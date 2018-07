TV PREPORUKA ZA VIKEND: Neki od filmskih naslova su Sljedeća tri dana, Zločesti dečki 2, Pakleni val, Iron Man 2 i Babysitting

SUBOTA, HRT3, 13.00, HUMORNA DRAMA, Koga sunce grije

Tri priče o sucu Priestu i malograđanskoj politici na američkom Jugu na prijelazu 19. u 20. stoljeće. Suca Billa Priesta čeka reizbor…

Tri kratke priče humorista Irvina S. Cobba poslužile su kao predložak za scenarij ovog filma koji dobronamjerno ispituje pitanje političke časti u maloj sredini, a njegov redatelj John Ford često je isticao da mu je to najdraže djelo.

SUBOTA, NOVA TV, 13.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Željna slobode

Anna Foster (Mandy Moore) je 18-godišnjakinja koja želi američki san: život, slobodu i potragu za srećom. U najmanju ruku, želi živjeti slobodno poput bilo kojeg drugog tinejdžera. S obzirom na to da je kći jedinica predsjednika SAD-a, svaki detalj Annina života neprestano nadziru mediji, njezini zaštitnički nastrojeni roditelji i bataljun tajnih agenata. Na diplomatskom posjetu Europi s roditeljima, Anna dobiva očevo dopuštenje da ide van sama, bez pratnje tajne službe. To postaje njezino prvo malo iskustvo slobode kojem se dugo nadala. No kada se zaštitnički nastrojen otac u zadnji tren predomisli, Anna odlučuje da je vrijeme da preuzme stvari u svoje ruke i pobjegne. U svojoj ludoj avanturi Anna upoznaje šarmantnog Britanca Bena Caldera (Matthew Goode) koji joj odluči pomoći u njezinu bijegu. Kako je ta iznenadna europska avantura vodi sve dalje od života ispunjenog protokolima i sve bliže njezinu šarmantnu suputniku, Anna sve više strepi od dana kada će Benu morati reći tko je zapravo i zaputiti se kući.

SUBOTA, HRT1, 14.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Uzimam te, čini mi se

Julia (M. Kirshner) i Jim (J. Thomas) zaljubljeni su i sigurni da će se voljeti do kraja života, no na dan vjenčanja oboje imaju svoje sumnje, s tim da je Julia svoje savladala spremajući se, a Jim je svoje izrekao tek kad je trebalo reći “da”. Već dok je govorio zavjet, Julia je znala da nešto neće biti u redu, jer umjesto da ga je sam napisao, skinuo ga je s interneta. Prve dane nakon tog događaja, Julia je izvan sebe, a s vremenom postaje cinik u pogledu braka i ljubavi. Najstarija sestra Beth (J. Cooper) udana je, ima dijete i trudna je. Iako voli svog muža, počele su i njihove prve svađe, najviše oko novca. Najmlađa, Audrey (S. Canning), ne želi da joj sestre ruše iluzije, pogotovo otkako u njihovoj agenciji za proslave radi zabavni i dobroćudni Zach (A. N. McKenzie). Julia i Jim pokušavaju živjeti svako svojim životom iako shvaćaju da ne mogu jedno bez drugoga.

SUBOTA, RTL TV, 19.50, AKCIJSKI FILM, Need for Speed

Tobey Marshall (Aaron Paul) bivši je vozač utrka koji sada posjeduje vlastitu garažu u New Yorku u kojoj zajedno s prijateljima dorađuje, nabrijava i ušminkava brze automobile. No garaža ne zarađuje dovoljno pa Tobey noću sudjeluje u ilegalnim uličnim utrkama. Jednog dana njegov bivši rival Dino Brewster (Dominic Cooper) od njega zatraži da dovrši stari Ford Shelby Mustang te mu ponudi 25 posto zarade od tog posla, a ona bi trebala iznositi oko 2 milijuna dolara. Toby i Dino nađu se s Julijom (Imogen Poots), koja tvrdi da će njezin klijent kupiti auto ako se pokaže da može voziti iznad 230 mph. Nakon što Tobey dokaže da auto posjeduje i veću brzinu, Dino se sukobi s njim jer je vozio Mustang, iako mu je ovaj to zabranio te izazove Tobeya i Petea (Harrison Gilbertson) na utrku nakon koje će pobjednik zadržati sav iznos (2,7 milijuna dolara) prodanog vozila. Za vrijeme utrke Dino, shvativši da će izgubiti, izgura Peta s ceste te ovaj pogine u gorećem autu, Dino pobjegne, a za smrt je okrivljen Tobey.

SUBOTA, HRT1, 20.05, KRIMI DRAMA, Sljedeća tri dana

Lara Brennan (E. Banks) uhićena je zbog ubojstva šefa s kojim se svađala. Navodno je viđena kako odlazi s mjesta zločina, a njezini su otisci na oružju kojim je izvršeno ubojstvo. Njezin muž John (R. Crowe) provest će sljedećih nekoliko godina pokušavajući ju osloboditi, ali nije pronađen niti jedan dokaz koji bi išao njoj u korist. Sve je to slomilo Laru pa je pokušala samoubojstvo. Stoga je John odlučio osloboditi ju iz zatvora…

Ovo je remake francuskog filma iz 2008. “Pour Elle” Freda Cavayéa i Guillaumea Lemanse.

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Zločesti dečki 2

Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike Lowrey (Will Smith), dvojici policajca iz Odjela za narkotike zadan je novi zadatak – ući u trag dobavljačima ecstasyja u Miamiju. Posve neočekivano trag ih dovodi do velike urote u koju je uključena mafija na čelu s narko bossom Johnnyjem Tapiom (Jordi Molla), čiji je krajnji cilj preuzeti cjelokupnu trgovinu droge u gradu, makar to značilo i veliki međunarodni obračun onih kojima se ta njihova namjera ne sviđa. Mike se pritom i zaljubljuje u Marcusovu sestru Syd (Gabrielle Union) što dovodi u pitanje njihovo dugogodišnje prijateljstvo. Ukoliko ovaj uigran par detektiva ne uspije razdvojiti posao od svojih privatnih života u opasnosti je ne samo razrješenje slučaja već i Sydin život

SUBOTA, DOMA TV, 21.40, AKCIJSKI FILM, I. Jones i križarski rat

Indiana Jones (Harrison Ford), poznat pustolov i arheolog, dolazi u posjed dnevnika koji sadrži tragove i kartu bez naziva i vodi do zagonetnog Svetog grala. Poslao mu ga je njegov otac dr. Henry Jones (Sean Connery) iz Italije. Nakon što je od privatnog kolekcionara Waltera Donovana čuo da je potraga za Svetim gralom propala nestankom njegova oca, Indiana Jones i kustos muzeja Marcus Brody (Denholm Elliott) odlaze u Italiju kako bi pronašli Indyjeva oca. Međutim, nakon što pronađu dr. Henryja Jonesa na nacističkom teritoriju, misija spašavanja pretvara se u utrku kako bi pronašli Sveti gral prije nacista, koji ga kane upotrijebiti kako bi njihova nadmoćna rasa zavladala cijelim svijetom. S dnevnikom kao važnim ključem zagonetke i mapom bez naziva kao vodičem, Indiana Jones ponovno se upušta u pustolovinu.

SUBOTA, HRT3, 22.25, DRAMA, Igra

Skupina dječaka iz afričkih imigrantskih obitelji od 12 do 14 godina uzimala je drugoj djeci stvari tijekom dvije godine, 2006.-2008. Njihovo otimanje temeljilo se na pristupu dobar i loš policajac te stereotipima o crnim useljenicima, koji su im služili za zastrašivanje…

Ovaj nagrađeni film Rubena Östlunda, na festivalima u Cannesu, Doublinu, Gijonu, Tokyju i dr., u Švedskoj je izazvao javnu debatu u medijima o rasi, klasama, kao i zloporabi moći.

SUBOTA, RTL TV, 22.30, PSIHOLOŠKI TRILER, Ex Machina

26-godišnji Caleb (Domhnall Gleeson), programer u najvećoj svjetskoj internetskoj tvrtki, pobjednik je natječaja u kojem je baš on od svih zaposlenika osvojio tjedan dana boravka u privatnoj vili u planinama, čiji je vlasnik Nathan (Oscar Isaac), glavni direktor tvrtke. No ono što se činilo kao ostvarenje snova, pretvara se u vrlo čudan i neugodan eksperiment u kojem je Caleb nenadano primoran sudjelovati. Naime, Nathanova vila zapravo je najnaprednija privatna istraživačka ustanova u kojoj se odvijaju fascinantna istraživanja iz područja umjetne inteligencije. Caleb postaje pokusni kunić u eksperimentu u kojemu će iskušati granice svoje ljudskosti nakon što upozna umjetno stvoreno biće smješteno u tijelu prelijepe djevojke (Alicia Vikander).

SUBOTA, HRT1, 22.55, KRIMI KOMEDIJA, Mafijaši starog kova

Film o dvojici prijatelja, gangstera u mirovini, koje njihova dob ne sprečava u želji za ludim provodima, ali i krađom. Prošla su skoro tri desetljeća i Val (A. Pacino) je napokon pušten iz zatvora. Pred zatvorom ga dočeka najbolji prijatelj Doc (C. Walken) i kreću u zajedničku akciju…

U komediji nastupaju trojica oskarovaca, holivudskih veterana: Al Pacino (Kum, Miris žene), Christopher Walken (Lovac na jelene) i Alan Arkin (Mala Miss Amerike).

SUBOTA, HRT1, 00.05, DRAMA, Opasna metoda

Mladi Carl Gustav Jung (M. Fassbender) ambiciozni je švicarski psihijatar koji se na samom početku 19. stoljeća susreće s neobičnim slučajem pacijentice Sabine Spielrein (K. Knightley). Kad pred sobom ugleda histeričnu Sabinu, djevojku neurozama psihofizički izmučenu i dovedenu na rub ludila, Jung na njoj odluči primijeniti eksperimentalnu metodu liječenja kreiranu pod utjecajem glasovitog Sigmunda Freuda (V. Mortensen). Ta se metoda sastoji od liječnikovih dugih iscrpnih razgovora s pacijenticom, bez ikakvih operativnih zahvata ili elektrošokova, što podrazumijeva i postupno razvijanje uzajamnog povjerenja. Nakon što nova metoda počne davati rezultate, Jung će se dijelom i na nagovor problematičnog Otta Grossa (V. Cassel), velikog ženskara i pacijenta koji se prometnuo u psihoterapeuta, upustiti u ljubavni odnos sa Sabinom. Tijekom sljedećih desetak godina, do početka Prvog svjetskog rata, ta će veza ugrožavati njegov brak s povučenom Emmom (S. Gordon), s kojom će dobiti dvoje djece, ali i pokvariti vrlo prisan odnos s Freudom koji ga praktički doživljava kao svog sina i sigurnog nastavljača svog djela.

NEDJELJA, HRT2, 13.40, KRIMI FILM, Bullit

Kad mu njegov nadređeni, kapetan Sam Bennett (S. Oakland), povjeri zaštitu Johnnyja Rossa (P. Renella), mafijaškog doušnika koji je svojim šefovima ukrao 2 milijuna dolara i odlučio svjedočiti protiv njih, iskusni detektiv Frank Bullitt (S. McQueen) zaključi da je pred njim jednostavan posao. Ross je unajmio sobu u trošnom hotelu i Frank ga posjeti sa svojim partnerom Delgettijem (D. Gordon) koji je angažirao detektiva Stantona (C. Reindel) da ga čuva. Već sljedećeg jutra u sobu upadnu dvojica, ustrijele Rossa i teško rane Stantona.

NEDJELJA, HRT3, 15.30, RATNI FILM, Merrillovi moroderi

Pod vodstvom brigadnog generala Franka D. Merrilla 3000 američkih dobrovoljaca borilo se tijekom 2. svjetskog rata protiv Japanaca u Burmi. Jedan od zadataka bio je kroz džunglu se probiti iza japanskih linija do Myitkyina gdje je bila avionska pista…

Za scenarij su korišteni podaci iz knjige časnika Charltona Ogburna Jr. “The Marauders”, koji je bio pod zapovjedništvom brigadnog generala Franka D. Merrilla u Burmi.

NEDJELJA, HRT2, 15.35, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Viktorija je shrvana zbog Melbourneove ostavke na mjesto premijera. Dok ambiciozni Conroy i njezin stric Cumberland kuju spletke protiv nje, ranjiva kraljica smišlja riskantan plan kako da vrati Melbournea. No njezin tvrdoglavi pristup prijeti uništenjem temelja monarhije.

NEDJELJA, HRT3, 19.00, VESTERN, Bijeli bizon

Wild Bill Hickok (C. Bronson) sanja o golemom bijelom bizonu i kreće na Zapad u potragu za smrtonosnom životinjom. Susreće Indijanca Ludog Konja (W. Sampson) koji također traži opasnog bizona, jer mu je ubio kćer. Njih dvojica se udruže u namjeri da ubiju neuhvatljivu životinju…

Snimljeno prema romanu Richarda Salea koji je i scenarist filma.

NEDJELJA, RTL TV, 19.55, PUSTOLOVNI OBITELJSKI FILM, Prdoprah doktora Proktora

Mrva i Lisa postaju mali pomoćnici gotovo ludog doktora Proktora koji želi patentirati svoj ingeniozni izum – čarobni prdoprah! Pomoću tog praha, mali dječaci mogu kao iz topa odletjeti daleko, daleko u svemir i natrag. No kako bi uspjeli ostvariti svoj naum, doktor i djeca ulaze u čarobnu avanturu u kojoj vode bitku s policijom, zločestim blizancima, mongolskim vodenim voluharicama I dugačkim pudinzima od karamele – zvuči kao ludi i nezaboravni provod koji ne smijete propustiti ni pod koju cijenu!

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, AKCIJSKI SF FILM, L. Croft: Kolijevka života

Neustrašiva britanska arheologinja Lara Croft (Angelina Jolie) došla je do možda najvažnijeg otkrića u povijesti: predmeta koji vodi do mitske Pandorine kutije. Na nesreću, on pada u ruke Jonathana Reissa (Ciaran Hinds), zlog znanstvenika koji eksperimentira s ubojitim virusima. Britanska obavještajna služba zatraži pomoć od Lare. Zajedno s Terryjem Sheridanom (Gerard Butler), britanskim marincem koji je postao plaćeni ubojica, Lara kreće u pustolovinu.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Lisinski – Zajc

Vatroslav Lisinski rođen je za velike stvari, autor je prve hrvatske nacionalne opere “Ljubav i zloba”, ali mu je tragična sudbina oduzela prvo zdravlje, onda posao i ljubav, a naposljetku i slavu i život. Sasvim suprotno, Ivan pl. Zajc je miljenik i sreće i publike, preko rodne Rijeke, milanske Scale i bečkih opereta dolazi u Zagreb i stvara operu “Nikola Šubić Zrinski” čija je skladba “U boj, u boj” predložena za hrvatsku himnu, te postaje hit i u Japanu. Tko je od njih sin mesara, tko uživa u mirisu ruža i šmrkanju duhana, tko je promijenio ime, a tko glazbenu povijest, saznajte u ovoj glazbenoj epizodi “Hrvatskih velikana”.

NEDJELJA, HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Sin

Prerijski Cvijet se 1849. godine dvoumi između ljubavi i dužnosti. Godine 1915. Pete se sve više zbližava s Mariom, a Eli Phineasu odaje opasnu tajnu.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKI SF FILM, Iron Man 2

U drugome nastavku o legendarnom Marvelovom superheroju, multimilijarder Tony Stark (Robert Downey Jr.) suočava se sa sve većim pritiskom vlade, javnosti i novinara koji ga pokušavaju natjerati da podijeli svoju tehnologiju s vojskom, na što on odbija pristati jer se boji da bi posljedice mogle biti kobne ako ona završi u krivim rukama. Uz pomoć Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) i Jamesa „Rhodeyja“ Rhodesa (Don Cheadle), Tony će ući u nove saveze i oduprijeti se zlim snagama.

NEDJELJA, RTL TV, 21.40, KOMEDIJA, Babysitting

Uspješni poslovnjaci Sonia (Clotilde Courau) i Marc (Gérard Jugnot) Schaudel planiraju odlazak na poslovni prijem, no nikako ne uspijevaju pronaći dadilju koja bi pričuvala njihovog sina Remyja (Enzo Tomasini). Marcu na pamet padne naizgled odlična ideja. Remyja odluči povjeriti svome zaposleniku, mladom menadžeru Francku (Philippe Lacheau), koji se pokazao kao vrlo jednostavan i drag mladić. Kako bi se još više dodvorio šefu, Franck odmah pristane, no ipak odluči prešutjeti jedan sitan detaljčić – upravo te večeri organizira razuzdani tulum povodom svog tridesetog rođendana. Claire i Marca već sljedeće jutro budi telefonski poziv, a policija im javlja da je njihova velika kuća u potpunosti uništena i nitko ne zna gdje im je nestalo dijete.

NEDJELJA, HRT2, 22.10, TRILER, Pakleni val

Okretni Johnny Utah (K. Reeves) mladi je i neiskusni FBI-jev agent kojem šef Ben Harp (J. C. McGinley) dodijeli težak zadatak, istragu niza vješto izvedenih pljački banaka. Kad od svog starijeg partnera, Angela Pappasa (G. Busey), dozna da su kriminalci maskirani u bivše američke predsjednike tijekom posljednje tri godine izveli čak 27 pljački, te da im je nemoguće ući u trag, Johnny uz Pappasovu pomoć na temelju snimaka nadzornih kamera zaključi da se iza maski krije skupina odvažnih surfera. Stoga Johnny nabavi surfersku dasku te već prvog dana, nespretno jašući na valovima, upozna atraktivnu Tyler Ann Endicott (L. Petty). Tyler je vješta surferica i bivša djevojka markantnog Bodhija (P. Swayze), vođe skupine jahača na valovima koji svake godine u lipnju i srpnju neustrašivo prkose prirodi. Znajući da su se sve pljačke dogodile baš u tom razdoblju, Johnny se preko Tyler počne družiti s Bodhijem. Nakon što s djevojkom uskoro započne ljubavnu vezu, Johnny će s Bodhijem razviti neobično prijateljstvo, istodobno obilježeno razumijevanjem i nepovjerenjem.