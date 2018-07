TV PREPORUKA ZA VIKEND: Osim ogleda između Hrvatske i Rusije nude nam se i filmovi U dobru i u zlu, Pele: Legenda je rođena i Igre gladi: Plamen

SUBOTA, HRT3, 13.00, VESTERN, Pljačkaši

Radnja se zbiva u doba zlatne groznice 1899. na Aljasci. Kopači se moraju štititi od raznoraznih prevaranata koji se pokušavaju dočepati njihovih zlatnih nalaza.

SUBOTA, HRT1, 15.00, TRILER, Najdarovitija učenica

Nicholas Howarth (N. Matter) je pisac, ali nije previše uspješan. Zarađuje predajući o književnosti, među ostalim i u ženskom zatvoru. Među polaznicama njegovog tečaja je i mlada Teresa Smith (J. Loren), lijepa i neobično zanimljiva djevojka, koja mu ispriča da je i ona pisac te da piše o djevojci koja je ubila profesora. Nekoliko godina kasnije Nick objavljuje roman utemeljen na Teresinoj priči. Roman postaje hit, a on slavan. No, na jednu od promocija i potpisivanje knjiga stiže i Teresa, čije su riječi enigmatske za sve nazočne, pa i za Nickovu suprugu, samo Nick razabire njihovo prijeteće značenje.

SUBOTA, RTL TV, 19.50, ANIMIRANI FILM, Turbo

Theo, poznatiji kao Turbo običan je vrtni puž iz San Fernando Valleya u Los Angelesu, koji oduvijek sanja da postane najbrži vozač na svijetu, poput njegovog uzora i peterostrukog pobjednika Indianapolis 500 kupa – Guya Gagnéa. Turbova okolina ne shvaća njegovu želju za brzinom jer je on “samo jedan običan vrtni puž”, ali njega to ne sprječava da sanja najbrže snove. Jednog dana, dok Turbo šeće ulicama Los Angelesa, udara ga auto i ta nesreća mu promijeni život.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, ROMANTIČNA DRAMA, Vikend života

Samohrana majka Adele i njezin sin Henry ponude povesti ranjenog muškarca. Postupno saznaju njegovu pravu priču te se snažno vežu za njega. Njemu je potrebna pomoć te ih uvjeri da ga povezu u svoju kuću, kasnije otkrivši kako je on odbjegli robijaš. Ipak, otkrije im svoje obiteljsko lice te događaji vikenda za Praznik rada obilježe svoj troje do kraja života.

SUBOTA, HRT2, 20.00, NOGOMET – SP 2018.: Rusija – Hrvatska

Nakon što je u drami nad dramama pobijedila Dansku Hrvatska u četvrtfinalu ide na domaćine Ruse koji su iz daljnjeg natjecanja izbacili Španjolce. Dalićevi igrači predvođeni Modrićem nadaju se kako će doći do polufinala gdje ih čeka pobjednik iz ogleda između Švedske i Engleske.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA DRAMA, U dobru i u zlu

Pat Solitano (B. Cooper) vraća se iz duševne bolnice gdje je proveo osam mjeseci i dolazi na skrb svojim roditeljima (R. De Niro i J. Weaver). Izgubio je kuću, brak i posao, ali želio bi se što prije vratiti starom načinu života i ponovno zbližiti s bivšom ženom Nikki. Na večeri kod prijatelja upozna mladu udovicu Tiffany (J. Lawrence), koja također ima mnogo problema sama sa sobom i stvari se još više zakompliciraju jer frcnule su iskre između njih. Ona mu ponudi neobvezujući seks, ali Pat je fokusiran samo na to da vrati Nikki. Budući da Pat ima zabranu pristupa bivšoj ženi, Tiffany je spremna odnijeti Nikki njegovo pismo, ali u zamjenu traži da joj on bude plesni partner i da sudjeluju na plesnom natjecanju. Ples je za Tiffany terapija, a Patu pokušaj da nastupom na natjecanju bivšoj ženi pokaže kako je postao bolja osoba. Pred njima je nekoliko tjedana napornih treninga.

SUBOTA, NOVA TV, 21.35, KOMEDIJA, Arthur

Nepopravljivi šarmer Arthur Bach oduvijek je izbjegavao nevolje, oslanjajući se na dvije stvari: sreću i zdrav razum svoje vremešne dadilje Hobson. Sad se nalazi pred najvećim izazovom i mora izabrati između dogovorenog braka koji mu može osigurati lagodan život ispunjen luksuzom ili nesigurne budućnosti s Naomi, jedinom ženom koju je ikad volio. Naomi će mu biti inspiracija, a nekonvencionalne metode dadilje Hobson potaknut će ga na riskantne poteze kojima će po prvi put u životu dokazati da je pravi muškarac.

SUBOTA, RTL TV, 21.45, KOMEDIJA, Luckasti profesor

Sherman Klump (Eddie Murphy) genijalan je znanstvenik velika srca, ali pomalo stidljiv i izrazito debeo. Klump predaje kao profesor na fakultetu, gdje upoznaje Carlu (Jada Pinkett Smithali), svoju novu kolegicu u koju se odmah ludo zaljubi. S obzirom na svoju pretilost, Klump pokušava smisliti način kako da smršavi kako bi mogao postati privlačan i osvojiti Carlu. Kada shvati da standardni načini mršavljenja ne pomažu, Klump upotrijebi svoj genijalni um te smisli napitak za mršavljenje. No, njegov napitak ne djeluje u potpunosti onako kako je planirao.

SUBOTA, HRT3, 22.15, HOROR, Carrie

Učenica Carrie White (S. Spacek) toliko je povučena i nesigurna da se njezine kolegice u srednjoj školi često sprdaju s njom na najokrutniji način. Carrie živi u kući na osami s majkom Margaret (P. Laurie) koja je vjerski fanatik. Uvjerava Carrie da su sve žene od Eve griješne, a za najmanju sitnicu je mlati i zatvara u mračnu sobu. Nakon jednog sata tjelovježbe, prilikom tuširanja, Carrie doživi šok jer primijeti da krvari, a ne zna da je to menstruacija. Izleti gola među druge učenice no one joj se strašno narugaju, osobito Chris Hargenson (N. Allen).

SUBOTA, HRT1, 22.45, ROMANTIČNA DRAMA, Hvala ti za ljubav

Dvoje mladih, Tylera (R. Pattinson) i Ally (E. de Ravin), povezali su tragični događaji u njihovim obiteljima, Tyleru se ubio brat, a Ally je bila svjedok majčinom ubojstvu.

SUBOTA, NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI TRILER, Ledeni ubojica

Arthur Bishop (Jason Statham) je stroj – elitni ubojica strogog reda, s jedinstvenim talentom za čisto uklanjanje meta. Taj posao zahtjeva profesionalno savršenstvo i potpunu nevezanost, a Bishop je u tome najbolji. Međutim, kada ubiju njegovog mentora i bliskog prijatelja Harryja (Donald Sutherland), Bishop je itekako vezan. Sam si nameće sljedeći zadatak- odgovorne za to ubojstvo želi vidjeti mrtve. Misija se zakomplicira kad Harryjev sin Steve (Ben Foster) dolazi s istim osvetničkim ciljem i naumom da izuči Bishopov zanat. Bishop je oduvijek djelovao sam, ali ne može okrenuti leđa Harryjevom sinu. Sistematičan ubojica uzima impulzivnog studenta pod svoje okrilje i smrtonosno mentorstvo je rođeno. U potrazi za konačnom metom, prijete im prijevare, a oni koji bi trebali riješiti probleme i sami postaju problem.

SUBOTA, HRT2, 23.40, SPORTSKA DRAMA, Rocky Balboa

Umorni Rocky Balboa (S. Stallone) isluženi je dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji koji otuđen od sina Roberta (M. Ventimiglia) u New Yorku vodi mali ali uspješni restoran nazvan imenom njegove pokojne supruge Adrian, za kojom tiho tuguje. Kad računalna simulacija pokaže da bi ostarejli Rocky u zamišljenom susretu mogao pobijediti aktualnog svjetskog prvaka Masona Dixona (A. Tarver), on odluči prihvatiti izazov i sudjelovati u ekshibicijskom susretu. Dok se priprema uz potporu prijatelja Paulieja (B. Young), Rocky će se početi zbližavati s privlačnom i emotivnom konobaricom Marie (G. Hughes), koja ima razumijevanja za njegovu odanost pokojnoj Adrian. Također, usporedno s tjelesno i psihički zahtjevnim pripremama za težak meč, Rocky će pokušati obnoviti veze s plahim Robertom.

SUBOTA, HRT1, 00.35, TRILER, Smrtonosni hitac

Okorjeli plaćeni ubojica Blackbird (M. Rourke) rado bi se povukao iz posla i smirio, no okolnosti mu to ne dopuštaju. Upozna mladog pokvarenjaka Richieja Nixa (J. Gordon-Lewitt) i s njim planira ucjenu. Spletom okolnosti njihov se put ukrsti s putem bračnoga para pred razvodom – Waynea (T. Jane) i Carmen (D. Lane) Colson. Colsonovi prežive susret s Nixom i Blackbirdom no postaju očevici njihova zločina i stoga su uključeni u program zaštite svjedoka. No nema te zaštite koja ih može sakriti od Blackbirda.

NEDJELJA, HRT2, 12.20, DRAMA, Zašto ste me osudili na život?

Ken Harrison (R. Dreyfuss) zbog prometne nesreće postao je kvadriplegičar i više se nije mogao baviti umjetnošću, voditi ljubav, raditi najjednostavnije poslove… Liječnici su spasili njegov život, um mu je bio netaknut, ali tijelo je stalno ovisilo o pomoći. Stoga je Harrison angažirao advokata Cartera Hilla da ga zastupa u traženju prava da si oduzme život…

Brian Clark za film “Zašto ste me osudili na život?” adaptirao je svoj scenarij za TV film iz 1972. i kazališnu predstavu iz 1978.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.30, VESTERN, Posljednja postaja

Vojnik Paul Cable (Tom Selleck) i Martha Cable (Suzy Amis) glume supružnike koji se moraju boriti za svoju život, zemlju, ali i ljubav. Između saveznih država bijesni rat te vojnik Konfederacije, Paul Cable, napušta bojišnicu, ali kod kuće ga zatekne i osobni rat te vodi svoju suprugu Marthu i njihovo dvoje djece natrag u Arizonu kako bi ih poštedio zla. Tamo otkriva da su mu Sjevernjaci zaposjeli zemlju te kreće u borbu protiv njih. Premda Martha ne odobrava nasilje za kojim poseže njezin traumatizirani suprug, naposljetku ga ipak odobri, jer se zajedno sa njim mora boriti kako bi uspjela spasili vlastitu obitelj.

NEDJELJA, HRT2, 15.15, BIOGRAFSKA DRAMA, Adidas protiv Pume

Dvadesetih godina 20. stoljeća Adolf i Rudolf su počeli proizvoditi sportsku obuću. Adolf je bio darovit zanatlija koji je sanjao da će jednog dana najbolji svjetski sportaši nositi njegove proizvode dok je Brat Rudolf bio spretan u trgovini i marketingu. Drugi svjetski rat i poraće trajno su narušili njihov odnos, a suparništvo se pretočilo u Adidas i Pumu.

NEDJELJA, HRT3, 19.00, VESTERN, Na stočnome putu

Mladi Chester (D. Stockwell) slučajno je ostao usred pustoši kad je vlak otišao. Našli su ga kauboji koji tjeraju stoku i poveli sa sobom pod uvjetom da zaradi za put do San Diega. I tako se Chester našao u situaciji da mora teško raditi i surađivati s ostalima.

NEDJELJA, RTL TV, 19.50, ANIMIRANI MJUZIKL, Aladin

U Agrabahu, vezir Jafar (Božidar Smiljanić) i njegova papiga Lago traže svjetiljku koja ispunjava želje onome koji je protrlja. Ona se nalazi u Špilji čuda, no u špilju može ući samo čovjek koji ima dušu poput čistog dijamanta. U međuvremenu, u gradu Aladin (Dušan Bućan) bježi od sultanove straže jer je ukrao kruh. Nešto kasnije, Aladin ugleda princa kako ulazi u palaču kako bi zaprosio princezu Jasminu (Zrinka Cvitešić), koja se odbija udati za njega i govori ocu da želi poći za čovjeka kojeg voli. Aladin i njegov majmun Abu vrate se u napuštenu zgradu, koja im je dom, te Aladin obeća Abuu da će jednog dana živjeti u palači. Idućeg dana Jasmina se iskrada iz palače kako bi doživjela život običnog puka. Na tržnici Aladin spasi Jasminu te se ubrzo zaljubi u nju. U međuvremenu, Jafar otkrije kako je Aladin prava osoba koja može ući u špilju i domoći se svjetiljke te naredi stražarima da ga uhite.

NEDJELJA, DOMA TV, 20.00, PUSTOLOVNA DRAMA, Troja

Kroz povijest ljudi su ratovali. Neki zbog moći, neki zbog slave, neki zbog časti, a neki zbog ljubavi. U staroj Grčkoj strast između najpoznatijih ljubavnika u književnosti, trojanskog princa Parisa (Orlando Bloom) i spartanske kraljice Helene (Diane Kruger), počinje rat koji će uništiti jednu civilizaciju. Kada Paris odvede Helenu od njezina muža kralja Menelaja (Brendan Gleeson), on to prihvaća kao neoprostivu uvredu. Obiteljski ponos nalaže da je uvreda za Menelaja uvreda i za njegova brata Agamemnona (Brian Cox), moćnoga kralja Mikene koji ubrzo ujedini mnoga grčka plemena kako bi vratili Helenu iz Troje i obranili Menelajevu čast. No Agamemnon pod krinkom časti zapravo skriva pohlepu. Želi osvojiti Troju kako bi stekao prevlast nad Egejskim morem i osigurao vlast nad njegovim već velikim carstvom. Obzidani grad pod vodstvom kralja Prijama (Peter O’toole) i zaštitom moćnog Hektora (Eric Bana) neosvojiva je tvrđava. Samo je jedan čovjek ključan za osvajanje Troje – Ahilej (Brad Pitt), najveći živući ratnik. On je arogantan, neposlušan i naizgled nepobjediv te ga ne zanima ništa osim vlastite slave.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Downton Abbey

Vraćamo se u Downton Abbey 1925. godine kada tajne i razdori prijete obiteljskoj slozi, dok se posluga pokušava nositi s drušvenim promjenama koje su im ugrozile budućnost. Maryni grijesi iz prošlosti dolaze na naplatu kada joj neželjeni gost postavi ultimatum, a zbog vijesti o upravljanju Downtonskom bolnicom Violet odlučije iskopati ratnu sjekiru. Obitelj Darnley, prijatelji obitelji Crawley, prisiljeni su prodati svoje obiteljsko imanje, a Daisyne dobre namjere na dražbi u imanju Mallerton izazivaju katastrofalne posljedice.

NEDJELJA, HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Sin

Godine 1849. neprijatelj mladog Elija natjera da preispita svoju odanost. Godine 1915. ima problema zbog nečeg iz svoje prošlosti, što ima smrtonosne posljedice.

NEDJELJA, HRT2, 21.10, BIOGRAFSKA DRAMA, Pele: Legenda je rođena

Pele (K. de Paula), sportska legenda koja je zauvijek promijenila nogomet, prije nego što je postao svjetska ikona i nacionalni junak, koji je na svojim leđima nosio nade i snove svoje zemlje zaluđene nogometom, bio je mladić s ulica favela Sao Paula koji si nije mogao priuštiti niti pravu nogometnu loptu. Prikazujući njegov meteorski uspon do prvog osvajanja Svjetskog kupa u bojama njegovog Brazila sa samo 17 godina, ovaj nas film vodi kroz najveću sportsku priču 20. stoljeća.

NEDJELJA, RTL TV, 21.35, AKCIJSKI SF FILM, Igre gladi: Plamen

Nakon pobjede u Igrama gladi, Katniss Evedeen (Jennifer Lawrence) i Peeta Mellark (Josh Hutcherson) vraćaju se u svoj dom, Okrug 12, u kojem predsjednik Snow (Donald Sutherland), koji je namjestio završetak posljednjih igara, posjećuju Katniss u njezinoj kući te joj govori kako je njezina pobjeda potaknula pobune po okruzima te joj zapovjedi da „Pobjedičku turneju“, na koju uskoro kreće, iskoristi da bi pobunjenike uvjerila da su njezini potezi bili iskreni, iz ljubavi prema Peeti, a ne kao čin pobune prema Capitolu. U protivnom, ako ona to ne učini, svi koje voli, kao i čitav okrug, bit će uništeni, baš poput Okruga 13.

NEDJELJA, HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Priča o Bogu s Morganom Freemanom: Onkraj smrti

Što nam se događa kad umremo? Kamo idemo? Nastavljamo li živjeti na neki način i poslije smrti? U prvoj epizodi dokumentarne serije Priča o Bogu s Morganom Freemanom pokušavamo shvatiti čovjekovu opsesiju zagrobnim životom. Morgan Freeman razgovara s Davidom Bennettom, čovjekom koji je umro i ponovno oživio; Samom Parnijom, liječnikom koji je uvjeren da nešto ostaje nakon što naše fizičko tijelo umre; arheologinjom Jodi Magness koja otkriva kako je smrt jednog čovjeka podarila čovječanstvu vječni život; svamijem Varishthanandom, redovnikom koji pojašnjava Morganu hinduističko vjerovanje u reinkarnaciju; znanstvenikom Enriqueom Rodriguezom Alegrijom koji povezuje ljudska žrtvovanja drevnih Azteka s današnjom proslavom Dana mrtvih; egiptologinjom Salimom Ikram koja nam otkriva najstarije poznato vjerovanje u zagrobni život u tisućljećima starim grobnicama u piramidama i Marthine Rothblatt koja je učitala sjećanja i svijest svoje supruge u robota po imenu BINA 48 kako bi postigla digitalnu besmrtnost.

NEDJELJA, HRT2, 23.00, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Elizabeth mora prisegnuti da će obnašati dužnost predsjednice nakon što predsjednikov zrakoplov nestane iznad Tihoga oceana. Jane Fellows (Jill Hennessy), Henryjeva nova supervizorica u DIA-i, traži od njega da unovači svog ruskog studenta koji bi trebao raditi za američku vladu.

Ovu je epizodu režirao dobitnik Oscara i izvršni producent serije Morgan Freeman, koji se pojavljuje i u ulozi predsjednika Vrhovnog suda Frawleyja. Jill Hennessy vraća se u ulozi Jane Fellows, Henryjeve supervizorice iz DIA-a.