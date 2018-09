TV PREPORUKA ZA VIKEND: Osim nove serije Na granici pogledajte i filmove Pompeji, i Kako je Gru ukrao mjesec te boksački meč između Hrgovića i Mansoura

SUBOTA, NOVA TV, 10.40, ROMANTIČNA DRAMA, Sigurna luka

Ophélie MacKenzie (Melissa Gilbert) je mlada udovica koja dane provodi u žaljenju za svojim suprugom. Matt (Brad Johnson) je umjetnik kojem je slomljeno srce. Ovo dvoje ljudi mislim kako su izgubili sve dok se jednog dana na udaljenoj kalifornijskoj plaži ne susretnu. S obzirom da je privlačnost postala obostrana Ophelija i Matt But se prepuštaju sreći i vezi o kojoj prije nisu mogli ni sanjali. No kako njihova strast i povezanost raste Ophelija i Matt se moraju suočiti s mračnim stranama svojih prošlosti. Naime duhovi prošlosti ozbiljno ugroze njihovu možda jedinu priliku za pravu ljubav.

SUBOTA, HRT3, 13.10, POVIJESNA DRAMA, Pobuna na brody Bounty

Priča o pobuni na brodu Bounty koji u drugoj polovici 18. stoljeća održava vezu između Britanskog Carstva i kolonija. Brodom upravlja kapetan Bligh (T. Howard) koji se od početka putovanja sukobljava s prvim časnikom Christianom (M. Brando). Boravak na Tahitiju, s gostoljubivim domorocima i lijepim domorotkinjama, nakratko će ublažiti međusobnu netrpeljivost. No na povratku u Britaniju kapetan postaje nemoguć. Zainteresiran isključivo za teret, počinje posadi smanjivati zalihe hrane i vode. Vrhunac sukoba i početak pobune izbit će kada Christian, ne pokoravajući se kapetanovoj zapovijedi, daje vodu umirućem mornaru… Film je nominiran u 7 kategorija za Oscara, ali nije dobio niti jedan. Kritičari nisu baš hvalili film kad se pojavio, pače verziju iz 1935. držali su puno boljom.

SUBOTA, HRT1, 15.00, ROMANTIČNA DRAMA, Ponuda dana: Ljubav

Mina Jones (T. Cole) nekad je bila najpopularnija cura u školi, koja je uvijek ostvarivala ono što želi. Tako je uspjela i u poslu te je postala jedan od direktora u velikoj kompaniji koja kupuje udjele u manjim provincijskim restoranima i brendira ih u svom stilu. Glavni zadatak u tom brendiranju je Minin, a ona je tako efikasna da je zovu “fixer”. Ukratko, sve joj ide dobro, uspješna je, bogata i ima divnog dečka Reeda (M. Rosner), koji je i njezin kolega u kompaniji. Međutim, jedan zadatak će je potpuno izbaciti iz ravnoteže i navesti da se zapita… o svemu. Taj je zadatak vodi u njezin rodni gradić Sicamore Springs, u Tennesseeju, iz kojega je otišla jer nije željela živjeti onako kako desetljećima živi taj uspavani gradić. Ondje je i njezin nekadašnji dečko Clay (A. W. Walker) i ona tek kad stigne u gradić otkrije da je on vlasnik restorana Hart’s koji je ona došla brendirati.

SUBOTA, RTL2, 20.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Percy Jackson 2: More čudovišta

Posjedonov sin Percy Jackson (Logan Lerman) nalazi se u nezavidnoj situaciji kada dozna kako horda mitskih čudovišta prijeti uništenjem njihova doma i centra za obuku – Kampa utočišta u kojem žive potomci grčkih bogova. Kako bi spasili dom polubogova, Percy s polubratom, kiklopom Tysonom (Douglas Smith) te prijateljima, satirom Groverom (Brandon T. Jackson) i Annabeth (Alexandra Daddario), kćeri boginje Atene, ide u potragu za čarobnim Zlatnim runom jer im samo to može pomoći.

SUBOTA, HRT1, 20.05, PUSTOLOVNA DRAMA, Pompeji

Romansa u podnožju vulkana, prema povijesnim činjenicama iz 79. godine, smještena u Pompeje. Milo (K. Harington) je kao dječak prodan u roblje. Postao je vješt gladijator i to ga je dovelo do Pompeja gdje se zaljubio u prekrasnu Cassiju (E. Browning). I njoj se Milo sviđa ali kao djevojka iz ugledne i bogate obitelji već ima zaručnika, korumpiranog rimskog senatora. Iznenada u tom rimskom gradu na obali mora tlo se počelo tresti, Vezuv je erumpirao i lava je potekla. A Milo se u utrci s vremenom mora probiti iz arene i pokušati spasiti svoju ljubav iz katastrofe.

SUBOTA, VIASAT EXPLORE, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Megaotpremnici

Ova je serija dobila ekskluzivan pristup na mjesta koja inače ne bismo vidjeli, u luke s obje strane Atlantika, kako bismo saznali što je potrebno da bi najveći teretni operateri i otpremnici dostavljali robu 24 sata dnevno sedam dana u tjednu. Od isporuke 18 milijuna dolara vrijedne superjahte do pošiljke od 20 tona batata, terenske će ekipe ukrcavati i iskrcavati te vrijedne, no vrlo različite terete, usput savladavajući goleme izazove poput pogrešnih kalkulacija ili kvarova. No oni su megaotpremnici!

SUBOTA, NOVA TV, 21.50, AKCIJSKA KOMEDIJA, 2 igrača

Dvojica američkih agenata iz dvije različite Vladine agencije na tajnim su zadacima i slučajno vode istragu jedan o drugome, što ih dovede do toga da ukradu novac od mafije. Međutim, tek nakon toga shvate da ih je mafija zapravo navela da ukradu 50 milijuna dolara od CIA-je.

SUBOTA, HRT1, 21.50, AKCIJSKI KRIMI FILM, Neprijatelj pred vratima

Phil Broker (J. Statham) bivši je agent koji proživljava krizu zbog akcije koja je bila pošla po zlu. Odnedavno je udovac i skrbi za devetogodišnju kćer Maddy (I. Vidovic). Zbog nje se umirovio i preselio u mali grad koji se nije pokazao mirnim mjestom kako se u početku činilo. Maddy se u školskom dvorištu sukobila sa zlostavljačem Teddyjem Klumom, pa su u školu došli roditelji. Kad je Broker stigao, napao ga je Teddyjev otac Jimmy (M. Hester) i izvukao deblji kraj. Otad su počele prijetnje, provalili su Brokeru u kuću i odjednom se počelo odmotavati zamršeno klupko kriminala, a na vidjelo su izašli prodaja droge, ubojstva.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, PRIJENOS, Boks: Hrgović vs. Mansour

U najvećem boksačkom eventu ikad održanom u Hrvatskoj, naša najveća boksačka nada u teškoj kategoriji, Filip Hrgović u Areni Zagreb, u meču za svoj prvi veliki profesionalni pojas, WBC internacionalni naslov, susreće se s Amerikancem Amirom Mansourom!

SUBOTA, HRT3, 22.25, VESTERN, Ulzanin prepad

Apač Ulzana (J. Martinez) jednog dana pobjegne sa skupinom ratnika iz rezervata i počne pljačkati, ubijati i masakrirati doseljenike. Zapovjednik vojnog utvrđenja, bojnik Cartwright (D. Watson), ne može poslati mnogo ljudi za Ulzanom. Sastavi malu jedinicu čije vođenje povjeri mladom i neiskusnom poručniku Garnettu DeBuinu (B. Davison). Glavni DeBuinov “savjetnik” bit će iskusni vojni izviđač McIntosh (B. Lancaster) koji poznaje Apaše. S njima će kao vodič jahati i Apač Ke-Ni-Tay (J. Luke). U jedinici je prvi DeBuinov podčinjeni jedan iskusni i hrabri narednik (R. Jaeckel). DeBuin je sin protestantskog svećenika. Odgojen je u strogom kršćanskom duhu i ne može razumjeti zašto su Ulzana i njegova skupina tako okrutni. On je zaboravio da su se i bijelci također prema njima tako ponašali.

SUBOTA, HRT2, 22.40, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Nakon što je primila šokantnu vijest o važnom političkom operativcu, Elizabeth mora pronaći put iz škakljive situacije s predsjednikom Daltonom, iako je saznala da bi je mogao smijeniti s mjesta državne tajnice. Stevie i Jareth (Christopher O’Shea) se zaručuju.

SUBOTA, RTL TV, 23.20, PUSTOLOVNI FILM, Lara Croft: Tomb Raider

Pripadnica bogate britanske aristokratske obitelji, Lara Croft (Angelina Jolie) je arheologinja koja uživa u sakupljanju antiknih predmeta iz ruševina hramova i starih gradova te ne preže ni pred najopasnijim preprekama kako bi ostvarila svoje namjere. Tajno društvo Iluminati traži talisman koji će vlasniku omogućiti kontrolu vremena, a pronaći ga mogu samo u tjednu posebnog slaganja planeta Sunčevog sustava, što se zbiva jednom u pet tisuća godina, i upravo sada.

SUBOTA, NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI TRILER, Izdaja

Bivša pripadnica marinaca Mallory Kane traži osvetu nakon što joj je „smješteno“ na misiji. Tijekom misije u Dublinu mallory saznaje da je prevarena i mora upotrijebiti svoje sposobnosti i trikove kako bi izbjegla one koji je pokušavaju uloviti i vratila se u SAD za zaštiti svoju obitelj. Nakon toga kreće na misiju osvete onima koji su je prevarili.

SUBOTA, HRT1, 00.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ženskar

Naočiti Nikki (A. Kutcher), narcisoidan mladi žigolo iz Los Angelesa, uživa u životu na visokoj nozi koji mu omogućuju brojne veze sa ženama čija srca s lakoćom osvaja i slama. Kad upozna atraktivnu Samanthu (A. Heche), privlačnu sredovječnu pravnicu koja bi mu mogla pružiti sve što poželi, Nikki će se odjednom naći u neobičnoj situaciji. Ubrzo nakon susreta sa Samanthom on upozna i mladu konobaricu Heather (M. Levieva), romantičnu djevojku u koju će se možda i prvi put iskreno zaljubiti. A za pomoć u traženju izlaza iz teške situacije obratit će se i svom prijatelju Harryju (S. Stan), koji bi mu trebao pomoći osvojiti Heather.

NEDJELJA, HRT2, 11.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Dobar, bolji, najbolji… britanski slastičar

Dvanaestero novih slastičara amatera odjenulo je svoje pregače i zaputilo se u poznati nam šator podignut usred britanskog ladanjskog krajolika. Mel Giedroyc i Sue Perkins su ponovno ovdje, kao i Mary Berry i Paul Hollywood. Smislili su 30 novih izazova kojima će iskušati znanje, vještinu i kreativnost natjecatelja. Natjecanje započinje tjednom biskvita. Natjecatelji će se najprije uhvatiti u koštac s jednim britanskim klasikom, a potom ih čeka Maryn test znanja i vještina – popularni sitni kolači od nemasnog biskvita sa zahtjevnim ukrasima od čokolade.

NEDJELJA, HRT2, 13.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Pariz kad cvrči

Film o živahnoj mladoj tajnici holivudskog scenarista, koja mu pomaže nadvladati kreativnu blokadu i razbuktati maštu. Scenarista Richarda Bensona (W. Holder) proganja filmski producent Alexander Meyerheimer (N. Coward) da dovrši scenarij za film “The Girl Who Stole the Eiffel Tower”. Daje mu ultimatum od dva dana da preda gotov projekt pa Benson odmah zaposli tajnicu, Gabrielle Simpson (A. Hepburn), da mu pomogne u poslu. Vrlo brzo planula je ljubav.

NEDJELJA, HRT3, 15.40, KOMEDIJA, Sviraj to ponovno, Sam

Supruga (S. Ansprach) filmofila opsjednutog Bogartom (J. Lacy) ne može više podnositi strast svojeg muža (W. Allen) zbog koje se briše granica između filmskog platna i stvarnog života.

NEDJELJA, HRT2, 15.50, KOMEDIJA, Duh babe Ilonke

Film portretira život jedne neobične romske obitelji kroz oči desetogodišnje djevojčice Manuše. Nakon smrti Manušine bake Ilonke, njezini roditelji okupirani svakodnevnim problemima i ne primjećuju niz neobičnih događaja koji se zbivaju u kući. Manuši vrlo brzo postaje jasno da kuću opsjeda duh pokojne bake, te uz pomoć prijatelja Zdenka, pogrebnikovog sina, pokušava smiriti nemirnog i ljutitog duha. No, Manuša polako otkriva i obiteljsku tajnu iz prošlosti što će joj pomoći da se suoči s prokletstvom bačenim na pokojnu baku i cijelu njezinu obitelj.

NEDJELJA, VIASAT NATURE, 16.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlji Brazil

Brazil je divlje srce Južne Amerike jer u njemu živi više vrsta nego i u jednoj drugoj zemlji na planetu. No također je i zemlja krajnosti u kojoj životinje moraju naučiti kako se prilagoditi da bi preživjele. Serija prati život iznimnog skupa životinja u različitim vremenskim razdobljima: od kišne sezone i golemih poplava do razarajućih požara u sušnom razdoblju. Od prvih dana mladih smeđih kapucina, koji su jedni od najpametnijih majmuna na svijetu, do obitelji riječnih vidri koja je prisiljena suočiti se s jaguarima.

NEDJELJA, HRT3, 19.05, VESTERN, Revolver za kukavicu

Priča o mladom kauboju koji ne želi ulaziti u sukobe, zbog čega ga drugi nazivaju kukavicom. Život mu postane još teži kad najmlađeg brata ubije konjokradica, a stariji brat zbog toga okrivi njega.

NEDJELJA, RTL TV, 19.50, ANIMIRANI FILM, Kako je Gru ukrao mjesec

Gru (Rene Bitorajec) je superzlikovac, jako ponosan na svoj zadnji zločin. Uspio je ukrasti Keopsovu piramidu, a takav podvig, prema riječima njegovog kolege doktora Nefaria, tako je monumentalan da će sve druge lopove posramiti. No Gru ne želi stati te odluči otići korak dalje. Iduća meta je, ni manje, ni više nego Mjesec, koji želi smanjiti i prisvojiti. Njegova opčinjenost Mjesecom postoji još od malena kada je maštao postati astronaut, ali njegova majka mu nikada nije pružila podršku. Plan krađe je skup pa Gru odlučiti posuditi novac od Zle banke, u kojoj radi gospodin Perkins, impresioniran Gruovim planom, no novac će posuditi samo ako Gru nabavi zraku za smanjivanje. Gru i njegovi mali poslušnici odlaze ukrasti zraku iz jedne baze u Aziji, no tamo sreću Vectora, koji se nada jednog dana postati najveći superzlikovac.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, DRAMA, Naš brend: Kriza

Film je sniman prema istoimenom dokumentarcu redateljice Rachel Boynton iz 2005. godine koji se fokusira na ulogu američkog političkog savjetnika Jamesa Carvillea, vlasnika marketinško-savjetničke agencije i stručnjaka za kampanje kandidata predsjedničkih izbora.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Krasna zemljo, Istro mila

Povijesnu odluku o ‘kidanju svih veza s Kraljevinom Italijom’ i ‘sjedinjenju s našom hrvatskom braćom’ donosi NOO za Istru 13. rujna 1943. godine. Bio je to samorodan, odvažan čin, nakon četvrt stoljeća fašističkog kulturocida, asimilacije i negacije hrvatstva i slovenstva u Istri.

Natpis ‘Kraljice Hrvata, moli za nas’ uklesat će Ive Rakovac na obiteljsku kapelicu 1920. godine, nakon potpisivanja ugovora u Rapallu, kojim je Istra pripala Italiji. Dva desetljeća poslije, njegov sin Joakim Rakovac povest će narod u borbu.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Na ilegalnom prijelazu na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u selu Lokvica, naši junaci, rukovođeni Andrijom i Krešom, prenose veću količinu duhana iz Bosne, ali i tortu za rođendan babe Zorke. Iako upadaju u policijsku potjeru, uspiju prenijeti duhan. No, torta putem završi u šumi. Za to vrijeme, policajac Marko se „zabavlja“ s ljubavnicom mafijaša u jednoj zagrebačkoj vili, u koju planira upasti policija. Nakon što ga uhvate na djelu, a za kaznu što je umalo upropastio akciju, Marko je premješten u dubinsku kontrolu, u Lokvicu. Spletom okolnosti, Petri, unuci babe Zorke, na povratku u Lokvicu pobjegne autobus. Ona upoznaje Marka kojeg moli za pomoć te oni zajedno kreću prema Lokvici. Na Zorkinom rođendanu okupljaju se uzvanici, svi mahom uključeni u biznis švercanja duhana, na čijem je čelu upravo Zorka. No, Zorkin je plan prepustiti posao unuci Petri, ali i spojiti unuku s Krešom, svojim najboljim radnikom, kako bi ostavila posao u sigurnim rukama. Kad uzvanici usred proslave ugledaju Petru kako stiže u pratnji policajca, atmosfera na rođendanu bitno se mijenja.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, TRILER, Nedokazana krivnja

Državni tužitelj Rusty Sabich (H. Ford) zaljubi se u privlačnu i ambicioznu kolegicu Carolyn Polhemus (G. Scacchi) i s njom ima kratkotrajnu izvanbračnu vezu. Carolyn ga ostavi zbog drugog muškarca, a ubrzo nakon toga pronađena je u svom stanu silovana i ubijena. Rustyjev nadređeni Raymond Horgan (B. Dennehy) u panici je zbog nadolazećih izbora i slučaj dodjeljuje Rustyju, koji ga nerado prihvaća. Ubrzo stvari poprimaju neočekivani rasplet, jer svi fizički dokazi upućuju da je ubojica Rusty: vlasi, vlakna, otisci prstiju.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.15, AKCIJSKI FILM, San Andreas

Film prati pilota helikoptera i spasioca Raya (Dwayne Johnson) koji nakon stravičnog potresa kreće iz Los Angelesa u San Francisco sa svojom suprugom, s kojom nije u najboljim odnosima, kako bi spasili kćer jedinicu. No, njihovo putovanje tek je početak užasa koji im priroda priprema.

NEDJELJA, RTL TV, 21.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav na engleski način

Pierce Brosnan tumači sveučilišnog profesora koji napokon pronalazi sreću sa savršenom ženom (Salma Hayek). Iako sretno zaljubljeni, ona ga prisili da preispita svoj buran ljubavni život prepun problematičnih odluka kao što je ljubavna afera sa mladom studenticom Misty, i to nakon što je s njezinom polusestrom, također studenticom, bio u vezi nakon koje je ona ostala u drugom stanju.