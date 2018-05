TV PREPORUKA ZA VIKEND: Neki od filmova su Prekid, Nemoguća misija 3, Odmor, Red, Bronco Billy i Dvostruka igra

SUBOTA, NOVA TV, 11.00, KOMEDIJA, Muljatori

Maurice (Ray Romano) i Dave (Kevin James) su par nesposobnih putujućih trgovaca mesom koji toliko zaostaju za kvotama koje moraju ispuniti da im je napokon postavljen ultimatum: ili će do kraja dana preseliti čitav tovar govedine ili će se morati suočiti s ozbiljnim posljedicama, uključujući i otkaz. Očajnički pokušavajući zgrabiti pobjedu iz ralja poraza dok svoje ukusno meso stavljaju u usta potencijalnim kupcima, ova dva simpatična gubitnika neće prezati ni pred čime da prodaju robu i „stave meso na stol“.

SUBOTA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Nemoguća misija 3

Daleko od nemogućih misija i smrtonosnih akcija, bivši tajni agent Ethan Hunt (Tom Cruise) započeo je novo poglavlje u svom životu – pronašao je srodnu dušu (Michelle Monaghan) i ostao prisutan u IMF-u kao mentor novih agenata. No kada za vrijeme misije nestane jedna od njegovih štićenica (Keri Russell), Huntu je vraćen status aktivnog agenta i dan zadatak okupljanja starog tima te pronalaska otete agentice. Slijedi napeta potraga za Owenom Davianom (Philip Seymour Hoffman), opasnim međunarodnim trgovcem oružjem. Bezosjećajni Davian ubija agenticu i povisuje ulog otevši Huntovu zaručnicu.



SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prekid

Za Garyja (V. Vaughn) prvi susret s Brooke (J. Aniston) bio je ljubav na prvi pogled. Vidio ju je na stadionu, sjedila je u istom redu, i to s dečkom. To Garyja nije spriječilo da joj silom kupi hot-dog i da je poslije utakmice na duhovit način pozove na spoj. Tako je počela ljubavna priča dviju nesumnjivo srodnih duša i savršeno skladna veza.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Plavi planet: Veliko plavetnilo

Pučina oceana nepregledna je morska pustinja. Ovaj zahtjevni okoliš od životinja traži vrhunsku izdržljivost i inteligenciju.

SUBOTA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Tutankamonovo blago: Skrivene tajne

Tutankamon je bio sin faraona Ekhnatona i njegove žene Kije, čiji se život potpuno promijenio nakon iznenadne očeve smrti. Tada je zasjeo na prestolje sa samo 9 godina i zauzeo važnu ulogu u tadašnjem turbulentnom razdoblju egipatske povijesti. Iako doba njegove vladavine nije bilo od posebnog značaja, dosta polemike se vodilo oko njegove prerane smrti. Mnogi su vjerovali da je ubijen, a pokopan je na brzinu u Dolini Kraljeva, u grobnici namijenjenoj za njegovoga vizira koja je svojom veličinom bila premalena u odnosu na druge faraonske grobnice.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Šibenik – 950 godina

Kroz burnu povijest Šibenika gledatelje vodi narator, šibenski glumac Mate Gulin, a za potrebe snimanja bilo je angažirano pedesetak kostimiranih statista. U 50 minuta sažeta je povijest Grada kroz male slike iz gradskog života i njegovih najistaknutijih stanovnika. Kadrovi za film snimani su na različitim lokacijama grada i okolice, u Muzeju grada Šibenika, na šibenskim tvrđavama, u Katedrali sv. Jakova, a film pokriva sva relevantna životna područja u kojima su Šibenčani tijekom stoljeća ostavili trag, poput znanosti i umjetnosti, urbanizma, glazbe i sporta.

SUBOTA, HRT3, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Skriveni svijet drveća: Bijeli bor

U ovoj desetodijelnoj dokumentarnoj seriji putujemo Irskom u potrazi za autohtonim drvećem i podsjećamo kako je drveće lijepo i posebno.

Prva epizoda je posvećena običnom boru (Pinus sylvestris) koji je nestao iz Irske pa su ga odlučili vratiti iz škotskih Kaledonijskih šuma. Premda mu ime na engleskom znači škotski bor, riječ je o autohtonoj irskoj vrsti uobičajenoj u okruzima Donegal i Wicklow. Manchán Magan razgovara s Donalom Magnerom, piscem knjige Stopping by Woods kako bi doznao više.

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, KOMEDIJA, Odmor

Nova generacija Griswolda je tu! Prateći očeve stope i nadajući se o potrebnom obiteljskom povezivanju, odrasli Rusty Griswold iznenađuje svoju suprugu Debbie i njihova dva sina s putovanjem kroz Ameriku i zgodama u zabavnom parku Walley World, koji će uskoro zatvoriti svoja vrata zauvijek.

SUBOTA, DOMA TV, 21.45, KOMEDIJA, Tko će dobiti psa?

Na prvi dojam savršeni par nađe se pred razvodom nakon bračne nevjere. Obje strane angažiraju svoje odvjetnike, no ubrzo postaje jasno kako su obojica zainteresiraniji jedno za drugo nego za svoje slučajeve. Kći para svim silama se trudi smiriti situaciju, no najvažnija odluka je – tko će dobiti psa nakon razvoda.

SUBOTA, HRT3, 22.10, AKCIJSKI KRIMI FILM, Divlja pravda

Vlasnik noćnog klub i kockar Ron Lewis (J. D. Baker) našao se na krivom mjestu u krivo vrijeme, sukobio s policijom i završio u zatvoru na četiri godine. Nitko mu ne vjeruje da se samo branio, pa se zakleo na osvetu. U zatvoru je upoznao gangsterskog šefa Sala Viccaronea (J Marley) i profesionalnog ubojicu Vincea Greesona (G. Dell).

SUBOTA, HRT2, 22.20, PUSTOLOVNA SERIJA, Igra prijestolja

Finale pete sezone. Stannis kreće s vojskom. Dany je okružena strancima. Cersei moli za oprost. Jona izazivaju.

SUBOTA, HRT1, 22.25, AKCIJSKA KOMEDIJA, Red

Frank Moses (B. Willis) umirovljeni je agent CIA-e. Živi sam, mirno, bez uzbuđenja i bez zadovoljstva. Jedino što ga veseli su sve češći i sve dulji telefonski razgovori s mladom službenicom koja se bavi umirovljenicima, a ured joj je u Kansas Cityju. Ni Sarah (M.-L. Parker) nije ravnodušna prema Franku, iako se nikad nisu vidjeli. Štoviše, smatra da su joj razgovori s njim, uz čitanje špijunskih romana, jedino zadovoljstvo u životu. Radeći dosadan uredski posao, mašta o putovanju u Čile. Kad Frank najavi da će doći u Kansas, Sarah i ne sluti kakav će biti njihov prvi susret… I da će njezin život više sličiti romanima koje čita, nego onome kako je do tada živjela.

SUBOTA, RTL TV, 23.15, PRIJENOS, BOKS: Bellew vs. Haye

Uživo iz Londona u subotu svjedočimo uzvratu u kojemu se, nakon borbe epskih razmjera, ponovno susreću bivši cruiseweight i WBA svjetski prvak David Haye te aktualni WBC prvak Tony Bellew. Mjesto događaja je isto – 02 Arena, u kojoj je prošle godine Bellew porazio Hayea, no borba ovog puta možda neće imati isti epilog.

NEDJELJA, NOVA TV, 11.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kraljević i ja 4

Paige (K. Heskin) je liječnica i danska kraljica. Prije nego što je postala kraljica, bila je obična seoska djevojka. Ona i njezin muž, kralj Edvard (C. Geere), zaljubljeni su i sretni. Jednog dana stiže im poziv iz daleke azijske zemlje, čiji ih kralj poziva na vjenčanje svoje kćeri Myre (A. Wang). Radi dobrobiti kraljevstva on joj je odabrao muža. Paige i Edvard odmah primjećuju da Myra to ne želi.

NEDJELJA, RTL TV, 15.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav je u kovčegu

To što je Montana Moore (Paula Patton) stjuardesa, manje je važno od činjenice da dugo nije imala dečka, zbog čega su zanovijetanja njezine majke (Jenifer Lewis) postala nepodnošljiva. Zajedno sa svojim prijateljima, Samom i Gail (Adam Brody, Jill Scott), odlučila je pronaći pravog muškarca za sebe i zaručiti se prije vjenčanje svoje mlađe sestre Sheree (Lauren London). Vremena za gubljenje nema jer se sestrino vjenčanje događa za svega trideset dana pa Montana odluči posjetiti svoje bivše dečke – političara seksističkih nastupa Langstona Jeffersona (Taye Diggs), neodgovornog zabavljača Damona (Trey Songz) i sramežljivog multimiljardera Quintona (Djimon Hounsou) spremnog za ozbiljnu vezu.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, ROMANTIČNA DRAMA, Interludij

Priča o mladoj ženi, Helen Banning (J. Allyson), koja putuje u München u potrazi za životnim iskustvom i ljubavlju. Kao zaposlenica američke kulturne agencije upoznaje slavnog dirigenta Tonija Fischera (R. Brazzi).

NEDJELJA, HRT1, 17.30, KRIMI DRAMA, Ukradeno čudo

Poručnica Jane McKinley (L. Hope) toliko je okupirana svojim policijskim poslom da joj njezina obitelj, muž i dvoje djece, svakodnevno prigovara što ih zanemaruje. I upravo na Badnjak, kad je imala slobodan dan, dogodi se slučaj zbog kojega mora natrag na posao: iz rodilišta je oteto tek rođeno djetešce Karen Lewis. Otmicu je izvela žena odjevena kao medicinska sestra koja je uzela dijete od Karen (M. McPhail) kako bi, navodno, išao na laboratorijske pretrage krvi.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Dwight se prijavljuje u mornaricu kako bi zaboravio Caroline, a Demelza posjeti Verity kako bi neko vrijeme bila odvojena od Rossa. Dok Ross razmišlja o tome bi li se opet priključio svojoj pukovniji, Elizabeth i George se privikavaju na brak, ali Georgeovi planovi domaće stanovništvo potiču na bunu.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Sanjica je sretna. U njihov kvart doselila se Tanja, djevojka s kojom je išla u osnovnu školu. Sanja napokon ima s kim izlaziti, razgovarati o svojim neostvarenim snovima i malim tajnama. Tanja šarmom i neposrednošću osvaja sve stanovnike našeg malog kvarta, no ubrzo se otkriva da nije sve onako kako se čini.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Bijeli bizon

Wild Bill Hickok (C. Bronson) sanja o golemom bijelom bizonu i kreće na Zapad u potragu za smrtonosnom životinjom. Susreće Indijanca Ludog Konja (W. Sampson) koji također traži opasnog bizona, jer mu je ubio kćer. Njih dvojica se udruže u namjeri da ubiju neuhvatljivu životinju.

NEDJELJA, HRT2, 21.05, KOMEDIJA, Bronco Billy

Antoinette Lily (S. Locke) bogata je njujorška nasljednica, no bogatstvo će naslijediti ukoliko pronađe muža i uda se do tridesetog rođendana. Udaje se za vrlo siromašnog i ne baš karakternog Johna Arlingtona (G. Lewis), no odmah nakon vjenčanja ga napušta. Istodobno, njezina maćeha Irene (B. McKinsey) i odvjetnik, u dogovoru s Arlingtonom, proglašavaju Antoinette mrtvom. Ubojica je Arlington, a ubojstvo je počinio u neuračunljivom stanju i stoga je smješten u umobolnicu, a ona ostaje bez ičega. Traži prijevoz do sljedećeg grada i nabasa na Bronca Billyja (C. Eastwood) i njegov “Wild West Show”. Da bi je prevezao do sljedećeg grada Bronco zahtijeva da nastupi s trupom.

NEDJELJA, DOMA TV, 21.30, KRIMI DRAMA, Kockanje

Richie Furst (Justin Timberlake) je student koji svoje školovanje plaća kockanjem preko interneta. Odluči otputovati u Kostariku kako bi se uživo suočio s Ivanom Blockom (Ben Affleck), vrhunskim kockarom za kojeg je uvjeren da ga je prevario. Ivan prepozna Richiejeve sposobnosti i uvuče ga u svoju operaciju. Kada ulozi postanu nevjerojatno visoki i opasni, Richie shvati koliko je njegov novi šef pokvaren i pokuša preokrenuti situaciju protiv njega.

NEDJELJA, HRT1, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrana – slasna znanost: Što jedemo to jesmo

Michael Mosley i James Wong otkrivaju slasnu fiziku, kemiju i biologiju koja se skriva u našoj hrani. Odlaze na svjetsku kulinarsku pustolovinu u potrazi za izvorima naše najdraže hrane. Specijaliziranim kamerama i računalnim programima vode nas na putovanje u središte najukusnije hrane, sve do molekularne razine. U prvoj epizodi istražuju kako ta kemija hrani i gradi naše tijelo. Michael počinje tako što kuša prvi obrok koji je većina nas voljela – majčino mlijeko. Ono sadrži sve što je dojenčetu potrebno: masnoće, ugljikohidrate, vitamine i minerale.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.40, AKCIJSKI FILM, Okrug 13: Palače od cigle

Policajac na tajnom zadatku provodi istragu unutar opasne četvrte u Detroitu koja je okružena zidovima, a bivši zatvorenik pomaže mu raskrinkati vođu kriminalaca i spriječiti ga da uništi cijeli grad.

NEDJELJA, RTL TV, 23.00, KRIMI TRILER, Dvostruka igra

Senator Dennis Darden (Ed Kelly) ubijen je pri izlasku iz skladišta. FBI agenti, koji su nadgledali lokaciju, jurnu na mjesto zločina, no senatorov život ne mogu spasiti, a u noći nisu uspjeli ni identificirati ubojicu. Nešto kasnije, na mjesto atentata stižu agenti CIA-e i preuzimaju slučaj. Direktor CIA-e Tom Highland (Martin Sheen) poziva na sastanak umirovljenog i legendarnog agenta Paula Shepherdsona (Richard Gere) te mu predstavlja novog partnera, mladog FBI agenta Bena Gearyja (Topher Grace), stručnjaka koji dobro poznaje operativu bivšeg sovjetskog agenta Cassiusa 7 za kojeg Geary pretpostavlja da je počinio ubojstvo. Paul i Ben posjećuju Brutusa (Stephen Moyer), jednog od Cassiusovih štićenika u zatvoru.