TV PREPORUKA ZA VIKEND: Ove dane čekaju vas filmovi kao što su Dnevnik Bridget Jones, Godzilla, Ljepotica i zvijer te Zaštitnik

SUBOTA, HRT3, 12.55, GLAZBENI FILM, Kralj Kreol

Priča o devetnaestogodišnjem Dannyju Fisheru (E. Presley) koji je napustio školu i u potrazi je za poslom da pomogne ocu bez posla i sestri. Zaposlio se kao pjevač u noćnom klubu koji jedini nije pod šapom lopovskog Maxieja Fieldsa (W. Matthau), poznatog pod nadimkom Svinja.

SUBOTA, HRT1, 14.55, LJUBAVNA DRAMA, Ljubav i ples

Jake (T. Malloy), bivši šampion u swingu, oglušio je kad je imao šesnaest godina. Kako je bio daroviti plesač, odlučio se baviti plesom, jer je želio da ga ljudi zapažaju zbog onoga što on želi pokazati, a ne zbog toga što je gluh. Njegova plesna partnerica Corinne, s kojom je osvojio prvenstvo u “Swingu Zapadne obale” bila je i njegova zaručnica, sve dok nije otkrio kako ga vara s drugima. Jake se prestao baviti plesom, najviše zbog toga što više nije imao partnericu, i bavi se koreografijom te motivacijskim govorima. Na jednom od motivacijskih govora u osnovnoj školi upozna mladu nastavnicu Jessicu (A. Smart). Jessica ga nakon predavanja zamoli da njoj i njezinom zaručniku Kentu (B. Zane) daje satove plesa, jer planiraju skoro vjenčanje. No, Kent, mlad i poduzetan čovjek, nema vremena za ples, a čini se ni za Jessicu. Jessica na sate plesa odlazi sama.

SUBOTA, RTL TV, 19.50, OBITELJSKI PUSTOLOVNI FILM, Kronike iz Narnije: Kraljević Kaspijan

Prošla je godina dana, ormar je nestao, vještice više nema, kao ni mudrog lava Aslana. Peter (William Moseley) , Susan (Anna Popplewell), Edmund (Skandar Keynes) i Lucy (Georgie Henley) ponovno kreću u Narniju, a kada stignu shvate da je u čudesnom svijetu prošlo 1.300 godina! Zlatno doba Narnije je davna prošlost, a zli kralj Miraz (Sergio Castellitto) bez milosti vlada zemljom. Kralj je odlučan da ga njegov sin naslijedi pa makar to značilo ubojstvo zakonitog prestolonasljednika i nećaka princa Kaspijana (Ben Barnes). No princ na svojoj strani ima stanovnike Narnije te se nada da će jednoga dana zemlja ponovno živjeti u miru i prosperitetu.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dnevnik Bridget Jones

Zašavši u četvrto desetljeće života, Bridget Jones (R. Zellweger) iz Londona nema puno razloga za zadovoljstvo. Radi ne osobito zanimljiv činovnički posao, stalno se bori s viškom kilograma i pokojom čašicom više, dok je njezin romantični život sveden na sanjarenje o atraktivnom šefu Danielu Cleaveru (H. Grant). Podjednako je nezadovoljna što joj majka (G. Jones) i otac (J. Broadbent) na božićnoj zabavi pokušavaju namjestiti sina njihovih susjeda, uštogljenog Marka Darcyja (C. Firth). Stvari se počnu mijenjati kad je Daniel pozove da izađu što će se Bridget učiniti kao početak promjena. Međutim, u njezin će život ponovno ući Mark.

SUBOTA, DOMA TV, 21.40, AKCIJSKI TRILER, Svjetski rat Z

Bivši istražitelj UN-a Gerry Lane (Brad Pitt) vodi miran obiteljski život. Međutim, život će mu postati kaotičan nakon što se svijetom počne širiti epidemija misteriozne infekcije koja ljude velikom brzinom pretvara u krvožedne zombije. Zaraženi su porazili svjetske vojske i srušili njihove vlade. Lane je primoran vratiti se svojem opasnom prijašnjem životu, te povesti potragu za izvorom epidemije i nečime što je može zaustaviti. Morat će se suočiti sa zastrašujućim opasnostima putujući po svijetu kako bi pronašao odgovore prije nego što epidemija uništi čitavo čovječanstvo.

SUBOTA, HRT1, 21.45, KOMEDIJA, Kad ljubav udari u glavu

Poduzetnik Richard (P. Brosnan) je pred mirovinom i veseli se mirnim i bezbrižnim trenucima koji ga čekaju. Ali zadnji dan na poslu neugodno ga iznenadi vijest da je žrtva prijevare te da mu je nestao novac iz mirovinskog fonda. Udruži se s bivšom ženom Kate (E. Thompson) u potrazi za pronevjeriteljima i svojom ušteđevinom.

SUBOTA, NOVA TV, 21.45, AKCIJSKI SF FILM, Godzilla

Snažna priča o ljudskoj hrabrosti suočenoj s titanskim silama prirode nakon što se zastrašujuće biće, pred kojim je čovječanstvo naizgled nemoćno, podigne iz mora kako bi vratilo ravnotežu u prirodi. Ova spektakularna avantura s neviđenim posebnim efektima suprotstavlja najpoznatije čudovište na svijetu s ljudskom arogancijom, prijeteći tako postojanju čovječanstva.

SUBOTA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Vinnie Jones

Pojedini nogometaši od sebe su napravili brend i postali mnogo više od vrijednog igrača na terenu. Za to je zaslužna njihova igra, ali i ponašanje na terenu i izvan njega. Jedan od njih je i legendarni umirovljeni velški nogometaš koji je u današnje vrijeme nerijetko na listi najkontroverznijih nogometaša svih vremena. Riječ je naravno o Vinnieju Jonesu koji je svojom ekscentričnošću obilježio suvremeni nogomet. On je nogometaš koji je svoj imidž „snagatora“ izgradio zbog žutih kartona, grubih prekršaja i konflikata u engleskom nogometu.

SUBOTA, RTL TV, 22.45, AKCIJSKI SF FILM, X-Men 3: Posljednja fronta

Prošlo je nekoliko mjeseci otkako su mutanti zaustavili Williama Strykera, ali su to platili gubitkom Jean Gray (Famke Janssen), s čime se Scott (James Marsden) nikako ne može pomiriti. Odlazi na mjesto na kojem ju je izgubio i ona se pojavi pred njim. Sukobi ljudi i mutanata, koji dosežu kritičnu točku, mogli bi uskoro prestati jer su znanstvenici otkrili zbog čega mutanti uopće mutiraju. To otvara put proizvodnji „lijeka” za mutaciju, što X-Mene zgražava. Vijesti dopiru i do Magneta (Ian McKellen), koji odlučuje povesti mutante u veliki rat protiv čovječanstva pa za saveznike pokušava dobiti i mutante profesora Xa (Patrick Stewart).

SUBOTA, HRT2, 23.50, RATNA DRAMA, Full Metal Jacket

Godina je 1968. Mladi vojnici prolaze izrazito tešku obuku kod nemilosrdnog poručnika Hartmana (L. Ermey), a među njima se ističu Joker (M. Modine), Animal Mother (A. Baldwin), Eightball (D. Harewood) i Cowboy (A. Howard), a najviše nespretni i senzibilni Pyle (Vincent D’Onofrio) koji postaje predmet Hartmanovih iživljavanja.

SUBOTA, HRT1, 23.55, BIOGRAFSKA DRAMA, Kraljica

London, 2. svibnja 1997. godine. Tony Blair (M. Sheen), vođa novih laburista, novi je britanski premijer, najmlađi nakon Lorda Liverpoola, 1812. godine. On i njegova supruga Cherie (H. McCrory) odlaze na audijenciju kraljici Elizabeti (H. Mirren), na kojoj će ga kraljica proglasiti premijerom. Prvo vatreno krštenje za Blaira dolazi već četiri mjeseca poslije: princeza Diana poginula je u Parizu, a kako će je pokopati, bit će uzrok prvog sukoba između dvora i Vlade. Kraljica Elizabeta smatra da je princeza Diana nakon rastave prestala biti član kraljevske obitelji, te da njezin pokop mora biti privatan, a Tony Blair smatra da će to biti veliki izazov za britanski narod, koji je pokojnu Dianu smatrao svojom, narodnom princezom. Princ Charles (A. Jennings) od majke traži pokop s kraljevskim počastima, jer je Diana majka dvojice prinčeva, Williama i Harryja.

NEDJELJA, HRT3, 15.30, KOMEDIJA, Čudo u Morgan’s Creeku

Američki gradić u doba 2. svjetskog rata. Lijepa Trudy Kockenlocker (B. Hutton) očarana je vojnicima koji upravo odlaze na bojište. Kako je strogi otac, policajac i veteran 1. svjetskog rata (W. Demarest) ne želi pustiti na oproštajnu zabavu priređenu vojnicima u čast, Trudy prihvaća poziv u kino nespretnog Norvala Jonesa (E. Bracken), mladića koji je u nju od djetinjstva zaljubljen. Trudy uspije nagovoriti Norvala da je sam čeka u kinu, dok ona tulumari s vojnicima. U jednom trenutku, plešući s jednim od vojnika, Trudy glavom udari luster. Jutro kasnije, Trudy ispred kina pokupi ljutitog Norvala, ne sjećajući se ničeg što se dogodilo protekle noći. Na njezin užas, ubrzo će shvatiti kako se tijekom noći udala, a zanimljive vijesti priopćit će joj i njezin liječnik.

NEDJELJA, HRT2, 15.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Ratovanje u moderno doba: Zrakoplovi

Od početka ratovanja u zraku u Prvom svjetskom ratu dobivanje bitke na nebu postalo je ključem dobivanja rata. Od dvokrilca Sopwith Camela i P-51 Mustanga do supermodernog F22 Raptora i Harrier Jump Jeta, koji je donio prekretnicu u avijaciji, epizoda donosi najdramatičnije, rijetko viđene arhivske snimke i uz mišljenja stručnjaka pokušava odrediti najbolji avion u povijesti ratovanja.

NEDJELJA, HRT3, 19.00, VESTERN, Poker aseva

Terence Hill i Bud Spencer glume dvojicu revolveraša koji u gradu na Divljem zapadu naplaćuju dug od korumpiranog bankara. No taj im novac otima na smrt osuđeni odmetnik (E. Wallach), koji je pobjegao iz zatvora, a novac mu treba kako bi se osvetio bivšim prijateljima koji su ga prije petnaest godina izdali poslije jedne pljačke i ostavili da trune u zatvoru. Hill i Spencer daju se u potragu za odmetnikom, a nakon niza zgoda njih će se dvojica udružiti te ući u konačan obračun s glavnim negativcem, vlasnikom kockarnice, posljednjim od trojice bivših odmetnikovih prijatelja.

NEDJELJA, RTL TV, 19.50, ANIMIRANI MJUZIKL, Ljepotica i zvijer

Čitavog života mladi princ (Ivan Glowatzky) živi sebično i arogantno, misleći samo na sebe, sve dok ga tajanstvena vila ne osudi na izgled čudovišta. Njegova jedina nada je susret s mladom ženom čiju će ljubav osvojiti i tako se iskupiti te ponovno poprimiti ljudski oblik. Godine prolaze, ali jednog dana pruži mu se prilika pokazati se mladoj Belle (Renata Sabljak), koja se ponudi da će zauzeti mjesto svog bolesnog oca u zatvoru. Uz pomoć osoblja dvora, Belle s vremenom nauči cijeniti svog zatočenika te se čak zaljubi u njega. No u selu, beskrupulozni lovac ima svoje planove za Bell.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, TRILER, Oceanovih 12

Svi dugovi dolaze na naplatu, pa tako i onaj Dannyja Oceana i njegovog dream teama. Prošle su tri godine otkad je Danny Ocean (George Clooney) sa svojom ekipom, koju je predvodio Rusty Ryan (Brad Pitt) izveo jednu od najunosnijih pljački u povijesti. Njegova ekipa koja se sastojala od ambicioznog džepara Linusa Caldwella (Matt Damon), stručnjaka za eksplozive Bashera Tarra (Don Cheadle) te stručnjaka za provaljivanje u sefove Franka Cattona (Bernie Mac), opljačkala je poduzetnika Terryja Benedicta (Andy Garcia) i to do zadnjeg novčića tako da su provalili u neprobojni sef u Las Vegasu. Oni su podijelili 160 milijuna dolara, a svaki od jedanaestorice nastojao je živjeti mirnim i normalnim životom. Nakon što netko prekrši prvo pravilo i otkrije Benedictu pravu tajnu miran život više ne dolazi u obzir. Sada on želi svojih 160 milijuna dolara natrag, i to s kamatama, a čini se kako i Benedict nije jedina moćna osoba koja traži Oceanovu bandu.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Nikola Šubić Zrinski

U nemirnom 16. stoljeću kada Osmanlije pokušavaju osvojiti Europu živio je vjerojatno najopjevaniji hrvatski velikan – Nikola Šubić Zrinski. No jeste li znali da je mali Nikola zbog obiteljskog statusa današnjim rječnikom bio “zlatna mladež”? Ali umjesto da razbija aute, Nikola je odmalena razbijao Osmanlije, pa je tako već kao mladić pomogao u razbijanju opsade Beča, spašavao kršćansku vojsku kod Budima, ali sudjelovao i u brojnim drugim bitkama prije slavne opsade Sigeta.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Sin

Mladi Eli prolazi ratničku obuku i stječe neprijatelje 1849. godine. Godine 1915. Eli i Phineas trude se pomoći obitelji u Austinu, a Pete se bori s vlastitim demonima.

NEDJELJA, RTL TV, 21.30, AKCIJSKI TRILER, Prebrzi i prežestoki

Brian O’Connor (Paul Walker) traži šansu za iskupljenjem pa ponovno odlazi na tajni zadatak kako bi se ubacio u još jednu grupu uličnih entuzijasta brze i žestoke vožnje. Ovoga puta potraži pomoć bivšeg robijaša, Romana Piercea (Tyrese Gibson), te kolegice i agentice Monice Celemente (Eva Mendes) kako bi uhitio bossa Cartera Veronea (Cole Hauser), koji je na čelu velike operacije krijumčenja droge.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKA DRAMA, Zaštitnik

Kad joj dečko, kralj narko kartela, smjesti krađu prljavog novca, 17-godišnja Lydia (Erin Moriarty) daje se u bijeg, a jedini saveznik joj je vječni promašaj od oca, John Link (Mel Gibson), moto-odmetnik koji je svojevremeno gulio u zatvoru, a sada pod svaku cijenu želi zaštititi svoju djevojčicu i napokon učiniti pravu stvar.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.20, AKCIJSKI SF FILM, Superman: Povratak

Supermana (Brandon Routh), rođenog na planetu koji je odavno uništen, odgojili su njegovi posvojitelji na farmi Kentovih u Kansasu. Mladi Kal-El nazvan je Clark Kent i iako je odrastao među ljudima, on nije jedan od njih. Ovaj jedinstveni mladić može činiti stvari o kojima ljudi mogu samo sanjati, no kako bi mirno živio s njima, vodi dvostruki život kao nenametljiv Clark Kent. No kriza je sve gora, jer svijet nije imao spasitelja otkad je Superman zagonetno nestao. Bez njega, zločin je zavladao u Metropolisu i okolici, a povrh svega, Lex Luthor (Kevin Spacey) smišlja nove dijabolične planove nakon što je pobjegao iz zatvora. Lex namjerava iskoristiti Supermanove tehnološke tajne za vlastite opake planove. Lois Lane (Kate Bosworth), novinarka Daily Planeta i ljubav Supermanova života nastavila je sa životom nakon što je Superman otišao bez ijedne riječi.

NEDJELJA, HRT2, 23.50, AKCIJSKI TRILER, Iznenadna smrt

Nakon što prije dvije godine iz požara nije uspio spasiti djevojčicu, vatrogasac Darren McCord (J.-C. Van Damme) mučen grižnjom savjesti povukao se iz službe, razveo od supruge Kathi (K. McNeil) i zaposlio kao vatrogasni inspektor u hokejaškoj dvorani. Na dan održavanja važne utakmice, na kojoj će biti i potpredsjednik SAD-a (R. J. Barry), Darren na uzbudljiv susret odluči povesti i svoju djecu, sinčića Tylera (R. Malinger) i kćer Emily (W. Wright). Dok djecu upoznaje s kuharom Ferrarom i maskotom domaće momčadi, Darren ne sluti da u dvoranu ulazi skupina terorista predvođena nemilosrdnim Joshuom Fossom (P. Boothe). Kao nekadašnji vladin agent, Foss zna kako jednostavno eliminirati tjelohranitelje. Otmu potpredsjednika i njegovu pratnju, a u znak opomene ustrijeli Ferraru i nekoliko talaca, dok njegova ekipa minira dvoranu.