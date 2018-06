TV PREPORUKA ZA VIKEND: Osim nogometne utakmice između Hrvatske i Brazila donosimo vam i filmove Divlji zapad, Otimači i Madagaskar 3: Najtraženiji u Europi

SUBOTA, HRT2, 11.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajna povijest britanskog vrta: 17. stoljeće

Vrtlar i stručnjak za hortikulturu svjetskoga glasa, Monty Don, istražuje priče vezane uz četiri najistaknutija britanska vrta. Podrobno ispitujući njihove čudesne tajne, razotkriva kako se britanski vrt razvijao tijekom proteklih 400 godina.

Od kraljevskih palača 17. stoljeća do ladanjskih kuća 20. stoljeća koje odišu nostalgijom, mnogi su svjetski poznati i utjecajni vrtovi nastali u Ujedinjenom Kraljevstvu.

SUBOTA, RTL TV, 13.40, FANTASTIČNI OBITELJSKI FILM, E.T.

Grupa botaničara s druge planete slijeće u šumu Kalifornije kako bi sakupila uzorke flore sa Zemlje. No vladini agenti pohrle ih dočekati pa izvanzemaljci pobjegnu, ali u cijelom tom metežu jedan od posjetitelja je zaboravljen. Nedaleko, u predgrađu, desetogodišnji Elliott (Henry Thomas) otkrije da se netko skriva u šupi njegovog doma. Uspije neznanca nekako namamiti u kuću te iduće jutro odglumi da je bolestan kako bi se s njima mogao družiti. Kasnije istoga dana Elliott upoznaje gosta s bratom Michelom i petogodišnjom sestrom Gertie (Drew Barrymore), ali prisutnost svemirskog gosta odluče tajiti od majke Mary (Dee Wallace).

SUBOTA, HRT3, 14.35, GLAZBENA KOMEDIJA, Djevojke, djevojke, djevojke!

Mornar i ribar Ross Carpenter (E. Presley) sanja o svom vlastitom brodu i kad sazna da mu šef ide u mirovinu, traži način da kupi Westwind. Da bi mu život bio još uzbudljiviji, pobrinule su se dvije žene između kojih se našao, neosjetljiva pjevačica Robin (Stella Stevens) i slatka Laurel (Laurel Goodwin).

SUBOTA, RTL TV, 15.50, KOMEDIJA, Lažljivac

Fletcher Reede (Jim Carrey) je opsjednut svojom odvjetničkom karijerom. Čitav život je posvetio smišljanju načina na koje može iskriviti istinu tako da njemu odgovara. Izbjegavanje istine čak je presudilo i braku u kojem je bio s Audrey (Maura Tierney) te ga udaljilo od sina Maxa (Justin Cooper). Fletcher je obećao sinu da će pojaviti na slavlju za njegov osmi rođendan, no kada važan zadatak iskrsne na poslu, Fletcher se ne pojavi te počne izmišljati “prozirna” opravdanja zbog kojih nije mogao doći. Kada dođe trenutak da ugasi svijeće na torti, Max poželi da prođe barem jedan dan da tata ne izgovori laž. Odjednom, Fletcher više ne može izustiti laž.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, DRAMA, Tjelohranitelj

Rachel Marron (Whitney Houston) je glazbena i filmska zvijezda na svom vrhuncu. Obožavatelji je žele čuti, vidjeti i dodirnuti. Ali jedan je želi ubiti. Stoga, Rachelin menadžer zapošljava tjelohranitelja (Kevin Costner), poznatog po svom dobrom radu. Zbog svog glamuroznog života, često joj prijete rizici pa tjelohranitelj mora biti stalno na oprezu. Ono što nisu očekivali, jest da će se zaljubiti.

SUBOTA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI FILM, Hram ratnika

Tiger Chen Lin Hu (Tiger Hu Chen) učenik je Yanga (Yu Hai), koji ga podučava vještini tai chija. I dok briljira fizičkom spremom, Tiger ima problem s percepcijom filozofske strane tai chija. Odlučan pokazati što zna, Tiger nastupa na lokalnom natjecanju, uvjeren u svoj trijumf. U međuvremenu, u Hong Kongu detektivka Sun-Jing Shi (Karen Mnk) vodi istragu protiv tvrtke u čijem je opisu obavljanje poslova sigurnosti i zaštite, a koju vodi tajanstveni Donaka Mark (Keanu Reeves). Osumnjičen da organizira ilegalne mečeve, Sun-Jing pronalazi krticu u Donakovoj kompaniji, borca, no biva razotkriven.

SUBOTA, HRT1, 20.05, KOMEDIJA, Divlji zapad

Tamnoputi revolveraš Jim West (W. Smith) zapravo je tajni agent američkog predsjednika Ulyssesa S. Granta (K. Kline). Nastoji razotkriti urotu u koju je upleten bivši južnjački general McGrath (T. Levine) i pri tome za partnera dobiva drugog tajnog agenta, Artemusa Gordona (K. Kline u dvostrukoj ulozi). On je stručnjak za prerušavanje i potpuna suprotnost Westu, jer se grozi revolvera i nasilja te radije koristi vlastite domišljate izume. Njihovu početnu netrpeljivost u drugi plan baca otkriće da iza generala McGratha stoji opasni Arlis Loveless (K. Branagh), koji je oteo svoje kolege i prisilio ih da rade na njegovom projektu kojem je konačni cilj uništenje Sjedinjenih Američkih Država. Među otetim znanstvenicima nalazi se i otac lijepe plesačice Rite Escobar (S. Hayek), koja se agentima pridruži u potrazi.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Moj život bez zraka

Goran je svjetski rekorder u ronjenju na dah – čovjek čiji se najvažniji životni trenuci događaju onda kada pod vodom snagom volje nadilazi vlastitu ljudskost, kako bi naizgled osigurao vječnost. Njegov je put prekriven tišinom i koncentracijom što je iziskuju svakodnevni susreti s prolaznošću. Kako bi u onome čime se bavi ostao najbolji, on svakodnevno ispituje vlastite granice, riskirajući da ih prijeđe i zato bude nepovratno kažnjen.

SUBOTA, NOVA TV, 21.35, TRILER, Otimači

Losanđeleski detektiv Jack Welles (Matt Dillon) nastoji uhvatiti skupinu zloglasnih kradljivaca prije nego što izvedu pljačku vrijednu 20 milijuna dolara. Njihove pljačke isplanirane su do savršenstva i za sobom nikad ne ostavljaju tragove, no kad ih obuzme pohlepa za novcem i pristanu na još jednu, posljednju pljačku, iskusni detektiv se zaklinje da će ih zauvijek strpati u zatvor.

SUBOTA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNI FILM, Ekstremni nogomet: Rusija

Dokumentarni film povest će nas na putovanje čitavom Rusijom i pokazati kako se izrađuju nogometne lopte od sobovske kože u Sibiru, upoznati će nas s talentiranim mladim igračima u Sankt-Peterburgu i približit će nam jako popularnu verziju nogometa – nogometa na motociklima. Pravila ovoga nogometa su jednostavna, a cilj je isti kao i u „uobičajenom“ nogometu – dati gol suprotnom timu.

SUBOTA, HRT2, 22.15, DRAMSKA SERIJA, U tami

Epizoda započinje skokom u budućnost gdje prisustvujemo brutalnom prijemu u bandu koji se odvija na mračnim ulicama Manchestera noću. Želi li se pridružiti bandi, novak Theo mora pucati u BMW kojim upravlja žena. Užasnuta vozačica gubi kontrolu nad automobilom, završi na pločniku i zabija se u autobusnu postaju.

SUBOTA, HRT3, 22.10, AKCIJSKI TRILER, Ratnici podzemlja

Sve njujorške bande pozvane su u Bronx na dogovor oko ujedinjenja i zajedničkog djelovanja. Primirje među njima proglasio je karizmatični Cyrus (R. Hill) koji namjerava stati na čelo ujedinjenih bandi. Na skupu ga ubije manijakalni Luther (D. P. Kelly) optuživši za umorstvo bandu Warriors i njihovog vođu Cleona (D. Wright). U općoj gužvi koju izazove dolazak policije rulja ubije Cleona, dok Cyrusovi banditi organiziraju opći lov na pripadnike Warriorsa. Na njihovo čelo stane Swan (M. Beck) pred kojim je gotovo nemoguć zadatak.

SUBOTA, HRT1, 22.25, TRILER, Slomljena krila

Neil Randall (G. Butler) je stabilan obiteljski čovjek s dobrim poslom i vrlo izvjesnim skorim promaknućem. Dio toga bajkovitog života su njegova atraktivna supruga Abby (M. Bello) i dražesna kći Sophie (E. Karwandy). Kad ga šef pozove na druženje u kući na ladanju, Abby za Sophie unajmi dadilju, a ona odluči dan provesti sa sestrom Diane. I dok Neil vozi Sophie na sastanak sa sestrom, iznenada se na stražnjem sjedalu njihovog auta uspravi skriveni stranac (P. Brosnan) s pištoljem u ruci. Predstavi se kao Ryan i tvrdi da je oteo Sophie. Traži od njih da sljedeća 24 sata izvršavaju sve njegove zapovijedi. Ako ih odbiju, ubit će Sophie.

SUBOTA, RTL TV, 23.25, PUSTOLOVNI FILM, Tri mušketira

Tri mušketira, Athos (Matthew Macfadyen), Porthos (Ray Stevenson) i Aramis (Luke Evans), uz pomoć Athosove ljubavnice Milady de Winter (Milla Jovovich) kradu nacrte cepelina koji pripadaju Leonardu da Viniciju. No, Milady ih izda i preda crteže Vojvodi od Buckinghama (Orlando Bloom). Pri povratku u Francusku, nakon neuspjele misije, kardinal Richelieu (Christoph Waltz) ih otpusti te se mušketiri nađu na cesti bez posla. Godinu dana kasnije mladić imena D’Artagnan (Logan Lerman) odlazi iz svog sela prema Parizu s nadom da će, poput svog oca, postati mušketir.

SUBOTA, HRT1, 00.00, DRAMA, Eden

Hyun Jae, skraćeno Jae, osamnaestogodišnja Amerikanka korejskog podrijetla, 1994. živi u Novome Meksiku s roditeljima useljenicima. Jedne večeri Jae izađe s prijateljima, a u baru se svidi mladom vatrogascu koji ponudi da je odveze kući. Jae u jednom trenutku primijeti da je njegova vatrogasna značka lažna te pokuša pobjeći iz auta, ali uzalud: zarobe je, svežu i prebace u prtljažnik drugog automobila…

Snimljeno prema priči Chong Kim koja je tvrdila da je devedesetih oteta i prodana, međutim, pokazalo se da je to prijevara i slučaj je završio na sudu.

NEDJELJA, NOVA TV, 10.30, ROMANTIČNA DRAMA, Tajni rječnik

Smješten u 1930-e, u udaljenu prašumu Bornea, Tajni rječnik priča priču o burnoj i zaboravljenoj ljubavnoj vezi između mladog Engleza i prekrasne pripadnice plemena. John Truscott (Hugh Dancy) prihvati posao u britanskoj koloniji Sarawak u Maleziji i na usluzi mu je sluškinja domorotkinja, Selima (Jessica Alba). Osim što ga uči svom jeziku, prelijepa Selima dijelu s Johnom i krevet. Taj običaj budno prati Johnov nadređeni Henry Bullard (Bob Hoskins) i njegova žena Aggie (Brenda Blethyn), koji se brinu da ne dođe do romantičnog povezivanja.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, AKCIJSKA DRAMA, Strateška zračna oprema

Markantni Robert “Dutch” Holland (J. Stewart) pričuvni je poručnik američkog vojnog zrakoplovstva i daroviti igrač bejzbola koji tijekom proljeća marljivo trenira sa svojom momčadi St. Louis Cardinals, a pod brižnim okom trudne supruge Sally (J. Allyson). Dutch i Sally u braku su pet mjeseci, i oboje vjeruju da je pred njima miran život. No to će se promijeniti kad general Rusty Castle (J. Millican) Dutcha pozove da se na 21 mjesec ponovno aktivira u vojnoj službi. Dutchov je zadatak da pod zapovjedništvom generala Ennisa C. Hawkesa (F. Lovejoy) mlade pilote podučava borbenim vještinama koje bi mogle biti nužne u slučaju eskalacije hladnog rata.

NEDJELJA, HRT2, 15.50, NOGOMET, PRIJATELJSKA UTAKMICA: Hrvatska – Brazil

Hrvatska i Brazil ovu nedjelju će odigrati veliku prijateljsku utakmicu u hramu europskog nogometa – Liverpoolovom Anfieldu. Hrvatskoj će to biti najveći ispit prije početka Svjetskog prvenstva, a na Anfieldu ćemo moći uživati u čarolijama Modrića, Rakitića i Perišića. S druge strane bit će gigant svjetskog nogometa – Brazil, jedan od favorita za naslov, sa nekima od najboljih nogometaša na svijetu, poput Neymara, Philippea Coutinha i Roberta Firmina.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, OBITELJSKA DRAMA, Ljubav je vječna radost

Clark otputuje na zapad u posjet kćeri Missie i zetu Willieju. Za vrijeme njegovog posjeta Kathy, novorođena kći Willieja i Missie, umre. Zemljoposjednik i gradonačelnik Doros zaposli Willieja na mjestu gradskog šerifa nakon što shrvana Missie da otkaz na poslu učiteljice. Doros iskorištava Willieja na šerifskoj dužnosti kako bi istjerao rančere koji nisu redovito otplaćivali zajmove. Missie jednoj od tih obitelji pomogne prodajom svojih najvećih dragocjenosti, među kojima je i zlatni medaljon koji je dobila od majke.

NEDJELJA, RTL TV, 19.20, ANIMIRANI FILM, Madagaskar 3: Najtraženiji u Europi

Otkako su zadnji put vidjeli prijatelje pingvine prošlo je dosta vremena pa lav Alex (Boris Mirković) predloži prijateljima, vodenkonju Gloriji (Zrinka Cvitešić), žirafi Melmanu (Drago Utješanović) te lemurima da bi trebalo poći u Monte Carlo po pingvine i čimpanze te se zatim vratiti kući u New York. U Monte Carlu, pak, pingvini i čimpanze štedjeli su kako bi mogli otputovati svojim prijateljima u Afriku i povesti ih kući. No dom je daleko, a avanture počinju već u Monte Carlu kada družinu lovi šinter Chantal DuBois, nastavljaju se u Francuskoj, u kojoj prijatelji susreću putujući cirkus te se prijavljuju kao izvođači i uskoro nastupaju u Rimu i Londonu.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Za šaku dinamita

Različiti životni putovi meksičkoga razbojnika (R. Steiger), koji sa svojom mnogobrojnom obitelji napada putnike i sanja o velikoj pljački, te irskoga revolucionara Johna A. Mallonyja (J. Coburn), vještog profesionalca sa svim vrstama eksploziva, slučajno se susreću, a zatim i neočekivano spajaju u matici ustanka meksičkih seljaka predvođenih Panchom Villom. Dvojica koji se isprva nalaze na suprotnim stranama na kraju će postati nerazdvojni prijatelji i suborci…

Film “Za šaku dinamita” dio je takozvane “američke trilogije” (uz “Bilo jednom na Divljem zapadu” i “Bilo jednom u Americi”) Sergia Leonea, redatelja koji je udahnuo novi život specifično američkom žanru i zauvijek ušao u povijest filma kao otac špageti-vesterna.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Maradona povjerljivo

Iako je danas umirovljeni nogometaš, još je uvijek poznat kao jedan od najboljih i najpopularnijih nogometaša svih vremena. Riječ je naravno o argentinskom nogometašu Diegu Armandu Maradoni koji je svijet zaludio svojim nogometnim umijećem, ali i pomalo ekscentričnim ponašanjem. Poznat i kao najmlađi prvoligaški nogometaš u povijesti argentinskog nogometa, nogomet mu je od malih nogu bio u krvi.

NEDJELJA, RTL TV, 21.00, KOMEDIJA, Noć u muzeju 3: Tajna grobnice

Muzejskom čuvaru Larryju Daleyju (Ben Stiller) i Jedediahu (Owen Wilson) u novim se pustolovinama po svjetovima oživljenih izložaka ovaj puta pridružuju glumačke legende Robin Williams kao Theodore Roosevelt, Ben Kingsley i Mickey Rooney.

NEDJELJA, HRT1, 21.40, DOKUMENTARNI FILM, Puck i zagonetka kodova

Puck Meerburg (15) je već sa sedam godina bio pravo informatičko čudo od djeteta. Dosad je osvojio nekoliko prestižnih nagrada, uključujući Appleovu nagradu za dizajn, namijenjenu studentima. Velike informatičke tvrtke poput Microsofta i Googlea izrazile su interes za njegove sposobnosti. Međutim, Puck je još dijete, maloljetnik koji mora pohađati nastavu. Iako Puck želi što prije nastaviti razvijati svoje vještine, ipak mora pisati zadaće jer mu zakon drukčije ne dopušta.

NEDJELJA, HRT2, 21.50, DRAMSKA SERIJA, Jane Eyre

Jane bježi i sklanja se kod pobožne i simpatične obitelji za koju kasnije, posve slučajno, otkriva da joj je u rodu. Nakon godinu dana vraća se svom voljenom Rochesteru da bi ondje otkrila njegovu najveću tragediju i pronašla svoju najveću sreću.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Začin za brak

Kay (Meryl Streep) i Arnold (Tommy Lee Jones) srednjovječni su par koji je u braku već trideset godina. Kay je već dosta monotonije te je odlučila vratiti žar u njihov brak. Inspirirana knjigom dr. Felda (Steve Carell) Kay je odlučila nagovoriti svoga supruga na bračno savjetovanje. Iako Arnold smatra da je s njihovim brakom sve u redu, ipak je pristao na savjetovanje. Doktor im pokušava uz pomoć iskustva objasniti što mogu napraviti da začine svoj brak. Čak i uz savjet liječnika, Kay i Arnold shvate da obnavljanje bračne vatre predstavlja izazov za oboje.

NEDJELJA, RTL TV, 23.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Jackass 3.5.

Kompletni cast „Jackass 3D“ našao se u još jednom suludom filmu prepunom idiotskih vratolomija i podvala. Opet praveći sveopći kaos, Steve-O našao se oči u oči s kornjačom opasne čeljusti, Chris Pontus vraća se sa svojim nevjerojatnim drvenim penisom, dok se čitava družina upušta u naelektriziranu igru limba. Uz sve to, vidjet ćemo i mnoge druge nikad viđene scene podvala snimljene iza kamera, kojima je žrtva bio Johnny Knoxville, te svjedočiti ispadima paranoje čitave lude družine.