezra, Richard i Jules polako ovladali umijećem varanja, nepredvidivi ih događaji odvode u ludu pustolovinu. U međuvremenu Max, Doktor (Ray Proscia) i Patrick smišljaju osvetu. Rizik je veći no ikad, stoga Maddie i njezine tri žrtve, a sada suradnici, moraju neprekidno biti jedan korak ispred žele li ostati na slobodi.

SUBOTA, HRT1, 00.15, POLITIČKA SATIRA, U banani

Velika Britanija i SAD na rubu su izazivanja rata na Bliskom istoku. Daleko od očiju javnosti vladini dužnosnici i vojni krugovi ulažu napore na jednoj strani za pokretanje rata, a na drugoj za njegovo sprečavanje. Informacije o tome cure u javnost, slučajno i namjerno, istinite i izmišljene.

HRT1, 15.30, ROMANTIČNA DRAMA, Savršeno vjenčanje

Jessica je samohrana majka koja radi kao organizatorica vjenčanja. Upozna mladoženjinog rođaka Adama, skeptika po pitanju ljubavi i vjenčanja. Njih dvoje sad moraju surađivati na organizaciji vjenčanja njegovog zaručenog rođaka. S vremenom se među njima razvije ljubav te Jessica i Adam shvate da i oni mogu živjeti sretno ako upoznaju pravu osobu.

NEDJELJA, HRT3, 17.05, VESTERN, Bez imena na metku

Profesionalni ubojica John Gant (A. Murphy) čovjek je vrlo otmjenog ponašanja, besprijekorno pristojan i nadasve miran i povučen. Kad stigne u neki grad na Divljem zapadu, svakoga tko ima nečistu savjest obuzme strah i potom panika, jer očekuje da je Gant došao u grad ubiti upravo njega, a Gant samo čeka da žrtva pred svjedocima izgubi živce i prva potegne oružje. Tada puca u samoobrani. Dolaskom u gradić Lordsburg Gant izaziva strah među bankarima i vlasnicima rudnika koji nagađaju da je profesionalni ubojica došao likvidirati nekog od njih.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, 96 sati: U bijegu

Bivši vladin agent Bryan Mills (Liam Neeson) posjećuje kćer (Maggie Grace) povodom njezinog rođendana, a nakon toga odluči pozvati na ručak svoju bivšu suprugu Lenore (Famke Janssen). Iako odbija izaći, ona se ipak pojavljuje u njegovom stanu kako bi se izjadala o problemima u svom braku, a Mills je pušta da pokuša izgladiti situaciju sa svojim suprugom Stuartom (Dougray Scott). Idući dan Mills prima poruku od Lenore da se nađu na doručku te on odlazi nabaviti namirnice. Kad se vrati u svoj apartman čeka ga užas – pronalazi njezino beživotno tijelo. U međuvremenu, inspektor Frank Dotzler (Forest Whitaker) upoznaje se s Millsovim profilom te objavljuje potragu za njim.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMANITARNI KONCEST, Uz nas niste sami: Za dostojanstven život

Ovom se humanitarnom akcijom želi skrenuti pozornost na iznimno teške životne okolnosti u kojima žive brojne stare i nemoćne osobe. Riječ je o ljudima koji su nas odgajali i skrbili o nama, a sada žive u teškim uvjetima, zaboravljeni i prepušteni sami sebi. Republika Hrvatska staro je društvo. Starije osobe prema prihodima spadaju u najsiromašniju dobnu skupinu (26,5 %) te su najviše izložene opasnosti od socijalne isključenosti. Omogućimo im dostojanstvenu starost! U večerašnjem prijenosu iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu mnoge će se poznate osobe iz javnog života Hrvatske javljati na humanitarni broj telefona 060 9001 (cijena poziva 6,25 kuna s PDV-om), a u glazbenom programu nastupit će: Tereza Kesovija, Jacques Houdek, Marko Tolja, Mia Dimšić, Saša Lozar, Igor Delač, Fluentes, Maja Posavec, Vanna.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Zabrinuta da će brak između sina francuskoga kralja i španjolske kraljice iznjedriti opasan savez, Viktorija se uputi na svoje prvo putovanje na europski kontinent kako bi pokušala odvratiti prepredenoga francuskog monarha od toga nauma.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, AKCIJSKI TRILER, Nikita

Nakon neuspješne pljačke ljekarne, policija privodi narkomanku Nikitu (A. Parillaud). Premda je osudi na smrtnu kaznu, policija inscenira njezinu smrt i odluči joj pružiti još jednu priliku: da za protuobavještajnu službu uklanja nepoželjne ljude. Šef tajne službe Bob (T. Karyo) vidi u njoj kvalitetan materijal za najzahtjevnije zadatke. Nikita uviđa da joj je jedini izlaz da prihvati ponudu. Nakon vrhunske škole i iscrpljujućeg treninga za obučavanje profesionalnih ubojica, počinje obavljati svoje zadatke. Međutim, tada upozna simpatičnog Marca (J.-H. Anglade) koji se u nju zaljubi. U njoj se počnu razvijati osjećaji koji su u suprotnosti s njezinim poslom.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Mafija povjerljivo

Tajanstveni svijet mafije oduvijek je privlačio pozornost: što od novinara, provoditelja zakona do običnih promatrača. Zbog toga su se gradili mitovi, pogotovo oko članova mafije, koji su s vremenom postajali prave ikone našeg vremena. Šefovi mafije portretirani su kao nedostižni, mistični i okrutni ljudi. Dokumentarac donosi priču o najokrutnijem i najnemilosrdnijem šefu mafije u povijesti – Salvatoreu Riini.

NEDJELJA, HRT1, 22.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Velikani hrvatskog glumišta: Boris Dvornik

Druga epizoda posvećena je prvaku splitskog HNK-a Borisu Dvorniku. Antologijskim ulogama Roka Prča i Meštra u Malom i Velom mistu osvojio je srca televizijskih gledatelja, a svojim filmskim ulogama u remek-djelima najvećih imena sedme umjetnosti ušao u povijest hrvatske i jugoslavenske kinematografije.

NEDJELJA, DOMA TV, 22.15, DRAMA, Bilježnica

Četrdesetih godina prošlog stoljeća imućna obitelj Hamilton te njihova 17-godišnja kći Alie (Rachel McAdams) dolaze na odmor u ljetnikovac u malenom mjestu. Lokalnom dečku Noahu Calhounu (Ryan Goslin) Alie odmah zapne za oko. Njezin osmijeh osvoji ga već pri prvom susretu te ju poziva na spoj. Početak je to prave ljetne romanse i svega što ide s tim. Noah je siromašan dečko iz radničke klase, zaposlen u drvnoj industriji, što se neće svidjeti Alienim roditeljima koji se žestoko protive ovoj vezi. Kao i svaka ljetna ljubav i ova brzo završava te se Alie najesen vraća kući u New York. Prije nego što će otići u rat, Noah piše Alie, no sva pisma završavaju u rukama Alieine majke.

NEDJELJA, RTL TV, 22.15, SF TRILER, Gravitacija

Space shuttle Explorer, kojim zapovijeda veteran Matt Kowalski (George Clooney), nalazi se u Zemljinoj orbiti na novoj misiji. Popravak Hubble space telescopea (HST) ujedno je i prvi zadatak u svemiru Ryane Stone (Sandra Bullock), stručnjakinje za hardware nadogradnju u Hubbleu. Za vrijeme izlaska iz shuttlea, kontrola misije u Houstonu javlja Exploreru da su nedaleko od njih Rusi uništili svoj nefunkcionalni satelit te da je eksplozija izazvala lančanu reakciju u obliku mnoštva ostataka, koji velikom brzinom lete prema njima te im naređuje da se pod hitno vrate na Zemlju. Ubrzo, veza s Houstonom se gubi. I dok komunikacijski sateliti u blizini od udara svemirskog otpada padaju jedan za drugim, oblak otpada udara u Explorer te Hubble. Pri udaru Stone se odvaja od shuttlea te pluta svemirom, no Kowalski je nekako uspijeva spasiti te se oni vraćaju na Explorer, samo da bi otkrili da je shuttle doživio teška oštećenja te da je posada smrtno stradala.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.30, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Superman: Čovjek od čelika

Superman ponovno odijeva svoj plašt i kreće u nove pohode u borbi protiv zla! Dok im se približava sigurno uništenje planeta Kriptona, Jor-El (Russel Crowe) i njegova supruga očajnički žele spasiti svoju rasu, pa na Zemlju šalju vlastitoga sina. Svemirska letjelica kojom dijete stiže na Zemlju završi na farmi u vlasništvu Jonathana (Kevin Costner) i Marthe (Diane Lane) Kent, koji dječaku daju ime Clark i odgoje ga kao vlastitoga sina. Iako odrasli Clark (Henry Cavill) živi na rubu društva upravo zahvaljujući svojim nevjerojatnim, nadljudskim sposobnostima, shvati da mora postati junakom kako bi od strašne prijetnje spasio one do kojih mu je najviše stalo.