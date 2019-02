TV PREPORUKA ZA VIKEND: Osim Dore 2019. tu su i filmovi 12 godina ropstva, Transfomeri: Posljednji vitez, Djedica pušten s lanca i Nepomirljivi

SUBOTA, VIASAT NATURE, 17.00, DOKUMENTARNA SERIJA, 100 najomiljenijih pasa u Britaniji

U ovoj seriji odbrojavamo stotinu najpopularnijih vrsta pasa u Velikoj Britaniji. Da bismo napravili našu listu proveli smo dosad najsveobuhvatnije istraživanje o vlasništvu pasa, a deset tisuća vlasnika dalo nam je podatke o svojim ljubimcima.

SUBOTA, HRT3, 18.25, DRAMA, Carmen iz Ronde

Antonio je vođa tajne naoružane skupine koja se u selu Rondi bori protiv Napoleonovih snaga koje su 1808. nametnule francusku vladavinu u Španjolskoj. Micaela je ludo zaljubljena u Antonija, no on je odan Carmen, najljepšoj Ciganki koja živi i pjeva u mjesnom svratištu. Nakon krvavog obračuna s Francuzima Antonio potraži utočište kod Carmen koja ga skrije na tavanu gostionice. Ali Micaela ne može suspregnuti ljubomoru.

SUBOTA, RTL TV, 19.35, FILM ZA DJECU, Uzbuna na Zelenom Vrhu

Koko (Marko Tocilj) i njegovi prijatelji uživaju u ljetnim praznicima igrajući se na obali jezera na Zelenom Vrhu. Dječaci se zabavljaju smišljajući razne avanture, ne znajući da će uskoro postati dio jednog velikog misterija. Tajanstvene pljačke i provale u okrilju noći remete idilu susjedstva, no nitko ne može otkriti počinitelje pa će Koko i prijatelji pokrenuti svoju istragu.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, TRILER, Ucjena

Nakon što mu otmu sinu tajkun će učiniti sve kako bi ga vratio te se odlučuje na drastičan korak.T omu Mullenu (Mel Gibson) novac ništa ne znači, ali kad shvati da plaćanje otkupnine neće garantirati sigurnost sina, on se obraća medijima i izjavljuje da neće platiti otkupninu. Umjesto toga nudi milijun bilo komu tko mu može naći sina i uloviti osobe koje su ga otele. FBI ga upozorava da to nije pametno, njegova se žena (Rene Russo) protivi tomu, no Mullen ustraje u svojoj opasnoj odluci čak i kad nađu sinovu krvavu majicu.

SUBOTA, HRT1, 20.05, PRIJENOS, Dora 2019. – Izbor hrvatske pjesme za Pjesmu Euroizije

Svoj neupitan brend HRT vraća na male ekrane u njezinu najpopularnijem, natjecateljskom formatu, prvi put nakon 2010. godine. Ponovno ćemo svi zajedno odlučivati tko će nas predstavljati na Izboru za pjesmu Eurovizije 2019. godine. Pjesme se izvode prema pravilima Eurosonga na glazbenu matricu s izvođenjem svih vokalnih dionica uživo. Najveći dopušten broj izvođača na pozornici je šest. Redoslijed izvođenja: 1. Vrijeme predaje – Bojan Jambrošić, 2. Tell Me – Jelena Bosančić, 3. Nisam to što žele – Kim Verson, 4. Ne postojim kad nisi tu – Jure Brkljača, 5. Don’t Give Up – Beta Sudar, 6. Tebi pripadam – Lea Mijatović, 7. Back to That Swing – Gelato Sisters, 8. Brutalero – Luka Nižetić, 9. All I Really Want – Elis Lovrić, 10. Indigo – Domenica, 11. The Dream – Roko, 12. Redemption – Ema Gagro, 13. Tek je počelo – Lidija Bačić Lille, 14. Tower of Babylon – Lorena, 14. I Believe in True Love – Bernarda i 16. In the Shadows – Manntra.

SUBOTA, HRT3, 20.15, DRAMA, Sjaj u travi

Kansas, kasne dvadesete godine 20. stoljeća. Wilma Dean Loomis (N. Wood), prelijepa ali siromašna srednjoškolka, zaljubi se u Buda Stampera (W. Beatty), zgodnog sina najmoćnijeg bogataša u gradu, Acea (P. Hingle). Premda Bud voli Deanie, ona misli da joj ne uzvraća osjećaje dovoljnom snagom i ne ponaša se prema njoj onako kako bi ona voljela. Njezina majka opsjednuta je idejom da je do braka sačuva “čistom i neokaljanom”, jer su i nju odgajali u strogo religioznom duhu i uvjerili je da je seks samo reproduktivna nužnost.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Borba za opstanak u Yellowstoneu: Najteže proljeće

Kako zima prelazi u proljeće, temperature rastu i Yellowstone oživljava. Dabrovi se goste novim raslinjem, mladunci bizona rade prve nesigurne korake, a mali grizliji izlaze iz brloga kako bi istražili taj novi zeleni svijet. Ali proljeće je i opasno doba. Nakon mršavog zimskog plijena vukovi su gladniji nego inače, a sve više temperature tope snježni pokrivač na planinama i bujice vode slijevaju se u rijeke. Samo će najžilaviji preživjeti.

SUBOTA, NOVA TV, 21.15, AKCIJSKI SF FILM, Transformeri: Posljednji vitez

Ljudi i Transformersi su u ratu, Optimus Prime je otišao. Ključ za spašavanje naše budućnosti nalazi se u tajnama prošlosti, u skrivenoj povijesti Transformersa na Zemlji. Kako bi spasio njihov svijet, Cade Yeager formira savez s Bumblebeejem, engleskim lordom i profesoricom s Oxforda kako bi saznao tajne razloga zašto se Transformersi nastavljaju vraćati na Zemlju.

SUBOTA, RTL TV, 21.15, KOMEDIJA, Noć u muzeju 3: Tajna grobnice

U Egiptu je 1938. tim arheologa, među kojima je i Cecil Fredericks (Dick Van Dyke), otkrio grobnicu faraona Ahkmenraha i njegovu ploču te je odmah bio upozoren od lokalnog stanovništva da da će pomicanjem ploča izgubiti svoju magičnu moć. Danas Larry Daley (Ben Stiller) i dalje radi kao čuvar u prirodoslovnom muzeju u New Yorku, u kojem zahvaljujući čarobnoj ploči, među ostalim izloženim figurama, živi i Ahkmenrah (Rami Malek), koji upozori Larryja da se ploča počela raspadati te su se svi izložbeni primjerci zbog toga počeli ponašati nepredvidljivo, što je dovelo i do kaosa na nedavnom otvaranju planetarijuma.

SUBOTA, HRT2, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Preživljavanje u divljini: Legenda o kanibalima

Hazen Audel, instruktor za preživljavanje i vodič kroz divljinu, putuje na neka od najekstremnijih mjesta na svijetu. Izazovi ga guraju do krajnjih granica njegova znanja, izdržljivosti i vještina. Da bi uspio, oslanja se na drevne tehnike plemenskih naroda koji već tisućljećima žive u tim prirodnim sredinama. Hazen Audel nastoji doći do sela koje je nekoć odrubljivalo glave. Putuje preko jezera prepunih krokodila prelazeći drevne plemenske granice.

SUBOTA, HRT3, 22.35, MELODRAMA, Pismo nepoznate žene

Dok leži na samrtnoj postelji, 27-godišnja Lisa Berndle (J. Fontaine) glasovitom pijanistu Stefanu Brandu (L. Jourdan) šalje posljednje pismo. Počinje riječima “Kad ti ovo budeš čitao, ja ću već biti mrtva”, a u nastavku Lisa otkriva Stefanu da je u njega snažno zaljubljena još od svoje tinejdžerske dobi. Stefan će pismo primiti večer uoči dvoboja koji ga ujutro očekuje, a zbog kojeg planira tijekom noći otići iz grada.

SUBOTA, HRT2, 22.45, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Na Heahmundov prijedlog, Lagertha, Bjorn, Ubbe i ostali dobivaju dopuštenje da se nasele u Engleskoj pod uvjetom da brane zemlju od drugih Vikinga. Floki se boji da je izgubio razum, a Eyvindov sin optužen je za ubojstvo. Biskup Cuthred razotkriva Heahmundovu vezu s Lagerthom, što će imati dalekosežne posljedice.

SUBOTA, HRT1, 23.15, POVIJESNA DRAMA, 12 godina ropstva

Rođen je u državi New York kao slobodan čovjek, a 1841. otet je u Washingtonu zato što je crnac i prodan na plantažu. U Louisiani je kao rob morao raditi punih dvanaest godina nakon čega je ponovno postao slobodan… Film je osvojio tri Oscara (najbolji film, najbolja sporedna glumica, najbolji adaptirani scenarij).

NEDJELJA, NOVA TV, 13.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Moje veliko grčko vjenčanje

Svi u obitelji Portokalos brinu se za Toulu koja je neudata, a ima već trideset godina. Touli je s druge strane dosta posla u restoranu svojih roditelja i spremna je na promjenu, ali ostatak obitelji, na njenu nesreću – nije. Nakon što se ipak zaposli u tetkinoj putnoj agenciji, zaljubljuje se u Iana, učitelja koji je visok, zgodan i sasvim sigurno nije Grk. Toula nije sigurna hoće li njenog oca više uznemiriti što je on stranac ili što je vegeterijanac. Ali sve to nije bitno kada je on pita da se uda za njega. Tada započinje pravo ludilo na velikom debelom grčkom vjenčanju.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Razmaženka

Film u kojoj bogata i razmažena Kimberly (A. Hutchinson) odjednom postane siromašna. U skupom restoranu želi počastiti prijateljicu ručkom, ali su sve njezine kartice odbijene. Kad izađe iz restorana, gleda kako upravo odvoze njezin automobil zbog ovrhe. Bijesna zove svog odvjetnika. Kod kuće zaprepašteno sluša kako joj majka objašnjava da je sav njihov novac otišao na pogrešna ulaganja. Moraju napustiti kuću, naći jeftin stan i raditi kako bi se uzdržavale. Prvih dana Kimberly ulazi na sva vrata na kojima piše “traži se pomoć” i nudi se da radi kao član menadžmenta. Naravno, nailazi na podsmijeh. Napokon dobiva posao u trgovini sportske opreme kad djevojci koja želi kupiti željezne utege proda fine plastificirane samo zato jer joj je žao da netko uništava fino izmanikirane nokte. Vlasnik trgovine Michael (J. P. Moore) plaća je dobro, no za Kimberly to su samo mrvice.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Opasna đavolica

Krajem 19. stoljeća u Wyoming stiže mala kazališna trupa čiji je vlasnik Tom Healy (A. Quinn). Muku muči sa svojom dragom Angelom (S. Loren), inače glavnom glumicom, koja ne prestaje trošiti na odjeću zbog čega su mu stalno za vratom utjerivači dugova. Došavši u grad Cheyenne, njihove predstave dožive velik uspjeh, te se ponadaju da će se ovdje udomiti i nastaviti s poslom. No Tom uskoro primijeti da je Clint Mabry (S. Fores), zloglasni revolveraš iza kojega stoje gradski moćnici, bacio oko na Angelu.

NEDJELJA, HRT1, 17.20, KRIMI FILM, Mala ubojstva Agathe Christie – Nijemi svjedok

Dogode se dva ubojstva, a jedini je svjedok pas. Duhovi opsjedaju obiteljski dvorac i sprečavaju da itko identificira ubojicu. Laurence, koji ne vjeruje u zagrobni život, nanjuši da je tu nešto sumnjivo. Pogotovo zato što se hirovita Alexina odluči uplesti. Da stvar bude gora, svidi joj se Alice Avril i odluči je udati za svog sina. Našeg detektiva čeka mnogo posla kako bi riješio ovaj slučaj.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Djedica pušten s lanca

Jason Kelly (Zac Efron) mladi je odvjetnik koji radi u očevu uredu. Nakon što njegova baka nenadano premine, djed Dick Kelly (Robert De Niro), ratni veteran, zamoli svog unuka da ga odveze na odmor u Boca Raton. Iako zajedno sa zaručnicom Meredith planira vjenčanje koje se treba održati za samo tjedan dana, Jason uz puno nagovaranja ipak odluči ispuniti djedovu želju, no ubrzo shvaća da to nije bila najpametnija odluka. Dick, naime, ima poseban plan. Odlučio je kako ga ništa neće spriječiti da proživi drugu mladost i zajedno s unukom tulumari po Floridi, a neće propustiti priliku ni da na svakom koraku pokaže svoje zavodničke sposobnosti.

NEDJELJA, VIASAT HISTORY, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Kraj carstva

Filmaš i povjesničar David Adams na inovativan i autoritativan način istražuje kraljevske dinastije koje su spektakularno propale i dramatične priče o velikim kraljevima i carevima poput Karla I. Velikog, Džahan-šaha i Atile kralja Huna te o njihovim ne baš sjajnim obiteljima.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, DOKUMENTARNI FILM, Iskrice

Virtualna ljubav je fenomen novog doba. Mnogi se parovi nalaze pišući pisma preko e-maila, a lista onih koji nakon toga stupaju u brak svakim danom sve je duža. Za druge je internet komunikacija razonoda, uzbuđenje prolaznog karaktera, bijeg iz dosadne “stvarnosti”. Treći liječe svoju osamljenost, sramežljivost ili neugodu zbog fizičke mane. Oni koji su zaljubljeni ističu prednosti, oni prevareni i razočarani ističu samo nedostatke. Baš kao i u “pravom životu”.

NEDJELJA, HRT1, 20.35, DOKUMENTARNI FILM, Izdrži prijatelju, stižem! – Damir Tomljanović Gavran

Dokumentarac o junaku Domovinskog rata Damiru Tomljanoviću Gavranu prikazujemo u prigodi obilježavanja 25. obljetnice njegove pogibije na Velebitu. O njemu svjedoče brojni suborci, svi redom visoki časnici, jer su takvi i bili u bojni Gavranovi 1. GBR Tigrovi. Osim njih o Gavranu svjedoči i njegova majka Marija.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika – Uzlet

Prošlo je nekoliko godina. Pavlova nova supruga pokazala se nevjernom. Grigorij Orlov poludi. Katarina nalazi njemačku zaručnicu za Pavla. Obeshrabren zbog svoje pokojne ljubavnice, Pavel ne očekuje da će se zaljubiti u novu princezu. No zaljube se jedno u drugo, vjenčaju i dobiju dijete. Katarina oduzima dijete, ali poslije shvati da griješi. Spomenik Petru Velikom napokon je dovršen.

NEDJELJA, HRT2, 21.35, VESTERN, Nepomirljivi

Paul Moony ostarjeli je revolveraš koji nakon ženine smrti živi osamljen na maloj farmi sa svoje dvoje djece – kćeri i sinom. Život je težak: stoka ugiba od bolesti, žetva je podbacila zbog suše, on više nije mlad, a i nevješt je u farmerskim poslovima. Jednog dana u njegov život ulazi Scofield Kid, mladić koji dolazi po njega nudeći mu unosan posao: treba srediti nekoliko kauboja koji su prostitutku “izrezbarili” nožem po licu.

NEDJELJA, DOMA TV, 21.40, AKCIJSKI TRILER, Samo pucaj

Tajanstveni gospodin Smith (Clive Owen) dan je započeo sasvim normalno. No dok je na stanici čekao svoj autobus pored njega je protrčala trudnica koja je bježala od napasnika. Smith joj tada odluči pomoći te ubrzo mora biti asistent pri porodu njenog djeteta. Donna Quintano (Monica Belluci) je prostitutka te sada i majka malenog djeteta. Ubrzo Smith saznaje kako je njeno tek rođeno dijete na meti ubojica koje predvodi zli Hertz (Paul Giamatti).

NEDJELJA, HRT1, 21.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Osamdesete: Reganova revolucija

Rijetko je koja osoba dominirala i odredila eru na način kako je to predsjednik Ronald Reagan učinio tijekom 1980-ih. Ronald Reagan bio je predsjednik koji je donio duboke promjene i koji je u američkom narodu uživao posebnu popularnost. Ova epizoda istražuje zbivanja tijekom Reaganova dva mandata u Bijeloj kući: značajna zakonodavna postignuća i političke neuspjehe, pokušaj atentata na početku prvog mandata i njegov junački povratak.

NEDJELJA, RTL TV, 21.55, KOMEDIJA, Američka pita: Vjenčanje

Jim Levenstein (Jason Biggs) konačno je uspio skupiti hrabrost i zaprositi svoju djevojku Michelle Flaherty (Alyson Hannigan), koja je oduševljeno pristala. Međutim, pravi problemi za Jima tek započinju jer mora početi planirati ceremoniju vjenčanja. Svadbi se, jednako koliko i roditelji budućih mladenaca, vesele i Jimovi prijatelji Kevin (Thomas Ian Nicholas) i Finch (Eddie Kaye Thomas), koji vijest ne uspijevaju sakriti od Stiflera (Seann William Scott). On je u gradu i neće dozvoliti da ovako svečani čin protekne bez nužne prethodnice, momačke večeri! Jim ne zna što mu se sprema, više se brine oko toga hoće li ga Michelleini roditelji prihvatiti i hoće li naučiti plesati do vjenčanja.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.15, OBITELJSKI FILM, Karate Kid

Dvanaestogodišnji Dre Parker (Jaden Smith) odseli se s majkom iz Detroita u Peking. Drea u novoj školi napadne nasilnik koji trenira kung-fu. Ubrzo prilazi školskom domar, gospodinu Hanu (Jackie Chan), koji je ujedno i majstor u kung-fuu i moli ga da ga nauči tu drevnu borilačku vještinu kako bi se mogao obraniti od nasilnika.