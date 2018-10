TV PREPORUKA ZA VIKEND: Ove dane se možete dobro opustiti uz filmove Izvrnuto-obrnuto, Snowden, Lorenzovo ulje i John Wick

SUBOTA, NOVA TV, 12.00, DRAMA, Priča o Isusovom rođenju

Jedna mlada žena bori se sa sudbinom kako bi uradila ono za što je odabrana, odnosno da na svijet donese Božjeg sina. Njeno dijete donijet će spas ljudima na Zemlji. Marija (Keisha Castle-Hughes) je mlada i bezbrižna djevojka. Dvije godine prije rođenja Isusa, Marija shvati kako će ona biti ta koja će na svijet donijeti Spasitelja – dijete koje će promijeniti svijet. Unatoč svojoj nezavidnoj situaciji, Marija pronađe vjeru i unutarnju snagu da postane majkom Isusa.

SUBOTA, HRT3, 14.30, KOMEDIJA, Zakon je zakon

Assola je izmišljeno selo na granici između Italije i Francuske koje ista ta granica zapravo presijeca. Francuski carinski službenik Ferdinand u vječnom je lovu na talijanskog krijumčara Giuseppea. Međutim, Giuseppe otkrije da se Ferdinand zapravo rodio u Italiji pa da zato ne može raditi na francuskoj carini.

SUBOTA, RTL TV, 19.40, ANIMIRANI FILM, Izvrnuto-obrnuto

Kao sve nas, i Rajku (Iva Vučković) određuju osjećaji. Radost (Judita Franković), Strah (Marko Makovičić), Bijes (Bojan Navojec), Gadljivost (Iva Šulentić) i Tuga (Biserka Ipša) žive u njezinoj glavi, nalaze se u glavnom sjedištu koje usmjerava sve njezine osjećaje. Kako Rajka odrasta, tako njezina iskustva postaju sjećanja koja se pohranjuju u obojane sfere te se šalju u dugoročno pamćenje. Njezinih pet “temeljnih sjećanja”, koja su sva sretna, spremljena su u središte, i svako od njih oblikuje njezinu osobnost, koja se manifestira u obliku otočića. U središtu, Radost je glavna i ona čuva Rajkino veselo djetinjstvo, dok nitko ne razumije koja je svrha Tuge pa je nastoje držati podalje od svega.

SUBOTA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Bourneova nadmoć

Jason Bourne (Matt Damon) ostavio je iza sebe život profesionalnog ubojice, no noćne more podsjećaju ga na dane kada je obavljao prljave poslove za CIA-u. Gotovo paranoidnog ponašanja, Bourne više nije siguran koja su sjećanja istinita, a koja proizvod njegove mašte. Zbog toga, zajedno s Marie (Franka Potente), prisiljen je stalno mijenjati mjesto boravka kako bi izbjegao radaru CIA-e i vodio koliko-toliko normalan život. No nakon što je razotkriveno njihovo skrovište, Bourne odluči suočiti se sa svojom prošlošću, spasiti život voljene žene te spriječiti međunarodni incident.

SUBOTA, HRT1, 20.05, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Put oko svijeta u 80 dana

Phileasa Fogga (S. Coogan) u Londonu smatraju neozbiljnim cirkusantom, a znanstvenici iz Kraljevske akademije ne primaju ga u svoje redove. Osobito im je smiješna njegova čvrsta uvjerenost da će čovjek jednog dana poletjeti. Tom svom snu posvećuje većinu vremena. Istodobno, opljačkana je londonska banka i iz nje je nestala dragocjena skulptura Bude od žada. Policija traga za Kinezom koji se slučajno nađe u Foggovom dvorištu upravo u trenutku dok njegov stari sluga odbija po tko zna koji put biti katapultiran u nekoj čudnoj Phileasovoj napravi.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, U obitelji sobova

Pridružite se Gordonu Buchananu koji odlazi u Laponiju vidjeti najljepšu prirodnu pojavu, istražiti impresivan životinjski svijet te upoznati tamošnje starosjedioce. Polarna svjetlost među najspektakularnijim je prirodnim pojavama na svijetu, a ugledni snimatelj divljih životinja Gordon Buchanan odlazi je snimiti u divlje predjele Laponije. Pratite Gordona na ovome nevjerojatnom putovanju kroz prekrasni krajolik, na kojem će mu se pridružiti neočekivan pratilac – skandinavski sob.

SUBOTA, HRT3, 20.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Pero Shakespeareovo

Will želi popraviti društveni položaj svoje obitelji pa kad u grad dođe afrički kraljević, želi ga iskoristiti da zadivi plemstvo. Ali sve pođe naopako kad rupčić završi u pogrešnim rukama.

SUBOTA, DOMA TV, 21.45, DRAMA, Erin Brockovich

Erin Brokovich (Julia Roberts) nađe se u novčanim problemima nakon nesreće koju ona nije skrivila i zato što njezin odvjetnik Ed Masry (Albert Finney) nije uspio riješiti nagodbu. Bez novca, posla i izgleda, Erin moli Eda da je zaposli u svojoj odvjetničkoj tvrtki. Erin otkrije zataškavanje slučaja onečišćene vode zbog kojeg obolijeva cijela jedna zajednica. Svojom upornošću i sposobnošću da nađe zajednički jezik s mještanima, Erin dobiva njihovo povjerenje i okuplja 600 tužitelja u zajedničku tužbu. Erin i Ed će tako uspjeti dobiti najveći iznos za neposrednu tužbu ikada plaćenu u povijesti SAD-a.

SUBOTA, HRT2, 22.40, PUSTOLOVNA SERIJA, Igra prijestolja

Jon i Sansa okupljaju vojsku. Jaime stiže u Rijekobrz. Olenna Tyrell kani napustiti Kraljev pristan. Theon i Yara odlučuju kamo će otploviti. Arya se sprema za odlazak.

SUBOTA, NOVA TV, 22.45, AKCIJSKI FILM, Pravednik

Robert McCall, zaposlenik trgovačkog centra s građevinskim materijalom, bivši je komandos iz specijalnih postrojbi koji je lažirao vlastitu smrt. Nakon što se samovoljno vrati iz mirovine kako bi spasio mladu djevojku Teri, kreće u obračun s nasilnički nastrojenim ruskim mafijašima. Kako vrijeme odmiče, u njemu se ponovno rađa želja za pravdom.

SUBOTA, HRT1, 22.45, BIOGRAFSKA DRAMA, Snowden

Protuzakonite nadzorne tehnike kojima se služi Agencija za nacionalnu sigurnost (NSA) javnosti je razotkrio jedan od Agencijinih zaposlenika, Edward Snowden (J. Gordon-Levitt), u obliku tisuća tajnih dokumenata koje je podijelio novinarima… Snimljeno prema književnim predlošcima The Snowden Files Lukea Hardinga i Time of the Octopus Anatolyja Kucherena.

SUBOTA, RTL TV, 23.15, PRIJENOS, BOKS: Pulev vs. Fury

U Sofiji, u Areni Armeec, bugarski teškaški as Kubart ‘The Cobra’ Pulev susrest će se s jednim od najboljih britanskih teškaša i trenutnim britanskim prvakom Hughiejem Furyjem u eliminacijskoj IBF borbi. Pobjednik ovog meča postaje službeni izazivač prvaka Anthonyja Joshue i napadač njegovog pojasa. Čitav sportski event s pravom je prozvan ‘Fire & Fury’ pa u ringu očekujmo pravu eksploziju vatre i bijesa.

SUBOTA, HRT2, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Varalice

Nakon nasilnog sukoba Maddie pronalazi skrovište na mjestu gdje to nije očekivala. Skupina prevarenih dotle se skriva u Meksiku, a Ezra u svojim pothvatima sve više riskira.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav pod zvijezdama

Dok radi na svom doktoratu iz dječje psihologije, Becca Miller (A. Newbrough) sprijatelji se s djevojčicom Emily (J. L. Miller). Ubrzo se upušta u novu vezu s Emilynim tatom i samohranim ocem Nateom (W. Brown). Emily i Nate pomažu Becci da prežali i shvati gubitak majke. Sastanci trija puni su igre, sladoleda i traganja za smislom.

NEDJELJA, RTL TV, 15.40, PRIJENOS, RUKOMET: Belgija – Hrvatska

Naši reprezentativci ne bježe od uloge favorita protiv dobrih Belgijaca i sigurno će ozbiljno pristupiti ekipi koja je nedavno pošteno namučila veliku Francusku. Belgija ima odlične razigravače, od kojih ističemo igrača PPD Zagreba, 28-godišnjeg srednjeg vanjskog Arbera Qerimija, dok će hrvatske navijače sigurno obradovati povratak Domagoja Duvnjaka.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Copper Canyon

Nakon Američkog građanskog rata skupina bivših vojnika poražene vojske ‘Juga’ nastoji živjeti normalnim i poštenim načinom života, u malom gradu Copper Townu. Nažalost, to im ne dopušta grupa opasnih razbojnika među kojima su šerif i njegovi pomoćnici, posebice zloglasni šerifov zamjenik Lane Travis (M. Carey), kojima zapravo upravlja lijepa i opasna Lisa Roselle (H. Lammar).

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, DRAMA, Top Gun

Pete Mitchell (Maverick) vrhunski je vojni pilot lovca F-14, jedan od najboljih u svojoj klasi koja je zbog vrhunskih letačkih sposobnosti svojih pilota nazvana Top Gun. Mitchell je poznat po svojoj svojeglavosti i buntovništvu. Ne želi letjeti prema zadanim pravilima, nego se isključivo povodi za instinktom. Jedne večeri u baru upoznaje mladu ženu (Kelly McGillis) i odmah joj počne udvarati. Drugog dana otkriva da je žena kojoj se udvarao astrofizičarka Charlotte Blackwood koja je došla u bazu pilotima održati predavanje. Iako im položaji to baš ne dopuštaju njih dvoje osjećaju snažnu simpatiju jedno prema drugomu.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, John Wick

Nakon što je sahranio suprugu Helen (Bridget Moynahan), koja je preminula od bolesti, John Wick (Keanu Reeves) po povratku kući dobiva poseban, posljednji poklon od svoje žene – slatko štene Daisy, koje on od tog trenutka obožava jer mu pruža utjehu. John i Daisy ugodno provode dan vozeći se mjestom sve dok na benzinskoj postaji Wick ne sretne trojicu ruskih gangstera, čiji vođa Iosef Tarasov (Alfie Allen) inzistira da mu Wick proda auto, klasik iz 1969., Ford Mustang. John odbija ponudu, a banda ga te večeri prati do kuće, napadne, ukrade auto i ubije Daisy.

NEDJELJA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Hulk

Bruce Banner (Eric Bana) briljantan je i neumoran znanstvenik s tajanstvenom obiteljskom prošlošću, koju ni sam najbolje ne poznaje. Radeći u svome laboratoriju na novoj tehnologiji koja bi trebala uvelike ubrzati i pospješiti različite procese ozdravljenja, Banner slučajno izazove strašnu eksploziju te biva izložen gamma radijaciji i utjecaju nanomeda, sićušnih bakterija koje bi trebale liječiti rane, ali zapravo ubijaju sve s čime dođu u kontakt. Zbunjen zbog činjenice što je preživio, Banner otkriva kako se nakon eksplozije, svaki put kada se razbjesni, pretvori u golemo zeleno čudovište koje ruši sve pred sobom.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Kada Božica pronađe štrikane papučice i kapice za djecu, posumnja da je Sanja trudna te diplomatski pokušava iz nje izvući informaciju tko je otac. Dragica pak proširi trač o Sanjinoj trudnoći, pa se svi prema njoj počnu pažljivo ophoditi. Matek u lokalu organizira purgersku večer, ali mu menadžer zabunom pošalje dalmatinsku klapu, što natjera Iveka i Žigmunda da sami organiziraju nastup zagorskih mužikaša.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Zgrožena vijestima o gladi koja je poharala Irsku, Viktorija pokuša nagovoriti vladu da reagira. Peel oklijeva poslati pomoć strahujući da će time destabilizirati vlastitu stranku.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, DRAMA, Lorenzovo ulje

Američki bračni par Augusto (N. Nolte) i Michaela Odone (S. Sarandon) boravili su tri i pol godine u istočnoj Africi sa sinčićem Lorenzom, a onda su se vratili u Ameriku. Kad je Lorenzo (Z. O’Malley Greenburg) krenuo u školu, učiteljica je obavijestila majku da se čudno ponaša. U prvi čas činilo se da je riječ o hiperaktivnom djetetu, ali Lorenzovo se stanje počelo pogoršavati. Liječnik je utvrdio da je Lorenzo obolio od vrlo rijetke bolesti koja pogađa samo dječake između pete i desete godine života. To je adrenoleukodystrophya (kratica je ALD), a uzrokuje, najčešće tri godine od početka, potpuno odumiranje živčanog sustava. Svi bolesnici do Lorenzovog slučaja su umrli. Lorenzovi roditelji odlaze u Washington profesoru Gusu Nikolaisu (P. Ustinov) koji je najveći svjetski stručnjak za tu bolest.

NEDJELJA, HRT1, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Šezdesete: Dugi marš do slobode

Putnici slobode, prosvjedi u zalogajnicama, integracija Sveučilišta Mississippi i Alabama u Birminghamu te dr. Martin Luther King i Marš na Washington… o svemu tome u epizodi koja nam otkriva pokret za građanska prava. Bavit ćemo se i Krvavom nedjeljom i marševima od Selme do Montgomeryja, Ljetom slobode i ubojstvom trojice boraca za građanska prava u Mississippiju, usvajanjem zakona o građanskim pravima i glasačkim pravima, odnosom predsjednika Johnsona i dr. Kinga, usponom i ubojstvom Malcoma X-a, građanskim nemirima u Wattsu, Newarku i Detroitu, putovanjem dr. Kinga u Memphis.

NEDJELJA, RTL TV, 22.05, KOMEDIJA, Glup i gluplji 2

Dvadeset godina od događanja iz prvog dijela, Lloyd (Jim Carrey) se nalazi u bolnici za mentalno oboljele, gdje je dospio nakon neuspjele romance s Mary Swanson. No Llyod je dvadeset godina glumio da je prolupao kako bi sada svom prijatelju Harryju (Jeff Daniels) smjestio dobru šalu. Kada se obojica dobro nasmiju, Harry prizna da je jedan od njegovih bubrega u lošem stanju te da treba donora. Prvo odlaze do njegovih roditelja, ali oni nisu prikladni podariti mu bubreg jer je Harry usvojen.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.30, AKCIJSKI FILM, Šifra U.N.C.L.E.

Prisiljeni zanemariti dugogodišnje neprijateljstvo, Napoleon Solo (Henry Cavill) i Illya Kuryakin (Armie Hammer) se udruže u zajedničku misiju zaustavljanja tajanstvenu međunarodnu zločinačku organizaciju koja je odlučila destabilizirati krhku ravnotežu snaga kroz proizvodnju nuklearnog oružja i tehnologije. Jedini trag koji dvojac ima je kći nestalog njemačkog znanstvenika koji je ključ za infiltraciju u zločinačku organizaciju te se moraju utrkivati s vremenom kako bi ga pronašli i spriječili svjetsku katastrofu.

NEDJELJA, RTL TV, 00.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav u kovčegu

To što je Montana Moore (Paula Patton) stjuardesa, manje je važno od činjenice da dugo nije imala dečka, zbog čega su zanovijetanja njezine majke (Jenifer Lewis) postala nepodnošljiva. Zajedno sa svojim prijateljima, Samom i Gail (Adam Brody, Jill Scott), odlučila je pronaći pravog muškarca za sebe i zaručiti se prije vjenčanje svoje mlađe sestre Sheree (Lauren London). Vremena za gubljenje nema jer se sestrino vjenčanje događa za svega trideset dana pa Montana odluči posjetiti svoje bivše dečke – političara seksističkih nastupa Langstona Jeffersona (Taye Diggs), neodgovornog zabavljača Damona (Trey Songz) i sramežljivog multimiljardera Quintona (Djimon Hounsou) spremnog za ozbiljnu vezu.