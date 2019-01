TV PREPORUKA ZA VIKEND: Osim rukometa i posljednje emisije A strane tu su i filmovi Seks i grad 2, Dan za osvetu i Garfield

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, KRIMI TRILER, Lakeview Terrace

Mladi par kupuje kuću svojih snova, no neprestano ih maltretira prvi susjed, losanđeleski policajac. Kad par odluči uzvratiti, stvari postaju gadne. Lakeview Terrace ime je mjesta na kojem je policajac prebio Rodneyja Kinga 1991… Film se referira na poznatu izjavu: ´Zašto se ne možemo slagati?´. Kamera ´Google Earth Street Viewa´ fotografirala je slijepu ulicu u kojoj se snimao film. Korisnici mogu vidjeti filmsku ekipu na djelu.

SUBOTA, HRT3, 20.00, POVIJESNA DRAMA, Sokrat

U Ateni u 4. stoljeću prije Krista filozof Sokrat zbog lažnih je optužbi izveden na suđenje i osuđen na smrt… “Sokrat” je film iz Rossellinijeva posljednjeg ciklusa u kojem stavlja u središte povijesne osobe ili razdoblja.

SUBOTA, HRT2, 20.05, AKCIJSKI FILM, Pod opsadom 2: Područje mraka

Odlučni Casey Ryback (S. Seagal) nekadašnji je mornarički specijalac koji je karijeru profesionalnog vojnika zamijenio onom kuhara. Prati svoju mladu nećakinju Sarah (K. Heigl) na putu u Los Angeles. Mirno putovanje vlakom ubrzo se pretvara u pravu dramu i borbu za goli život, jer vlak otme skupina kriminalaca predvođenih psihotičnim plaćenikom Pennom (E. McGill). Pennov najbliži suradnik je Travis Dane (E. Bogosian), odmetnuti bivši vladin kompjuterski stručnjak koji je za Pentagon kreirao sofisticirano satelitsko oružje Grazer One.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, A strana

Mladi pjevači “A strane” pozivaju vas na posljednji tulum. Ovo je samo njihova večer. Pjevat će pjesme po svom izboru te se prisjetiti pjesama i trenutaka koji su njima obilježili tri sezone serijala. Nakon otpjevanih 767 pjesama, pozitivne energije i dobre atmosfere koje su dijelili s glazbenim zvijezdama, i ova posljednja “A strana” želi pokazati da glazba može sve: izmamiti osmijeh, suzu, uspomenu.

SUBOTA, RTL TV, 20.20, SP U RUKOMETU: Hrvatska – Švedska

Sraz Hrvatske i Švedske za peto mjesto na SP-u za obje momčadi bit će bez natjecateljskog imperativa. I Hrvati i Šveđani osigurali su nastup u kvalifikacijama za OI 2020. No, Duvnjak i društvo, za razliku od Skandinavaca koji ovu utakmicu najradije ne bi niti odigrali jer je, kako su sami rekli, besmislena, nastup na turniru žele završiti pobjedom. Stoga, bit će ovo sudar dvije velike rukometne nacije, a kad se takve dvije reprezentacije nađu na terenu, onda to najčešće jamči i pregršt sjajnih poteza.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKA KOMEDIJA, Murjaci s klupe

Allen Gamble (Will Ferrell) je forenzički računovođa kojega više zanima papirologija nego istražiteljski posao na terenu, a Terry Hoitz (Mark Wahlberg) je opaki detektiv koji je zaglavio s Allenom kao svojim partnerom zbog neugodnog javnog incidenta. Allen i Terry idoliziraju najbolje njujorške policajce, Dansona i Manzettija (Dwayne Johnson i Samuel L Jackson), a kada se ukaže prilika da se njih dvojica dokažu, stvari se ne odvijaju kako su planirali.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Srednjom Amerikom pješice

Nakon pješačenja duž Nila i Himalaje istraživač Levison Wood nastavlja svoju novu ekspediciju u kojoj hoda od Meksika do Kolumbije duž cijele Srednje Amerike. U drugoj epizodi prelazi 650 kilometara preko teritorija triju država, zabavlja se u jedinstvenom karipskom gradu u kojem žive potomci afričkih robova koji su doživjeli brodolom, penje se kroz prekrasne planinske krajeve te pokušava ispregovarati siguran prolaz kroz teritorije bandi u jednom od najnasilnijih gradova na Zemlji dok se bliži polovici svojeg putovanja.

SUBOTA, HRT3, 22.05, DRAMA, Namještanje

Priča o mladiću koji se s novostečenom fakultetskom diplomom pokušava zaposliti u velikoj korporaciji.

SUBOTA, HRT2, 22.35, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Heahmund se oporavlja nakon bitke, a Hvitserk dobiva pojačanja od Rollona. Ubbe žali zbog braka s Margrethe i pokušava se pomiriti s Torvi. U Flokijevoj koloniji spaljen je novosagrađeni hram. Uskoro počinju međusobna optuživanja i dolazi do borbe sa smrtnim ishodom.

SUBOTA, RTL TV, 22.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Detektiv za prljave poslove

Detektiv Arthur Shame (Keenen Ivory Wayans) bivši je policajac čija burna prošlost izranja još jednom kada ga bivši kolega traži za pomoć u novom slučaju. Za vrijeme istrage Shame susreće stare poznanike zbog kojih je bio nepravedno izbačen iz policije. Shane mora riješiti slučaj dilera droge, ali i srediti ljubavni život – s jedne strane tu je njegova bivša djevojka, zavodljiva Angela (Salli Richardson), a s druge Peaches (Jada Pinkett Smith), energična pomoćnica.

SUBOTA, HRT1, 22.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Seks i grad 2

U ovom nastavku djevojke s Manhattana, Carrie (S. J. Parker), Miranda (C. Nixon), Charlotte (K. Davis) i Samantha (K. Cattrall), potraže predah od ljubavnog života i stresa na poslu u Abu Dabiju. Naime, krenule su na putovanje i zabavu u Arapske Emirate gdje Samanthin bivši snima novi film. Tamo ih očekuju iznenađenja i neočekivana iskušenja.

SUBOTA, NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI SF FILM, Kauboji i izvanzemaljci

Absolution je grad usred pustinje, negostoljubiv prema strancima. Čeličnom rukom ga vodi Colonel Dolarhyde i bez njegovog odobrenja nitko se ni ne miče ulicom. Ali prava prijetnja stići će s neba, a građani će iskusiti strah kakav nisu mogli zamisliti. Jedina nada za spas im je tajanstveni stranac koji se ne sjeća svoje prošlosti. On će okupiti bivše suparnike protiv zajedničkog neprijatelja i pripremiti ih za epsku borbu za opstanak.

SUBOTA, RTL TV, 00.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ona je prava

Mickey Fitzpatrick (Edward Burns) njujorški je taksist, koji ne može preboljeti nevjeru svoje bivše zaručnice Heather (Cameron Diaz). Njegov brat Francis (Mike McGlone) broker je na Wall Streetu te je u braku s Renee (Jennifer Aniston), koja je frustrirana zbog nedostatka seksualne želje svog muža i koja ne zna da on ima aferu s Heather. Tijekom vikenda Mickey i Francis u posjetu su roditeljima. Njihov otac Frank (John Mahoney) je tradicionalist, koji uvijek govori sinovima kako bi se trebali ponašati i kakvi bi trebali biti.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.20, DRAMA, Moja djevojka

Jedanaestogodišnja Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky) nikada nije upoznala majku koja je preminula pri porodu. Njen otac Harry (Dan Aykroyd), privatni je pogrebnik. Mala Vada puno razmišlja o smrti, uz to sve pati i od hipohondrije, a njezin najbolji prijatelj, Thomas (Macaulay Culkin) od brojnih alergija. Kada Vadin otac zaposli privlačnu kozmetičarku Shelly (Jamie Lee Curtis), Vada reagira ljubomorno, strahujući da će dobiti neželjenu maćehu. No, tragičan će događaj zauvijek promijeniti Vadin život.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, OBITELJSKI FILM, Duboka plima

Mlada manekenska nada bježi iz surovog svijeta New Yorka nakon što njezina modna pogreška ispuni naslovnice. Rezervira jednosmjernu kartu za Australiju, ali njezino idilično utočište na plaži nije ono što je očekivala.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, KRIMI FILM, Tajna dvorišne rasprodaje: Vjenčanica

Jennifer Shannon (L. Loughlin) u jednoj od kutija kupljenih na garažnoj rasprodaji nalazi prelijepu vjenčanu haljinu sašivenu od ručno izrađene čipke, očito dizajnerski model i vrlo skup. Po etiketi na haljini lako je bilo otkriti trgovinu koja ju je prodala, a po imenu autora haljine na internetu je pronašla taj model i godinu šivanja: 1979. Tada je bio običaj da se na ekskluzivne haljine ušiju i inicijali nevjeste, H. W. Kad je u skrivenom džepu vjenčanice pronašla krvavi rupčić, Jennifer je već nanjušila misterij koji čeka da bude riješen. Trag ju je brzo doveo do vjenčanja Helen Whitney i Charlesa Cartera, kada je, na putu do dvorane za proslavu, Charles nestao.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, AKCIJSKI TRILER, Urota

Jerry Fletcher (Mel Gibson) živi u strahu od prošlosti koje se ne može sjetiti. Radni dan provodi vozeći taksi u New Yorku, opsjednuto govoreći o urotama za koje misli da vrebaju sa svih strana. Od fluora u vodi preko međunarodne monetarne politike, Jerry Fletcher ima mišljenje o svemu – a njegovo je mišljenje da ‘oni’ sve kontroliraju te da smo svi mi samo žrtve neke goleme, strašne zavjere. No Jerry nije običan čudak. Zato što negdje u njegovoj memoriji postoje djelići sjećanja toliko zastrašujući, toliko stvarni i toliko zlokobni u svojim implikacijama da je Jerry Fletcher siguran da ne umišlja.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, OBITELJSKA KOMEDIJA, Garfield

Garfield (glas Bill Murray) je lijeni mačor koji vrijeme provodi gnjaveći svog gazdu Jona Arbucklea (Breckin Meyer) i ismijavajući susjedovog psa. Uglavnom, Garfield ima život koji može samo poželjeti – izležava se po cijele dane, prežderava lazanjama i zadirkuje koga stigne. Jednog dana Jon se vrati kući s psićem Odiejem, kojeg je spasio iz azila kako bi impresionirao veterinarku Liz (Jennifer Love Hewitt), svoju simpatiju još iz srednjoškolskih dana. Jednog dana Odie nestane nakon što ga je nestašni Garfield ostavio izvan kuće, a vrata je zaključao.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika – Uzlet

Aleksej Orlov imenovan je zapovjednikom ruskih snaga u sve žešćem ratu protiv Otomanskog Carstva. Braća Orlov postavljaju zasjedu kapetanu Potemkinu. Katarinina ljubav prema Grigoriju slabi kao i njegovo zdravlje. Sofja prekida s Pavlom, što njega razbjesni. Katarina je prvi put prozvana Velikom.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Najveće svjetske fešte

Oktoberfest koji se zapravo održava u rujnu, festival kotrljanja sira koji se pretvara u kotrljanje ljudi, firentinski nogomet koji više nalikuje na spoj ragbija i UFC-a… Sve smo to, uz puno drugih zanimljivosti, gledali kroz sedam epizoda o najvećim svjetskim feštama. U osmoj epizodi pogledajte presjek najzabavnijih trenutaka iz cijele sezone i uživajte u živopisnom mozaiku ljudske vedrine i maštovitosti.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, VESTERN, Mladi revolveraši

Okrug Lincoln i istoimeni grad u Novom Meksiku 1877. godine. Dok zbog ubojstva bježi pred progoniteljima, Williamu H. Bonneyu zvanom Billy the Kid (E. Estevez) pomoć pruže zemljoposjednik John Tunstall (T. Stamp) i njegov štićenik Josiah Gordon Scurlock Doc (K. Sutherland) te ga odvedu na Tunstallovo imanje. Tunstall je obrazovani i otmjeni Englez kojem u bavljenju stočarstvom i obradi zemlje pomaže skupina štićenika. Uz Doca tu su i Richard “Dick” Brewer (C. Sheen), Indijanac Jose Chavez y Chavez (L. Diamond Phillips), Dirty Steve Stephens (D. Mulroney) i Charles “Charley” Bowdre (C. Siemaszko).

NEDJELJA, RTL TV, 21.20, KOMEDIJA, Krađa identiteta

Računovođa Sandy Patterson (Jason Bateman) kupi od Diane (Mellisa McCarthy) zaštitu od krađe identiteta, ne znajući da je ona zapravo prevarantica koja preko telefona uspije doznati sve njegove osobne podatke. Ubrzo Sandy dobije obavijest da ima zakazan spa na Floridi, a na benzinskoj pumpi dozna da više ne može plaćati kreditnom karticom. Banka mu javi da troši velike količine novca na Floridi te mu uskoro postaje jasno da je Diana ukrala njegov identitet.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKA DRAMA, Dan za osvetu

Vivian dolazi po svog supruga Stanleya u zračnu luku nakon njegovog intervjua za posao. Pri ulasku u auto shvaćaju da su im gume probušene, a u tom trenutku prilazi im čovjek i traži novac. Stanley mu odbija dati novac, pa dolazi i drugi pljačkaš i onesposobljava ga udarcen u glavu. Prvi pljačkaš nožem ubada Vivian i uzima joj novčanik. Policija uspije uhvatiti čovjeka koji je ubio Vivian, no puštaju ga. Stanley kreće u misiju osvete.

NEDJELJA, HRT3, 22.05, DOKUMENTARNO-IGRANA SERIJA, Sindrom Halla: Teror zaborava

U povodu 100. obljetnice prvog hrvatskog igranog filma “Brcko u Zagrebu”, snimljenog 1917., scenarist i redatelj Mladen Juran pripremio je dokumentarno-igranu seriju “Sindrom Halla”, nazvanu prema prvom hrvatskom profesionalnom filmskom snimatelju Josipu Halli. Serija je posvećenu počecima profesionalne kinematografije u Hrvatskoj i filmovima koji su, na žalost, ili nepovratno izgubljeni ili sačuvani samo u fragmentima.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.05, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, S.W.A.T.

Jim (Collin Farrell) je bivši član specijalne jedinice kojeg su degradirali nakon što je prilikom jedne pogrešne odluke uprskao rješavanje talačke krize. Jim dobije novu priliku za dokazivanje kada Dan Harrelson (Samuel L. Jackson), novi zapovjednik jedinice, dobije zadatak da okupi i obuči pet najboljih policajaca koji će raditi u specijalnoj jedinici S.W.A.T. Ostali članovi ekipe su Deacon Deke Kaye (James Todd Smith, poznatiji kao LL Cool J), Chris Sanchez (Michelle Rodriguez) i Michael Boxer (Brian Van Holt). Nakon nekoliko tjedana zahtjevnog treninga, nova jedinica se baca na posao.