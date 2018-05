TV PREPORUKA ZA VIKEND: Osim prijenosa kraljevskog vjenčanja tu su i filmovi Savršeno ubojstvo, Ekipa za 6 i Ant-Man

SUBOTA, RTL TV, 10.00, PRIJENOS, Kraljevsko vjenčanje

U studijskoj emisiji koju će voditi Ana Brdarić-Boljat, brojni će gosti komentirati jedan od najiščekivanijih dana za Veliku Britaniju.

Novinarka i urednica Nada Mirković u svojoj je dugogodišnjoj karijeri posebno pratila britansku kraljevsku obitelj pa će tako gledateljima moći detaljno pojasniti što dolazak prve princeze afroameričkog podrijetla u njihovu obitelj znači, kako za njih, tako i za naciju. Jedna od gošći bit će i novinarka Antonija Mandić, koja godinama prati domaća i strana showbiz događanja, a u studio će k Ani Brdarić Boljat doći i zasigurno jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica i žena koja zna kako od svake svadbe napraviti dan za pamćenje – Maja Šuput, dok će modne odabire uzvanika na svadbi, kao i odabir vjenčanice Meghan Markle komentirati modni stručnjak Borut Mihalić.

SUBOTA, NOVA TV, 10.30, DOKUMENTARNI FILM, Pozivnica za kraljevsko vjenčanje

Dokumentarac svečano odbrojava trenutke do spektakularnog vjenčanja princa Harryja i glumice Meghan Markle, a istovremeno gledatelje vodi iza kamera najvažnijih kraljevskih vjenčanja u Velikoj Britaniji. Trevor McDonald i Julie Etchingham otkrivaju detalje koji se događaju u ovakvim svečanim događajima, donose pregled ljudi koji se nalaze u središtu planiranja svečanih prigoda poput ove, poput kraljevskog cvjećara, tvoraca kolačića pa sve do krojača koji su izrađivali haljine. Gledatelji će moći zaviriti i u crkvu St George u dvorcu Windsor te otkriti značenje toga mjesta za Harryja i Meghan.

SUBOTA, NOVA TV, 11.30, PRIJENOS, Kraljevsko vjenčanje, specijal

Gledatelji će tijekom više od tri sata prijenosa uživo moći pratiti vjenčanje, atmosferu s lokacije, ali i čuti zanimljive analize gostiju – modne dizajnerice Matije Vujice, znalca državnih pa i kraljevskih protokola Milade Privore, profesora Bože Skoke koji će govoriti o kraljevskoj obitelji kao svjetskom brendu te reporterke, komentatorice i urednice vanjske politike Nove TV Ivane Petrović koja će analizirati politički kontekst i odnose kraljevske obitelji u koju sada ulazi još jedna pučanka – američka glumica. S njima će u studiju razgovarati voditelji Valentina Baus i Dorijan Elezović kojemu je, nakon vjenčanja princa Williama i Kate, ovo drugo kraljevsko vjenčanje koje će popratiti u voditeljskoj ulozi. S lokacije vjenčanja najsvježije će informacije donositi reporterka Barbara Štrbac, a emisiju će uređivati iskusna urednica Ivana Ivančić.

SUBOTA, HRT3, 14.30, DRAMA, Senzacija

Chuck Tatum (K. Douglas) nemilosrdno iskorištava priču o čovjeku koji je zarobljen u spilji i maniplira informacijama ne bi li dao novi zamah svojoj karijeri, ali situacija ubrzo opasno izmiče kontroli.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, TRILER, Kobno prestrojavanje

U žurbi da dođe na sud kako bi predao pravne dokumente, odvjetnik (Ben Affleck) slučajno naleti na osiguravatelja alkoholičara (Samuel L. Jackson) koji također žuri na sud zbog saslušanja o skrbništvu nad svojom djecom. Odvjetnik odlazi s mjesta događaja, ali slučajno ostavlja svoje dokumente koje je trebao odnijeti na sud. Nakon što mu sudac kaže da ih mora donijeti do kraja dana, započinje igra mačke i miša dvaju protagonista. Nakon nekoliko nemoralnih akcija s obje strane, muškarci počnu preispitivati vlastite živote. Na kraju oboje shvate što je doista važno te donose nove moralne i etičke odluke.

SUBOTA, RTL2, 20.00, TRILER, Paranoja

Adam Cassidy (Liam Hemsworth) običan je zaposlenik koji radi za korporaciju Nicholasa Wyatta (Gary Oldman). Nakon neposluha na poslu otpušten je pa se odluči osvetiti odlaskom u noćni klub i provodom na račun firme, tj. koristeći poslovnu kreditnu karticu. Wyatt odluči ucijeniti Adama optuživši ga da je počinio prevaru te iskoristi situaciju tako da ga postavi za korporativnog špijuna u kompaniju svojeg bivšeg mentora Jocka Goddarda (Harrison Ford), koji je od Wyatta ukrao vrijedan software koji se može postaviti u mobilne telefone te ima veliki potencijal za primjenu u vojnoj industriji.

SUBOTA, HRT1, 20.05, TRILER, Savršeno ubojstvo

Emily (G. Paltrow) je lijepa i mnogo mlađa supruga moćnog biznismena Stevena (M. Douglas), koji nju smatra svojom najdragocjenijom imovinom. Emily, međutim, želi biti više od pukog ukrasa svom krutom mužu sklonom kontroli i manipulaciji, te djelomično i kao znak protesta započne vezu s mladim, privlačnim, siromašnim slikarom Davidom (V. Mortensen). Kad Steven sazna za ovu vezu, odluči se suočiti s Davidom, no kad to učini, njegova reakcija nipošto nije tipična. On, naime, odluči Davidu ponuditi novac u zamjenu za – savršeno ubojstvo.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Plavi planet: Obale

To je bojno polje. Kako bi opstale na crti fronta koja razdvaja dva vrlo različita svijeta, životinje moraju biti otporne i dosjetljive.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Ronaldo

U siječnju 2013. sva krema svjetskog nogometa okupila se u Zürichu na dodjeli nagrade za postignuća iz prethodne godine – najprestižnija nagrada Zlatna lopta dodjeljuje se najboljem nogometašu svijeta. Četiri godine u nizu ta je nagrada pripala Lionelu Messiju, no te godine laureat je bio Ronaldo. Pratimo najboljeg nogometaša svijeta u najuspješnijoj sezoni života, u kojoj se trudio obraniti naslov najboljega na svijetu.

Ovaj jedinstveni dokumentarni film pruža nam uvid u svijet i razmišljanja najboljeg nogometaša na planetu, uvid u život elitnog sportaša – velike zvijezde na vrhuncu karijere.

SUBOTA, NOVA TV, 21.50, TRILER, Noćna potjera

Mafijaš i plaćeni ubojica Jimmy Conlon (Liam Neeson) ima jednu noć da odluči kome će pokazati odanost: svojem otuđenom sinu Mikeu (Joel Kinnaman), čiji život je ugrožen, ili svojem dugogodišnjem najboljem prijatelju, šefu mafije Shawnu Maguireu (Ed Harris), koji želi da Mike plati za smrt njegova sina. Jimmy će morati odabrati pripada li još uvijek obitelji kriminalaca ili svojoj pravoj obitelji koju je davno napustio.

NEDJELJA, HRT3, 22.10, VESTERN, Udaljeni bubnjevi

Teritorij Floride, 1840. Poručnik Richard Tufts (R. Webb) predvodi postrojbu američke mornarice koja treba osigurati sigurnost doseljenika u bogatu, ali krajnje negostoljubivu Floridu. Floridskim poluotokom, naime, vlada indijansko pleme Seminole predvođeno poglavicom Oscalom (L. Carper) koji se oštro protivi doseljavanju bijelaca na indijansku zemlju. Istodobno, poručnik Tufts surađuje s mjesnim izvidnikom i satnikom Quincyjem Wyattom (G. Cooper) kako bi dospjeli do vojne utvrde u untrašnjosti na čijem je čelu general Zachary Taylor (R. Barrat).

SUBOTA, RTL TV, 22.10, KOMEDIJA, Mr. Bean na praznicima

Mr. Bean (Rowan Atkinson) se zasitio hladnog i mokrog Londona, ali spas stiže u pravi trenutak jer igrom slučaja osvaja putovanje do sunčane francuske obale. Pa tako, „oboružan“ novom digitalnom kamerom on kreće na odmor. Naravno da će Mr. Bean ostati vjeran sebi i naći se u mnogim neugodnim i komičnim situacijama, kao na primjer onoj u restoranu kada mu konobar (Jean Rochefort) nudi cijelu lepezu morske hrane. No putem se sprijatelji s putnikom iz Rusije, uspije se dočepati Francuske rivijere, ali i omesti snimanje snobovskom redatelju Carsonu Clayju (Willima Dafoe), nesvjestan da će njegovo pojavljivanje ipak završiti Filmskom festivalu u Cannesu.

SUBOTA, HRT1, 22.25, AKCIJSKA KOMEDIJA, Red 2

CIA-in umirovljeni agent Frank Moses ponovno se vraća sa svojim timom vrhunskih operativaca u potrazi za malenim nuklearnim uređajem.

Dok Frank (B. Willis) pokušava život sa svojom djevojkom Sarah Ross (M-L. Parker) vratiti u svakodnevni ritam, koji je narušila prethodna akcija, pristupi mu bivši partner Marvin Boggs (J. Malkovich) i tvrdi da ga još uvijek traže. Ali Frank ga otpravi. Marvin pokuša ponovno i eksplodira mu auto. Iako Frank ne vjeruje da je Marvin doista mrtav, Sarah ga uvjeri da mu ode na sprovod. Tamo ga zaskoče vladini agenti i odvedu na ispitivanje.

SUBOTA, HRT1, 00.25, HOROR, Egzorcist

Filmska glumica Chris (E. Burstyn) nedavno je poslom došla u Washington. Počne primjećivati neobične promjene u ponašanju i izgledu svoje dvanaestogodišnje kćeri Regan (L. Blair). Djevojčica se baca po krevetu, vrišti i udara o zid, a psihijatri joj ne uspijevaju pomoći. Kako nesvakidašnja bolest napreduje, očajna Chris odluči potražiti pomoć u crkvi. Čini joj se da bi to mogao biti slučaj ulaska nečastivog u ljudsko tijelo i da bi svećenici mogli imati djelotvoran odgovor. Sprijatelji se s mladim svećenikom iz obližnjega mjesta, koji se i sam bori sa svojim osobnim problemima.

NEDJELJA, LAUDATO TV, 14.30, SNIMKA, Progledaj srcem

Pogledajte TV premijeru koncerta ‘Progledaj srcem’ koji se u radosnom zajedništvu i slavljenju održao u subotu, 21. travnja u dvorani KC Dražen Petrović poznatoj kao Cibona, u Zagrebu. Na koncertu, koji je organiziran za podršku djelovanju Laudato televizije, 29 pjesama izvelo je 13 izvođača, koji okupljaju 125 talentiranih pjevača i glazbenika.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, RATNA DRAMA, Doba života i doba smrti

Njemačka, 1944. godina. Vojnik Ernst Graeber (J. Gavin) odlazi s rusko-njemačke fronte na dugo očekivani dopust. Po povratku u rodni grad zatiče potpuno razrušenu četvrt u kojoj su mu živjeli roditelji. Graeber ih odluči pod svaku cijenu pronaći. U jeku bombardiranja i borbe za opstanak njegovih sugrađana upoznaje mladu Elisabeth (L. Pulver), kćer političkog zatvorenika. Oni će se zbližiti i pokušati zajedno preživjeti u ovim okrutnim vremenima.

NEDJELJA, VIASAT NATURE, 16.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Razgovarajte sa životinjama

U seriji ćemo upoznati pravu doktoricu Doolittle, Lucy Cooke, koja želi istražiti jednu od velikih životnih tajni: kako životinje komuniciraju? A kad bismo znali više, bismo li čak mogli razgovarati s nekima od njih? Serija se bavi pogledom na svijet životinjske komunikacije, putujući diljem svijeta da bi raskrinkala stare mitove i otvorila nam oči prema onome što životinje doista govore.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav se vraća u igru

Laurel Welk (E. Kinney) traži novu cimericu, jer se njezina prijateljica i cimerica Gina udaje. Na oglas se javlja simpatična Patty koja ima samo pet minuta vremena da se predstavi, jer ima posao koji joj ne da predaha: ona je osobna asistentica poznate manekenke. Kako je Laurel, koja je diplomirala modni dizajn, bez posla i bez novca, Patty joj obeća da je može preporučiti u agenciji preko koje je i ona zaposlena. Nogometaš Danny Holland (J. Reardon) slomio je nogu, pa nekoliko tjedana mora mirovati i ići na rehabilitaciju. Za to vrijeme treba mu pomoć i on se javlja agenciji koja mu može poslati odgovarajuću osobu. U agenciji taj časa nemaju idealnu osobu, pa šalju Laurel, koja tvrdi da će dati sve od sebe. Danny je vidno razočaran kad vidi da su mu poslali djevojku, i to sitnu i naoko nejaku. No, Laurel je odlučna i mnogo jača nego što izgleda.

NEDJELJA, VIASAT EXPLORE, 18.30, Teže nego što izgleda

Koliko je teško izvesti neke od najtežih, najneobičnijih i najopasnijih zadataka na planetu? Je li teže nego što izgleda? Andrew Younghusband vraća se u drugoj sezoni da bi otkrio to iz prve ruke, dok zalazi u svijet zastrašujućih visina, ekstremnih sportova, teških zanata, malih prostora i neobičnih hobija.

NEDJELJA, RTL TV, 19.20, ANIMIRANI FILM, Ekipa za 6

Glavni junak priče je dječak Hiro Hamada a u avanturama ga prati veliki bijeli balon Baymax. Robotički frik Hiro nađe se usred makljaže i kriminalne zamisli kojoj je krajnja svrha uništenje high-tech grada San Fansokyo. U svemu mu pomaže neobični balon-robot Baymax, a urbzo će u misiji spašavanja grada okupiti i ekipu boraca protiv kriminala.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Tri muškarca Melite Žganjer

Glavna junakinja, Melita Žganjer (Mirjana Rogina), prodavačica u slastičarnici, koja dijeli stan s još dvije prijateljice, čezne da upozna muškarca svog života. Njezine prijateljice Eva (S. Vejnović) i Višnja (S. Nikolić) također su neudate. Melitin muški ideal je Juan (Filip Šovagović), junak iz španjolske serije “Robinja ljubavi”, koju svakodnevno gleda na televiziji. Istodobno joj se sviđa i mladić iz susjedstva, dostavljač kolača Janko (Goran Navojec).

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Jane Eyre

Ponešto nezgrapno poznanstvo Jane i Rochestera pretvara se u iskreno prijateljstvo koje polako kod Jane prelazi u ljubav. Navikla na malo, Jane je sretna i s malim, ponekim osmijehom i ljubaznošću osoblja dvorca, Rochesterove štićenice Adele, kao i Rochestera koji od Jane traži i neobične usluge – šutnju o tajanstvenom požaru u njegovoj ložnici, pomoć u trenutku kad je gost dvorca doživio tajanstveni napad i zamalo da nije iskrvario.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Katarina Baban postat će Bruno Mars, a društvo će joj praviti talentirani 12-godišnjak Gabrijel Rodić. Davoru Dretaru Dreletu gljiva je dodijelila transformaciju u energičnu divu Terezu Kesoviju. Maju Bajamić ovoga tjedna očekuje transformacija u američkog pjevača Johna Legenda, a Matko Knešaurek nakratko će postati dio dance grupe Captain Jack. Zabavne transformacije ovoga tjedna na pozornici showa priredit će i Damir Poljičak kao Alka Vuica, Ana Vilenica kao Stevie Wonde, Amel Ćurićkao Sylvester te Paola Valić Bekić u ulozi Nicki Minaj.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Loše društvo

Radnja se zbiva 1863., u jeku američkog Građanskog rata, a junaci su maloljetni mladići s istoka, koji u želji da izbjegnu novačenje, bježe na Divlji zapad.

NEDJELJA, HRT1, 20.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Sjeverozapadni vjetar: Između legende i stvarnosti – SUDBINA

Voditelj Ivan Planinić kreće tragom legendi i priča sjeverozapadnog dijela Hrvatske, tragom tema koje su zaokupljale maštu i živote naših starih. U ulozi učenika Ivan istražuje pozadinu priča, mjesta njihovog nastanka i upoznaje žive svjedoke ponekad uznemirujućih događaja te stručnjake koji rasvjetljuju pozadinu tih legendi.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Klopka za inspektora Callahana

Policijski inspektor Harry Callahan (C. Eastwood), poznat i kao Prljavi Harry, premješten je iz Odjela za umorstva zbog samovolje. Dok je Callahan na manje zahtjevnim policijskim zadacima, netko počne ubijati lokalne kriminalce. Ulicama San Francisca ponovno vlada strah, ali sada razlog za nj imaju samo veće i manje kriminalne ribe. Ubrzo je Harry vraćen u Odjel za umorstva i sa svojim novim partnerom, inspektorom Smithom, počne istragu. Njihov pretpostavljeni, poručnik Briggs, inzistira na tome da je počinitelj mafijaški ubojica Frank Palancio, no Callahan sumnja u to. U međuvremenu upozna skupinu polcijskih novaka, prometnih policajaca na motociklima, koji izvanredno barataju oružjem.

NEDJELJA, RTL TV, 21.10, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Ant-Man

Kao dio ekipe S.H.I.E.L.D. agenata krajem 90-ih, znanstvenik Hank Pym (Michael Douglas) napušta tim doznavši za pokušaj repliciranja svoje Ant-Man tehnologije, koju se moglo zloupotrijebiti, i povlači se iz javnosti. Njegova kći Hope van Dyne (Evangeline Lilly) i njegov bivši štićenik Darren Cross (Corey Stoll) otjerali su Pyma iz kompanije Pym Technologies, a da stvar bude gora, Cross je blizu dovršenja svoje verzije Ant-Man odijela, koje je nazvao Yellowjacket, što Pyma plaši. U međuvremenu, dobroćudni lopov Scott Lang (Paul Rudd) pušten je iz zatvora te nenajavljeno posjećuje svoju kći Cassie (Abby Ryder Fortson), no na vratima ga dočekaju neprijateljski raspoložena bivša žena Maggie (Judy Greer) i njezin zaručnik, policajac Paxton.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, ROMANTIČNA DRAMA, Zvijer

Kyle Kingson (Alex Pettyfer) je bogati tinejdžer koji u životu ima sve što može poželjeti, ali unatoč tomu on uživa u ponižavanju slabih i neuglednih. Kyle na zabavu poziva svoju nepopularnu kolegicu Kendru (Mary-Kate Olsen) koja ima reputaciju vještice. Nakon što ju Kyle ponizi pred svima, Kendra na njega baca kletvu. Kyle se pretvara u ružno stvorenje kojeg se svi boje, a jedini način na koji se može osloboditi kletve je taj da u godinu dana pronađe osobu koja će ga zavoljeti. Vidjevši svoju kolegicu Lindy (Vanessa Hudgens) na ulici, Kyle je spasi od opasnih dilera i dovede je u stan. Sada mu Linda postaje jedina nada da će ga zavoljeti.