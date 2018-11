TV PREPORUKA ZA VIKEND: Opustite se uz filmove Dostavljač, Khumba, Misija: Bijela kuća, Transporter 2, Vuk s Wall Streeta i Najbolje od mene

SUBOTA, VIASAT NATURE, 18.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Prirodne katastrofe

Svake godine naš planet potresaju prirodne katastrofe i svaka je godina drukčija. Tko zna kad će doći do sljedeće katastrofe? Naše ekipe spremne su za najopasnije situacije kako bi izuzetno kvalitetnim tehnikama snimile najnovije prirodne katastrofe. Nevjerojatni prizori snimljeni u zabačenim kutovima našeg planeta, međunarodni stručnjaci i najsuvremenija grafička rješenja otkrivaju tajne naše biosfere.

SUBOTA, RTL TV, 19.40, ANIMIRANI FILM, Khumba

Zbog manje pruga od ostalih zebri, Khumba je od strane praznovjernog krda proglašen krivcem za sušu koja je pogodila Karoo pustinju. Mala zebra odrasta u zajednici, no krdo ga ne prihvaća i stalno provocira, svi osim Tombi, mlade zebre u koju je Khumba zaljubljen. Kada mu čak i otac, vođa čopora, okrene leđa, a majka premine, Khumba odluči napustiti krdo i krenuti prema teritoriju na kojem vlada opaki leopard Phango, koji kontrolira sve izvore vode i terorizira životinje u pustinji.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, U srcu mora

Spektakularna ekranizacija misije kitolovca prema kojoj je nastao roman Moby Dick smještena je u 1820. godinu. U centru zbivanja je brod Essex i njegova posada koja je krenula u potragu za velikim bijelim kitom. Pustolovine ovoga broda prvi puta iznosi jedini preživjeli s puta te ih govori mladome piscu četrdeset godina kasnije.

SUBOTA, RTL2, 20.00, TRILER, Kaos

Policijski veteran Quentin Conners (Jason Statham) uopće nije ushićen kada za partnera dobije novaka Shanea Dekkera (Ryan Phillippe) jer sada, nakon toliko godina službe, sa sobom ima početnika koji mora još puno naučiti. No, kako god bilo, obojica moraju premostiti razlike kada dobiju zadatak uhititi briljantnog lopova Lorenza (Wesley Snipes), koji stoji iza niza velikih pljački banaka.

SUBOTA, HRT1, 20.05, DRAMA, Dostavljač

David Wozniak (V. Vaughn) oduvijek je živio vrlo jednostavno. Radio je za obiteljsku tvrtku i razvozio meso. Sa svima je bio dobar, pomalo nezreo, bez nekog čvrstog cilja prema kojem bi se usmjerio. Međutim, kad je saznao da je biološki otac 533 djece, a njih 142 namjerava sudskim putem saznati tko se u klinici za oplodnju skriva pod pseudonimom “Starbuck”, sve se promijenilo u Davidovom životu.

SUBOTA, HRT3, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Saboteri

Clausa Helberga zarobe Nijemci, no on uspijeva pobjeći, premda je teško ranjen. Werner Heisenberg mora nastaviti svoj projekt, ali bez teške vode nema ni bombe. Erik Henriksen odbija dati prioritet izgradnji novog pogona i povećanja proizvodnje teške vode pa je uhićen. Saznavši da Nijemci ponovo grade pogon, Amerikanci ga odluče bombardirati. 150 bombardera B-25 odlaze u misiju, ali jedini rezultat su civilne žrtve. Novoizgrađeni pogon za tešku vodu ostao je netaknut. Nijemci sada proizvodnju žele preseliti u Njemačku, a saveznici odluče napasti najslabiju kariku.

SUBOTA, HRT2, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Downton Abbey

Tom i Sybbie se ponovno nastanjuju u Downtonu, a obitelj i poslugu iznenadit će stari prijatelj koji se našao u neočekivanoj situaciji. Desetnik Willis dovest će Baxter u nedoumicu, a Thomas teškom mukom pokušava zamijeniti gospodina Carsona. Poteškoće će potaknuti Annu i Mary da pođu u London. Hoće li Bates otkriti što je to Anna skrivala od njega? Cora se zamjerila Daisy, a Mary je jedan udvarač zapeo za oko.

SUBOTA, HRT2, 22.05, PUSTOLOVNA SERIJA, Igra prijestolja

Brienne stiže u Rijekobrz. Arya traži sklonište. Jaime se sastaje s Edmureom Tullyjem. Cersei se suprotstavlja Vjeri. Sandor Clegane kreće u osvetu. Tyrion se suočava s posljedicama prijašnjih odluka.

SUBOTA, NOVA TV, 22.20, AKCIJSKI TRILER, Misija: Bijela kuća

Policajac iz Washingtona John Cale (Channing Tatum) vodi kćer u obilazak Bijele kuće koju upravo za vrijeme njihova razgledavanja napadaju pripadnici paravojne skupine. Cale će morati dati sve od sebe da spasi života američkog predsjednika (Jamie Foxx), ali i odvede kćer na sigurno.

SUBOTA, HRT1, 22.35, TRILER, Zaraza

Priča o širenju virusa koji se prenosi zaraženim organizmima te pokušajima istraživača i medicinskih radnika da prepoznaju i obuzdaju bolest. Beth Emhoff (G. Paltrow) vraća se s poslovnog puta u Hong Kongu te presjeda u Chicagu kako bi se sastala s bivšim ljubavnikom prije nego što se vrati obitelji u Minneapolis. Čini se da se tijekom puta prehladila. Razbolio se i njezin šestogodišnji sin Clark te su ga iz škole poslali kući. Bethino stanje se pogoršava. Nekoliko dana poslije srušila se i doživjela teške napade. Njezin suprug Mitch (M. Damon) brzo ju je odveo u bolnicu, no ona umire, a uzrok je nepoznat.

SUBOTA, RTL TV, 23.10, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Pirati s Kariba: Mrtvačeva škrinja

Willa Turnera (Orlando Bloom) i Elizabeth Swann (Keira Knightley), na sam dan njihovog vjenčanja, glavešina istočnoindijske trgovačke kompanije Cutler Beckett (Tom Hollander) optuži da su pomogli Jacku Sparrowu (Johnny Depp) izbjeći smaknuće. Elizabeth završi u zatvoru, ali Beckett obeća da će zakon pomilovati dvoje mladih ukoliko mu Will donese kompas Jacka Sparrowa. U međuvremenu, kapetana Sparrowa posjeti Willov otac i podsjeti ga na dano obećanje: mora se pridružiti piratima kapetana Davyja Jonesa (Bill Nighy), koji su uskrsnuli potonuli ‘Crni biser’, te pronaći Jonesovu škrinju i u njoj Jonesovo srce kako njihove duše ne bi zauvijek pripale kapetanu Jonesu i plovile vječno na Ukletom Holandezu.

SUBOTA, HRT1, 00.25, HOROR, Egzorcist 2: Heretik

Ocu Philipu Lamontu (R. Burton) kardinal dodjeljuje vođenje istrage zbog smrti oca Merrina (M. von Sydow). Otac Merrin je ubijen tijekom istjerivanja đavla iz Regan MacNeil (L. Blair). I dok Lamont, koji je imao ponešto iskustva s egzorcizmom, Merrina smatra svecem, pokojni svećenik se posthumno susreće s optužbama za herezu. U potrazi za rješenjem Lamont i Regan uputit će se u Afriku, u Georgetown, gdje se nalazi stara kuća u kojoj je ona bila opsjednuta.

NEDJELJA, NOVA TV, 10.55, VESTERN, Sedmorica veličanstvenih

Meksičko selo čija populacija ne poznaje nasilje već samo mukotrpan rad na zemlji na stalnom je udaru bandita koji im otimaju hranu zagorčavajući im život.Umorni od konstantnog izrabljivanja i terora konzultiraju se sa seoskim mudracem koji im poručuje da je vrijeme za borbu. Predstavnici seljana odlaze preko granice ne bi li pronašli oružje, međutim, u jednom mirnom američkom gradiću nailaze na Vina (Steve McQueen) i Chrisa (Yul Brynner), dvojicu prijatelja i revolveraša koji ih uvjeravaju da im je pametnije unajmiti ljude koji znaju s oružjem.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Poljubac uz logorsku vatru

Dana (D. McKellar) je zaštitnička majka koja osjeća da gubi kontakt sa svojim sinom tinejdžerom pa odluči otići s njim na kampiranje da se zbliže. Čim su stigli, počela se sudarati sa zgodnim samohranim ocem (P. Green) koji je iz istog razloga kao ona došao sa svojom kćeri.

NEDJELJA, HRT3, 17.05, VESTERN, Žigosan

Besprizorni Choya (A. Ladd) razbojnik je na Divljem zapadu, koji nakon posljednje pljačke iznenada dobiva ponudu za posao života. Naime, pokvareni Leffingwell (R. Keith) predloži mu da se pretvara da je davno izgubljeni sin bogatog rančera Laveryja (C. Bickford) i tako prevarom dođe do njegovog novca. Isprva dvojeći, Choya ipak prihvati Leffingwellov plan i doista uvjeri Laveryja i njegovu suprugu (S. Royle) da je upravo on njihovo dijete oteto kada je imalo pet godina. No, Choya se zaljubi u njihovu kći Ruth (M. Freeman), te odluči priznati laž i potražiti pravog sina Laveryjevih.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Transporter 2

Bivši pripadnik specijalnih snaga, Frank Martin (Jason Statham), radi kao prijevoznik i za poveću je sumu novca spreman prevesti bilo što bilo gdje, a njegov je novi posao samo na prvi pogled bezopasan. Naime, Martinov je zadatak voziti Jacka Billingsa (Hunter Clary), sina utjecajnog i važnog političara. I dok Martin vozi Jacka na pregled kod doktora, ne sluti što se sprema. Doktor je zapravo Dimitri (Jason Flemyng), ruski agent i pripadnik terorističke organizacije, koja otima Jacka i traži otkupninu. Uznemireni roditelji, spremni na sve za dobrobit svog sina, plaćaju otkupninu ne znajući da tek sada počinje njihova prava noćna mora.

NEDJELJA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, X-Men početak: Wolverine

James Howlett (Hugh Jackman) svjedoči ubojstvu svog oca zbog čega doživi traumu i mutaciju – metalnim kandžama koje su mu izašle iz ruku ubije ubojicu Thomasa Logana, za kojeg se kasnije ispostavi da mu je pravi otac. Zajedno s polubratom Victorom (Liev Schreiber), James tijekom bijega kroz stoljeće sudjeluje u američkom Građanskom ratu, oba svjetska rata te ratu u Vijetnamu. Godina je 1975. Kada Victor ubije nadređenog, James ga brani, ali su obojica osuđeni na smrt. Nekako izbjegnu smrtnu kaznu te upoznaju bojnika Williama Strykera (Danny Huston) i pridruže se njegovom X- Teamu, u kojem se nalaze Agent Zero (Daniel Henney), Wade Wilson (Ryan Reynolds), James Wraith (Will i Am), Fred Dukes (Kevin Durand) i Chris Bradley (Dominic Monoghan).

NEDJELJA, HRT1, 20.05, ‘ko te šiša

Kada Sanja zabunom oboji Lilinu kosu u crnu boju, svi počinju Lili drukčije doživljavati, pitati je za mišljenje o politici i ekonomiji. Čak i Lili pomisli da je postala pametna. Jedino Božica nema iluzija. Matek, pak, odluči organizirati pub kviz ne bi li tako povećao promet. Uz Jožinu pomoć sastavlja pitanja, ali vrlo brzo shvaćaju da će im u tome trebati pomoć.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Nakon još jednog pokušaja umorstva Viktorija i Albert otputuju inkognito u Škotsko visočje kako bi se maknuli od svega, no putovanje ne ispadne romantično kako je ona zamišljala.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KRIMI DRAMA, Ruska kuća

Barleyu Blairu (S. Connery), londonskom izdavaču, stiže iz Moskve neobičan tekst koji je autorizirao poznati sovjetski fizičar. Riječ je o sovjetskim potencijalima na području nuklearnih istraživanja i mogućoj vojnoj primjeni. Za tekst se zanima britanska tajna služba koja prisili Blaira da krene u Rusiju i utvrdi što je od toga točno. Blair u Moskvi dolazi u dodir s različitim ljudima, od političkih moćnika do društvenih marginalaca. Uspije se sastati i s djevojkom Katjom (M. Pfeiffer) koja je omogućila da fizičarev tekst stigne u London. Ona sve više privlači Blaira, a on postaje zanimljiv ljudima koji se brinu o sigurnosti svoje zemlje.

NEDJELJA, HRT1, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Šezdesete: Britanska invazija

Početkom 1964. Ed Sullivan izustio je pet jednostavnih riječi: “Dame i gospodo, The Beatles.” Više ništa neće biti isto. Pogledat ćemo kako su ti momci iz Liverpoola i njihovi britanski i američki kolege zauvijek izmijenili američku kulturu i društvene pokrete.

NEDJELJA, DOMA TV, 21.50, AKCIJSKI FILM, Elitni ubojice

John Lee (Yun-Fat Chow ) plaćeni je ubojica koji radi za šefa kineske mafije Terencea Weija (Kenneth Tsang). John mora slušati gospodina Weija i dosad je činio sve što mu je bilo naređeno. Kada mu gospodin Wei zada novi zadatak u kojem mora ubiti sina policijskog detektiva, John ne uspijeva. Wei čuje za to te odluči poslati zamjenu i kazniti Johna naručivši ubojstvo njegove majke i sestre. John saznavši za to odluči pomoći svojoj majci i sestri no ne može se vratiti u Kinu zato što nema putovnicu. John čuje za Meg Coburn (Mira Sorvino), sitnu krivotvoriteljicu dokumenata koja mu jedina može pomoći.

NEDJELJA, RTL TV, 22.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Vuk s Wall Streeta

Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) na Wall Streetu radi za L.F. Rothschilda, pod okriljem Marka Hanna (Matthew McConaughey), koji ga upoznaje s brokerskom kulturom prožetom drogom i seksom te ga nauči prvom pravilu svakog brokera – zaradi novac za sebe. No Jordanova karijera kratkog je vijeka te završi tzv. crnim ponedjeljkom. Jordan nađe posao u pozivnom centru jedne firme dajući investicijske savjete o dionicama malih firmi. Ubrzo, zahvaljujući svom osebujnom i agresivnom stilu, zaradi malo bogatstvo na provizijama. Tada se sprijatelji sa susjedom Donniejem Azoffom (Jonah Hill) i njih dvojica osnuju svoju kompaniju. Pridruži im se nekolicina Jordanovih prijatelja, koje on uči prodaji. Kroz uvjeravanja koja su zapravo obmana, društvo diže cijene dionica koje posjeduje, prodaje ih i tako zarađuje. Ubrzo Jordan mijenja naziv firme u respektabilno – Stratton Oakmont te nakon članka u Forebesu, stotine ambicioznih financijaša pohrle k njima tražeći zaposlenje.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA DRAMA, Najbolje od mene

Srednjoškolski par Dawson (James Marsden) i Amanda (Michelle Monaghan) sastaju se nakon dvadeset godina razdvojenosti po povratku u rodni grad povodom ispraćaja zajedničkog prijatelja. Njihov susret budi ljubav i osjećaje koje nikad nisu zaboravili, no ubrzo otkrivaju da i dalje postoji ono što ih je isprva razdvojilo, a danas su te sile još snažnije.